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Все про:Ар'єв (220) ПАРЄ (457) Паск’є (5)

 Президент ПАРЄ Паск'є грубо порушила процедуру, - Ар'єв

Українська делегація заявляє про грубе порушення президентом ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є регламенту. Вона змінила порядок денний при тому, що за це не набралося достатньої кількості голосів.

Про це написав у Facebook народний депутат, глава Постійної делегації України в Парламентській Асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є допустила грубе порушення регламенту: довільно змінила порядок денний, коли голосування показало, що не було достатньо голосів (2/3 від присутніх)", - написав Ар'єв.

За словами глави української делегації, "такого відвертого нахабства" він не пам'ятає за всі 6,5 років роботи в ПАРЄ.

"Мало того, Паск'є все визнала після того, як я взяв слово і вказав їй на це порушення, але... відмовилася виправляти неправомірні дії!" - продовжив Ар'єв.

Делегація України звернулася до регламентного комітету з вимогою, щоб Паск'є відсторонилася від ведення сесії через нехтування голосуванням депутатів.

"І ось зараз побачимо, як європейські принципи діють тоді, коли дуже хочеться застосувати політичну доцільність.

Боремося далі. Делегація діє злагоджено", - підсумував Ар'єв.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 24 червня, в Страсбурзі відкрилася літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. На ній можуть ухвалити рішення про повернення делегації Росії до складу ПАРЄ без виконання будь-яких умов.

Читайте також: Повернення в ПАРЄ - явно не та політика, яка могла б зупинити агресію Росії, - Зеленко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133916
 
   
 Топ коментарі
 
Какой бы не был хреновый ПЕПа...
При нем такой х.. не было!!!
А о фуфайку ЗЕ...каждый еврогей депутат свой ч... вытирает!
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Где твой петя и где ядерный статус ? Он только на коленях ползать мог по Европам и волать про санкции , чтоб другие вводили .А сам торговал с агрессором и роттердамил собственный народ до дыр в карманах
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Европейские ценности сломались, несите другие. Президент ПАСЕ Паскье грубо нарушила процедуру, - Арьев - Цензор.НЕТ 1746
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Та узбагойтесь, ничего не сломалось. Просто следует отличать ценности декларируемые от реальных.
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Пока эти ценности только на парадах. Сами знаете каких.
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Парады - то как-раз для внешнего употребления лохторатом.
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Вариантов два - или платить за рашу ее членский взнос в ПАСЕ, или уходить самим оттуда.
Европейцы ведь не совсем лохи, сами теряют бабки, а смотрят как свинарчуки получают легкий гешефт с кацапами. Вот и решили их вернуть.
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вариант есть отправить слабого и никчемного президента в отставку наконец - ведь все равно уйдет - так лучше раньше - ну чем позже
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И тогда тебе индейцу придётся умолять бабушку Юлю или деда Толю возглавить нашу многострадальную страну .Они ведь первые кандидаты на булаву , если что Президент ПАСЕ Паскье грубо нарушила процедуру, - Арьев - Цензор.НЕТ 6490
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История европейцев ничему не учит. В 1938 году сдали чехословакию Гитлеру типа, чтобы умиротворить Путина Гитлера. Деладье с Чемберленом вякали, что принесли мир целому поколению. Через несколько лет по столице вот этой ватной лошадиномордой Лилиан Мари Паскье маршировали гитлеровцы, а на лондон и ковентри падали бомбы Люфтваффе.

А участие в этой пустопрожней говорильне Украине можно безболезненно приостановить пока там недофашики кремлевского недофюрера будут заседать. Пускай европейские любители кацапни там дрочат на репоедов...
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Ну чего вы злобствуете? Видимо, понравилось французам при Петене и Алоизовиче. Хотят повторить.
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В той части Хранции, где рулил Петен, теперь этнических французов в музеях показывают.
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Не зря старушку КОЛБАСИЛО рядом с КЛОВАНОМ)))
это же надо такое...на старость лет с КЛОВАНОМ вместе выступать на одной сцене...
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жаль шо сейчас не Петя - а то можно было начинать разговор о возврате ядерного статуса Украины и посмотреть как они отреагируют
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По принципу - а поговорить? На разговоры они никак реагировать не будут, а за малейшие действия сразу ударят "по рукам", вернее по деньгам. Им и так страшно наблюдать атомные электростанции в хронически революционной стране.
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Где твой петя и где ядерный статус ? Он только на коленях ползать мог по Европам и волать про санкции , чтоб другие вводили .А сам торговал с агрессором и роттердамил собственный народ до дыр в карманах
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А может, по-твоему, кацапе, теперь вообще разоружиться, потому что и не-ядерное оружие можно взорвать? Вместо того, чтобы навести порядок в стране, вычистить всех предателей и сепаров с должностей, ты агитируешь быть безоружными? Как давно тебя завербовали, кремляде?
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Видимо у Вовы столько бабла,что он Красавиц - всех подряд подкупает??
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Президент ПАСЕ Паскье грубо нарушила процедуру, - Арьев - Цензор.НЕТ 8114Exiled Prosecutor‏ @ExiledProsecut1 4 хв.4 хвилини тому

А тот нарiд, который 5 лет всего сам добивался, может сейчас подсyетиться в ПAСЕ, чтобы евpовата не о...вала?
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что зе масса?
А вы думали что все 5 лет президентства Пороха антипуйловская коалиция в ЕС держалась просто так, САМО СОБОЙ?
Вот пускай Президент Зеро продемонстрирует свои дипломатические качества...
(к сожалению Зеро он и в африке зеро, так что ничего хорошего ждать не приходится....)
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Пост в тему.

Аллан Левітов з Levitov Allan.
14 хв. ·

В ПАСЕ планируют вернуть РФ
(кстати, лоббируют это дело Германия и Франция - после того, как Президент Зеленский провел с лидерами этих стран "успешные" переговоры).

На G20 НЕ пригласили Президента Украины Зеленского (Порошенко приглашали все 5 лет).

Два вопроса:
1) ГДЕ реакция на это самого Президента? (отвечающего за внешнюю политику)
2) Почему же "мудрий наріт" (который САМ выборол безвиз, санкции, джавелины, помощь, который САМ восстановил самолеты и танки) - не добьется участия Украины в G20 и не остановит возвращение РФ в ПАСЕ?
Мудрий наріт, ты где?
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Я тут! И начинаю понимать, что развод в ПАСЕ проходит не столько с подачи путла, сколько от пороха, - докажите мне обратное!
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Этого я пока не знаю. Думаю Украина сегодня победит, но это будет не долгосрочная победа.
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В конце-концов бабло победит справедливость?
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Надеюсь теперь многим в Украине станут понятны причины Брексита. Это вовсе не потому что пуйло толкало Британию из ЕС. Просто многим в Британии надоело быть руководимыми этой швалью из Брюсселя.
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Ну, это только один из факторов. А еще мигранты-"пацифисты", "не хотим кормить Киев Брюссель", доминирование Германии в торговле. В Евросовке долго копился немалый клубок всяческих проблем, никем не разруливаемый,- вот британцы и решили от этого отстраниться и самим решать куда плыть.
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Раньше не было такой наглости - так значит раньше столько не платили .
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Тарас Чорновіл: Хронологія реваншу.

"- Запущена процедура скасування санкцій проти РФ у ПАРЄ, проведено перші рішення в Комітеті Міністрів Ради Європи, які це роблять можливим. Раніше там поєднувалися зусилля нашої дуже пасіонарної делегації на рівні Парламентської Асамблеї, а в Раді Європи та на площадках ЄС фронт тримали Порошенко й Клімкін. Ви, недорогенькі, Порошенка позбулися, бо ж "усталі" від нього. Тепер бачимо, що фронт прорвано. У грудні готуйтеся до скасування чи суттєвого послаблення санкцій проти Путістану вже на рівні ЄС. Там теж усе трималося не на хвалених європейських цінностях, а на напористості Порошенка.
За минулу добу ще було до десятка подій, які раніше просто були неможливими, але на все це в мене зараз нема часу, бо доки тут відновлюють "світле" минуле (там ще багато ягідок буде), мені ще й працювати треба. Тому чергова "подяка тим 74% зе-білів, які до цього довели, й хоч якась моя спроба нагадати, що розворот України абсолютно реальний, а зупинити його ми ще зможемо на парламентських виборах, якщо віддамо достатню кількість голосів за партію "Солідарність" Петра Порошенка.
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НУ де це Зе.білоїд? Нехай провідомить Макрона і Меркель, що ми вийдемо із ПАСЕ. Україна мала цей місяць працювати над тим, щоби ми не самі вийшли, а з Східноєвропейським блоком, натомість нам місяць про пєдофілів розповідають, геїв і новий палац президента...
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Що з цього приводу скаже преЗЕдент?

До речі а де він?
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Обратите внимание,как, с уходом Порошенко,стали откровенно ЛОЖИТЬ на Украину.Пороха они не боялись,но уважали.Да и вообще не удивлюсь,если выяснится,что при встречах с макроном и меркель ВАЗон согласился на возврат кацапов в ПАСЕ,в обмен на что-то.А вот на,что - узнаем чуть позже.Не зря ведь вся его президентская срать молчит,как рыба.
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Никто до оглашения результатов выборов в Раду ничего озвучивать не будет. У нас все-таки ПАРЛАМЕНТСКО-президентская республика. А вот потом уже будем черпать г...но полной ложкой. Судя по перспективам, не трудно догадаться, что именно нам предстоит услышать.
Определенные сигналы уже просто рвутся наружу(((
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Фосий тві‏ @fosyy_Twi
"И когда звучат заявления от европейских политиков о том, что делегацию РФ нужно возвращать в ПАСЕ только потому, что лишены возможности защищать свои права в европейских судах, то, учитывая агрессию РФ против Украины, это выглядит как политика двойных стандартов.»
А в отношении украинских граждан, которые продолжают страдать от оккупации, вообще - как циничное кощунство", - напомнил Арьев.
Наша постійна комісія в ПАСЄ робить все можливе. Але...
Якщо країна обрала блазня з табуреткою замість голови. Якщо їй, табуретці, пофігу на місце країни в світі, повага чи зневага, якщо його виборцям також "болить" тільки за місце на лавочці, то що ми хочемо від Меркель, Макрона, Європи?(((
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В этом мире все имеет свою цену ! И европейские ценности тоже .
Просто , что-то дороже , что-то дешевле .
По-моему европейские ценности дешевеют .
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Маланская харя в нужный момент решила пойти по беспределу.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПрезидент ПАРЄ Паск'є грубо порушила процедуру, - Ар'єв
 
 
 
 
 
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