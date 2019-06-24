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Все про:Київ (6208) сміття (301) сміттєпереробка (65)

 Жителі столичної Троєщини протестують проти будівництва сміттєпереробного заводу. У КМДА заявляють, що будівництво буде далеко від будинків

Жителі Деснянського району виступили проти будівництва сміттєпереробного заводу на Троєщині.

Про це повідомляє Еспресо ТВ, передає Цензор.НЕТ.

Землю під ці потреби було виділено Київрадою ще в 2008 році, але до сьогодні громадських слухань із цього питання в районі не проводилося.

"Жодних громадських слухань із цього питання не було. Я живу за адресою Цвєтаєвої, 8 і завод у разі будівництва виходитиме на мої вікна", - стверджує житель Деснянського району Володимир Зайченко.

Жителі Троєщини збирають підписи для петиції із тим, щоб у їхньому районі не будувався сміттєпереробний завод. Заяви чиновників про те, що завод буде в іншому місці, вважають популізмом перед парламентськими виборами. На даний момент зібрано більше тисячі підписів. "Відходи звозитимуть з усього міста, і ми бачимо великий ризик, що навколо може з'явитися і стихійне звалище. Завод будуватиметься недалеко від мого будинку, і я не хочу, щоб наш житловий масив був завалений сміттям", - говорить Лідія Козаченко.

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Нагадаємо, про будівництво сміттєпереробного заводу на Троєщині стало відомо на початку червня - про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Згодом він спростував свої слова про те, що завод будується саме за цією адресою, однак документальних підтверджень його слів немає.

21 червня в КМДА було підписано меморандум із французьким інвестором щодо будівництва сміттєпереробного заводу в столиці.

У столиці за рік накопичується 1,2 млн тонн сміття.

У 2018 році на проектну документацію для будівництва заводу виділили 1 млн грн і навіть вибрали територію - Деснянський район.

У рекламному буклеті про розвиток міста на 2019-2021 роки також зазначена ця локація як місце потенційного будівництва.

Жителі столичної Троєщини протестують проти будівництва сміттєпереробного заводу. У КМДА заявляють, що будівництво буде далеко від будинків 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133948
 
 
 Топ коментарі
 
Это зря ,перерабатывать мусоров дело нужное и полезное . Жители столичной Троещины протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. В КГГА заявляют, что стройка будет вдали от домов - Цензор.НЕТ 4180
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Да, правильно, лучше засраться по уши!
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С каких это пор Троещина- "центр міста"? Жители столичной Троещины протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. В КГГА заявляют, что стройка будет вдали от домов - Цензор.НЕТ 2524 Хотя считаю, что такой завод нужно строить ЗА пределами города.
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Это зря ,перерабатывать мусоров дело нужное и полезное .
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С каких это пор Троещина- "центр міста"? Жители столичной Троещины протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. В КГГА заявляют, что стройка будет вдали от домов - Цензор.НЕТ 2524 Хотя считаю, что такой завод нужно строить ЗА пределами города.
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На Троєщині велосипедна доріжка є, а на Хрещатику лише горби. АП тре перенести на Троєщину, щоб Зеленському було де кататися, і центр зміститься.
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За принципом - моє гімно, але підкину його іншим. Чому ваше сміття повинні перероблювати інші? Нові технології дозволяють це робити в межах населенних пунктів.
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По принципу "переробляты там, где не причиняет шкоды здоровью людей".
"Наше гимно переробляти иншим"? Нет уж! Вот когда вы не будете пхаться в Киев всеми окресными сёлами, вот тогда и будете рот открывать! А пока- процентов 70 того "гимна"- ВАШЕ, родное!
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Ты больной на голову неадекват! Такие как ты и припхались на троещину...
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Неа. Жители столичной Троещины протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. В КГГА заявляют, что стройка будет вдали от домов - Цензор.НЕТ 8843 Это ты такой. Да еще, судя по тексту, "понаехавший". Жители столичной Троещины протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. В КГГА заявляют, что стройка будет вдали от домов - Цензор.НЕТ 8843 А "понаехавшие" не хотят за собой гауно убирать. Зато хотят, чтоб другие гауно за ними разгребали, да еще ним и дышали!
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Все заводы должны быть локальными! Кто мусор производит тот его и нюхает!
а не гадит Киев, а утилизировать будете за Киевом? По вашему там не люди живут?
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Нет, не живут. Все съехались в Киев. Вот и будем распределять, кто и где свой мусор нюхать должен!
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Можно и в центре. Но троещина это даже не центр
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А ви думаєте в Європі де їх будують? Якщо ви були в Парижі чи Римі, повинні були помітити заправки вбудовані в будинки в центрі міст.
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Ось приклад Швеції: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/11/9/7089174/
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Та перестань, троещина это же круче какой то там Швэйцарии!
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А вы поживите в районе озера Вырлыця, на Харьковском, а потом расскажите свои впечатления от проживания рядом с мусоросжигательным заводом Жители столичной Троещины протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. В КГГА заявляют, что стройка будет вдали от домов - Цензор.НЕТ 779
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Жители хотят, что бы их дети воздухом дышали, а не гарью. Завод можно построить в 30-50 км. от черты города, а не в паре километрах от жилых домов. Мы на харьковском это "счастье" хлебаем каждый раз, когда ветер со стороны мусорозжигалки дует.
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Не в центре же его ставить! Или жители хотят по-старинке, все свои отходы вывозить на свалки?
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Не в центре, но и не среди густонаселенного района. За чертой города.
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Так судячи по фото це якраз за межами міста...
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Какой Евросоюз для этих пигмеев: они против завода мусороперерабатывающего, а там еще и мусор сортировать нужно
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А мы тебя, продвинутого, найдем, будешь сортировать. Может и для себя что-то присмотриш.
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Прийдеться вам самому це робити. Як у всьому світі. Чи ваше сміття повннні інші прибирати та переробляти?
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тебе это будет оооочень дорого стоить!
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Нужно построить завод напротив окон жилья Кличка и кампании
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На горі біля баби - саме те, - роздувати буде всюди.
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С первыми ветрами жители Троещины будут наслаждаться манящими ароматами и запахами потужных рехформ.
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Це вже потужні рехворми будуть від ЗеКоМанди.
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можливо, зараз домінуючий вітер зі сходу, тоді так, а як північно-східнй, то і на правий берег достане! Жители столичной Троещины протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. В КГГА заявляют, что стройка будет вдали от домов - Цензор.НЕТ 2599
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в лісі, там де галочка) червона)), на Київ не буде пахнути, все в ліс) і на Бровари! Жители столичной Троещины протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. В КГГА заявляют, что стройка будет вдали от домов - Цензор.НЕТ 5697
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Де твої докази що я соя? Алексіс тріпло.
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на тобі 3 копійки), і гуляй вася!
це в тебе шо 24.06.2019 18:20, за ліксейча! ні ну тоді я не можу придумати)), як тебе назвати! Жители столичной Троещины протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. В КГГА заявляют, что стройка будет вдали от домов - Цензор.НЕТ 1254 Жители столичной Троещины протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. В КГГА заявляют, что стройка будет вдали от домов - Цензор.НЕТ 4311 Жители столичной Троещины протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. В КГГА заявляют, что стройка будет вдали от домов - Цензор.НЕТ 2194 Жители столичной Троещины протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. В КГГА заявляют, что стройка будет вдали от домов - Цензор.НЕТ 6764
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Не валяй дурника, інакше так і залишишся тріплом.
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Бабки вложены, земля выделена, а мнение жителей Троещины никому не интересно. Ну не на Банковой же его ставить.
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******* сміттєпереробні заводи чистіші за пекарні. але особі с совєцким менталітетом цього зрозуміти не здатні
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Хотите чтобы ваше дерьмо ми нюхали
Нагадили. Сами нюхайте
Расплачивайтесь за свои блага
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Педалик, лучше тебе даже не начинать. Поверь, завода там не будет!
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЖителі столичної Троєщини протестують проти будівництва сміттєпереробного заводу. У КМДА заявляють, що будівництво буде далеко від будинків
 
 
 
 
 
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