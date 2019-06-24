 ДБР завадило розтраті 9 млн Київським бронетанковим заводом

Про це повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідчі управління з розслідування військових злочинів Державного бюро розслідувань, у рамках розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, запобігли розтраті державних коштів посадовими особами ДП "Київський бронетанковий завод" на суму понад 9 млн грн" , - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що службові особи ДП "Київський бронетанковий завод" 30.07.2018 року уклали договір поставки з ТОВ "Торговий дім "Партсет", у рамках якого під виглядом нових, була фактично здійснена поставка комплектуючих і запчастин до бронетанкової техніки, які вже були у використанні і не відповідають встановленим технічним вимогам.

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Зазначається, що вказаний договір укладено 30.07.2018 року на суму 3,8 млн грн, проте тендер на поставку, під час якого серед чотирьох учасників було обрано переможцем саме ТОВ "Торговий дім "Парсет", який запропонував аналогічну суму, був проведений тільки 10.08.2018 року, тобто через 11 днів.

Тобто договір поставки на відповідну суму було укладено раніше проведеного тендеру, що вказує на фіктивність проведення процедури закупівлі.

Надалі в рамках згаданого договору були підписані додаткові специфікації, в результаті чого сума договору збільшилася до 9,14 мільйонів гривень.

ДП "Київський бронетанковий завод" оплату за вказані запчастини в сумі 9,14 млн грн не здійснив, при цьому згідно з інформацією ДФС було подано звітність про поставки товарів на вказану суму.

Наразі досудове розслідування триває.