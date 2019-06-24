 Росспоживнагляд на тлі антиросійських протестів у Грузії заявив про погіршення якості грузинського вина

Про це йдеться на сайті відомства.
"Федеральною службою з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини системно проводиться контроль якості і безпеки алкогольної продукції, що надходить на територію Російської Федерації з Грузії, який в динаміці показує погіршення якості зазначеної продукції. З 2014 року по 2018 рік кількість виявленої алкогольної продукції виробництва Грузії, яка не відповідає обов'язковим вимогам, збільшилася в 2,9 рази і становить у 2018 році - 203 тис. л. Росспоживнаглядом посилений контроль за якістю і безпечністю алкогольної продукції виробництва Грузія, що надходить на територію Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
За даними Федеральної митної служби Росії, Грузія посідає 3-4 місце серед найбільших постачальників вина. Національне агентство вина Мінсільгоспу Грузії підрахувало, що на Росію припадає майже половина експорту алкоголю з країни.
Нагадаємо, президент Володимир Путін раніше заборонив з 8 липня російським авіакомпаніям літати в Грузію, після чого Мінтранс оголосив про таку ж заборону для грузинських авіаперевізників. Обмеження пов'язані з багатотисячними протестами в Тбілісі.
Нагадаємо, масштабні протестні акції в Тбілісі спричинені візитом до Грузії російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, який публічно підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.
Делегація приїхала на 26-ту генеральну сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), перше засідання якої було в стінах парламенту. Гаврилов, який є президентом МАП, 20 червня відкрив засідання, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії, і звернувся до учасників-делегатів з 25 країн, російською мовою. Це викликало протест як найбільших опозиційних партій Грузії, так і тисяч громадян, які підтримують прозахідний курс країни.
Після першої акції, що завершилася затриманням 305 демонстрантів і госпіталізацією понад 200 осіб, які постраждали під час розгону, влада погодилася виконати одну з вимог протестувальників. Вдень 21 червня "Грузинська мрія" оголосила про відставку голови парламенту Іраклія Кобахідзе. Слідом за ним від депутатського мандата відмовився представник "Грузинської мрії" Закарія Куцнашвілі, який відповідав за організацію сесії Генасамблеї МАП.
Нет, он конечно, московитам привычние пить вино аля "КоЗёл-подзюрил", чем грузинские цинандали, киндзмараули и мукузани. И вкус с детства привычный и животное родственное. Тот ЦАП и этот каЦАП.
вина їх мало цікавлять.
виноробство окупованого Криму в глибокій депресії.
але це не основна страва.
Вышвырнет и с Рады. Потому что свобода, правда и демократия - дороже.
овоч виграв вибори і створив коаліцію, яка висунула його прем'єром.
може годі на людину брехати ?
Хронологія.
5 липня 2004 року - урочисте висунення Віктора Ющенка кандидатом в президенти України на виборах 2004 року на Співочому полі. "...промова, де найголосніші оплески на такій передвиборній обіцянці: "Корупції буде покладено край! Всі будуть рівними перед законом! Бандити сидітимуть у тюрмах!".
Листопад 2004 - січень 2005 року. Вибори. Помаранчева революція. Перемога. Інавгурація. Небачений підйом рейтингу довіри до новообраного президента.
Січень-лютий 2005 року - зволікання з призначенням Юлії Тимошенко прем'єр-міністром після інавгурації, незважаючи на письмові з нею домовленості. Після вимушеного подання у ВР кандидатури Тимошенко на посаду прем'єра та формування помаранчевого уряду, наділення президентом свого Секретаріату та РНБОУ деякими функціями виконавчої влади, тобто фактичне створення ще двох паралельних урядів, крім чинного. Виникнення феномену "любих друзів". Серед яких кум Ющенка Порошенко. Про корупцію друзів Ющенка голосно заявив хворий на рак Олександр Зінченко, потім - Олег Рибачук.
Вересень 2005 року - відставка уряду Тимошенко. Хоча за 2 тижні до цього Ющенко в промові на День Незалежності похвалив чинний тоді уряд: "Молодий, енергійний, впевнений у собі уряд продемонстрував і макроекономічну культуру, і зростання соціальних стандартів. У вдалому поєднанні цих двох пріоритетів - формула ******** економіки, яка заохочує сильних і підтримує слабких".
Згодом відбулося підписання Ющенком сумнозвісного Меморандуму з Віктором Януковичем, що фактично реанімувало його, як політичного діяча країни. Пізніше в обмін на це фракція ПР проголосувала за призначення Юрія Єханурова прем'єр-міністром України.
Січень 2006 - перша газова війна з Росією. В результаті Україна відмовилась від діючого контракту з Росією про транзит газу, який мав діяти до 2013 року, за яким Україна отримувала газ за ціною 50 доларів за тисячу кубометрів. А туркменський газ почав поступати в країни не згідно міждержавних угод, а через посередника "РосУкрЕнерго", пов'язаного з олігархом Фірташем.
26 березня 2006 року - парламентські вибори. Хоча загалом помаранчеві сили (БЮТ, НУ і соцпартія) отримали більшість в оновленій Верховній Раді, для Ющенка і його політсили було неприємною несподіванкою саме перше місце БЮТ серед помаранчевих сил. Згідно домовленості, саме лідера БЮТ Юлію Тимошенко коаліція мала висунути на посаду прем'єра, а президент мав зробити відповідне подання до ВР.
У результаті зволікання з боку президента та його фракції в підписанні коаліційної угоди, Олександр Мороз разом із фракцією Соцпартії перейшов на бік союзу Партії регіонів та комуністів, які разом із фракцією соціалістів створили так звану Антикризову коаліцію. Саме тоді з'явився сумнозвісний Універсал Національної Єдності. Універсал було підписано Ющенком, Януковичем, тодішнім прем'єром Єхануровим, іншими лідерами парламентських сил. Тимошенко ганебний документ не підписала.
В результаті Віктор Ющенко зробив подання на призначення Януковича прем'єром, що і відбулося у Раді 4 серпня 2006 року
Да если бы туда грузины на 20% ссали, то и тогда оно было бы лучше чем российское.
А то как давят нормальные продукты из-за границы лишь подтверждает диагноз.
Потом правда на помойках, ватники выгребают оставшееся после трактора и хвастаются удачей перед быдлососедями, которые не успели запастись нормальной едой
Португальские, испанские - да.
Из недорогих - чилийские приличные.