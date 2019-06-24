 НКРЕКП встановила обмеження ціни електроенергії в новому енергоринку

Проект постанови про зміни до Правил ринку "на добу вперед" (РСВ) і внутрішньодобового ринку (ВСР) НКРЭКУ затвердила на засіданні у понеділок, повідомляють Українські новини, передає Цензор.НЕТ.

Правила відкориговані з урахуванням постанови Кабінету міністрів про покладення спецзобов'язань (PSO) на ринку е/е (прийнятого 5 червня і відкоригованого 12 червня).

Правила передбачають 9-місячний перехідний період (тоді як раніше передбачалося період в шість місяців) з моменту введення РСВ і ВСР, протягом якого енерговиробники у своїх заявках з продажу е/е вказують ціну, не вище максимального значення середніх показників за останні три місяці до введення нових сегментів.

При покладанні PSO на оператора системи передачі (НЕК "Укренерго") це значення буде множитися на понижуючий коефіцієнт (відношення фактичної оптової ринкової ціни без дотацій до фактичної оптової ринкової ціни, що містить дотаційні сертифікати).

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За попередніми розрахунками НКРЭКУ, здійсненими для оцінки витрат НЕК "Укренерго" щодо закупівлі "технологічної" е/е на РСВ, середня гранична ціна на РСВ на період дії цінових обмежень складе 1,62 грн за кВт-год (без ПДВ).

При розрахунках, які зобов'язане здійснити ДП "Оператор ринку" та опублікувати їх 28 червня, використовується два періоди протягом доби – мінімального навантаження (з 00:00 до 08:00 і 23:00 по 24:00) і максимальної (решта часу). При цьому представники теплової генерації виступили проти 9-годинного нічного періоду (мінімального навантаження), мотивуючи це тим, що така періодизація знизить їхню тарифну виручку. Теплова генерація також вважає занадто тривалим 9-місячний перехідний період, протягом якого ціни на її продукцію будуть регулюватися. При цьому ТЕС буде складно знайти покупців на свою е/е за двосторонніми договорами з більш високим, ніж за встановленими адміністративною на РСВ, цінами.

Як повідомлялося, на липень 2019 року в Україні намічений запуск нової моделі оптового ринку е/е на виконання закону "Про ринок електроенергії", прийнятого у квітні 2017 року. Передбачається перехід від роботи з моделі "єдиного покупця" до конкурентного механізму, що передбачає двосторонні договори між виробниками і великими споживачами, постачальниками, введення балансуючого ринку (де будуть розраховуватися різниця між прогнозним і фактичним обсягом споживання і його вартість), ринку "на добу вперед" і внутрішньодобового ринку (на ньому закуповується е/е на найближчі години). Існуватиме також ринок допоміжних послуг.