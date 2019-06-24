 В "Укроборонпромі" буде серйозна зміна кадрового складу, включно з топ-менеджментом, - Абромавичус

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю theБабелю.
"У нас буде серйозна зміна кадрового складу, включно з топ-менеджментом. Дайте трохи часу. Це станеться найближчими тижнями", - сказав він.
За його словами, зараз він проводить співбесіди. Серед охочих є люди з приватного сектора.
Нагадаємо, 12 червня президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра економічного розвитку Айвараса Абромавичуса членом Наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".
Нагадаємо, 25 лютого команда "Bihus.info" опублікувала розслідування про схеми розкрадання в оборонному комплексі України. Фігурантом розслідування є син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Крім того, в розслідуванні фігурували окремі співробітники Національного антикорупційного бюро.
23 квітня НАБУ завершило внутрішнє розслідування щодо своїх співробітників, які фігурували в листуванні з розслідування журналістів Bihus.info. Матеріали внутрішнього розслідування передали Дисциплінарній комісії.
Власть ворует, чтобы бороться с Путиным
То, что Вова - это говно на палочке, вы и так знаете. Вот вам 10 пунктов - почему.
https://censor.net.ua/news/3114862/poroshenko_za_5_let_pojertvoval_svyshe_12_mlrd_grn_vklyuchaya_550_mln_na_armiyu_spiker_shtaba_medvedev
#Волноваха Теперь у нас можно расплачиваться рублями, на рынке появились ценники в грн/руб.
Так все начиналось и в Донецке...
Чувствую после выборов вся Донецкая и Луганская область станет Лугандоном...
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НУЖНА НЕ ТОЛЬКО СМЕНА НО и ПОСАДКИ НА ДОЛГИЕ СРОКИ!!!
https://antikor.com.ua/articles/292866-poroshenko_znal_svinarchuki_zarabatyvali_na_oboronke_s_vedoma_prezidenta_-_eks-zamglavy_sbu_trepak
НЕСМОТРЯ НА ТО, ШО ПОРОШЕНКО ПОЧТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОБЕЩАЛ СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ.
В марте 2018 года в журнале «Новое время» вышло журналистское расследование, в котором доказывалась причастность Министерства обороны Украины к закупкам по завышенным ценам старых БМП-1 (выпуска 1966-1983 годов) у польской фирмы Wtorplast, которая, в свою очередь, приобретала технику в Чехии. В схеме принимали участие Сергей Пашинский и Олег Гладковский[26][27].
Факт закупок «Укроборонпромом» техники через цепочку посредников в интервью «Би-би-си» подтвердил министр обороны Степан Полторак[28]. После передачи данных в НАБУ, начавшем собственное расследование деталей закупок[29], журналисты выявили ещё одну компанию - кипрскую PetraLink Limited, которая в рамках засекреченного оборонного заказа приобретала технику по 154 тыс. долларов США за единицу у чешской компании Real Trade, являвшейся дочерним предприятием чешской Excalibur Army. БМП-1 по документам проходили как модернизированные по варианту БМП-1АК, но фактически они не отличались от типовых машин, выпускавшихся в ГДР в 1980-е годы. «Укроборонпром», согласно документам («инвойсам»), приобретала технику у киприотов по 176,7 тыс. долларов за единицу[26][30][31][32].
25 февраля 2019 года сайт журналистский расследований «Бигус Инфо» опубликовал информацию о том, что сын Олега Гладковского Игорь причастен к коррупционной[16][33] закупке российских запчастей для украинской военной техники. Продажа этих деталей по завышенным ценам принесла участникам схемы 250 млн гривен[33].
Согласно представленным в расследовании документам, сделки организовывались через три основные подставные фирмы, одна из которых принадлежала президенту Украины Петру Порошенко. В схеме участвовали Олег Гладковский, его сын Игорь, знакомые Игоря - Виталий Жуков и Андрей Рогоза, Павел Букин (в то время глава ГК «Укрспецэкспорт», в настоящий момент Генеральный директор ГК «Укроборонпром»), Вадим Шкавро (директор Киевского бронетанкового завода), Яков Мормыло (директор Харьковского бронетанкового завода), Роман Тымкив (директор Львовского бронетанкового завода)[34]. Компания-посредник ООО «Оптимумспецдеталь» через цепочку посредников поставляла на три украинских бронетанковых завода детали для техники. Как правило, это были либо списанные детали из России, либо низкокачественные комплектующие, снятые со списанной или подлежащей ремонту украинской же техники. Для поставок использовались и другие компании-посредники, в частности, ООО «Фирма Ренал»[35][36][37].