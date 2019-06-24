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Все про:Ківалов (49) співпраця (303) Труба (84) ДБР (313)

 Глава ДБР Труба домовився співпрацювати з юракадемією ексрегіонала Ківалова. ФОТО

Державне бюро розслідувань і Одеська юридична академія, ректором якої є ексрегіонал Сергій Ківалов, підписали угоду про співпрацю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу вишу.

Договір передбачає можливість залучення фахівців університету до роботи над проектами нормативно-правових актів. Крім того, він передбачає проходження практик здобувачами вищої освіти університету в бюро і його територіальних органах.

"Сьогодні - історична подія. Ми підписали договір між Національним університетом "Одеська юридична академія" та Державним бюро розслідувань. Сьогодні ми є єдиним вузом в Україні, який має свого роду державне замовлення на підготовку фахівців необхідного рівня", - сказав президент вишу Сергій Ківалов.

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Для керівника ДБР Романа Труби провели екскурсію знаковими місцями університету. Це - наукова бібліотека, Музей рідкісної книги, стрілецький тир та Музей зброї. Труба заявив, що університету такого рівня, як Одеська юридична академія, в Україні не існує.

Нагадаємо, що народний депутат, член "Опозиційного блоку" Сергій Ківалов йде на позачергові парламентські вибори. Одним із його "перших і головних кроків", за його ж словами, стане ухвалення нового законопроекту "Про російську мову і мови національних меншин". Крім цього, Ківалов "з метою захисту УПЦ МП" разом із Митрополитом Агафангелом підписали меморандум про створення Центру юридичного захисту УПЦ МП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133905
 
 
 Топ коментарі
 
пидрахуй празднует, закончилась эпоха бедности
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Не страна, а заповедник для пи2арасов. Охраняются законом. Глава ГБР Труба договорился сотрудничать с юракадемией экс-регионала Кивалова - Цензор.НЕТ 298
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Глава ГБР Труба -- совсем мозгами поехал ? Писец полный -- гнать его в шею с киваловым на пару Глава ГБР Труба договорился сотрудничать с юракадемией экс-регионала Кивалова - Цензор.НЕТ 3865
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******** празднует, закончилась эпоха бедности
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Глава ГБР Труба -- совсем мозгами поехал ? Писец полный -- гнать его в шею с киваловым на пару Глава ГБР Труба договорился сотрудничать с юракадемией экс-регионала Кивалова - Цензор.НЕТ 3865
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Не страна, а заповедник для пи2арасов. Охраняются законом.
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Ну и кто тут рассказывал, то зебобошеньки не прикацапски. В рашеньку разворачиваемся 100%.

Ну наркоботы, почему с приходом Зели в Украину вернулось 0 заробитчан, а рыгов, олигархов и друзей Овоща вернулись толпы?
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Пішов другий рік існування ГБР,а віз і нині там.Тому.що всім справам, труба.
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і одні юристи кругом...

Євген Магда‏ @rozumaha

Найпікантніше у відмові ЦВК зареєструвати список "РНС" те, що Міхеїл Саакашвілі - юрист, який працював у західній компанії та був міністром юстиції Грузії
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очень сильная юракадемия...один домик Гарри Потера что значит!
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Трубу в трубу канализационую слить...
🤗
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Я так розумію, незалежному і, що найголовніше, незаангажованої у ДБР - Труба?
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А причем ЮРАКАДЕМИЯ? 5 лет не накопали под Кивалова, значит ЧИСТЫЙ и идет в депутаты. А вот при Зеленском он что стал преступником?
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Так написати, як ви, можуть тільки закохані в регіоналів, тому що виборці Зеленського як скажені звинувачували Порошенко що він не посадив регіоналів, Кернеса, Медведчука та інших.
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Ага, его звынувачувалы НАПРАСНО, а КОХАТЫ можно БАБУ. Раз СВЯТОЙ не посадил, значит и они СВЯТЫЕ. А ты выражайся попроще, пиши - 5 ЛЕТ ПОД ХВОСТ КОЗЛУ. Как то по понятней будет.
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Ви не розумієте української мови, з вами нема про що балакати.
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А хто Трубу призначив? Й головне- з якою метою???
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Без підрахуя ніяка труба не грає. Тим більше, шо вони так схожі, що якщо їх поміняти місцями - то і взагалі стає зрозуміло, що і труба, і підрахуй - один і той же музичний інструмент.
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Ну, на те він і Кідалов, щоб навіть ДБР кинуть через коліно!
Що вони там дебеерять в тому ДЕБЕЕРІ, за рік хоч когось задебеерили?
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Труба связался с Кидаловым - труба обоим! Что-то наш нью-президент не кует и не мелет в деле борьбы с коррупцией! Сме*уйочками все перебивается! Интересно, порохоботы его в этом не упрекают! А если какие-то намерения переговоров с РФ, что о языке - сразу смертельные обвинения!
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коли порошенко назначав трубу на цю посаду йому підказували - не можна цього робити бо ця особа в 2014 році активно діяла проти майдану. то чого зараз дивуватися що труба братається з палким україноненависником ківаловим.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїГлава ДБР Труба домовився співпрацювати з юракадемією ексрегіонала Ківалова. ФОТО
 
 
 
 
 
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