 Від партії Зеленського в Харківській області балотується бізнес-партнер скандальної водія-вбивці Зайцевої

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Depo.Харків.

Як передає видання з посиланням на реєстри юридичних осіб, Пивоваров є співзасновником підприємства ТОВ "Тайфун 2000" (код ЄДРПОУ 30990063), що спеціалізується на виробництві продуктів харчування.

Серед інших засновників у цьому підприємстві є Василь Васильович Зайцев та Андрій Васильович Зайцев (він є керівником ТОВ "Тайфун 2000"). Особи саме з такими ж особистими даними фігурували в ЗМІ як брати скандально відомої Олени Зайцевої, яка за кермом автомобіля "Лексус" у жовтні 2017 року була учасницею ДТП в центрі Харкова, тоді загинуло шестеро осіб. Василя Васильовича Зайцева, крім цього, за інформацією ЗМІ, на початку 2019 року за керування автомобілем у стані сп'яніння позбавили водійських прав.

Також Пивоваров є співзасновником ТОВ "Капсулар" (ЄДРПОУ 38128375), яке за документами теж займається виробництвом продуктів харчування і в якому серед засновників так само значиться Андрій Васильович Зайцев.

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Нагадаємо, партія "Слуга Народу" запустила процедуру постпраймеріз і запропонувала громадськості перевірити кандидатів, які будуть представляти партію на виборах і пообіцяли відсікати недостойних.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вирок у справі про аварію на Сумщині Київський райсуд Харкова виніс 26 лютого. Обох обвинувачених - Геннадія Дронова та Олену Зайцеву - засудили до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування на три роки.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.