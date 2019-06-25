 "Вперше українська делегація не має дипломатичної підтримки з боку глави держави", - Ар'єв про ситуацію в ПАРЄ

Про це заявив народний депутат України, глава Постійної делегації України в Парламентській Асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу партії "Європейська Солідарність".
"На моє прохання провести таку зустріч з президентом Зеленським, щоб скоординувати дії, щоб заручитися підтримкою нової влади, ми отримали мовчання. Це вперше, коли за багато років українська делегація не має дипломатичної підтримки з боку глави держави", – наголосив Володимир Ар’єв.
"Раніше ПАРЄ була одним із важливих міжнародних майданчиків у боротьбі України проти Росії. В резолюції ПАРЄ від 2014 року чітко зазначено, що позбавлення права голосу РФ і виведення її парламентарів з керівних посад Асамблеї пов’язане передусім з анексією Криму і збройною окупацією української території", – нагадав народний депутат.
"І коли сьогодні звучать заяви від європейських політиків про те, що делегацію РФ потрібно повертати до ПАРЄ тільки через те, що росіяни позбавлені можливості захищати свої громадянські права в європейських судах, то, з огляду на триваючу агресію Росії проти України, це виглядає як політика подвійних стандартів. А щодо українських громадян, які продовжують потерпати від окупації, взагалі – цинічним блюзнірством", – нагадав народний депутат.
"На жаль, після приходу популістів і радикалів у Європі, а також через наполягання керівництва Німеччини та Франції для росіян у ПАРЄ складається сприятлива ситуація. Тому сьогодні наша делегація опинилися у вкрай складній ситуації, фактично сам-на-сам із ворогом", – наголосив Володимир Ар’єв.
Для того, "щоб Російська Федерація залишилася за дверима Парламентської Асамблеї, потрібний не тільки чіткий сигнал з Києва, але й повна мобілізація усіх дипломатичних каналів для протидії повернення Росії до ПАРЄ", – зазначив Ар’єв.
Ну вот например, меньше чем полгода но впадлу еще искать.
У Украины теперь есть своя АРМИЯ, мы сотрудничаем с НАТО. Даже если бы кроме этого не было сделано ничего, то и это уже большой шаг отрыва от поребрика.
А Зюзя начинает свою деятельность с устройства офиса для себя любимого, бо мальчику страшно в АП.
Делегация изо всех сил борется в ПАСЕ за Украину, а през ни гу-гу. Это граничит с предательствлом страны или, в лучшем случае, крайним непрофессионализмом.
Уж извините, не могу такого человека считать президентом моей страны. Его страна не интересует.
Сколько еще непрятностей он принесет Украине?
Нож в спину. Депутаты от Германии хотят вернуть Россию в ПАСЕ ...
Я ж писала, що делегація лишилась сам на сам проти держави росії та її могутніх союзників.
заверил международных партнеров, что курс Украины на евроинтеграцию не изменился;
получил от европейских лидеров поддержку позиции Украины по поводу освобождения пленных и санкционного давления на Россию;
договорился о возобновлении переговоров в нормандском формате [по урегулированию ситуации на Донбассе];
дал четко понять, что переговоров с сепаратистами не будет;
подал в Верховную Раду 16 законопроектов, которые обещал во время предвыборной кампании;
внес в Раду всеобъемлющий законопроект об импичменте;
внес законопроект о наказании чиновников за незаконное обогащение, предусматривающий конфискацию незаконно нажитого имущества;
по запросу общества распустил Верховную Раду VIII созыва, выиграв судебный иск в Конституционном Суде, - начал процесс масштабной перезагрузки системы власти;
начал перезапуск судебной реформы;
подал в Раду законопроект об отмене формулы "Роттердам плюс" и превращении ее в "Роттердам минус";
презентовал отечественным и иностранным инвесторам стратегию восстановления Донбасса, начиная с деоккупированных территорий;
развеял мифы о дефолте;
приобщил большой бизнес к решению существенных социальных вопросов (закупка "скорых" для больниц, приобретение жилья для семей пленных моряков) без ответных обещаний и обязательств от власти;
заставил Кабмин и министерства погасить задолженность по зарплатам шахтерам;
отменил обязательное ношение школьной формы;
отменил драконовские штрафы за нарушение правил работы с наличными, которыми облагали бизнес с 1995 года;
окончательно урегулировал использование мигалок - они разрешены для узкого круга спецмашин, а не для депутатских или министерских лимузинов;
открыл улицу Банковую для людей;
установил норму обращения к президенту - по имени".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/otmenil-shkolnuyu-formu-razveyal-mify-o-defolte-raspustil-radu-komanda-zelenskogo-nazvala-20-ego-dostizheniy-za-mesyac-na-postu-prezidenta-1065065.html
Ось! Придумав! Зеленський за місяць у владі срав цілих тридцять разів! Ви уявляєте, який він серун?!
ПАСЕ - это для вас сложно и непонятно. Какая уж тут поддержка...
А якби й прочитали - то чхати вони на неї хотіли.
Їм Україна - до лампочки.
Слуги будут целоваться взасос с делегацией из РФ и со скабеевой
Альо, рєбята, wake up and smell coffee, - нас чекає дуже змінний, плинний світ. Як там у Руданського: як вип'єте теє все, то там рибка буде. І треба цю всю цю трясцю пережити при здоровому глузді, при притомних змислах, а для цього треба робити ставку на якісь довготривалі цінності, про які точно відомо, що вони переживуть і 10 років, і 20, і 30, і 50. - blog.yakaboo.ua/o-s-zabuzhko/?fbclid=IwAR2t5mPVQz9UOmqfBiS-mC7_pKXG7nrMI9paf9WLMUSLt56L3Z0h5go28BM
Бутус -- цензор ху-в.
Это просто президент такой. Зебилы сделали это вместе.
Страны небывалой свободные дети,
Сегодня мы гордую песню поём
О партии самой могучей на свете,
О самом большом человеке своём!.. ©
І що при кловуні "перемоги" пішли ...
ПАСЕ совсем взбесился!
Расею взад хотят опять принять!
А Петя, наш экс-президент,
Он перестал ли с нею торговать?
Я вже аж втомилася вітати зеУкраїну: щодня є з чим ... і не по одному разу.
Отже, ще один "здобуток" зе-команди і персонально зе-чма !
=ура, таварісчі=.
Я чекаю, коли зе-шайка назве Україну винуватцем війни, а українську армію вбивцями. І решту того, що за цим іде. ЗСУ вже збираються "оптимізовувати".
Про те, що українські військові стріляють по цивільних об*єктах - зе-менделька вже проквакала. І про те, що зе-зграя не виноситиме окремим питанням звільнення моряків, бо є рішення суду.
Але 73% і 38% мовчки втерлися, у них клепки вистачало лише на "боротьбу з баріҐою" і обпльовування усіх зусиль.
Завтра буде новий день - і нове зе-досягнення.
Ще піду про того =заслуженого волонтерчика= почитаю: чотири години потріпалося з зе-блазнем - і 5-й номер в списку і да-дам - посада ... Все ж по конкурсу ... Чесно-пречесно ...
Новиє ліца - вони такі.
фигляр поставлен решать денежные вопросы кукловода.
НЕ забывайте везде и почаще писать - ЗЕ !
Дело закрыто, забудьте.
вы лучше напишите как в Европе это называют или вы думаете,что они не знают ,что у нас происходит.