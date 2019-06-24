 Жителі столичної Троєщини протестують проти будівництва сміттєпереробного заводу. У КМДА заявляють, що будівництво буде далеко від будинків

Про це повідомляє Еспресо ТВ, передає Цензор.НЕТ.

Землю під ці потреби було виділено Київрадою ще в 2008 році, але до сьогодні громадських слухань із цього питання в районі не проводилося.

"Жодних громадських слухань із цього питання не було. Я живу за адресою Цвєтаєвої, 8 і завод у разі будівництва виходитиме на мої вікна", - стверджує житель Деснянського району Володимир Зайченко.

Жителі Троєщини збирають підписи для петиції із тим, щоб у їхньому районі не будувався сміттєпереробний завод. Заяви чиновників про те, що завод буде в іншому місці, вважають популізмом перед парламентськими виборами. На даний момент зібрано більше тисячі підписів. "Відходи звозитимуть з усього міста, і ми бачимо великий ризик, що навколо може з'явитися і стихійне звалище. Завод будуватиметься недалеко від мого будинку, і я не хочу, щоб наш житловий масив був завалений сміттям", - говорить Лідія Козаченко.

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Нагадаємо, про будівництво сміттєпереробного заводу на Троєщині стало відомо на початку червня - про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Згодом він спростував свої слова про те, що завод будується саме за цією адресою, однак документальних підтверджень його слів немає.

21 червня в КМДА було підписано меморандум із французьким інвестором щодо будівництва сміттєпереробного заводу в столиці.

У столиці за рік накопичується 1,2 млн тонн сміття.

У 2018 році на проектну документацію для будівництва заводу виділили 1 млн грн і навіть вибрали територію - Деснянський район.

У рекламному буклеті про розвиток міста на 2019-2021 роки також зазначена ця локація як місце потенційного будівництва.