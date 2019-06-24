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 Росспоживнагляд на тлі антиросійських протестів у Грузії заявив про погіршення якості грузинського вина

Росспоживнагляд раптово виявив погіршення якості грузинського алкоголю, що поставляється в Росію з 2014 по 2018 роки.

Про це йдеться на сайті відомства.

"Федеральною службою з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини системно проводиться контроль якості і безпеки алкогольної продукції, що надходить на територію Російської Федерації з Грузії, який в динаміці показує погіршення якості зазначеної продукції. З 2014 року по 2018 рік кількість виявленої алкогольної продукції виробництва Грузії, яка не відповідає обов'язковим вимогам, збільшилася в 2,9 рази і становить у 2018 році - 203 тис. л. Росспоживнаглядом посилений контроль за якістю і безпечністю алкогольної продукції виробництва Грузія, що надходить на територію Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

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За даними Федеральної митної служби Росії, Грузія посідає 3-4 місце серед найбільших постачальників вина. Національне агентство вина Мінсільгоспу Грузії підрахувало, що на Росію припадає майже половина експорту алкоголю з країни.

Нагадаємо, президент Володимир Путін раніше заборонив з 8 липня російським авіакомпаніям літати в Грузію, після чого Мінтранс оголосив про таку ж заборону для грузинських авіаперевізників. Обмеження пов'язані з багатотисячними протестами в Тбілісі.

Нагадаємо, масштабні протестні акції в Тбілісі спричинені візитом до Грузії російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, який публічно підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.

Делегація приїхала на 26-ту генеральну сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), перше засідання якої було в стінах парламенту. Гаврилов, який є президентом МАП, 20 червня відкрив засідання, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії, і звернувся до учасників-делегатів з 25 країн, російською мовою. Це викликало протест як найбільших опозиційних партій Грузії, так і тисяч громадян, які підтримують прозахідний курс країни.

Після першої акції, що завершилася затриманням 305 демонстрантів і госпіталізацією понад 200 осіб, які постраждали під час розгону, влада погодилася виконати одну з вимог протестувальників. Вдень 21 червня "Грузинська мрія" оголосила про відставку голови парламенту Іраклія Кобахідзе. Слідом за ним від депутатського мандата відмовився представник "Грузинської мрії" Закарія Куцнашвілі, який відповідав за організацію сесії Генасамблеї МАП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133899
 
   
 Топ коментарі
 
Точно...не качественное...не тот шмурдяк что привык лакать винторогий скот в паРаше...
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Боярка, только боярка, однозначно.
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Стандартно. Це і з нашими сирами було ще за яника. Тоді їх головний санлікар мудозвон Оніщенко (сука, сам з Донбасу, Донецький мед. закінчив) теревенів, що там щось не так. Те ж саме Молдова із своїм вином проходила. Нічого нового кацапи вигадати не можуть.
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Точно...не качественное...не тот шмурдяк что привык лакать винторогий скот в паРаше...
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Странно что они там пальмовое масло не нашли - заодно и украинский след прослеживался бы
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Шантажисты )) Они и парашенко пугали некачественным шоколоадом. И сделали его ручным. Назвали ,Лолитой ))
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ТА ВЫ ШО!!!??? Роспотребнадзор на фоне антироссийских протестов в Грузии заявил об ухудшении качества грузинского вина - Цензор.НЕТ 5981
Нет, он конечно, московитам привычние пить вино аля "КоЗёл-подзюрил", чем грузинские цинандали, киндзмараули и мукузани. И вкус с детства привычный и животное родственное. Тот ЦАП и этот каЦАП. Роспотребнадзор на фоне антироссийских протестов в Грузии заявил об ухудшении качества грузинского вина - Цензор.НЕТ 1097
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Крымские вина, Молдавские, Испанские и вина с нового света заменят грузинские на рашке. Нужно на мир реальней смотреть, а не перемогу из пальца высасывать.
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каци більше по водочці та по боярці.
вина їх мало цікавлять.
виноробство окупованого Криму в глибокій депресії.
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прежде чем писать глупости откройте сайт любого алкомаркета в рашке и посмотрите географию вин и ассортимент продукции. Такие как вы про боярку и водку визжат больше чем сруснявые животные, отчего возникает вопрос - может это у Вас проблемы?
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ой, ну замовляють дамам на аперитив перед водочкою..
але це не основна страва.
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не знаю как на счет депрессии у виноделов Крыма, но на выставке в Токио в прошлом году видел Фанагорию.
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А як фанагорія називалась до окупації ?
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ОНО КОНЕЧНО, ВОЗМОЖНО И ЗАМЕНЯТ. РАЗВЕ Я ЭТО ОТРИЦАЛ? Но как быть с импортозамещением? Всё, уже сдулись с импортозамещением? Да и вино аля "КоЗёл-подзюрил" оно ведь своё, родное, парашное. Так, что вы нам тут свою двойную мораль не демонстрируйте. Из Вьетнама.
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Троляка лахтинский, в прошлом году пробовал крымскую бурду, ничего общего с тем крымским вином, которое производилось там при украинской власти это поило не имеет - редкостная мерзость. Бутылка качественного испанского вина не может стоить меньше тридцати евро, все, что дешевле - бурда.
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вот так хлебали-хлебали из горла и на полбутылки кхе-кхе...
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Да если бы "кхе-кхе"! Все занчительно хуже потребитель жалуется что полбутылки выпивают на рыло, а оно не вставляет! А это уже серьезное преступление на Расее!!!
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да еще и пробкой закрыто, уже 3 человека в больнице с открытым переломом запястья лежат...
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Грузинське вино - продукт вишуканий. Не для кацапських рил. Нехай хлебчуть бормотуху.
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ну если французские и испанские вина бормотуха, то кацы только спасибо скажут.
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Доброго дня , Україно без порошенка ! Роспотребнадзор на фоне антироссийских протестов в Грузии заявил об ухудшении качества грузинского вина - Цензор.НЕТ 6322
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Оно уже видно) Попы скубутся и голосят как петухи))
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не переживай, кацап, путєн не дасть трубам згоріти, фунфиріки будуть
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Та это ты будь спок. У вас там за поребриком бражки и бормотухи валом.
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Стандартно. Це і з нашими сирами було ще за яника. Тоді їх головний санлікар мудозвон Оніщенко (****, сам з Донбасу, Донецький мед. закінчив) теревенів, що там щось не так. Те ж саме Молдова із своїм вином проходила. Нічого нового кацапи вигадати не можуть.
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А в Украине это поняли давно. Потому и Майданы были... Да, были и депрессии, когда по рекомендации Ющера пролез Януковощ... А потом на плечах воинов АТО - пролезли мародёры... Но народ и вышвырнул.
Вышвырнет и с Рады. Потому что свобода, правда и демократия - дороже.
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яка ще рекомендація ?
овоч виграв вибори і створив коаліцію, яка висунула його прем'єром.
може годі на людину брехати ?
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Брешеш.
Хронологія.
5 липня 2004 року - урочисте висунення Віктора Ющенка кандидатом в президенти України на виборах 2004 року на Співочому полі. "...промова, де найголосніші оплески на такій передвиборній обіцянці: "Корупції буде покладено край! Всі будуть рівними перед законом! Бандити сидітимуть у тюрмах!".

Листопад 2004 - січень 2005 року. Вибори. Помаранчева революція. Перемога. Інавгурація. Небачений підйом рейтингу довіри до новообраного президента.

Січень-лютий 2005 року - зволікання з призначенням Юлії Тимошенко прем'єр-міністром після інавгурації, незважаючи на письмові з нею домовленості. Після вимушеного подання у ВР кандидатури Тимошенко на посаду прем'єра та формування помаранчевого уряду, наділення президентом свого Секретаріату та РНБОУ деякими функціями виконавчої влади, тобто фактичне створення ще двох паралельних урядів, крім чинного. Виникнення феномену "любих друзів". Серед яких кум Ющенка Порошенко. Про корупцію друзів Ющенка голосно заявив хворий на рак Олександр Зінченко, потім - Олег Рибачук.

Вересень 2005 року - відставка уряду Тимошенко. Хоча за 2 тижні до цього Ющенко в промові на День Незалежності похвалив чинний тоді уряд: "Молодий, енергійний, впевнений у собі уряд продемонстрував і макроекономічну культуру, і зростання соціальних стандартів. У вдалому поєднанні цих двох пріоритетів - формула ******** економіки, яка заохочує сильних і підтримує слабких".

Згодом відбулося підписання Ющенком сумнозвісного Меморандуму з Віктором Януковичем, що фактично реанімувало його, як політичного діяча країни. Пізніше в обмін на це фракція ПР проголосувала за призначення Юрія Єханурова прем'єр-міністром України.

Січень 2006 - перша газова війна з Росією. В результаті Україна відмовилась від діючого контракту з Росією про транзит газу, який мав діяти до 2013 року, за яким Україна отримувала газ за ціною 50 доларів за тисячу кубометрів. А туркменський газ почав поступати в країни не згідно міждержавних угод, а через посередника "РосУкрЕнерго", пов'язаного з олігархом Фірташем.

26 березня 2006 року - парламентські вибори. Хоча загалом помаранчеві сили (БЮТ, НУ і соцпартія) отримали більшість в оновленій Верховній Раді, для Ющенка і його політсили було неприємною несподіванкою саме перше місце БЮТ серед помаранчевих сил. Згідно домовленості, саме лідера БЮТ Юлію Тимошенко коаліція мала висунути на посаду прем'єра, а президент мав зробити відповідне подання до ВР.

У результаті зволікання з боку президента та його фракції в підписанні коаліційної угоди, Олександр Мороз разом із фракцією Соцпартії перейшов на бік союзу Партії регіонів та комуністів, які разом із фракцією соціалістів створили так звану Антикризову коаліцію. Саме тоді з'явився сумнозвісний Універсал Національної Єдності. Універсал було підписано Ющенком, Януковичем, тодішнім прем'єром Єхануровим, іншими лідерами парламентських сил. Тимошенко ганебний документ не підписала.
В результаті Віктор Ющенко зробив подання на призначення Януковича прем'єром, що і відбулося у Раді 4 серпня 2006 року
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Скот, трескающий хлеб из кормовых сортов зерна, пальмовое масло, подыхающий от жидкостей для ванн(если бы хоть одеколон какой-то ) что-то там невзлюбил в вине?....
Роспотребнадзор на фоне антироссийских протестов в Грузии заявил об ухудшении качества грузинского вина - Цензор.НЕТ 4959
Да если бы туда грузины на 20% ссали, то и тогда оно было бы лучше чем российское.
А то как давят нормальные продукты из-за границы лишь подтверждает диагноз.
Потом правда на помойках, ватники выгребают оставшееся после трактора и хвастаются удачей перед быдлососедями, которые не успели запастись нормальной едой Роспотребнадзор на фоне антироссийских протестов в Грузии заявил об ухудшении качества грузинского вина - Цензор.НЕТ 273
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Порохоботы пьют токи горячий шоколад. Роспотребнадзор на фоне антироссийских протестов в Грузии заявил об ухудшении качества грузинского вина - Цензор.НЕТ 1476
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Продолжай считать...что ты пьешь божью росу...мы（порохоботы） не будем тебя в этом разубеждать...😀
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Ты пьешь ослинную мочу. Это видно по твоим тупым высерам.
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Божья роса из под зебобика это тебе как？ вкусно？😀
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Ты наверное лично удостоился отведать петиных анализов
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ждем сообщений о ухудшении качества казахских товаров, поставляемых в россию...
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До чего же убогая, гнилая, лживая и мерзкая тоталитарная недострана. Как же все предсказуемо - царь назначил очередного "враха", сразу же прапагандоны по всем каналам кидаются брызгать пеной в его сторону и вангуют его скорый конец из-за запрета продажи в кацапии их условных "помидоров", которые моментально становятся "некачественными", если нужно, псы режима резко находят назначенное количество преступников "неправильной, вражеской" национальности, а ручные, продажные суды приговаривают их, по указанным сверху статьям, к заранее утвержденным срокам.
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Усе як завжди, нiяких несподiванок вiд запоребрика не cлiд i очiкувати.
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Не в первый раз. На России всегда если какие то политические проблемы, то сразу продукты плохие. Так было со шпротами, так было с Боржоми и так сейчас с вином. Пусть пьют бояру и стекломой.
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З Бояришником и Кротом ни в какое сравнение не идет
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Секрет ухудшения качества прост: Кацапы, перед тем как пить вино, сидят на тех бутылках. А на российском вине эффект от этого заметить невозможно.
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Ммне Ilori очень нравится. Но его разбирают быстро. Передайте в рашу, что очень ухудшилось, очень. А я немного подожду..
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А мне грузинское вино никогда особо не нравилось.
Португальские, испанские - да.
Из недорогих - чилийские приличные.
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Спасибо, шо напомнили. Полезу достану бутылочку Саперави к ужину
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Интересно они в нем мышьяк или редкозем элементы найдут?!!!!
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Мабуть в вині гівно відсутня, тому і не підходить касабам
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Грузинское вино я уже не пью много, много лет. Молодежь даже вкуса настоящего грузинского вина не знает... Алазанская долина маленькая, но в ней производится пойла в сотни раз больше чем винограда..., а из Турции все плывут и плывут пароходы с "вкусным и полезным порошком"...
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРосспоживнагляд на тлі антиросійських протестів у Грузії заявив про погіршення якості грузинського вина
 
 
 
 
 
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