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Все про:Зайцева (76) кандидат (162) Харківщина (733) Слуга народу (72)

 Від партії Зеленського в Харківській області балотується бізнес-партнер скандальної водія-вбивці Зайцевої

У Харківській області по округу №175 партія "Слуга Народу" висунула кандидатом Євгена Пивоварова 1978 року народження, який є бізнес-партнером родини скандально відомої водія "Лексуса" Олени Зайцевої.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Depo.Харків.

Як передає видання з посиланням на реєстри юридичних осіб, Пивоваров є співзасновником підприємства ТОВ "Тайфун 2000" (код ЄДРПОУ 30990063), що спеціалізується на виробництві продуктів харчування.

Серед інших засновників у цьому підприємстві є Василь Васильович Зайцев та Андрій Васильович Зайцев (він є керівником ТОВ "Тайфун 2000"). Особи саме з такими ж особистими даними фігурували в ЗМІ як брати скандально відомої Олени Зайцевої, яка за кермом автомобіля "Лексус" у жовтні 2017 року була учасницею ДТП в центрі Харкова, тоді загинуло шестеро осіб. Василя Васильовича Зайцева, крім цього, за інформацією ЗМІ, на початку 2019 року за керування автомобілем у стані сп'яніння позбавили водійських прав.

Також Пивоваров є співзасновником ТОВ "Капсулар" (ЄДРПОУ 38128375), яке за документами теж займається виробництвом продуктів харчування і в якому серед засновників так само значиться Андрій Васильович Зайцев.

Читайте також: Засуджена за смертельну ДТП в центрі Харкова Зайцева змінила адвоката і подала апеляцію на вирок

Нагадаємо, партія "Слуга Народу" запустила процедуру постпраймеріз і запропонувала громадськості перевірити кандидатів, які будуть представляти партію на виборах і пообіцяли відсікати недостойних.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вирок у справі про аварію на Сумщині Київський райсуд Харкова виніс 26 лютого. Обох обвинувачених - Геннадія Дронова та Олену Зайцеву - засудили до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування на три роки.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133918
 
   
 Топ коментарі
 
Всё ватное и коррупционное, украинофобское говно в "Слухе нарота".
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Обратите внимание, как ЗЕтролли начинают отмазывать своего хозяина от всего , что происходит в стране.
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Если Коломойский, Ахметов и Пинчук будут на глазах у всех насиловать Зеленского, то не стоит им мешать. Надо ж подождать 100 дней. Посмотреть, что из Зеленского выйдет.
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Путем несложных соевых манипуляций можно сделать вывод, что Зеленский как раз и виновен в том самом дтп, ну это в дополнение к тому что уже злыв страну путену и поделил Украину по Днепру.
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Интерестная логика кошерных троллей...
Это что "Европейская солидарность" записала
в свои списки этого деятеля?

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- Когда я начинаю писать мемуары, дальше фразы: «Я родиласть в семье бедного нефтепромышленника…», - у меня ничего не получается.©

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А какое правонарушение совершил Пивоваров? Или может как-то замечен в отмазывании зайчихи?
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Вот партнер на седьмом киселе - это важно. А ахметов в партнерах,то таке ...?
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Прямі партнери - це вже зараз на 7-му киселі? Після того, як Зеленський в неприпустимій манері поводив себе з українськими органами влади (праламент, уряд, президент) зекоМанді треба звикати до аналогічного відношення до себе. Він говорив "Думай. тє" не Порошенку, а Президенту України, він розганяв не блок БПП в парламенті - він опускав нижче плінтуса Вищий законодавчий орган України, не Гройсмана він звільняв, а опускав Укряд України. Правда, після "Україна как порноактріса", українським дебілам все похер, раз вони проголосували за це миршаве недоразумєніє.
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Всё ватное и коррупционное, украинофобское говно в "Слухе нарота".
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он представитель секты поклонения сывочолому политическому трупу!
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Тут надо подробнее узнать о нем , может достойный человек - пьяный в машине той во время ДТП не сидел ведь
Даже в одной семье среди братьев бывают разные люди - один например минометчик, депутат и патриот, а второй майки страны - агрессора рекламирует
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А порохоботам все равно. Им платят не за то, чтобы они во что-то вникали и о чем-то думали. Я уже не говорю о том, сколько фейковых новостей может быть на этом фоне, но которые просто невозможно проверить из-за огромного количества.
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Алиша, это вам обратка полетела. И не надо строить из себя девственность.
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Чому ви ці питання не задавали собі, коли лився бруд від ще недопрезидента на всі органи влади України? До речі, ви весь час пишете, що порохоботам платять. Підкажіть адресок, а то тут затак стараєшся.
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Вы правы, просто еще раз убеждаюсь в полном отсутствии мозгов и критического мышления у свинодрочеров!
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А балоттируется крестный папа Миши Порошенко и бизнес-партнер его папы?
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Обратите внимание, как ЗЕтролли начинают отмазывать своего хозяина от всего , что происходит в стране.
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просто люди не умеют признавать свои ошибки.
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Они не только не хотят признавать свои ошибки, они хотят свою вину переложить на чужие плечи.
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Если Коломойский, Ахметов и Пинчук будут на глазах у всех насиловать Зеленского, то не стоит им мешать. Надо ж подождать 100 дней. Посмотреть, что из Зеленского выйдет.
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а сколько до 100 дней осталось? хочется поржать просто))
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Це буде сміх скрізь сльози, на жаль. Сміялися з човна, який розхитували, - ми справді в одному човні.
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Нє, за Слугу народа (невідомо якого) лише чокнутий може голосувати. Назмітали фекалій в кандидати - і виставили, - обирайте.
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А как вам мокшанское быдло которое кощей ведет в раду напевая ...
-От Камчатки до Одессы.
-У Москвы есть интересы.
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А еще он в детстве в одном дворе с хулиганом жил.
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Зеля своїм могучим інтелектом перевиховав ******** і веде в депутати?
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Да это фигня Выпускники Харьковского института национальной гвардии выпускались под песню газманова Гаспада ахвицеры Счастливой службы робята
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Наркоботы, если ВАЗелин такой классный и честный парень, как тогда получается, что все ватное украинофобской дерьмо балатируется от его партии?
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А знаете что больше всего убивает в истории с РНС? Я вам отвечу: ОГЛУШИТЕЛЬНОЕ МОЛЧАНИЕ ЗЕЛЕНСКОГО Ниже будут твиты с моими мыслями после посещения ЦВК.

05:21 - 24 июн. 2019 г.

От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 7579 От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 7579 От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 7579 От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 7579 От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 7579 От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 7579 От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 7579 От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 7579 От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 7579

От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 7579 Текст

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От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 7579 Киевский
🇺🇦‏ @Kieffskiy

Просто факты. 1. ЦВК зарубил только партию Саакашвили. 2. Решение принималось в воскресенье в 22.30 вечера. 3. Представителю РНС в субботу было заявлено что решение по ним будет принято в ПН! 4. На руки представителям РНС оригинал решения ЦВК сегодня не давали! Продолжение ниже

От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 7579 Киевский
🇺🇦‏ @Kieffskiy

5. Представителей РНС, кандидатов в депутаты и журналистов в помещение и даже во двор ЦВК не пускали. 6. Склизкое членистоногое Пашинский был допущен в ЦВК на наших глазах без секундного промедления. 7. Атмосфера в ЦВК (забор Януковича, Беркут итд) просто из 2004 года. См.ниже!

От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 7579 Киевский
🇺🇦‏ @Kieffskiy

8. Единственное СМИ "случайно" оказавшееся в момент принятия решения о недопуске РНС к выборам это порошенковская правда. 9. Ни одного представителя СН не наблюдалось, никаких эмоций, просто ничего.
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законопослушных граждан все больше и больше в слугу уродов набивается)
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Пля,вже скоро будуть писати,що по одній вулиці пройшов кандидат від "Слуги Народу" з одіозним таким то таким,або його бачили в одному із супермаркетів та ще й на одному поверсі з одіозним таким то таким.Порошинку в оці бачимо,а там де дві колоди прямо стирчать із обох моргалок,то не видно і про це зась писати..Хоча,за що платять,про те і пишем,платять щоб б мовчали, мовчимо,а тоді нарікаємло звідки ви взяли,що ми журнашлюхи
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Внезапно. Правая рука Зеленского Андрей Богдан ведет бизнес с людьми Медведчука.https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/24/7218972/
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Внезапно! Миша Порошенко - крестник Медведучука и бизнес-партнер его папы.
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Миша Порошенко - бизнес-партнер папы Медведчука?
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соя уже совсем с "збожеволіла",при чем тут Зайцева? Это примерно как " в раду баллотируется человек при президентстве которого это дтп произошло.
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Зеленський запустив таку херню, коли свинарчука в'язав до Порошенка. Це треба мати інтелект нашого президента, щоб не здогадатися, що скоро аукнеться. Зеля не Пороха "опускав", а українські органи влади. Та і саму Україну.
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Терміново: Пивоваров сидів у лексусі поруч із зайцевою на момент аварії, список вільного заднього сидіння відкритий.
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Столько кандидатов даже семьями все баллотируются и всем хочется улучшить своё материальное положение, народ только кормить успевайте их.
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у пеци свинарчуки партнеры тем не менее это не мешает ему идти на выборы целой партией От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 9169
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Зе пришел не как Президент, а как представитель Коломойского. За большие бабки. Весь звиздец ещё впереди. После выборов . Есть ещё месяц, потом никто не может знать, что потом.
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А еще пивоваров, когда ходил в школу, разбил окно в классе, паршивец этакий
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Зебильшисть готова проголосовать за кого угодно, кто идёт на выборы под зе-флагом. Хоть за самого Чикатило.
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Чикатило в ПЕСе баллотируется ,пашинский его фамильё
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Я так понимаю о самом кандидате сказать нечего, вот к чему писать кто там дочь его бизнеспартнеров.
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пускай не переживают.. - пускай успокоятся...
Они обязательно будут в ОРДЛО...
Им не повезло оказаться не на той середине...
Зе президент миру...
От партии Зеленского в Харьковской области баллотируется бизнес-партнер скандальной водителя-убийцы Зайцевой - Цензор.НЕТ 3370
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Ну это уже бред. Причем здесь бизнес-партнер. Порох у Януковича министром был. Теперь волает про "отаку реваншистов".
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Пятя хотя и был министром у Януковича, но всегда проклинал его в мыслях, что в конечном итоге и сработало
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Идиотизм переходит все границы. Еще бы навели справки с кем когда-то в садике Зеленский рядом на горшке сидел.
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ЗЕанализ всю нечисть антиукраинскую собрал.Від партії Зеленського в Харківській області балотується бізнес-партнер скандальної водія-вбивці Зайцевої - Цензор.НЕТ 9618
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Партнер семьи водителя-убийцы?
Да уж. С такими предъявами соевые далеко не уедут
Тигипко, свинарчуки, ахметов , медведчук - это просто херувимы.
А в вене пятя встречался не с фирташем, а просто ждал трамвая.
Нарыли цельное преступление века!
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И не говори...все что высасанно зебобиками из пальца...это аргумент против Пети...а факты о зекоманде..это нарыли и оговор.. 😀
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Та канешна!
Такие факты , что аж поперхнулась кофе от смеха!
То ли дело пэтя)) работал министром при януковоще, но , на самом деле, партизанил- на день рождения дарил овощу отравленные картины по млн долларов
А Липецкая фабрика выпускала не конфеты , а мины))
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😀 А что нить подтверждающее бред о картинах есть？
И чем липецкая фабрика которая не работала хуже чем продажа прав на показ своей поделки под название "слуга народа" яндексу （запрещенному в Украине к стати）...？
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"Это нога - у того, у кого надо нога".😊

Соя о назначениях т
Торта и Зеленского
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Ну спасибо, что есть интернет. Не хотим - не голосуем
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😀Ну что зебобики....песТню о зайцах ...хором...заппевай...😀..
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Дайте Зеле только время,зажжет всю Украину.
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Зебобики считают...что бизнес партнером у скота или твари может быть порядочный человек？это уже диагноз...😀
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Ну Петю вы ж считаете порядочным , хотя у него партнёры ахметов и медведчук
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😀Коломойский и пинчук партнерами у зебобика вас мадам никак не напрягают？ или это ангелы во плоти？
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Пивоваров бизнес-партнер с В.В. Зайцевым лет 20. Убийца-Зайцева - приемная дочь его лет 10 назад. А.Зайцев родной сын и папаша к нему очень требовательный. Так что, "скот и порядочные люди" это к пете.
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😀 ну конечно...скот 10 лет воспитывал...а виноват Петя...
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Вот не понимаю. Уже целый день читаю, что от Зеленского балотируется тот, от Зеленского балотируется этот... А что у других партий все безоблачно и чисто? Не, ну просто токо Слуга народа затмил все партии. Все токо о нем. Наверное цензору рекламу о партии Зеленского кто-то заказал. Интересно кто? Від партії Зеленського в Харківській області балотується бізнес-партнер скандальної водія-вбивці Зайцевої - Цензор.НЕТ 5290
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А тут все просто...ни одна другая партия не орала благим матом о том что у нее будут новые лица...и эти лица будут честными-поечестными...порядочными-припорядочными...😀
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Вот не надо. О ребрендинге многие партии заявляли. И в том числе и ПЕС.
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Пес это тот который Псу？ Партия Слуги Урода？так я о нем и говорю...😀
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Це,звичайно,страшенний злочин і вбивчий компромат - бути бізнеспартнером чоловіка,дочка якого зробила смертельну ДТП...І яка,до речі,зараз за гратами на довгий термін...А ось синок Луценка,який вбив у ДТП людину - на свободі...І синок Шуфрича - на свободі...Я можу продовжити цей ряд безконечно і закінчити Омельченком,який тричі (!) вбивав у ДТП різних людей...і що?..Нічого...Так що як хочете прибити трохи Зєлю то тре бути розумнішим...Зробіть його смішним,покажіть зв"язок з Порохом...От він каже про можливе об"єднання із Смєшком...А там половина команди Педро...
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Саму зайцеву в список включить стрёмно.Пока решили протолкнуть партнёра.А этот уже, в Слуге,побеспокоется о партнерах.Не партия а авральное сборище юмористов,авантюристов,прохвостов и пианистов, в перемешку с сепаратистами,совками и реваншистами.Сброд-кампот.
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список - говно отборное как я посмотрю, слуга мокшанского народа нужно называть
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Серед інших засновників у цьому підприємстві є Василь Васильович Зайцев та Андрій Васильович Зайцев (він є керівником ТОВ "Тайфун 2000"). Особи саме з такими ж особистими даними фігурували в ЗМІ як брати скандально відомої Олени Зайцевої

Батьки за дітей не відповідають..
за них відповідальні бізнес-партнери батьків
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВід партії Зеленського в Харківській області балотується бізнес-партнер скандальної водія-вбивці Зайцевої
 
 
 
 
 
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