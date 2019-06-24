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Все про:діти (1572) Нацполіція (7744) Князєв (317)

 Нацполіція наголошує на необхідності посилення покарання за сексуальні злочини стосовно дітей, - Князєв

Має бути Єдиний реєстр осіб, які вчинили сексуальні злочини проти неповнолітніх.

Про це Голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив під час брифінгу у Вінниці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НПУ.

За його словами, вбивство дівчинки в Одеській області сколихнуло всю країну. Тому, щоб захистити дітей від сексуального насильства, слід посилити кримінальну відповідальність для осіб, які вчинили злочини цієї категорії.

"Перший заступник голови поліції В'ячеслав Аброськін неодноразово піднімав тему захисту дітей і посилення покарання. Ми хочемо достукатися до депутатів Верховної Ради, що потрібно розглянути законопроект №6607. Має бути Єдиний реєстр осіб, які вчинили сексуальні злочини проти неповнолітніх. Зокрема, такий реєстр існує в європейських країнах. Підвищена увага до цих людей - це велика профілактика, це зупиняє цих осіб", - зазначив Сергій Князєв.

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Глава Нацполіції підкреслив, що розслідування всіх злочинів, скоєних стосовно дітей, перебувають на жорсткому контролі керівництва поліції. Для проведення пошукових і слідчих дій задіюється максимальна кількість особового складу.

"На жаль, цього року понад 50 дітей вбито. І питання, як захистити наших дітей - стоїть перед нами усіма. Тому Національна поліція була одним із ініціаторів подання петиції про посилення покарання за сексуальні злочини стосовно дітей до Верховної Ради", - сказав Сергій Князєв.

Нагадаємо, вчора, 23 червня, в озері в Деснянському районі знайшли тіло дитини. Ним виявився 9-річний хлопчик, який зник увечері 22 червня. Він близько восьмої години вечора відпросився у бабусі погуляти біля будинку. Згодом хлопчик не повернувся додому і не відповідав на телефонні дзвінки. Правоохоронці встановили, що дитину спочатку зарізали, а потім втопили. Столичні поліцейські затримали підозрюваного.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133926
 
 
 Топ коментарі
 
Тупі покидьки, морочать людям голови...
Стаття 115. Умисне вбивство

2. Умисне вбивство:
2) малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності;

карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.

Що ще вони хочуть підсилювати??? Це максимальне існуюче на сьогодні покарання!
аби заср.ти людям мізки, щоби менше думали і питали, а що ж у країні відбувається??
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200%
Не тяжесть наказания, а его неотвратимость вот основа правопорядка
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Поглядим, конечно, но при чем здесь шорты и шаурма? Откуда это? Вам платят за количество знаков или Вы ходили всю жизнь в длинющих штанах и питались репой, пан Земер? ))
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Если бы я был депутатом, то разрешил бы проводить гейпарады только в лаптях и кокошниках. Нацполиция подчеркивает необходимость ужесточения наказания за сексуальные преступления в отношении детей, - Князев - Цензор.НЕТ 8510.
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Спочатку потрібно посилити кримінальну відповідальність працівників поліції за злочини! Поліціянти вбили дитину, поліціянт на машині вбив цілу сім'ю, поліціянти забили до смерті перехожего який відмовився стати понятим! Скільки ще злочинів має бути зкоєно поліціянтами щоб цей конвеєр злочинності в поліції припинив працювати?
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поліціянт, це що обтяжуюча обставина???

Те що в країні сталось сто вбивств, а вам місяць розповідають лише про одне, але вчинене ментами, абсолютно не означає, що решти 99 не було!!! От через такі, передбачте тупі посили, в державі нічого не змінюється...
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так вот надо чтобы совершение преступления сотрудником органов стало отягчающим обстоятельством
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Це зроблено і дуже давно. Відкривайте ККУ і читайте - ст.365 КК України, а ось коли ці злочини не пов'язані із службою, то із якої радості це має бути обтяжуючими?
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ты сообщением раньше совсем о другом сообщал
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Яким? Я не винуватий, що для вас що 115-та, що службовий злочин, один хрен...
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Ещё одному захотелось поскорее получить очередное звание!
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побольше ответственности и от родителей желательно, а то на тебе гаджет и не ******. делай что хочешь, иди куда хочешь, хочешь учись, хочешь будь дебилом, а я тут пока на детской площадке посижу пивка в тенечке попью
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Неотвратимость. Только неотвратимость наказания может помочь. А усиление наказания ,приведет к 100 % желанию убить как свидетеля.
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200%
Не тяжесть наказания, а его неотвратимость вот основа правопорядка
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ні, то так "зразу зрадную" в медіа нам заміщують "кровавимі мальчікамі": ніхто ж досі не поцікавився, скільки подібних випадків було торік і раніше... бо статистика наглих дитячих смертей нікому нафіг не цікава, адже там скрізь побутове і родинне насильство цвіте...
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Жаль, что соевое ничтожество вкупе с кнопкодавами из Рады так ничего и не сделали для улучшения криминогенной ситуации в стране. Ни УК не изменили, ни УПК. Ублюдки, одно слово.
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соевое ничтожество ничего не сделало для улучшения криминогенной ситуации в стране...
теперь посмотрим как ЗЕлупное большинство членороялистов в шортах и с шаурмой в руках изменят УК и УПК
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Поглядим, конечно, но при чем здесь шорты и шаурма? Откуда это? Вам платят за количество знаков или Вы ходили всю жизнь в длинющих штанах и питались репой, пан Земер? ))
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а чем бобовое растение соя вам не угодило пан Евгений Шинский?
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Он не гражданин Украины и страшно этим гордится. Какой страны он гражданин- не трудно догадаться и без флага.
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Сонечка, зайчик, я не горжусь ничем, тем паче "страшно". Что есть, то есть. Про догадки Ваши: окститесь!
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Бобовое растение соя, многоуважаемый Земер, полезно и питательно (белка навалом), а вот другая соя в виде престарелого властолюбивого организма вредна (была, есть и будет). ))
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Князев, в стране остались одни УШЛЕПКИ и ВЫ, не лучше. Отсюда и вывод.
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все дуже просто ...зброю не можна КАЗЛАМ бо вони дурні (молдавани розумніші за нас) ...з коноплею доборолися що тільки у циган з мусорами є ...маку на пироги посіяти теж не вийде з ****** нам продають "порохно" здалеку схоже на мак ...з підофілами ...ще простіше ...це результат "державної" політики з деградації суспільства через виховання, телебачення , інтернет ...генетичних там більше не стало ...порівняйте статистику Союзу і теперішньої України ... зразу побачите куди ведуть народ "наші" керманичі ...а мусорам що ...головне "заборонити" ...а там далі можна "порешать" ...
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Ви підвищуйте покарання для ворів та корупціонерів, бо саме через це зло збільшуються всі інші злочини!
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Тупі покидьки, морочать людям голови...
Стаття 115. Умисне вбивство

2. Умисне вбивство:
2) малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності;

карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.

Що ще вони хочуть підсилювати??? Це максимальне існуюче на сьогодні покарання!
аби заср.ти людям мізки, щоби менше думали і питали, а що ж у країні відбувається??
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Гребаный мародер-порошенко. Кучу хреновых реформ принял , вонючка. А там где нужно было , все завалил , хороняка.
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Мне кажется пора Князева сделать министром МВД, бо Аваков засиделся . Князев наверно профессиональный полицейский. А саваков- нет
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Полиция питоров охраняет на гей-парадах , а в стране бардак.
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Это правильно. Но также нужно вводить наказание за растление общества извращенцами через шабаши в виде парадов.
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Наталія Юсупова
29 хв. ·

В Чехии действует закон, по которому людям, получившим срок за преступление на сексуальной почве, предлагают либо добровольно пройти процедуру хирургической кастрации, либо сидеть в тюрьме до конца жизни.
Половина из них соглашается на эту процедуру, а другая половина продолжает отбывать срок. Подобный закон действует и в Германии.
В этих странах преступления на сексуальной почве регистрируются реже, чем, например в других странах.

В Украине, занимаются, чем угодно, только не защитой детей от побоев, насилия и убийства. Народ кричит, куда смотрят родители, получается дети не могут уже спокойно ходить по улицам??
Может это вопрос к обществу и власти, доколе мы будем терпеть беззаконие и наплевательское отношение к нашим близким??
Если родители на работе, они не могут за ручку водить своих детей.
Преступников с каждым днём все больше, это вопрос к правоохранительным органам, почему так происходит??!
Когда не работает закон, начинаются самосуды. Вот тогда точно народ не остановить.
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вот конченные... эти твари работать не пробовали?
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Абсолютно правильно. Плюс й покарання за розповсюдження алкоголю та наркотиків серед підлітків.
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когда уже очистятся от этих соевых гнид?..
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНацполіція наголошує на необхідності посилення покарання за сексуальні злочини стосовно дітей, - Князєв
 
 
 
 
 
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