 Від партії Зеленського в Харківській області балотується бізнес-партнер скандальної водія-вбивці Зайцевої

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Depo.Харків.
Як передає видання з посиланням на реєстри юридичних осіб, Пивоваров є співзасновником підприємства ТОВ "Тайфун 2000" (код ЄДРПОУ 30990063), що спеціалізується на виробництві продуктів харчування.
Серед інших засновників у цьому підприємстві є Василь Васильович Зайцев та Андрій Васильович Зайцев (він є керівником ТОВ "Тайфун 2000"). Особи саме з такими ж особистими даними фігурували в ЗМІ як брати скандально відомої Олени Зайцевої, яка за кермом автомобіля "Лексус" у жовтні 2017 року була учасницею ДТП в центрі Харкова, тоді загинуло шестеро осіб. Василя Васильовича Зайцева, крім цього, за інформацією ЗМІ, на початку 2019 року за керування автомобілем у стані сп'яніння позбавили водійських прав.
Також Пивоваров є співзасновником ТОВ "Капсулар" (ЄДРПОУ 38128375), яке за документами теж займається виробництвом продуктів харчування і в якому серед засновників так само значиться Андрій Васильович Зайцев.
Нагадаємо, партія "Слуга Народу" запустила процедуру постпраймеріз і запропонувала громадськості перевірити кандидатів, які будуть представляти партію на виборах і пообіцяли відсікати недостойних.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вирок у справі про аварію на Сумщині Київський райсуд Харкова виніс 26 лютого. Обох обвинувачених - Геннадія Дронова та Олену Зайцеву - засудили до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування на три роки.
Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.
Это что "Европейская солидарность" записала
в свои списки этого деятеля?
Даже в одной семье среди братьев бывают разные люди - один например минометчик, депутат и патриот, а второй майки страны - агрессора рекламирует
-От Камчатки до Одессы.
-У Москвы есть интересы.
05:21 - 24 июн. 2019 г.
Текст
Новая переписка
Киевский
🇺🇦 @Kieffskiy
Просто факты. 1. ЦВК зарубил только партию Саакашвили. 2. Решение принималось в воскресенье в 22.30 вечера. 3. Представителю РНС в субботу было заявлено что решение по ним будет принято в ПН! 4. На руки представителям РНС оригинал решения ЦВК сегодня не давали! Продолжение ниже
Киевский
🇺🇦 @Kieffskiy
5. Представителей РНС, кандидатов в депутаты и журналистов в помещение и даже во двор ЦВК не пускали. 6. Склизкое членистоногое Пашинский был допущен в ЦВК на наших глазах без секундного промедления. 7. Атмосфера в ЦВК (забор Януковича, Беркут итд) просто из 2004 года. См.ниже!
Киевский
🇺🇦 @Kieffskiy
8. Единственное СМИ "случайно" оказавшееся в момент принятия решения о недопуске РНС к выборам это порошенковская правда. 9. Ни одного представителя СН не наблюдалось, никаких эмоций, просто ничего.
Они обязательно будут в ОРДЛО...
Им не повезло оказаться не на той середине...
Зе президент миру...
Да уж. С такими предъявами соевые далеко не уедут
Тигипко, свинарчуки, ахметов , медведчук - это просто херувимы.
А в вене пятя встречался не с фирташем, а просто ждал трамвая.
Нарыли цельное преступление века!
Такие факты , что аж поперхнулась кофе от смеха!
То ли дело пэтя)) работал министром при януковоще, но , на самом деле, партизанил- на день рождения дарил овощу отравленные картины по млн долларов
А Липецкая фабрика выпускала не конфеты , а мины))
И чем липецкая фабрика которая не работала хуже чем продажа прав на показ своей поделки под название "слуга народа" яндексу （запрещенному в Украине к стати）...？
Соя о назначениях т
Торта и Зеленского
Батьки за дітей не відповідають..
за них відповідальні бізнес-партнери батьків