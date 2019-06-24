 Нацполіція наголошує на необхідності посилення покарання за сексуальні злочини стосовно дітей, - Князєв

Про це Голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив під час брифінгу у Вінниці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НПУ.
За його словами, вбивство дівчинки в Одеській області сколихнуло всю країну. Тому, щоб захистити дітей від сексуального насильства, слід посилити кримінальну відповідальність для осіб, які вчинили злочини цієї категорії.
"Перший заступник голови поліції В'ячеслав Аброськін неодноразово піднімав тему захисту дітей і посилення покарання. Ми хочемо достукатися до депутатів Верховної Ради, що потрібно розглянути законопроект №6607. Має бути Єдиний реєстр осіб, які вчинили сексуальні злочини проти неповнолітніх. Зокрема, такий реєстр існує в європейських країнах. Підвищена увага до цих людей - це велика профілактика, це зупиняє цих осіб", - зазначив Сергій Князєв.
Глава Нацполіції підкреслив, що розслідування всіх злочинів, скоєних стосовно дітей, перебувають на жорсткому контролі керівництва поліції. Для проведення пошукових і слідчих дій задіюється максимальна кількість особового складу.
"На жаль, цього року понад 50 дітей вбито. І питання, як захистити наших дітей - стоїть перед нами усіма. Тому Національна поліція була одним із ініціаторів подання петиції про посилення покарання за сексуальні злочини стосовно дітей до Верховної Ради", - сказав Сергій Князєв.
Нагадаємо, вчора, 23 червня, в озері в Деснянському районі знайшли тіло дитини. Ним виявився 9-річний хлопчик, який зник увечері 22 червня. Він близько восьмої години вечора відпросився у бабусі погуляти біля будинку. Згодом хлопчик не повернувся додому і не відповідав на телефонні дзвінки. Правоохоронці встановили, що дитину спочатку зарізали, а потім втопили. Столичні поліцейські затримали підозрюваного.
Те що в країні сталось сто вбивств, а вам місяць розповідають лише про одне, але вчинене ментами, абсолютно не означає, що решти 99 не було!!! От через такі, передбачте тупі посили, в державі нічого не змінюється...
https://www.youtube.com/watch?v=kJCNmN1isAA&list=PLJ_5BC8wMFweSMTOQdaFn8TYMLERrferH&index=7&t=1s
Не тяжесть наказания, а его неотвратимость вот основа правопорядка
теперь посмотрим как ЗЕлупное большинство членороялистов в шортах и с шаурмой в руках изменят УК и УПК
Стаття 115. Умисне вбивство
2. Умисне вбивство:
2) малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності;
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.
Що ще вони хочуть підсилювати??? Це максимальне існуюче на сьогодні покарання!
аби заср.ти людям мізки, щоби менше думали і питали, а що ж у країні відбувається??
29 хв. ·
В Чехии действует закон, по которому людям, получившим срок за преступление на сексуальной почве, предлагают либо добровольно пройти процедуру хирургической кастрации, либо сидеть в тюрьме до конца жизни.
Половина из них соглашается на эту процедуру, а другая половина продолжает отбывать срок. Подобный закон действует и в Германии.
В этих странах преступления на сексуальной почве регистрируются реже, чем, например в других странах.
В Украине, занимаются, чем угодно, только не защитой детей от побоев, насилия и убийства. Народ кричит, куда смотрят родители, получается дети не могут уже спокойно ходить по улицам??
Может это вопрос к обществу и власти, доколе мы будем терпеть беззаконие и наплевательское отношение к нашим близким??
Если родители на работе, они не могут за ручку водить своих детей.
Преступников с каждым днём все больше, это вопрос к правоохранительным органам, почему так происходит??!
Когда не работает закон, начинаются самосуды. Вот тогда точно народ не остановить.