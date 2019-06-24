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Все про:енергетика (349) НКРЕКП (126)

 Регуляторна база для запуску нового ринку електроенергiї 1 липня готова на 100%, - НКРЕКП ухвалила необхідні постанови

На сьогоднішньому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), прийняті останні рішення, необхідні для запуску нового ринку електроенергії.

Йдеться про прийняття змін до Постанов №307 та 308, що стосуються Правил ринку і Правил ринку "на добу вперед" і внутрішньодобових, повідомляють Українські новини, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Регулятор встановив цінові обмеження для виробників електричної енергії, які працюють в новому ринку. Таким чином, буде контролюватися зростання цін на електроенергію для непобутових споживачів.

Крім того, встановлено нові вимоги по рейтингу банків, що дозволило збільшити їх перелік для надання фінансових гарантій учасникам ринків з 2 до 41.

"Ухвалення регуляторних актів дозволяє забезпечити виконання вимог Закону України "Про ринок електричної енергії" та визначити: уточнений порядок участі в балансують групах; уточнений порядок визначення фінансових гарантій; уточнений порядок надання допоміжних послуг; уточнення порядку надання диспетчерських команд та їх виконання; новий порядок моніторингу надання допоміжних послуг, що визначений на основі пропозицій оператора системи передачі; перехідні положення, зокрема визначають положення щодо обмежень цін на балансує ринку та ринку допоміжних послуг", - зазначено в обгрунтуванні.

Також читайте: Запуск ринку електроенергії не призведе до збою в електропостачанні міст, - Чех

Як повідомлялося, 1 липня має бути введений новий ринок електроенергії, якої є частиною міжнародних зобов'язань України щодо імплементації Третього енергопакету Європейського Союзу (ЄС). Для своєчасного запуску ринку, урядом на базі державного підприємства (ДП) "Енергоринок" створено 2 держпідприємства "Оператор ринку" та "Гарантований покупець".

USAID рекомендувала запустити ринок електроенергії 1 липня в безпечному режимі. Американські експерти вважають, що відкриття оптового ринку електроенергії в безпечному режимі збільшить ефективність роботи ринку і зменшить непередбачуваність ціноутворення. А також допоможе виявити проблемні питання в правилах функціонування ринку та у правовій базі.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв, що новий ринок електроенергії буде введений своєчасно, а цінових шоків для споживачів не буде. Ціни для населення залишаться на існуючому рівні завдяки прийнятому Кабінетом Міністрів України механізму PSO (Public Service Obligation, спеціальних зобов'язань).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133932
 
   
 Топ коментарі
 
Вот это торопятся. Грабить людей торопятся
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Пока ахмет не в тюрьме - быть в Украине - беде.
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Как ни считай, но до тех пор пока у нас не будет рынка, будет монополизм, нормальных, экономически обоснованных цен у нас не будет.
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КСУ признал что НКРЭКУ незаконна, так почему эта шарага еще работает.
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КСУ за немного денег и закон всемирного тяготения признает неконституционным
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ВООБЩЕ то по логике НКРЕКП должно молча существоать НО НЕ ИЗДАВАТЬ НИЧЕГО КСУ отсрочил вступлениее фактора ее недействительности признав создание НКРЕКП антиконституционным с момента создания и в праве такое понимают так- что если с момента создания незконно -то все что наплодило решения Постановы незаконны... срок до 31 декабря 2019 года дан для того чтобы Рада приняла новый Закон о НКРЕКП и передала КМУ полномочия создать один или несколько регуляторных органов на правах центрального независимомго регулятора.... но с таким Зеленским да да именно с Зеленским НКРЕКП Ахметова будет нагло клепать свои проституточные Постановы и решения просто будет когда то надеюсь нормальная власть- которая все эти вытребеньки оформит в уголовным делах приговорах и сроках...
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Кс прийняв рішення, що указ про створення НКРЕКУ не відповідає законодавству і зобов'язав привести всі рішення по НКРЕКУ у відповідність до законодавства. Указ був виданий Порошенком. Відмінити, або змінити його може Зєлєнскій. Чому він не поспішає це робити, можна лише здогадуватися
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Как ни считай, но до тех пор пока у нас не будет рынка, будет монополизм, нормальных, экономически обоснованных цен у нас не будет.
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Ага,як тільки запрацює цей лохотрон, то готуйте грошенята бо ціни за електроенергію виростуть втричі, зате ідіотам які це вітають, будуть кидати рекламні брошурки від різних ахметових
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Не сростается у тебя, Ахметов с Беней как раз против рынка, их устраивает монополизм.
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Лохам плюй в очі,тролю, то хіба не ахметки компанії почнуть електроенергію продавати втридорого без права держави регулювати ціни
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Рынок среди кого ? Как и как входи/выходит на это рынок ? Это не рынок- это ширма..
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Вот это торопятся. Грабить людей торопятся
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Пока ахмет не в тюрьме - быть в Украине - беде.
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он уже откупился от зеленского 10 скорыми
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Таки да. В этом очень интересный момент для зелеботов, который прошёл как-то незаметно.
А ведь по сути, рухнули надежды сторонников Зе на то, что президент заставит олигархов, как он обещал, больше работать на Украину. И вот мы видим, чем закончился первый раунд борьбы. Второй будет не менее печальным.
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Интересно, создание этой НКРЭКУ было признано антиконституционным, роспуск рады Зеленским был признан конституционным. При этом соевые дико воют что Зеленский почему-то нарушил закон, а о НКРЭКУ - молчок.
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Хто мені може пояснити, в чому полягає анонсована Зєлєнскім схема "Роттердам-"? Мені справді цікаво.
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а они сами не знают
ни Герус ни ЗЕ
в сценарии Слуги Народа этого не было
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Интересно , какой рынок эл . энергии возможен при монополизации энергокомпаний ахметовым и порошенком ? Два упыря поделили всё между собой и теперь будут соревноваться кто из них больше заработает себе на карман . Мне , как потребителю что , - проведут к дому ещё одну проводку от столба на улице ? Какой это энергорынок ??
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Ну как какой? Как в том древнем анекдоте: "а ты пойди походи по базару, дешевле поищи".
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Учи матчасть, а то помрешь бестолковым. Их все устраивает и без рынка...
Регуляторна база для запуску нового ринку електроенергiї 1 липня готова на 100%, - НКРЕКП ухвалила необхідні постанови - Цензор.НЕТ 3276
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И шо Беня в пролете???? Не верю! Беня не сдастся!
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Навіщо це потрібно? Вірніше, кому це потрібно? Що це дасть 80% населення?? Починаємо думати, розбиратися, реагувати, щоб потім в черговий раз не бігати з придуркуватими мордами ліца і не кричати - караул, нас знову аграбілі!!
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1."...представители тепловой генерации выступили против 9-часового ночного периода...
2....ТЭС будет сложно найти покупателей на свою э/э ...по более высоким, чем установленным административной на РСВ, ценам."

Ну это бред какой-то.
1. Рынок так и работает, что если компания хочет остаться на рынке, она привлекает потребителя снижением ночного тарифа. А кто против, тот "вылетает".
2. ТЭСы жалуются, что в переходный период не могут выставить драконовские цены?
Ничего, потерпите 9 месяцев и тогда вжарите по полной! Если сможете с кем-то заключить договор с высокими ценами. И если рынок будет работать, то есть не будет сговоров.
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-Почему зебилы подняли вой против рынка электроэнергии?
-Не хотят отменять барыжный Роттердам+!
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Після того як практично знищіли вугільні шахти, тепер можна і закордоном купувати, лохи заплатять, у нас же ринок.
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Ринок електроенергії - це чергова шахрайська схема грабунку українців.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаРегуляторна база для запуску нового ринку електроенергiї 1 липня готова на 100%, - НКРЕКП ухвалила необхідні постанови
 
 
 
 
 
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