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Все про:Ар'єв (220) Зеленський (1811) ПАРЄ (457) Росія (17727)

 "Вперше українська делегація не має дипломатичної підтримки з боку глави держави", - Ар'єв про ситуацію в ПАРЄ

Представники української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи просили Володимира Зеленського застосувати дипломатичні важелі для того, щоб не допустити повернення РФ у ПАРЄ. Але в Офісі Президента таке звернення проігнорували.

Про це заявив народний депутат України, глава Постійної делегації України в Парламентській Асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу партії "Європейська Солідарність".

"На моє прохання провести таку зустріч з президентом Зеленським, щоб скоординувати дії, щоб заручитися підтримкою нової влади, ми отримали мовчання. Це вперше, коли за багато років українська делегація не має дипломатичної підтримки з боку глави держави", – наголосив Володимир Ар’єв.

"Раніше ПАРЄ була одним із важливих міжнародних майданчиків у боротьбі України проти Росії. В резолюції ПАРЄ від 2014 року чітко зазначено, що позбавлення права голосу РФ і виведення її парламентарів з керівних посад Асамблеї пов’язане передусім з анексією Криму і збройною окупацією української території", – нагадав народний депутат.

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"І коли сьогодні звучать заяви від європейських політиків про те, що делегацію РФ потрібно повертати до ПАРЄ тільки через те, що росіяни позбавлені можливості захищати свої громадянські права в європейських судах, то, з огляду на триваючу агресію Росії проти України, це виглядає як політика подвійних стандартів. А щодо українських громадян, які продовжують потерпати від окупації, взагалі – цинічним блюзнірством", – нагадав народний депутат.

"На жаль, після приходу популістів і радикалів у Європі, а також через наполягання керівництва Німеччини та Франції для росіян у ПАРЄ складається сприятлива ситуація. Тому сьогодні наша делегація опинилися у вкрай складній ситуації, фактично сам-на-сам із ворогом", – наголосив Володимир Ар’єв.

Для того, "щоб Російська Федерація залишилася за дверима Парламентської Асамблеї, потрібний не тільки чіткий сигнал з Києва, але й повна мобілізація усіх дипломатичних каналів для протидії повернення Росії до ПАРЄ", – зазначив Ар’єв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133939
 
   
 Топ коментарі
 
Ну так гидранту важнее продавать свои говнофильмы для ватной аудитории трупного союза, какая дипломатия, какое ПАСЕ, какие санкции. Это не его. Спасибо всем моральным уродам, голосовавшим за этого дегенерата во время войны на уничтожение Украины. И вы продвинули этот процесс. Радуйтесь, сволочи.
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А кого он имеет в виду под главой государства? Вот то офшорное недоразумение из Кривбаса? "Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 4444
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По статистике научной психиатрии ДУМАТЬ способно не более 20 - 25% населения. "Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 1652
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Да през наш по иудейской традиции будет и вашим и нашим
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Для дипломатического давления есть МИД, чего он хочет от президента непонятно. Зеля встречался с главами Германии и Франции где этот вопрос обсуждался.
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значит он покорно слил интересы Украины, ради их внимания и лояльности к его павлиньей особе.
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Да Зюзик вообще понятия не имеет, что это за ПАСЕ и чего там люди делают, он же не шутил про это на сцене. И вообще отстаньте от него, у него важнейшие дела -переезд в музей Ленина, ржачные фоточки с шаурмой во время поездки во Львовскую область, где погибли шахтеры, ну и введение нового дресс-кода в виде шорт для посещения АП. Какая такая ПАСЕ, не до того ему.
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Звикайте, для Зепітара важливіше таємно зняти санкції із актера "Сватів" ніж якісь там зовнішні проблеми країни.
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Не неси хрень, о возврате рашки говорили еще полгода назад, и что было сделано Петей и его командой депутатов, а ничего.
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Ааа впадло, ну тоді це інша справа... її з першого дня хочуть повернути, але повернуть саме при Зе. Совпаденіє?
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вам зеленим, хоч в очі сци, все рівно "Божа роса"... я ще не бачив, щоби у людей так мізки відмовляли.
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Благодаря прошлой власти РФ в ПАСЕ до сих пор не пустили. Благодаря во-первых, нашей делегации и, во вторых, благодаря работе Порошенко. А как зелененько чмо его сменило, так и всё. Рашку пустят обратно. Ферштейн?
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Зеля неполноценный, с зели помощи ноль.
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Владимир!А может он уже поддержал,возвращение?
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Арьева никто не слушает из-за его желчности.
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За пять лет Украина столько сделала, сколько не было сделано за предыдущих 25.
У Украины теперь есть своя АРМИЯ, мы сотрудничаем с НАТО. Даже если бы кроме этого не было сделано ничего, то и это уже большой шаг отрыва от поребрика.
А Зюзя начинает свою деятельность с устройства офиса для себя любимого, бо мальчику страшно в АП.
Делегация изо всех сил борется в ПАСЕ за Украину, а през ни гу-гу. Это граничит с предательствлом страны или, в лучшем случае, крайним непрофессионализмом.
Уж извините, не могу такого человека считать президентом моей страны. Его страна не интересует.
Сколько еще непрятностей он принесет Украине?
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В Україні і раніше була армія і співробітництво з НАТО.
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Самая большая неприятность для Украины - это не клоун-недоучка на месте президента, а 73% населения за него проголосовавших. Это нельзя исправить, в отличии от президента, которого можно переизбрать.
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Я не понял, а зачем что то делать, если за 5 лет все сделано? Армия есть, с НАТО дружим, Крым уже не отожмут ... А за что там борется делегация?
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Зе уже вентилировал вопрос у Макрона и Меркель.Каждый при своём.Нужно Украине прекратить абсолютно всю торговлю и общение с ордой ,особенно по нефти и газу.Вводить санкции пожёстче против бизнеса орды и нашего ,сотрудничаещего с ордой через третьих лиц и стран. Кроме беженцев оттуда никого не впускать.Со своих .въезающих туда и обратно брать каждый раз военный сбор в размере 6000гр.
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А підтримка президента в очах європейської публіки це вираження думок 75% населення України.
Я ж писала, що делегація лишилась сам на сам проти держави росії та її могутніх союзників.
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восстановил полноценную работу консультационной группы в Минске [по урегулированию ситуации на Донбассе];
заверил международных партнеров, что курс Украины на евроинтеграцию не изменился;
получил от европейских лидеров поддержку позиции Украины по поводу освобождения пленных и санкционного давления на Россию;
договорился о возобновлении переговоров в нормандском формате [по урегулированию ситуации на Донбассе];
дал четко понять, что переговоров с сепаратистами не будет;
подал в Верховную Раду 16 законопроектов, которые обещал во время предвыборной кампании;
внес в Раду всеобъемлющий законопроект об импичменте;
внес законопроект о наказании чиновников за незаконное обогащение, предусматривающий конфискацию незаконно нажитого имущества;
по запросу общества распустил Верховную Раду VIII созыва, выиграв судебный иск в Конституционном Суде, - начал процесс масштабной перезагрузки системы власти;
начал перезапуск судебной реформы;
подал в Раду законопроект об отмене формулы "Роттердам плюс" и превращении ее в "Роттердам минус";
презентовал отечественным и иностранным инвесторам стратегию восстановления Донбасса, начиная с деоккупированных территорий;
развеял мифы о дефолте;
приобщил большой бизнес к решению существенных социальных вопросов (закупка "скорых" для больниц, приобретение жилья для семей пленных моряков) без ответных обещаний и обязательств от власти;
заставил Кабмин и министерства погасить задолженность по зарплатам шахтерам;
отменил обязательное ношение школьной формы;
отменил драконовские штрафы за нарушение правил работы с наличными, которыми облагали бизнес с 1995 года;
окончательно урегулировал использование мигалок - они разрешены для узкого круга спецмашин, а не для депутатских или министерских лимузинов;
открыл улицу Банковую для людей;
установил норму обращения к президенту - по имени".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/otmenil-shkolnuyu-formu-razveyal-mify-o-defolte-raspustil-radu-komanda-zelenskogo-nazvala-20-ego-dostizheniy-za-mesyac-na-postu-prezidenta-1065065.html
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Що ж вам на все це відповісти?... "Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 9087
Ось! Придумав! Зеленський за місяць у владі срав цілих тридцять разів! Ви уявляєте, який він серун?! "Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 3664
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Это и будут по итогам все его достижения и по прошествии 5 лет.
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Какие избиратели - такие и достижения. Чего уж там. Рагулям рагулево и радость от дефекации избранного ими идиота.
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То, что украинская делегация не имеет поддержки со стороны народа, Арьева почему то не волнует.
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Ну, если народ Украины за то, чтобы парашу возвращать в ПАРЕ, это не народ, а стадо.
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Какого народа? 73% чавкающею неведомой херни, которая чего-то хочет, но не знает как и выбирает для решения этого вопроса полного идиота?

ПАСЕ - это для вас сложно и непонятно. Какая уж тут поддержка...
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уже можно не ждать 100 дней, а начинать спрашивать с молодого зеленого "дарования" ибо п.3 ст.106 Конституции четко определяет, что Президент " представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України"
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Ні зебіли, ні зе-пере-зе-дент, ні зе-команда Конституції не читали.
А якби й прочитали - то чхати вони на неї хотіли.
Їм Україна - до лампочки.
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партии Зеленского и Медведчука в Николаеве зарегистрированы по одинаковому адресу и в одном кабинете- офис №424 по проспекту Центральному, 67...а вы хотели поддержки - он спецом и к макрону с меркель катался,чтоб шепнуть,что не против
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"Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства" = а скоро и саму украинскую делегацию сменят на слуг русского народа.
Слуги будут целоваться взасос с делегацией из РФ и со скабеевой
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Трясця гряде глобальна, треба говорити «пристебніть ремені» у масштабі цілої цивілізації. У цьому світовому штормі, який триватиме принаймні до кінця 2020-х років, може бути світова війна, зрештою вона вже йде в якомусь сенсі, і різного роду рівень деструкції. Ми зараз ніби в реаліті-шоу, з якого не можемо вийти. Відповідно, треба настроїтися на медитативний лад і перестати вірити в стабільність світу.
Альо, рєбята, wake up and smell coffee, - нас чекає дуже змінний, плинний світ. Як там у Руданського: як вип'єте теє все, то там рибка буде. І треба цю всю цю трясцю пережити при здоровому глузді, при притомних змислах, а для цього треба робити ставку на якісь довготривалі цінності, про які точно відомо, що вони переживуть і 10 років, і 20, і 30, і 50. - blog.yakaboo.ua/o-s-zabuzhko/?fbclid=IwAR2t5mPVQz9UOmqfBiS-mC7_pKXG7nrMI9paf9WLMUSLt56L3Z0h5go28BM
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ФСБшна підніжка Арьєв щось там смердить про Зеленського. Як його краща подруга агентТереза(Ганна Герман)? Ще на якусь спецоперацію він з нею готується?
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А нахрена оно надо умным поклонникам гиганта мысли ЗЕ и ему самому,это на хлеб не намажешь,в стакане не булькает,в карман не положешь,а на стоимость цибули это не влияет.Тупое убогое жлобье.
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За все уже заплачено.Поздно пить боржеми.Как выборы проводить,прокурора назначать,обещания выполнять, в пасе годами шастать рада знает.А тут нежданчик,кто виноват? Ну конечно на работу не ходим но виновного найдем.
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К сожалению,IQ у "73" соответствует размеру обуви...
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Германия, Франция и Италия с самого начала бьіли против исключения рабсиян из ПАСЕ и сторонниками их скорейшего возвращения, и тем не менее порошенко удавалось их сдерживать, а вот действий зеленского в международной политике вообще никаких не видно, хотя єто одно из основньіх заданий президента согласно конституции
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Бутус мой пост уже подчистил, а тебе ляди всё равно лайки ставят. Это хорошо.
Бутус -- цензор ху-в.
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ЗЕ никому ничего не должен. Точка.

Это просто президент такой. Зебилы сделали это вместе.
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Ну так все Арьев!Закатилось наше Петя ясне солнышко.Теперь, только подъем солнца вручную "Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 7264
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"Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 2676

Страны небывалой свободные дети,
Сегодня мы гордую песню поём
О партии самой могучей на свете,
О самом большом человеке своём!.. ©
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Зебіли на повному серйозі пишуть, що зе-чмо за місяць "зробило" більше, ніж Пеця за 5 років.
І що при кловуні "перемоги" пішли ...
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Шорти і шаурма... Звісно, при Пороху цього не було.
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Арьев возбудился -
ПАСЕ совсем взбесился!
Расею взад хотят опять принять!
А Петя, наш экс-президент,
Он перестал ли с нею торговать?
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ну не було мордви в ПАРЄ, які рішення на користь України були прийняті? Може моряків звільнили? Єдиний результат -- потролили скубєєву, звісно ж за підтримки свиночолого... Вся справа не в чиїйсь участі, чи відсутності, а в серливості і п.дарстві всіх євроінститутів, особливо ПАРЄ і ОБСЄ
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Зепрезику некогда этими вопросами заниматься, у него есть задачи поважнее

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Это второй косяк преЗЕдента, который по закону несет ответственность за международную политику. Первый был когда без всяких на то полномочий пророссийские холуи ездили договариваться о газе от имени государства, а это уже уголовно наказуемое деяние. Где СБУ, где преЗЕдент? Еще несколько таких косяков и можно начинать процедуру импичмента, но уже новым составом ВРУнов.
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Чому ця новина не виділена жирним ?

Я вже аж втомилася вітати зеУкраїну: щодня є з чим ... і не по одному разу.

Отже, ще один "здобуток" зе-команди і персонально зе-чма !
=ура, таварісчі=.
Я чекаю, коли зе-шайка назве Україну винуватцем війни, а українську армію вбивцями. І решту того, що за цим іде. ЗСУ вже збираються "оптимізовувати".
Про те, що українські військові стріляють по цивільних об*єктах - зе-менделька вже проквакала. І про те, що зе-зграя не виноситиме окремим питанням звільнення моряків, бо є рішення суду.
Але 73% і 38% мовчки втерлися, у них клепки вистачало лише на "боротьбу з баріҐою" і обпльовування усіх зусиль.
Завтра буде новий день - і нове зе-досягнення.

Ще піду про того =заслуженого волонтерчика= почитаю: чотири години потріпалося з зе-блазнем - і 5-й номер в списку і да-дам - посада ... Все ж по конкурсу ... Чесно-пречесно ...
Новиє ліца - вони такі. "Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 9452
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нахер ты там нужен толстомордое шоколадное чмо под названием арьев !!ты только привык селфи делать и больше ничего!!домой на нары вместе с мародером !!
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так глава государства он только на бумаге, а в реальности жалкий фигляр, которому Украина побоку. он ее сольет хоть половину, до Днепра.
фигляр поставлен решать денежные вопросы кукловода.

"Впервые украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - Арьев о ситуации в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 698
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порохо - зедибилы ! До сраки ЗЕ этот ваш ПАСЕ , ничего не решает , как и ООН превратилось в импотента .Так что до пи ды , есть помощь зе или пе .Сама контора ни о чем, только жирный Арьев бабки прожигает ЗЕ .
НЕ забывайте везде и почаще писать - ЗЕ !
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Господа, расслабтесь. После того как Зеля назвал сепаратистов повстанцами, а Беня заявил, что, у нас не военная агрессия со стороны раши, а гражданский конфликт, никто в Европе не будет из-за Украины напрягаться.
Дело закрыто, забудьте.
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Под дудку Порошенко,это могли назвать как угодно,
вы лучше напишите как в Европе это называют или вы думаете,что они не знают ,что у нас происходит.
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А ось і "плече" порохняві підставили президенту. Допомогають як можуть. Ох і тварі, любі методи гарні, аби за кресло вчепитися.
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Зеленка занята захватом власті, ей не до інтересов Украіны в Европе.
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Ну що зебіли? Я вас вітаю. Нарешті ось воно. Вас саме про оце попереджували, а ви тринділи порохоботи і гиржали. Проте скоро буде ще жорсткіше. Трабла в тому що це усе фуфло. З кацапів знімуть санкції, а нам відмінять безвіз. Але і це не буде найгіршим. Найгіршим буде бунт проти капітуляції, коли армія вийде з під контролю зеленого жида. Тоді ху@ло вторгнеться, і буде тут кацапів гинути тьма(скільки при цьому загине українців мало кому цікаво). А далі офіційно здохне ху@ло і тоді вийде уже з під контролю кацапська армія. Кацапів почне ділитись. І все кацапію буде добито. Проте України тоді вже не буде...
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Це од старого приміщення карма пагана.От переїде,і все наладиться.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Вперше українська делегація не має дипломатичної підтримки з боку глави держави", - Ар'єв про ситуацію в ПАРЄ
 
 
 
 
 
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