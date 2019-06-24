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Все про:Укроборонпром (452) Абромавичус (59)

 В "Укроборонпромі" буде серйозна зміна кадрового складу, включно з топ-менеджментом, - Абромавичус

Новопризначений член наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус анонсував зміну кадрового складу в концерні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю theБабелю.

"У нас буде серйозна зміна кадрового складу, включно з топ-менеджментом. Дайте трохи часу. Це станеться найближчими тижнями", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радник Зеленського Абромавичус про "Укроборонпром": Потрібна не ліквідація, а заміна менеджменту

За його словами, зараз він проводить співбесіди. Серед охочих є люди з приватного сектора.

Нагадаємо, 12 червня президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра економічного розвитку Айвараса Абромавичуса членом Наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Нагадаємо, 25 лютого команда "Bihus.info" опублікувала розслідування про схеми розкрадання в оборонному комплексі України. Фігурантом розслідування є син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Крім того, в розслідуванні фігурували окремі співробітники Національного антикорупційного бюро.

23 квітня НАБУ завершило внутрішнє розслідування щодо своїх співробітників, які фігурували в листуванні з розслідування журналістів Bihus.info. Матеріали внутрішнього розслідування передали Дисциплінарній комісії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133914
 
   
 Топ коментарі
 
Давно пора, а то мародер со своими свинарчуками устроил там себе кормушку, до сих пор небось рыло из корыта не вынули, чавканье стоит, аж гай шумить...
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Укроборонпром взагалі має бути ліквідований, а замість нього має бути створене міністерство оборонної промисловості! Укроборонпром не може керувати військовими підприємтсвами, бо військові підприємства це виробничі майданчики які працювали як придатки до радянського міністерства і не більше! За 28 років оборонні заводи не стали повністю самодостатніми виробництвами а лишились просто виробничими майданчиками без фахівців які можуть підготувати виробництво, спроектувати технологічні лінії, закупити нове обладнання за кордоном, організувати кооперацію з іншими підприємствами України для підготовки виробництва і поставки багатотонних штампів, литейних форм, зварювальних стендів, технологічних ліній!
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слишком хорошо работают? кремлядям не нравятся?
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хотят паузу, хотя бы на полгодика, а то птуров развелось столько что их уже на пехтуру сепарскую тратят. В "Укроборонпроме" будет серьезная смена кадрового состава, включая топ-менеджмент, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 5633
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Давно пора, а то мародер со своими свинарчуками устроил там себе кормушку, до сих пор небось рыло из корыта не вынули, чавканье стоит, аж гай шумить...
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Ну, да. Мародеры, они такие... Мародеристые. Франческа уже на гуано изошел. Стахановец?
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У меня тогда реально был разрыв шаблона. Это как надо всех нас НЕНАВИДЕТЬ, чтоб типа воровать во благо УКРАИНЫ?
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Точно. Опаришин як прийшов, так надлишки й знайшов. Дорвались до корита. Вже чавкають, аж гай гуде
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А петя тут каким боком, кроме красования на фоне техники?
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Так это ш он это фсе на свои купил. Пеця
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А фотки взорванных складов слабо попостить адептам свинарчуков? Или богданчики, которые гниют через месяц и ехать с поля боя ну никак не хотят! Или БТРы из запчастей, выработавших свой ресурс?
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Так Свинарчуков на той неделе арестовали .....или мне показалось?.. В "Укроборонпромі" буде серйозна зміна кадрового складу, включно з топ-менеджментом, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 3586
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и этот не удачник будет у нас обороной заниматься - зебилы вы сошли с ума - а в общем - будет все шо вы хотели
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Так парашенко тоже неудачник )) Вас поролхоботов подставил,когда не прошел )0
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А "удачник" с погремухой "Большой Змей" в своем, конечно же, уме. ))
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Та там вообще все грустно, только погремуха и гремит, как у гюрзы...
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Одних підорасів поміняли на других підорасів. А воно все одно не їде. Мабуть справа ввсе таки не в підорасах, а в Лопушку.
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В "Укроборонпроме" будет серьезная смена кадрового состава, включая топ-менеджмент, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 8267Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 22 июн.

То, что Вова - это говно на палочке, вы и так знаете. Вот вам 10 пунктов - почему.
В "Укроборонпроме" будет серьезная смена кадрового состава, включая топ-менеджмент, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 3031

В "Укроборонпроме" будет серьезная смена кадрового состава, включая топ-менеджмент, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 7037

В "Укроборонпроме" будет серьезная смена кадрового состава, включая топ-менеджмент, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 5498

В "Укроборонпроме" будет серьезная смена кадрового состава, включая топ-менеджмент, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 8607
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ну якшо поставити чувака з позивним *надлишкове майно*- то потоки підуть в потрібні кишені...ой пардон новим чеснм і незаангажованим бізнесменах типу бєні,пінчуку і ко. головне аби не барига
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его туда взяли потому что у него фамилия красивая? В "Укроборонпроме" будет серьезная смена кадрового состава, включая топ-менеджмент, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 1404
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Друзья детства Зе будут всё воровать и продавать. Это и так понятно.
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Кому понятно? )) За соевые гроши понятия расплываются...
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че приперся?, водки нет.
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Зато есть гроши, город Харькiв, от соевого свина, да? ))
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Петя свои гроши на армию жертвовал, а Зе по кипрским офшорам деньги заработанные в россии прячет.
https://censor.net.ua/news/3114862/poroshenko_za_5_let_pojertvoval_svyshe_12_mlrd_grn_vklyuchaya_550_mln_na_armiyu_spiker_shtaba_medvedev
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Максимов Максим, та я ж Вам верю, ве-ерю, ве-ерю так, что кушать не могу! Особенно про гроши впечатлило, всплакнул уж было, да призадумался... ))
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Следим за Белой книгой ВСУ. Будут провалы с поставками техники - будем персонально знать, КТО в этом виноват.
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Уж очень много лакомых кусков в Укроборнпроме и очень хочется новым приватизаторам их прикарманить. Особенно не дает спокойно жить "Зоря-Машпроект" ! А без этого завода воют белугой кацапские газпром и судостроение. Прикарманят и кацапам подарят через подставные структуры. Запомните мой пост!!! Вангую!!!
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В любом деле самое Главное-Конечный результат,а не перетасовка колоды!
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хто ж сумнівається: треба зруйнувати оборонпром, бо ваті - смерть
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Раньше не верил БАБАМ, пришло время не верю ПРАВИТЕЛЯМ, ну, синонимы они, если объединить ПРО........... сти ........... .и. Но мы их почему то Л Ю Б И М.
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В "Укроборонпроме" будет серьезная смена кадрового состава, включая топ-менеджмент, включая Новоназначенного члена наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса
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Типа, верх эквилибристики словесной, господин тимуровец. ))
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Очень хорошо. Всю барыжную систему - в топку!
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В "Укроборонпроме" будет серьезная смена кадрового состава, включая топ-менеджмент, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 4018Наталка 🕑 🕔‏ @Volnovakha 7 ч.7 часов назад

#Волноваха Теперь у нас можно расплачиваться рублями, на рынке появились ценники в грн/руб.
Так все начиналось и в Донецке...
Чувствую после выборов вся Донецкая и Луганская область станет Лугандоном...
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В "Укроборонпроме" будет серьезная смена кадрового состава, включая топ-менеджмент, - Абромавичус

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НУЖНА НЕ ТОЛЬКО СМЕНА НО и ПОСАДКИ НА ДОЛГИЕ СРОКИ!!!
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Давай Айвар, разгони это порохоботное воровское гнездо, наведи там порядок. Потом будет Камбмин.
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"Порошенко знал": Свинарчуки зарабатывали на оборонке с ведома президента, - экс-замглавы СБУ Трепак

https://antikor.com.ua/articles/292866-poroshenko_znal_svinarchuki_zarabatyvali_na_oboronke_s_vedoma_prezidenta_-_eks-zamglavy_sbu_trepak
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Петя сам все эти схмы придумал, теперь хочет в Раде запрятаться что бы не посадили.
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ПОТОМУ ЗА 5 лет ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО В "Укроборонпромі" буде серйозна зміна кадрового складу, включно з топ-менеджментом, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 1078 ПРОВЛАСТНАЯ КАЛОЛИЦИЯ ВР ТАК и НЕ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ СНЯТИЯ ДЕПУТАТСКОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ

НЕСМОТРЯ НА ТО, ШО ПОРОШЕНКО ПОЧТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОБЕЩАЛ СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ.
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Кацапи вже слиною захлинаються в очікуванні цих змін
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Скандал с оборонными закупками


В марте 2018 года в журнале «Новое время» вышло журналистское расследование, в котором доказывалась причастность Министерства обороны Украины к закупкам по завышенным ценам старых БМП-1 (выпуска 1966-1983 годов) у польской фирмы Wtorplast, которая, в свою очередь, приобретала технику в Чехии. В схеме принимали участие Сергей Пашинский и Олег Гладковский[26][27].

Факт закупок «Укроборонпромом» техники через цепочку посредников в интервью «Би-би-си» подтвердил министр обороны Степан Полторак[28]. После передачи данных в НАБУ, начавшем собственное расследование деталей закупок[29], журналисты выявили ещё одну компанию - кипрскую PetraLink Limited, которая в рамках засекреченного оборонного заказа приобретала технику по 154 тыс. долларов США за единицу у чешской компании Real Trade, являвшейся дочерним предприятием чешской Excalibur Army. БМП-1 по документам проходили как модернизированные по варианту БМП-1АК, но фактически они не отличались от типовых машин, выпускавшихся в ГДР в 1980-е годы. «Укроборонпром», согласно документам («инвойсам»), приобретала технику у киприотов по 176,7 тыс. долларов за единицу[26][30][31][32].

25 февраля 2019 года сайт журналистский расследований «Бигус Инфо» опубликовал информацию о том, что сын Олега Гладковского Игорь причастен к коррупционной[16][33] закупке российских запчастей для украинской военной техники. Продажа этих деталей по завышенным ценам принесла участникам схемы 250 млн гривен[33].

Согласно представленным в расследовании документам, сделки организовывались через три основные подставные фирмы, одна из которых принадлежала президенту Украины Петру Порошенко. В схеме участвовали Олег Гладковский, его сын Игорь, знакомые Игоря - Виталий Жуков и Андрей Рогоза, Павел Букин (в то время глава ГК «Укрспецэкспорт», в настоящий момент Генеральный директор ГК «Укроборонпром»), Вадим Шкавро (директор Киевского бронетанкового завода), Яков Мормыло (директор Харьковского бронетанкового завода), Роман Тымкив (директор Львовского бронетанкового завода)[34]. Компания-посредник ООО «Оптимумспецдеталь» через цепочку посредников поставляла на три украинских бронетанковых завода детали для техники. Как правило, это были либо списанные детали из России, либо низкокачественные комплектующие, снятые со списанной или подлежащей ремонту украинской же техники. Для поставок использовались и другие компании-посредники, в частности, ООО «Фирма Ренал»[35][36][37].
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Укроборонпром потрібно ліквідувати. Визначати, що потрібно армії повинні військові, зокрема МО. Воно повинно оголошувати тендери на розробку і випуск потрібного. А переможців фінансувати. При тому, незалежно від того, приватне підприємство чи державне.
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"Среди желающих есть люди с частного сектора":

В "Укроборонпромі" буде серйозна зміна кадрового складу, включно з топ-менеджментом, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 8377
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВ "Укроборонпромі" буде серйозна зміна кадрового складу, включно з топ-менеджментом, - Абромавичус
 
 
 
 
 
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