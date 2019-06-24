 Телеведучу Орловську представили колективу "Прямого" як керівницю каналу. На зустрічі були присутні Порошенко і Сюмар, - "Детектор медіа"

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Детектор медіа" повідомило джерело на каналі.

За словами джерела, Орловська замінить генеральну директорку Євгенію Захарову.

Інше джерело повідомило, що Орловську представили як тимчасову керівницю каналу. Про інші кадрові зміни нічого не повідомляли. Зазначається, що Захарової на зборах не було.

За словами джерел, на зборах не йшлося про можливий продаж каналу або скорочення фінансування. "Володимир Макеєнко сказав, що канал не продається, а якщо він його комусь і продасть, то тільки Петру Порошенку", - передало джерело.

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На зустрічі з колективом "Прямого каналу" також були присутні п'ятий президент України Петро Порошенко і народний депутат Вікторія Сюмар.

Володимир Макеєнко, Вікторія Сюмар, Світлана Орловська, Петро Порошенко на зустрічі з колективом "Прямого каналу". Фото джерела ДМ.

Поки отримати коментарі Світлани Орловської і Євгенії Захарової не вдалося.

Світлана Орловська стала ведучою "Прямого каналу" із запуском каналу в серпні 2017 року. До цього вона працювала ведучою на телеканалах "112 Україна" і NewsOne.

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Нагадаємо, 3 червня з "Прямого каналу" звільнився генеральний продюсер Олексій Семенов. 14 червня стало відомо, що він очолив новостворений медіахолдинг "Новости" соратника Віктора Медведчука - Тараса Козака, в який увійшли телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK.

18 червня власник "Прямого каналу" Володимир Макеєнко спростував інформацію про можливий продаж телеканалу соратнику Віктора Медведчука - Тарасу Козаку.





