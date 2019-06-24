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Все про:Керченська протока (199) Керченський міст (120)

 У Керченській протоці сів на мілину російський теплохід

Російський теплохід Siberin 1 з вантажем вугілля на борту сів на мілину в Керченській протоці. Надзвичайна подія сталася під час виходу з причалу російського порту "Кавказ".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

За інформацією, яку публікує сайт Marine Traffic, що відслідковує переміщення суден, наразі Siberin 1 перебуває неподалік від російської коси Чушка. Поруч із ним близько десятка суден.

У Керченській протоці сів на мілину російський теплохід 01

В "Росморрічфлот" стверджують, що постраждалих у результаті інциденту немає, витоку нафтопродуктів не зафіксовано, судноплавство вільне.

Згідно з інформацією спеціалізованої бази даних суден і портів FleetMon, судно Siberin 1, IMO: 7811020, під прапором Росії, довжиною 130 метрів, шириною 16 метрів, з осадкою 3,9 метра.

У Керченській протоці сів на мілину російський теплохід 02

Востаннє на мілину в Керченській протоці судно сідало в березні 2019 року. Тоді судно Maryland, IMO 8418758, під прапором Ліберії сіло на мілину біля берегів Керчі. За заявою "Росморрічфлоту", причиною інциденту могла стати низька осадка судна.

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України заявили, що судно Maryland сіло на мілину в Керченській протоці через обміління дна і відкладення піску, викликаного будівництвом Росією Керченського моста.

Читайте також: Руйнування Керченського моста може призвести до зміління, а фрагменти перекриють судноплавство, - Тука

Раніше сайт "Керч ФМ" із посиланням на наявні в розпорядженні редакції документи про фактичні глибини акваторії порту повідомив, що підхідний канал Керченського морського торгового порту міліє після будівництва Керченського мосту.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів окупованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133912
 
   
 Топ коментарі
 
Срочно туда «Кузнєцова» ! З самальотамі, доком, і портовим краном !
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Что вы сняли то вы и жнёте россосисты
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Было бы неплохо, чтобы этому кацапскому судну с ворованным донбасским угольком настал кердык...
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- Знаете, Воробьянинов, этот стул напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плывем по течению. Нас топят, мы выплываем, хотя, кажется, никого этим не радуем. Нас никто не любит, если не считать уголовногорозыска, который тоже нас не любит. Никому до нас нет дела. (с)
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Между тем оккупированный Крым утопает в горах мусора, тем самым повышая опасность распространения инфекционных заболеваний и пресловутой эпидемии

В Керченском проливе сел на мель российский теплоход - Цензор.НЕТ 2693

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то стандарная среда обітанія...імєнно там обіталіщє русского ядрьоного духа ...
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Опять пьяный кацап на бутылке корытом рулил?
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Лаптеногое, ты чего тут потеряло? Вотки здесь нет. Пшло отсюда вон на Пидоросию.
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Ты бы свою печень поберег, толя печень. Твое дело, свинособака, служить послушной секс-игрушкой для гордых ночхи, а не по бандеровских сайтах шариться.
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Считай повезло этому кацапскому теплоходу. Ведь если бы встретился в открытом море с барановозом "Ашот", то пришлось бы героически затонуть.
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Срочно туда «Кузнєцова» ! З самальотамі, доком, і портовим краном !
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ото нефиг ворованный на донбассе уголь возить.
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дурачок, он с рассейского порта отходил. ЧП произошло при отходе от причала российского порта "Кавказ"Источник: https://censor.net.ua/n3133912
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так потому и ворованный,кацапырло...тащат к себе с донбасса,а потом продают под видом расейского.но тебе не понять,смотри лучше скабееву. В Керченском проливе сел на мель российский теплоход - Цензор.НЕТ 2657
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Ты точно дурачок. ты умеешь гуглом пользоваться? посмотри грузооборот этого порта до войны. и второе - назови морской порт донбасса под контролем срусни, который способен принимать такие суда?
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кацап,пшло на точку сру.там и будешь хвастать наворованными углями.
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це процес замулювання суднового ходу у протоці прискорився так, що гідрографічні судна РФ не встигають фіксувати ці наслідки касабського мостобудування - тож лоцію Керченської протоки можна буде викидати дуже скоро
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"Российский теплоход ... c грузом угля на борту... В "Росморречфлоте" утверждают, что ... утечки нефтепродуктов не зафиксировано"
Что они курят?
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Krychek‏ @Krychek5

Не волнуйтесь. Это так вчера на "Голодных играх" в Минске раскорячило российскую гимнастку Аверину.

В Керченском проливе сел на мель российский теплоход - Цензор.НЕТ 7935
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ты точно ту новость принес поржать, дурачок? эта руснявая вообще-то золото взяла. Ты прежде чем постить очередной свой высер, башкой подумай.
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может не сел, а посадили? баржу тоже не просто так затопили... Еще пару кораблей и пролива не будет...
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да скорее всего винторогие опять на лоцмане сэкономили. есть у них такая фишка - каждый плять кэп себя охрененным мореходом считает.
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Как так, никогда не садились и вот снова.
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Ракеты не взлетают, корабли не плывут - кацапы покоряют вселенную своим долбо @ бизмом
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Создание азовского болота идёт ускоренными темпами . Раз мозгов не было , только имперские амбиции , то теперь и судоходства не будет . А началось " покорение природы " ещё с Тузлы .
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Мост нарушил всю экосистему Чёрного моря.
Куда смотрят экологи ?
Рашку нужно чмырить за их вредительство по всем фронтам
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Вот это настоящая радость для украинцев, браво.
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Та ну на фиг! Какая там радость? Закономерность в длинном ряду закономерностей. Радость наступит не скоро. И я тебе скажу что ее вызовет. Распад ********** на удельные земли и полная изоляция этих территорий от цивилизованного мира. А там они уже сами друг друга загрызут до полного самоистребления.
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Нет. Ето поніманіє, что у козлорилих проблема, которая, хоть на время отвлечет их от Украиньі.
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Рано чи пізно , але канал через перешийок буде . Крім того це буде гарантією що вода Дніпра більше ніколи до Криму не дійде .
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