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 Телеведучу Орловську представили колективу "Прямого" як керівницю каналу. На зустрічі були присутні Порошенко і Сюмар, - "Детектор медіа"

Власник "Прямого каналу" Володимир Макеєнко представив колективу телеведучу Світлану Орловську як нову керівницю "Прямого каналу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Детектор медіа" повідомило джерело на каналі.

За словами джерела, Орловська замінить генеральну директорку Євгенію Захарову.

Інше джерело повідомило, що Орловську представили як тимчасову керівницю каналу. Про інші кадрові зміни нічого не повідомляли. Зазначається, що Захарової на зборах не було.

За словами джерел, на зборах не йшлося про можливий продаж каналу або скорочення фінансування. "Володимир Макеєнко сказав, що канал не продається, а якщо він його комусь і продасть, то тільки Петру Порошенку", - передало джерело.

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На зустрічі з колективом "Прямого каналу" також були присутні п'ятий президент України Петро Порошенко і народний депутат Вікторія Сюмар.

Телеведучу Орловську представили колективу Прямого як керівницю каналу. На зустрічі були присутні Порошенко і Сюмар, - Детектор медіа 01

Володимир Макеєнко, Вікторія Сюмар, Світлана Орловська, Петро Порошенко на зустрічі з колективом "Прямого каналу". Фото джерела ДМ.

Поки отримати коментарі Світлани Орловської і Євгенії Захарової не вдалося.

Світлана Орловська стала ведучою "Прямого каналу" із запуском каналу в серпні 2017 року. До цього вона працювала ведучою на телеканалах "112 Україна" і NewsOne.

Також дивіться: Окупація медіа: як Медведчук взяв під контроль черговий телеканал і для чого Росії потрібен ZIK. ВIДЕО

Нагадаємо, 3 червня з "Прямого каналу" звільнився генеральний продюсер Олексій Семенов. 14 червня стало відомо, що він очолив новостворений медіахолдинг "Новости" соратника Віктора Медведчука - Тараса Козака, в який увійшли телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK.

18 червня власник "Прямого каналу" Володимир Макеєнко спростував інформацію про можливий продаж телеканалу соратнику Віктора Медведчука - Тарасу Козаку.



Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133902
 
 
 Топ коментарі
 
И это правильно! У нас в стране огромный выбор свободных СМИ, каналы Медведчука, Медведчука, Медведчука м ещё раз Медведчука))) Есть ещё трэшТВ Коломойского !
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Парашенко - вий. Где появится - жди гадости.
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тогда к-аналы мертвечука твой выбор
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то так Цензор пєрєвьол на йазик українське прізвище Островська.
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Пєрєдай всєм своім знакомим поцам і шмокам, что іх обманулі:


«Фамилия Островский происходит от древнейшей формы славянских фамильных прозвищ, образованных от географического названия местности. Фамилия Островский образована от названия поместья Остров. Населенные пункты с таким названием часто встречаются на территории России, Украины, Белоруссии и Польши»
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Ты не прав. Читай "Еврейскую Энциклопедию".
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Мальоха накосячіль но всьо остаєтся в сілє
«Происхождение фамилии Орловский

Обладатель фамилии Орловский по праву может гордиться своей фамилией, поскольку она является самобытным памятником славянской письменности и культуры.
Фамилия Орловский происходит от древнейшей формы славянских фамильных прозвищ, образованных от географического названия местности, выходцем из которой являлся один из предков.Исследуемая фамилия восходит к названию города Орел либо другого названия местности, к примеру, Орловской губернии. Последняя была образована в конце XVIII века путем преобразования из Орловского наместничества. »

Насчет правотьі «Єврєйской Енциклопєдіі», скажу одно:.
Когда Желєзную Лєді Маргарет Тетчєр спросілі: «Почєму в Англіі нет антісемитізма? Она отвєтіла: «Потому, что англичанє умнєє єврєєв».
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Имена как производные от местности прерогатива евреев. Бердычевский, Залесский, Уманский, Зеленский... Еще масса польских жидов Западной Украины "натурализовывались"... А как еще было отличить одного Абрама от другого и хоть как то замедлить вырождение избегая кровосмесительства? Но это им не сильно помогло и сегодня на планете нет более ущербного в плане генетически передаваемых заболеваний народа чем еврии. Самоизоляция и вера в "богоизбранность" и "уникальноссть" имеет свою цену. Пусть платят до полного вырождения.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТелеведучу Орловську представили колективу "Прямого" як керівницю каналу. На зустрічі були присутні Порошенко і Сюмар, - "Детектор медіа"
 
 
 
 
 
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