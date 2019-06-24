 Кабмін з 1 липня підвищить пенсії для пенсіонерів з великим трудовим стажем, але маленькими зарплатами, - Гройсман

"Півтора роки тому - в січні 2018 року, в Маріуполі - я пообіцяв: урядова пенсійна реформа торкнеться всіх без винятку категорій пенсіонерів. Відтоді виплати збільшувалися - і для військових пенсіонерів, і для представників "шкідливих" і небезпечних професій. Єдиною категорією, яка вимагала нашої посиленої уваги, були працівники, які мали великий трудовий стаж, але маленькі зарплати, а отже малі відрахування", - сказав Гройсман на робочій нараді в Кабміні в понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтефракс-Україна.
За словами прем'єра, завдяки можливостям економіки та загальному економічному зростанню, в уряді фіналізували рішення, які дадуть змогу збільшити виплати пенсіонерам із великим стажем, але невеликими зарплатами на постійній основі з 1 липня.
"На найближчому засіданні уряду ми завершимо всі процедурні моменти", - запевнив він.
Отже, жінки, які мають стаж понад 30 років, і чоловіки зі стажем більше ніж 35 років отримають підвищення пенсій.
Гройсман зазначив, що пенсії становитимуть не менше ніж 2 тис. грн.
"Це буде черговий етап перерахунку пенсій, і далі збільшення відбуватиметься в автоматичному режимі", - додав прем'єр.
(62 грн. опять втюхает)))) и ни в чем себе не отказывайте)))))
пенсионеры.. а пришивайте ка вы новые карманы...старые уже прохудились от обещаний))))
вам больше не будут платить, потому деньги на пенсии появились
или для тебя секрет, шо вы ублюдки получали зряплаты из бюжета страны?
Не, это не «зрада», конечно, но и «перемога» так себе...
после того как сократилось у кормушки к-во запетиных Свынарчуков появилась возможнось...
В Украине с 1 июля пенсии станут больше из-за поднятия прожиточного минимума к выплатам.Прибавка небольшая - всего 67 грн. Однако некоторых ждет повышение в 10 раз. На прибавку в 670 грн могут рассчитывать пенсионеры с максимальной пенсией.В итоге, минимальные пенсии вырастут до 1564 грн, а максимальные пенсии - с 14,9 тыс. грн до 15,6 тыс. грн. Таких пенсионеров-"максималистов" в Украине менее 2%. Чаще всего это те, кто вышел на пенсию со специальными правами: судьи, народные депутаты.Кроме того, право и на надбавку в размере не менее 1% прожиточного минимума имеют украинцы с минимальной пенсией, но полным стажем:● для женщин - это 30 лет,● для мужчин - 35 лет.К примеру, если у женщины 40 лет стажа и минимальная пенсия, то она имеет право на надбавку в 149,7 грн. А вот после 1 июля сумма надбавки составит 156,4 грн.
или главное принять, а там уже пускай Зеля объясняет пенсам почему он их киданул?
Зато евровласть по совету Еуропы сделала даже среди пенсионеров нищих и богатых.
Разница конечно должна быть, но ведь не такая огромная и это касается не только пенсий, но и зарплат.
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ТАК ЭТО УЖЕ БЫЛО
СНОВА НАКАНУНЕ ГРОЙСМАН ВЫБОРОВ ВСПОМНИЛ О ПЕНСИОНЕРАХ!!!
ВОТ ШО ДЕЛАЮТ ВЫБОРЫ С ГРОЙСМАНОМ!!!
ВЫВОД: ВЫБОРЫ В УКРАИНЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ЕЖЕГОДНО!!!