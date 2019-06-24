EN|RU|UK
Теми дня: Протести в Грузії Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  4718  43
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4021) Кабмін (2906) пенсія (513) Гройсман (3448)

 Кабмін з 1 липня підвищить пенсії для пенсіонерів з великим трудовим стажем, але маленькими зарплатами, - Гройсман

Кабінет міністрів України на наступному засіданні ухвалить рішення про підвищення пенсій пенсіонерам із великим стажем, але невеликими заробітними платами на постійній основі з 1 липня, заявляє прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Півтора роки тому - в січні 2018 року, в Маріуполі - я пообіцяв: урядова пенсійна реформа торкнеться всіх без винятку категорій пенсіонерів. Відтоді виплати збільшувалися - і для військових пенсіонерів, і для представників "шкідливих" і небезпечних професій. Єдиною категорією, яка вимагала нашої посиленої уваги, були працівники, які мали великий трудовий стаж, але маленькі зарплати, а отже малі відрахування", - сказав Гройсман на робочій нараді в Кабміні в понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтефракс-Україна.

За словами прем'єра, завдяки можливостям економіки та загальному економічному зростанню, в уряді фіналізували рішення, які дадуть змогу збільшити виплати пенсіонерам із великим стажем, але невеликими зарплатами на постійній основі з 1 липня.

"На найближчому засіданні уряду ми завершимо всі процедурні моменти", - запевнив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Львові виникла черга з українців, які отримують італійську пенсію. ФОТОрепортаж

Отже, жінки, які мають стаж понад 30 років, і чоловіки зі стажем більше ніж 35 років отримають підвищення пенсій.

Гройсман зазначив, що пенсії становитимуть не менше ніж 2 тис. грн.

"Це буде черговий етап перерахунку пенсій, і далі збільшення відбуватиметься в автоматичному режимі", - додав прем'єр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133923
 
   
 Топ коментарі
 
А зебобик что печатный станок не контролирует？ кнопка у Гроси что ли？😀он ее наверное у Пети купил..да？
 показати весь коментар
 
хорошо бы!
(62 грн. опять втюхает)))) и ни в чем себе не отказывайте)))))
пенсионеры.. а пришивайте ка вы новые карманы...старые уже прохудились от обещаний))))
 показати весь коментар
 
Конец эпохи бедности на марше!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
хорошо бы!
(62 грн. опять втюхает)))) и ни в чем себе не отказывайте)))))
пенсионеры.. а пришивайте ка вы новые карманы...старые уже прохудились от обещаний))))
 показати весь коментар
 
 
а шо тут непонятного? за счет вас порохоботов Кабмін з 1 липня підвищить пенсії для пенсіонерів з великим трудовим стажем, але маленькими зарплатами, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9156


вам больше не будут платить, потому деньги на пенсии появились


или для тебя секрет, шо вы ублюдки получали зряплаты из бюжета страны?








 показати весь коментар
 
-- Затем, -- сказал Остап веско, -- что вы сейчас пойдете к "Цветнику", станете в тени и будете на французском, немецком и русском языках просить подаяние, упирая на то, что вы бывший член Государственной думы от кадетской фракции.(с)
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Повысит за счет печатного станка. А дальше патужный экономист Труссельман уходит в политическое подполье, а его ришучи рехформы, в том числе гос. долги - придется разгребать команде Зеленского.
 показати весь коментар
 
 
А зебобик что печатный станок не контролирует？ кнопка у Гроси что ли？😀он ее наверное у Пети купил..да？
 показати весь коментар
 
 
Печатный станок контролирует НБУ. А там Зеленский пока ничего сменить не смог. Там все пока шоколадное. Кабмин тоже весь шоколадный. Вцепились за кресла и уходить живьем не собираются.
 показати весь коментар
 
 
2000 пенсии это конечно серьезно.
Не, это не «зрада», конечно, но и «перемога» так себе...
 показати весь коментар
 
В Чехии минимальная пенсия уже давно 350 евро,и ничего живут?
 показати весь коментар
 
Эта морда Гройсмана, похожая на еврея пятиклассника, которому надрали уши, в моем городе висит через каждые 100 метров, как и морда Барыги.... Звідки цей державний службовець стільки грошей назбирав?
 показати весь коментар
 
 
він колиссь говорив що бере їх тещіній тумбочці.


 показати весь коментар
 
 
Ага ,повысят тварюки ,на пол кило перловки .. Кабмин с 1 июля повысит пенсии для пенсионеров с большим трудовым стажем, но маленькими зарплатами, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9847
 показати весь коментар
 
По словам премьера, благодаря возможностям экономики и общему экономическому росту, в правительстве финализировали решения, которые позволят увеличить выплаты пенсионерам с большим стажем, но небольшими зарплатами на постоянной основе с 1 июля. Источник: https://censor.net.ua/n3133923
после того как сократилось у кормушки к-во запетиных Свынарчуков появилась возможнось...
 показати весь коментар
 
хрен там их сократилось.. Вова сейчас не о том думает..Якусь муйню підписує.. Реально дратує
 показати весь коментар
 
 
У валшебніка трусельмана, всьо па чесному, без абмана.
 показати весь коментар
 
Тепер ніякої кави у Відні. Всі в Лас-Вегас,грати та вигравати.
В Украине с 1 июля пенсии станут больше из-за поднятия прожиточного минимума к выплатам.Прибавка небольшая - всего 67 грн. Однако некоторых ждет повышение в 10 раз. На прибавку в 670 грн могут рассчитывать пенсионеры с максимальной пенсией.В итоге, минимальные пенсии вырастут до 1564 грн, а максимальные пенсии - с 14,9 тыс. грн до 15,6 тыс. грн. Таких пенсионеров-"максималистов" в Украине менее 2%. Чаще всего это те, кто вышел на пенсию со специальными правами: судьи, народные депутаты.Кроме того, право и на надбавку в размере не менее 1% прожиточного минимума имеют украинцы с минимальной пенсией, но полным стажем:● для женщин - это 30 лет,● для мужчин - 35 лет.К примеру, если у женщины 40 лет стажа и минимальная пенсия, то она имеет право на надбавку в 149,7 грн. А вот после 1 июля сумма надбавки составит 156,4 грн.
 показати весь коментар
 
 
мой сосед 25 лет проработал комбайнером в шахте...с его заработком и стажем у него должна быть 17.7 тыс...но с 1 июля будет получать только15.6.. и 7 тыс регресс..Но в отличии от судей от долго не проживет......
 показати весь коментар
 
Ну сказал же не меньше 2000 грн . - значит так тому быть ( и не больше ) Кабмин с 1 июля повысит пенсии для пенсионеров с большим трудовым стажем, но маленькими зарплатами, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8913 . Грося наслаждается последним месяцем правления Кабмин с 1 июля повысит пенсии для пенсионеров с большим трудовым стажем, но маленькими зарплатами, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8179
 показати весь коментар
 
в бюджет это заложили?
или главное принять, а там уже пускай Зеля объясняет пенсам почему он их киданул?
 показати весь коментар
 
Не знаю, как можно жить на пенсию до 2000 тыс. грн., при том, что люди всю жизнь работали, это просто песец.
Зато евровласть по совету Еуропы сделала даже среди пенсионеров нищих и богатых.
Разница конечно должна быть, но ведь не такая огромная и это касается не только пенсий, но и зарплат.
 показати весь коментар
 
Китайцам вообще пенсии не платят , кроме высоких чинов в компартии , так они врщв Европу и не стремятся Причем тут одно к другому
 показати весь коментар
 
Ты давай лучше следи за пенсионами в своем родном Мордоре. Здоровее будешь!
 показати весь коментар
 
 
Кабмин с 1 июля повысит пенсии для пенсионеров с большим трудовым стажем, но маленькими зарплатами, - Гройсман

=================================================================

ТАК ЭТО УЖЕ БЫЛО

СНОВА НАКАНУНЕ ГРОЙСМАН ВЫБОРОВ ВСПОМНИЛ О ПЕНСИОНЕРАХ!!!

ВОТ ШО ДЕЛАЮТ ВЫБОРЫ С ГРОЙСМАНОМ!!!

ВЫВОД: ВЫБОРЫ В УКРАИНЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ЕЖЕГОДНО!!!






 показати весь коментар
 
 
А где обещанный перерасчёт пенсий пенсионерам, которые ушли на пенсию с 2014 г по 2017г у которых брались к примеру 5 лет работы на металлургическом предприятии с 1991по 1996гг? Обещали до выборов Президента, а теперь нужно ждать 5 лет, когда Зеленский пойдёт на второй срок
 показати весь коментар
 
КОРМИЛЕЦ ты наш, что мы без ТЯБЯ делали бы. С....... ка оттягиваешь нас от Рая, мало мы страдали, увеличивая стаж, а вот у тебя трудовой стаж, вроде небольшой, а живешь, почти, в РАЮ. Во, как получается.
 показати весь коментар
 
Ничего сейчас набегут столько депутатов, что пенсии на всех не хватит.
 показати весь коментар
 
 
Когда предупреждали выпускников Винницкого МАУПА,не трогайте коэффициент трудового стажа 1,35,заявляли-это популизм.
 показати весь коментар
 
этот коэфициент основная фика кидалова всех пенсионерв. Никто его не замечал.
 показати весь коментар
 
Непонятно, что такое большой стаж, что такое маленькеи зарплаты и кто их опррделят? В мутй оводе рыбу ловят.
 показати весь коментар
 
Большой стаж це коли більше п"ятидесяти років...І якщо ти зміг дожити до устроєного Гройсом "економічєского роста" то будеш тепер насолоджуватись великою пенсією у дві тисячі двісті гривень...І ти з вдячністю підеш і проголосуєш за його партію шоб через п"ять років він тобі знову устроїв економічєскій рост і підняв пенсію до двух з половиною...Ну це коли доживеш,звичайно...
 показати весь коментар
 
Снова уравниловка? Тогда нет смысла получать легальную зарплату и платить с неё неслабые социальные взносы.
 показати весь коментар
 
 
У меня, кстати, если пересчитать зарплату, с которой я платил соцвзносы, даже не на минимальную, а на среднюю, увеличив при этом пропорционально стаж, то получится где-то 160 лет стажа, а если на минимальную - далеко за 200. Давай, Гройсман, повышай.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКабмін з 1 липня підвищить пенсії для пенсіонерів з великим трудовим стажем, але маленькими зарплатами, - Гройсман
 
 
 
 
 
 вгору