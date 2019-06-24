 Прикордонник допомагав росіянам готувати теракт, - прокуратура

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу ГПУ.
За даними прокуратури, двоє росіян готували теракт проти військовослужбовця одного з розвідувальних органів України. Їм допомагали шестеро українців, всіх їх зараз заарештовано.
Під час слідства вдалося викрити дії військовослужбовця Держприкордонслужби Н., "який упродовж 2017-2019 років, використовуючи своє службове становище, незаконно отримував з інформаційно-пошукових баз даних конфіденційну інформацію про потерпілого і його близьких родичів, яка передавалася терористам", - повідомили в прокуратурі.
Прикордоннику повідомили про підозру в пособництві у незакінченому замаху на терористичний акт. Йому загрожує ув'язнення терміном від 10 до 15 років або довічно.
12 червня Печерський райсуд Києва відправив його під варту без права звільнення під заставу.
"Розслідування у кримінальному провадженні триває, вживаються вичерпні заходи, спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до цього особливо тяжкого злочину", - підсумували в ГПУ.
МВД Грузии отстранило от службы десять полицейских - в рамках расследования подозрений о возможном превышении полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в разгоне протестующих в Тбилиси.
Об этом сообщают в понедельник, 24 июня, грузинские СМИ и, в частности, издание Agenda со ссылкой на брифинг представителя МВД.
Им инкриминируется злоупотребление властью во время акции протеста, спровоцированной присутствием российских парламентариев в Грузии. Акция проходила 20-21 июня на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Действия полицейских могут быть расценены как уголовное преступление, материалы дела будут направлены в Генеральную прокуратуру, сообщили представители МВД.
Правоохранители утверждают, что мирная демонстрация закончилась нападениями на полицейских, которых вынудили использовать меры, разрешенные законом: слезоточивый газ, резиновые пули, водометы.
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что "разрушительные силы оппозиции", которым удалось превратить "справедливый и искренний протест" грузинского народа в насилие, скрылись с места событий.
Демонстранты же утверждают, что представители МВД "умышленно стреляли резиновыми пулями по лицам", в результате чего несколько молодых людей лишились зрения.
Прокуратура Грузии призвала общественность помочь следствию и предоставить кадры, которые могут отразить возможное злоупотребление властью во время демонстрации.
Напомним, что в результате жестокого разгона акции пострадали более 240 человек, и них из-за прицельных выстрелов резиновыми пулями двое демонстрантов потеряли глаз, еще шестерым удалось сохранить зрение. Более 300 человек были задержаны.
Митинг планируется возобновить позже сегодня.
И таких там 90%, тільки поки мочать))
в оригинале:
все люди как свечи, одни для тепла и света, другие...
Нам нужна диктатура и 40 лет лечения нации, после 300 летнего ******** под Мацковской оккупацией!
Українські запорізькі козаки - слов'яни теж не балували зрадників, яких карали смертю, а вбивць живцем закопували поруч з жертвоюв в землю.
Після більшовицького бандитського перевороту кацапів в 1917р. і окупації Української держави УНР «зрада» теж каралася смертю вже кремлівськими - окупантами бандитами -большевіками.
У кривавій в'язниці народів срср. Стаття 58-1а. Зрада Батьківщині, в тому числі і такі дії, ..... як перехід на сторону ворога ....., вчинені військовослужбовцями, караються вищою мірою кримінального покарання - розстрілом з конфіскацією всього майна.
А члени сім'ї зрадників, вони каралися - позбавленням волі на строк 10 років і теж з конфіскацією всього майна.
Тоді виявилося зрадників ворогів народу у кремлівських комуно - фашистів назбиралося на багато сотень тисяч і які всі були страчені а мільйони були закатовані в сталінських комунофашистських концентраційних таборах смерті.
А чим тоді кращі ******* прокляті зрадники - яничари в Україні? Давно вже треба відновити як виняток для цих продажних тварюк смертну кару!