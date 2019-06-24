EN|RU|UK
Теми дня: Протести в Грузії Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  850  10
Все про:корупція (2381) Укроборонпром (452) Варченко Ольга (30) ДБР (313)

 ДБР завадило розтраті 9 млн Київським бронетанковим заводом

Державне бюро розслідувань запобігло розтраті державних коштів посадовими особами ДП "Київський бронетанковий завод" на суму понад 9 мільйонів гривень.

Про це повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідчі управління з розслідування військових злочинів Державного бюро розслідувань, у рамках розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, запобігли розтраті державних коштів посадовими особами ДП "Київський бронетанковий завод" на суму понад 9 млн грн" , - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що службові особи ДП "Київський бронетанковий завод" 30.07.2018 року уклали договір поставки з ТОВ "Торговий дім "Партсет", у рамках якого під виглядом нових, була фактично здійснена поставка комплектуючих і запчастин до бронетанкової техніки, які вже були у використанні і не відповідають встановленим технічним вимогам.

Читайте також: В "Укроборонпромі" буде серйозна зміна кадрового складу, включно з топ-менеджментом, - Абромавичус

Зазначається, що вказаний договір укладено 30.07.2018 року на суму 3,8 млн грн, проте тендер на поставку, під час якого серед чотирьох учасників було обрано переможцем саме ТОВ "Торговий дім "Парсет", який запропонував аналогічну суму, був проведений тільки 10.08.2018 року, тобто через 11 днів.

Тобто договір поставки на відповідну суму було укладено раніше проведеного тендеру, що вказує на фіктивність проведення процедури закупівлі.

Надалі в рамках згаданого договору були підписані додаткові специфікації, в результаті чого сума договору збільшилася до 9,14 мільйонів гривень.

ДП "Київський бронетанковий завод" оплату за вказані запчастини в сумі 9,14 млн грн не здійснив, при цьому згідно з інформацією ДФС було подано звітність про поставки товарів на вказану суму.

Наразі досудове розслідування триває.

ДБР завадило розтраті 9 млн Київським бронетанковим заводом 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133931
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
херь какая то
допустим отдаём в ремонт рулевую рейку
её реставрируют и возвращают обратно
возможно и тут так же было
имхо труба имитирует бурную деятельность
сторудово его под сраку надо
как представника попередней злочинной влади)
 показати весь коментар
 
 
Хрень в тому, що нові мости можливо придбати лише в РФ. Всі канали з РФ , які існували, тепер, дякуючи Бігусу, перекриті. Лишається шукати б/у в т.ч. за кордоном і відновлювати. Або лишатися без БТР. Теж саме з Оплотом , літаками та ін.
 показати весь коментар
 
 
Возможно что-то и реставрировали, но они еще закупили запчасти и комплектующие сами
у себя, с собственного склада. Стандартная свинарчуковская схема.
 показати весь коментар
 
 
где про это в статье? тебе можно сценарии на Г+Г сочинять, про зубожиння и разграбленную армию.
 показати весь коментар
 
Я вас умоляю... Где договор с МО на хранение техники с полным покатегорийным перечнем комплектации каждойединицы?
 показати весь коментар
 
Не гони пургу.
Это должно быть предусмотрено договором.
К тому же, у восстановленных деталей ресурс меньше,
соответственно и цена будет другая.
А уж договор "под будущий тендер" это вообще, выше крыши.
Короче, раскрыто очередное воровство при Порохе.
 показати весь коментар
 
Опять у порошенки колоссальные убытки)
 показати весь коментар
 
При Порошенку вже би кричали з усіх дир, що барига наживається на крові. Зараз норм, на г+г корупцію вже подолано.
 показати весь коментар
 
 
из того, что я насчитал согласно фуфла с Г+Г про свинарчуков и гладковских, ущерб, это не уплаченный НДС на 22 млн грн (800 тыс $) плюс эта чушь собачья. по сравнению с 6,5 млрд$ Санта Клауса из Привата, это чисто поужинать обрезанному кодлу пархатых прислуг еврейского народа
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїДБР завадило розтраті 9 млн Київським бронетанковим заводом
 
 
 
 
 
 вгору