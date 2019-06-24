 Нацполіція наголошує на необхідності посилення покарання за сексуальні злочини стосовно дітей, - Князєв

Про це Голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив під час брифінгу у Вінниці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НПУ.

За його словами, вбивство дівчинки в Одеській області сколихнуло всю країну. Тому, щоб захистити дітей від сексуального насильства, слід посилити кримінальну відповідальність для осіб, які вчинили злочини цієї категорії.

"Перший заступник голови поліції В'ячеслав Аброськін неодноразово піднімав тему захисту дітей і посилення покарання. Ми хочемо достукатися до депутатів Верховної Ради, що потрібно розглянути законопроект №6607. Має бути Єдиний реєстр осіб, які вчинили сексуальні злочини проти неповнолітніх. Зокрема, такий реєстр існує в європейських країнах. Підвищена увага до цих людей - це велика профілактика, це зупиняє цих осіб", - зазначив Сергій Князєв.

Читайте також: Вбивцю 9-річного хлопчика в Києві заарештовано без права застави. ФОТО

Глава Нацполіції підкреслив, що розслідування всіх злочинів, скоєних стосовно дітей, перебувають на жорсткому контролі керівництва поліції. Для проведення пошукових і слідчих дій задіюється максимальна кількість особового складу.

"На жаль, цього року понад 50 дітей вбито. І питання, як захистити наших дітей - стоїть перед нами усіма. Тому Національна поліція була одним із ініціаторів подання петиції про посилення покарання за сексуальні злочини стосовно дітей до Верховної Ради", - сказав Сергій Князєв.

Нагадаємо, вчора, 23 червня, в озері в Деснянському районі знайшли тіло дитини. Ним виявився 9-річний хлопчик, який зник увечері 22 червня. Він близько восьмої години вечора відпросився у бабусі погуляти біля будинку. Згодом хлопчик не повернувся додому і не відповідав на телефонні дзвінки. Правоохоронці встановили, що дитину спочатку зарізали, а потім втопили. Столичні поліцейські затримали підозрюваного.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Невідомий в Умані на вулиці напав на 15-річну дівчину і, погрожуючи вбивством, зґвалтував її. Постраждала без свідомості, - Аброськін