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Все про:енергетика (349) НКРЕКП (126)

 НКРЕКП встановила обмеження ціни електроенергії в новому енергоринку

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), внесла зміни в правила купівлі-продажу електроенергії на сегментах нового оптового ринку е/е, які запускаються з 1 липня, змінивши формулу розрахунку граничних цін на цих сегментах, так званих "prices cap".

Проект постанови про зміни до Правил ринку "на добу вперед" (РСВ) і внутрішньодобового ринку (ВСР) НКРЭКУ затвердила на засіданні у понеділок, повідомляють Українські новини, передає Цензор.НЕТ.

Правила відкориговані з урахуванням постанови Кабінету міністрів про покладення спецзобов'язань (PSO) на ринку е/е (прийнятого 5 червня і відкоригованого 12 червня).

Правила передбачають 9-місячний перехідний період (тоді як раніше передбачалося період в шість місяців) з моменту введення РСВ і ВСР, протягом якого енерговиробники у своїх заявках з продажу е/е вказують ціну, не вище максимального значення середніх показників за останні три місяці до введення нових сегментів.

При покладанні PSO на оператора системи передачі (НЕК "Укренерго") це значення буде множитися на понижуючий коефіцієнт (відношення фактичної оптової ринкової ціни без дотацій до фактичної оптової ринкової ціни, що містить дотаційні сертифікати).

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За попередніми розрахунками НКРЭКУ, здійсненими для оцінки витрат НЕК "Укренерго" щодо закупівлі "технологічної" е/е на РСВ, середня гранична ціна на РСВ на період дії цінових обмежень складе 1,62 грн за кВт-год (без ПДВ).

При розрахунках, які зобов'язане здійснити ДП "Оператор ринку" та опублікувати їх 28 червня, використовується два періоди протягом доби – мінімального навантаження (з 00:00 до 08:00 і 23:00 по 24:00) і максимальної (решта часу). При цьому представники теплової генерації виступили проти 9-годинного нічного періоду (мінімального навантаження), мотивуючи це тим, що така періодизація знизить їхню тарифну виручку. Теплова генерація також вважає занадто тривалим 9-місячний перехідний період, протягом якого ціни на її продукцію будуть регулюватися. При цьому ТЕС буде складно знайти покупців на свою е/е за двосторонніми договорами з більш високим, ніж за встановленими адміністративною на РСВ, цінами.

Як повідомлялося, на липень 2019 року в Україні намічений запуск нової моделі оптового ринку е/е на виконання закону "Про ринок електроенергії", прийнятого у квітні 2017 року. Передбачається перехід від роботи з моделі "єдиного покупця" до конкурентного механізму, що передбачає двосторонні договори між виробниками і великими споживачами, постачальниками, введення балансуючого ринку (де будуть розраховуватися різниця між прогнозним і фактичним обсягом споживання і його вартість), ринку "на добу вперед" і внутрішньодобового ринку (на ньому закуповується е/е на найближчі години). Існуватиме також ринок допоміжних послуг.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133927
 
 
 Топ коментарі
 
Специально для особо одаренных зебобиков...закон о рынке электроэнергии был принят в 2016-м году...то бишь задолго до ухода Порошенко...
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Антиконституционная комиссия установила ...
А что, теперь это нужно применять?
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Антиконституционная комиссия установила ...
А что, теперь это нужно применять?
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шо ви на госю-трусельмана) маєте?!
воно навіть не юлькін кадр, воно сратег), і все під себе буде загрібати, під ліксеїча) вже ні! НКРЭКУ установила ограничители цены электроэнергии в новом энергорынке - Цензор.НЕТ 5026
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Так уже 3грн.17коп для коммерции по 30 коп каждый меся оце покращення ротердам - в дію
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Обыкновенные наперстки. Согласитесь на их правила - автоматически проигрываете.
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Зебобики через месяц все тарифы упразнят...все будет безвозмездно...то есть даром...немного осталось потерьпеть..😀
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вот гадский петя...до сих пор не уступает куклу зелю коломойше НКРЭКУ установила ограничители цены электроэнергии в новом энергорынке - Цензор.НЕТ 1647.так и вертит ее на среднем пальце
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Да - тварь соевая будет гадить пока не посадят...
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не пока...а вообще.ибо сажать не за что.и силов таких нема НКРЕКП встановила обмеження ціни електроенергії в новому енергоринку - Цензор.НЕТ 6987.кто такой коломойша,если ***** не смогло ничего сделать?
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"...***** не смогло ничего сделать..."
кому, Лолите?
Лолита чудно отработала - слит Крым, заканчивается федерализация (т.н. "децентрализация" ) достраивается Сев.Поток2, к паРашке никаких исков кроме требования в школах Крыма преподавать украинский (на что они х.й ложили), достраивается СевПоток2 и т.д. и т.п.
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Короче все понятно. Петя с Ахметкой раздербанили все Обленерго и решили поднять тарифы чтобы облапошить еще раз лохторат. Вот вам и весь рынок електроенергии который Мародер пропихнул перед уходом
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Специально для особо одаренных зебобиков...закон о рынке электроэнергии был принят в 2016-м году...то бишь задолго до ухода Порошенко...
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А у зебобиков из секты преЗЕдента-ваЗЕлинского в комментариях опять папередники виноваты ))).
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Платил сегодня онлайн коммуналку, за свет - 425 гривен был должен, за газ 165. Как они млять считают ?
165.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаНКРЕКП встановила обмеження ціни електроенергії в новому енергоринку
 
 
 
 
 
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