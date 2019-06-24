 У Керченській протоці сів на мілину російський теплохід

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

За інформацією, яку публікує сайт Marine Traffic, що відслідковує переміщення суден, наразі Siberin 1 перебуває неподалік від російської коси Чушка. Поруч із ним близько десятка суден.

В "Росморрічфлот" стверджують, що постраждалих у результаті інциденту немає, витоку нафтопродуктів не зафіксовано, судноплавство вільне.

Згідно з інформацією спеціалізованої бази даних суден і портів FleetMon, судно Siberin 1, IMO: 7811020, під прапором Росії, довжиною 130 метрів, шириною 16 метрів, з осадкою 3,9 метра.

Востаннє на мілину в Керченській протоці судно сідало в березні 2019 року. Тоді судно Maryland, IMO 8418758, під прапором Ліберії сіло на мілину біля берегів Керчі. За заявою "Росморрічфлоту", причиною інциденту могла стати низька осадка судна.

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України заявили, що судно Maryland сіло на мілину в Керченській протоці через обміління дна і відкладення піску, викликаного будівництвом Росією Керченського моста.

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Раніше сайт "Керч ФМ" із посиланням на наявні в розпорядженні редакції документи про фактичні глибини акваторії порту повідомив, що підхідний канал Керченського морського торгового порту міліє після будівництва Керченського мосту.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів окупованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.