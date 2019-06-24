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Все про:Держприкордонслужба (2145) ГПУ (3025) теракт (678)

 Прикордонник допомагав росіянам готувати теракт, - прокуратура

Заарештовано співробітника Держприкордонслужби, який два роки збирав у базах інформацію і передавав її терористам.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу ГПУ.

За даними прокуратури, двоє росіян готували теракт проти військовослужбовця одного з розвідувальних органів України. Їм допомагали шестеро українців, всіх їх зараз заарештовано.

Під час слідства вдалося викрити дії військовослужбовця Держприкордонслужби Н., "який упродовж 2017-2019 років, використовуючи своє службове становище, незаконно отримував з інформаційно-пошукових баз даних конфіденційну інформацію про потерпілого і його близьких родичів, яка передавалася терористам", - повідомили в прокуратурі.

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Прикордоннику повідомили про підозру в пособництві у незакінченому замаху на терористичний акт. Йому загрожує ув'язнення терміном від 10 до 15 років або довічно.

12 червня Печерський райсуд Києва відправив його під варту без права звільнення під заставу.

"Розслідування у кримінальному провадженні триває, вживаються вичерпні заходи, спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до цього особливо тяжкого злочину", - підсумували в ГПУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133949
 
   
 Топ коментарі
 
Лучше пожизненно и немного дать родственникам.Лишить жилья.
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Все люди как свечи… одни горят, других - в жопу!(с)
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к сожалению, 300 лет "воссоединения" Украины с Россией, создали в Украине устойчивый пласт населения - корпорантов и убежденных предателей, моральных уродцев, типа Вальки Матвиенко (ПолСтакана), или типа омерзительного уродца Медведчука и его блядской семейки со шлюхой Оксаной и спидоносными детишками, кумовьями Пукина..
Нам нужна диктатура и 40 лет лечения нации, после 300 летнего блядства под Мацковской оккупацией!
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Фамилия кацапская и морда соответствующая.
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Лучше пожизненно и немного дать родственникам.Лишить жилья.
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Акции протеста в Тбилиси: десять полицейских уволены с работы
Пограничник помогал россиянам готовить теракт, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6559

МВД Грузии отстранило от службы десять полицейских - в рамках расследования подозрений о возможном превышении полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в разгоне протестующих в Тбилиси.
Об этом сообщают в понедельник, 24 июня, грузинские СМИ и, в частности, издание Agenda со ссылкой на брифинг представителя МВД.
Им инкриминируется злоупотребление властью во время акции протеста, спровоцированной присутствием российских парламентариев в Грузии. Акция проходила 20-21 июня на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Действия полицейских могут быть расценены как уголовное преступление, материалы дела будут направлены в Генеральную прокуратуру, сообщили представители МВД.
Правоохранители утверждают, что мирная демонстрация закончилась нападениями на полицейских, которых вынудили использовать меры, разрешенные законом: слезоточивый газ, резиновые пули, водометы.
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что "разрушительные силы оппозиции", которым удалось превратить "справедливый и искренний протест" грузинского народа в насилие, скрылись с места событий.
Демонстранты же утверждают, что представители МВД "умышленно стреляли резиновыми пулями по лицам", в результате чего несколько молодых людей лишились зрения.
Прокуратура Грузии призвала общественность помочь следствию и предоставить кадры, которые могут отразить возможное злоупотребление властью во время демонстрации.
Напомним, что в результате жестокого разгона акции пострадали более 240 человек, и них из-за прицельных выстрелов резиновыми пулями двое демонстрантов потеряли глаз, еще шестерым удалось сохранить зрение. Более 300 человек были задержаны.
Митинг планируется возобновить позже сегодня.
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Не вижу, только одну СССтрочку воплей видно, шрифт новоСССти поменяй!
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"который на протяжении 2017-2019 годов, используя свое служебное положение"

И таких там 90%, тільки поки мочать))
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Все люди как свечи… одни горят, других - в жопу!(с)
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Пограничник помогал россиянам готовить теракт, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8980

в оригинале:
все люди как свечи, одни для тепла и света, другие...
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Какие теракты? Вы о чём? Война же продолжается из-за того, что на ней наживается высшее руководство страны! А как наш народный преЗЕдент может быть мародёром? или может?...
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А кто Зе назвал мородером и что разве был повод?
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он сам... Говорит, что война не кончается потому, что мародёрит президент.
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Нет качественного отбора, тянут на службу всякое отребье.
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к сожалению, 300 лет "воссоединения" Украины с Россией, создали в Украине устойчивый пласт населения - корпорантов и убежденных предателей, моральных уродцев, типа Вальки Матвиенко (ПолСтакана), или типа омерзительного уродца Медведчука и его ******** семейки со шлюхой Оксаной и спидоносными детишками, кумовьями Пукина..
Нам нужна диктатура и 40 лет лечения нации, после 300 летнего ******** под Мацковской оккупацией!
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Диктатура противопоказана всем народам и нам в том числе. А вот жесткая и последовательная национальная политика этот вопрос решает. Набор средств огромен. Начиная с депортации упоротых ********* всех мастей и введения жесточайшего визового режима до полной изоляции **********.
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она же кацапка, фамилия то ее самца, себе и взяла, а так она - Тюрина.
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Да херня.. ваЗЕлин выпустит... Это ж свой пацан. У нас теперь и ******** в почете, теперь гбр просрали как и судей.
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Ну и зачем задерживали ? Нужно было сразу на месте понять и отпустить . Реально виновны в смерти людей , предательстве во время войны , а отделаются условными сроками , в худшем случае . Вот как раз из-за такого законодательства количество врагов растёт , а не уменьшается .
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Ще за часів дикого половця хана - князя не слов'янської личакової Московії - улуса -орди половця Івана Грозного, зрадників правителя, і його личакової держави - орди або його ладу, дуже довго мученицьки і показово страчували, четвертували, колесували, підвішували на нутрощах, заливали горлянку киплячою смолою, свинцем ... і ін.
Українські запорізькі козаки - слов'яни теж не балували зрадників, яких карали смертю, а вбивць живцем закопували поруч з жертвоюв в землю.
Після більшовицького бандитського перевороту кацапів в 1917р. і окупації Української держави УНР «зрада» теж каралася смертю вже кремлівськими - окупантами бандитами -большевіками.
У кривавій в'язниці народів срср. Стаття 58-1а. Зрада Батьківщині, в тому числі і такі дії, ..... як перехід на сторону ворога ....., вчинені військовослужбовцями, караються вищою мірою кримінального покарання - розстрілом з конфіскацією всього майна.
А члени сім'ї зрадників, вони каралися - позбавленням волі на строк 10 років і теж з конфіскацією всього майна.
Тоді виявилося зрадників ворогів народу у кремлівських комуно - фашистів назбиралося на багато сотень тисяч і які всі були страчені а мільйони були закатовані в сталінських комунофашистських концентраційних таборах смерті.
А чим тоді кращі ******* прокляті зрадники - яничари в Україні? Давно вже треба відновити як виняток для цих продажних тварюк смертну кару!
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