 Коаліція, яку сформують партії "капітуляції", - це вигідний РФ формат, - Данилюк

Ідеться про фактичне визнання окупації Криму та початок реінтеграції Донбасу у вигідному РФ форматі, - заявив очільник громадянської організації "Спільна справа", один з лідерів виборчого об’єднання "Сила права", Олександр Данилюк в інтерв’ю Gazeta.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, пропонує ввести блокувальне право на референдумі. Наприклад, щоб ухвалити вступ України до НАТО, мають проголосувати не менше 76 відсотків. Якщо 25 відсотків голосують проти, цього не буде. Такі ідеї ведуть до того, чого вимагає Росія: позаблоковий статус, відмова від ЄС, можлива федералізація. А двопалатний парламент, взагалі, притаманний федеративним державам, а не унітарним, - пояснює Данилюк.

На думку лідера "Спільної справи", проросійський вектор українська політика матиме, якщо Зеленський отримає більшість у парламенті або якщо сформує її з тими політичними силами, які поділяють проросійські погляди. Політик вважає, в Україні зараз існує велика кількість партій "капітуляції", які, чомусь, називають себе "партіями миру":

"Ми всі хочемо миру. Але мир настає або після перемоги, або капітуляції…Нема стратегії перемоги ні у тих, хто закликає до боротьби, як Порошенко, - ні у тих, хто говорить про компроміс – як Зеленський, "Опоблок" та Тимошенко. Ніхто з цих "голубів миру" не пояснює суспільству наслідків. В умовах конфлікту країна-агресор має компенсувати збитки, завдані державі та її громадянам. Якщо підемо шляхом, який підтримують партії "капітуляції", юридично Росія не буде вважатися агресором. Донбас сприйматимуть як внутрішньоукраїнський конфлікт. Тоді компенсаціями мільйонам постраждалих людей та відновленням зруйнованого майна доведеться займатися українському уряду. Тобто, громадянам", - обурюється Данилюк.

Також політик розповів, що у Верховному суді досі розглядається його позов щодо незаконності виборів у Верховну Раду. Данилюк вважає, що розпуск парламенту незаконний, як і більшість перших указів Зеленського. На думку політика, дострокові парламентські вибори - це не питання оновлення влади, а бажання нинішнього президента використовуючи популярність, отримати максимальну кількість мандатів.

"Рейтинг Зеленського тримається на віртуальних образах. Немає програми чи команди, за яку можна було б учепитися. Із кожним днем рейтинг і популярність будуть падати. Тому Зеленський зацікавлений якомога швидше провести вибори й отримати максимальну кількість депутатів. Цього не станеться, якщо у суспільства буде більше часу проаналізувати, що насправді робить чи не робить Зеленський. Розпуск парламенту – такого Порошенко собі не дозволяв. Цього не робив навіть Янукович. Це грубе порушення демократичних засад", - вважає лідер "Спільної справи".

Складно прогнозувати, який вигляд матиме майбутня коаліція, бо на мажоритарних округах від партії Зеленського йдуть одіозні особистості - реакціонери, силовики, представники режиму Януковича, українофоби. Загальний список - ніби й нічого. Два десятки відомих людей - непогані. Але решта - хто вони, звідки взялися - не зрозуміло, - пояснює Данилюк.

Олександр Данилюк - один з лідерів виборчого об’єднання "Сила права", екс-кандидат в президенти України. В 2014 році - радник міністра оборони. Один з лідерів Революції Гідності, брав участь в бойових діях на Донбасі. Спеціалізується на національній безпеці та протидії російській гібридній агресії - читав лекції в Національному університеті оборони США, Школі спеціальної війни імені Кеннеді.

Раніше Олександр Данилюк заявляв, що, очолюваний ним громадянський рух "Спільна справа", об’єднується на парламентських виборах з всеукраїнським громадським рухом "Сила права" Андрія Сенченка. Мета об'єднання - формування коаліції навколо 5 принципів, серед яких - неприпустимість капітуляції і російського реваншу, які готуються з метою зняти з РФ відповідальність за агресію.

"Сила права" – з 2014 року об’єднує дипломатів, фахівців з безпеки та міжнародного права. Рух працює над міжнародним визнанням РФ як агресора та над відшкодуванням збитків, завданих російською збройною агресією.