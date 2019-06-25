 "Вперше українська делегація не має дипломатичної підтримки з боку глави держави", - Ар'єв про ситуацію в ПАРЄ

Про це заявив народний депутат України, глава Постійної делегації України в Парламентській Асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу партії "Європейська Солідарність".

"На моє прохання провести таку зустріч з президентом Зеленським, щоб скоординувати дії, щоб заручитися підтримкою нової влади, ми отримали мовчання. Це вперше, коли за багато років українська делегація не має дипломатичної підтримки з боку глави держави", – наголосив Володимир Ар’єв.

"Раніше ПАРЄ була одним із важливих міжнародних майданчиків у боротьбі України проти Росії. В резолюції ПАРЄ від 2014 року чітко зазначено, що позбавлення права голосу РФ і виведення її парламентарів з керівних посад Асамблеї пов’язане передусім з анексією Криму і збройною окупацією української території", – нагадав народний депутат.

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"І коли сьогодні звучать заяви від європейських політиків про те, що делегацію РФ потрібно повертати до ПАРЄ тільки через те, що росіяни позбавлені можливості захищати свої громадянські права в європейських судах, то, з огляду на триваючу агресію Росії проти України, це виглядає як політика подвійних стандартів. А щодо українських громадян, які продовжують потерпати від окупації, взагалі – цинічним блюзнірством", – нагадав народний депутат.

"На жаль, після приходу популістів і радикалів у Європі, а також через наполягання керівництва Німеччини та Франції для росіян у ПАРЄ складається сприятлива ситуація. Тому сьогодні наша делегація опинилися у вкрай складній ситуації, фактично сам-на-сам із ворогом", – наголосив Володимир Ар’єв.

Для того, "щоб Російська Федерація залишилася за дверима Парламентської Асамблеї, потрібний не тільки чіткий сигнал з Києва, але й повна мобілізація усіх дипломатичних каналів для протидії повернення Росії до ПАРЄ", – зазначив Ар’єв.