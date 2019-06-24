 Кабмін з 1 липня підвищить пенсії для пенсіонерів з великим трудовим стажем, але маленькими зарплатами, - Гройсман

"Півтора роки тому - в січні 2018 року, в Маріуполі - я пообіцяв: урядова пенсійна реформа торкнеться всіх без винятку категорій пенсіонерів. Відтоді виплати збільшувалися - і для військових пенсіонерів, і для представників "шкідливих" і небезпечних професій. Єдиною категорією, яка вимагала нашої посиленої уваги, були працівники, які мали великий трудовий стаж, але маленькі зарплати, а отже малі відрахування", - сказав Гройсман на робочій нараді в Кабміні в понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтефракс-Україна.

За словами прем'єра, завдяки можливостям економіки та загальному економічному зростанню, в уряді фіналізували рішення, які дадуть змогу збільшити виплати пенсіонерам із великим стажем, але невеликими зарплатами на постійній основі з 1 липня.

"На найближчому засіданні уряду ми завершимо всі процедурні моменти", - запевнив він.

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Отже, жінки, які мають стаж понад 30 років, і чоловіки зі стажем більше ніж 35 років отримають підвищення пенсій.

Гройсман зазначив, що пенсії становитимуть не менше ніж 2 тис. грн.

"Це буде черговий етап перерахунку пенсій, і далі збільшення відбуватиметься в автоматичному режимі", - додав прем'єр.