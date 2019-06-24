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 Політика України
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Все про:коаліція (236) Данилюк Олександр (286)

 Коаліція, яку сформують партії "капітуляції", - це вигідний РФ формат, - Данилюк

У команді нового президента озвучують антидержавні ідеї, зокрема давні російські мрії про двопалатний парламент в Україні. Також, Зеленський у заявах своїх представників пропонує нам погодитися на пропозиції Росії щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Ідеться про фактичне визнання окупації Криму та початок реінтеграції Донбасу у вигідному РФ форматі, - заявив очільник громадянської організації "Спільна справа", один з лідерів виборчого об’єднання "Сила права", Олександр Данилюк в інтерв’ю Gazeta.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, пропонує ввести блокувальне право на референдумі. Наприклад, щоб ухвалити вступ України до НАТО, мають проголосувати не менше 76 відсотків. Якщо 25 відсотків голосують проти, цього не буде. Такі ідеї ведуть до того, чого вимагає Росія: позаблоковий статус, відмова від ЄС, можлива федералізація. А двопалатний парламент, взагалі, притаманний федеративним державам, а не унітарним, - пояснює Данилюк.

На думку лідера "Спільної справи", проросійський вектор українська політика матиме, якщо Зеленський отримає більшість у парламенті або якщо сформує її з тими політичними силами, які поділяють проросійські погляди. Політик вважає, в Україні зараз існує велика кількість партій "капітуляції", які, чомусь, називають себе "партіями миру":

"Ми всі хочемо миру. Але мир настає або після перемоги, або капітуляції…Нема стратегії перемоги ні у тих, хто закликає до боротьби, як Порошенко, - ні у тих, хто говорить про компроміс – як Зеленський, "Опоблок" та Тимошенко. Ніхто з цих "голубів миру" не пояснює суспільству наслідків. В умовах конфлікту країна-агресор має компенсувати збитки, завдані державі та її громадянам. Якщо підемо шляхом, який підтримують партії "капітуляції", юридично Росія не буде вважатися агресором. Донбас сприйматимуть як внутрішньоукраїнський конфлікт. Тоді компенсаціями мільйонам постраждалих людей та відновленням зруйнованого майна доведеться займатися українському уряду. Тобто, громадянам", - обурюється Данилюк.

Також політик розповів, що у Верховному суді досі розглядається його позов щодо незаконності виборів у Верховну Раду. Данилюк вважає, що розпуск парламенту незаконний, як і більшість перших указів Зеленського. На думку політика, дострокові парламентські вибори - це не питання оновлення влади, а бажання нинішнього президента використовуючи популярність, отримати максимальну кількість мандатів.

"Рейтинг Зеленського тримається на віртуальних образах. Немає програми чи команди, за яку можна було б учепитися. Із кожним днем рейтинг і популярність будуть падати. Тому Зеленський зацікавлений якомога швидше провести вибори й отримати максимальну кількість депутатів. Цього не станеться, якщо у суспільства буде більше часу проаналізувати, що насправді робить чи не робить Зеленський. Розпуск парламенту – такого Порошенко собі не дозволяв. Цього не робив навіть Янукович. Це грубе порушення демократичних засад", - вважає лідер "Спільної справи".

Складно прогнозувати, який вигляд матиме майбутня коаліція, бо на мажоритарних округах від партії Зеленського йдуть одіозні особистості - реакціонери, силовики, представники режиму Януковича, українофоби. Загальний список - ніби й нічого. Два десятки відомих людей - непогані. Але решта - хто вони, звідки взялися - не зрозуміло, - пояснює Данилюк.

Олександр Данилюк - один з лідерів виборчого об’єднання "Сила права", екс-кандидат в президенти України. В 2014 році - радник міністра оборони. Один з лідерів Революції Гідності, брав участь в бойових діях на Донбасі. Спеціалізується на національній безпеці та протидії російській гібридній агресії - читав лекції в Національному університеті оборони США, Школі спеціальної війни імені Кеннеді.

Раніше Олександр Данилюк заявляв, що, очолюваний ним громадянський рух "Спільна справа", об’єднується на парламентських виборах з всеукраїнським громадським рухом "Сила права" Андрія Сенченка. Мета об'єднання - формування коаліції навколо 5 принципів, серед яких - неприпустимість капітуляції і російського реваншу, які готуються з метою зняти з РФ відповідальність за агресію.

"Сила права" – з 2014 року об’єднує дипломатів, фахівців з безпеки та міжнародного права. Рух працює над міжнародним визнанням РФ як агресора та над відшкодуванням збитків, завданих російською збройною агресією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133890
 
   
 Топ коментарі
 
CН + ПР будущая коалиция в ВР. Готов спорить на вискарь, что следующая ВР будет самая прокацапская за все время существования Украины
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И самая вороватая и коррумпированная.
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тоже мне открытие...
Зе и его команда в большинстве своем такие же больные раше-ублюдки, как и опоблок...
Кто сомневался в этом, за этот месяц смогли уже убедится ...
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CН + ПР будущая коалиция в ВР. Готов спорить на вискарь, что следующая ВР будет самая прокацапская за все время существования Украины
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И самая вороватая и коррумпированная.
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Вы уже говорили, что указ про роспуск зРады неконституционный.
Чем больше паРашинские ху йлотроли обсырают ЗЕ, тем более становится понятным, что он все делает правильно.
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Так он и есть очевидно неконституционный. И кроме того он очевидно вредоносный: в пользу скорейшего избрания максимального числа депутатов от "Української Мрії" ("Слуги народу"), пока люди еще не разобрались, что к чему.
Как показывает опыт стран Балтии и Грузии, на каком-то этапе после радикальных реформ откат назад в совок (что олицетворяет Зеленский и его фаны) неизбежен, но важно, чтобы этот откат был не слишком глубоким и не стал необратимым. Пока очень тревожно…
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Так он и есть очевидно неконституционный.

Хм, для конституционного суда он таковым не оказался.
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А что он вообще делает? Что со всех стран полезли беглые тараканы враги Украины?
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педро зробив все, щоб так сталося.
і за 5 років так і не назвав юридично агресора агресором.
АТО, ООС це в переводі з юридичного що завгодно тільки не агресія мордору.
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Cогласен, это иссключительно вина Пети, что ты вырос ватным украинофобом и идешь голосовать за рыгов
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Не згоден, скоріше за все це помилка природи, даже медичний діагноз є.
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так стоп, данилюк же еще недавно топил за клоуна, даже учителям 4000 долларов насчитал
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Главное не это, а то, что он продолжает брехню, что у Порошенко плана по освобождению нет...
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Это не тот Данилюк, а зарплату насчитал тогда очередной "гений" из кентов преЗЕдента....
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так теперь С У партия капитуляции? что то вы рано расчехлились ))))))))))))
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тоже мне открытие...
Зе и его команда в большинстве своем такие же больные раше-ублюдки, как и опоблок...
Кто сомневался в этом, за этот месяц смогли уже убедится ...
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Коаліція проросійських партій миру Україні точно не принесе. От, що вона може принести ( не обов'язково) - це поділ України і дуже вірогідно - ще один Майдан. На цей раз - найкривавіший. Зєлєпузіки впевнено прямують до прірви.
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Эти дебилы своими дебильными страшилками только добавляют голосов СН. Ведь не секрет же, что в Украине куча любителей расии, вот они и проголосуют.😀
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У любителів московії свої боги, але їх не так багато, як здається з кремля Коаліція, яку сформують партії "капітуляції", це вигідний РФ формат, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7640

Коаліція, яку сформують партії "капітуляції", це вигідний РФ формат, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5859
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Так все равно страшилки срабатывают в обратную сторону. Они с этими страшилками проиграли президентские выборы. Проиграют и парламентские.
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Однак останні тенденції, вказують абсолютно зворотне. Люди потихеньку починають прозрівати, так як клоунська буфонада не може тривати вічно. У зв'язку з цим, рейтинги "ЄС" і "Голос" стали рости. Саме тому і була запущена вся ця ганебна кампанія щодо розпуску ВР, мета якої одна - на популізмі і дешевому піарі набрати максимальну кількість місць в парламенті. Однак ніхто не пояснює, навіщо "команді" зе узурпація влади? Ось це людей і лякає.
Я вже не кажу про відвертих українофобів і корупціонерів в виборних списках "СН". Причому, я так зрозумів, ніхто їх виключати не збирається.
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Ми побачимо невздовзі як люди "прозрівають". Вибори покажуть. І я вважаю що підсумки цих виборів будуть приблизно такими ж як і президентських.
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Это уже не "страшилки"... Портнов, Онищенко, екс-рыг Богдан на посту главы АП и вызывющее игнорирование закона о люстрации, незаконный роспук Рады - так резво даже Янукович не стартовал...
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А КС сказал что роспуск Рады был законен. Мне кому верить - Вам или таки КС?
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на жаль на Сході України особливо в Гепінську колишнього оплоту Потрошенка їх більшість.
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а "не стрелять"-это уже не капитуляция?просто не ориентируюсь в логике этих нарков Коаліція, яку сформують партії "капітуляції", це вигідний РФ формат, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7144
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Спочатку все зроблять , щоб окупацію Криму і частини Донецької і Луганської областей, визнати внутрішнім конфліктом. Потім підуть під ніж українські воїни , тобто для них настане кримінальна відповідальність . Безумовно українська мова ,якої забагато і яка заважає жити. Федералізація , саме собою . Втрата Незалежності , не за горами . Для українців тюрми і "освоєння" сибірських просторів" , гарантоване . Кагановичі- Косіори повернулися.
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Чел, а ты не думаешь, что украинским воинам будет гораздо проще покромсать "решал" и "схемщиков" из любой партии если хоть часть описанного тобой сможет произойти?!
Бла-бла-бла о "верных нацгвардецах" и о лютых "альфах СБУ" - не обсуждаю, рота с передовой порвет всю эту куету а течение получаса...
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73%зебіли так галасують.

Тому в таких інфах я особисто зебіла і беню з його "Г+Г" звинувачую в другу чергу. Да, вони - також винуваті, посприяли... Але: головне наше нещастя - 73%зебіли
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Ющенко і К , привели до влади Януковича , Янукович і К , "привели " до влади Порошенка . Порошенко і К , привели до влади Зеленського . Нічого на когось валити , коли вся машина шоколадних пропагандонів , докладала над зусить - "аби не Гриценко , аби не Тимошенко " . Ну і обрали з того що було на екрані зомбоящика. Невже ви не розуміли , що другий раз Порох не пройде ? .
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Эта калолиция может существовать исклютельно в воспалённом мозгу порохоботов !
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Корумповані жиди та інородці швидко доведуть Україну до озброєного спротиву. Спершу будуть горіти їх автівки та квартири. Потім зникати нащадки (ну ось, наприклад, хто засмутиться коли "зникне" син Авакова або син Бєні?). Якщо не дійде, то час від часу на ліхтарях будуть з'являтися трупи корупціонерів з матрьошкою в роті. А вже потім тотальний погром - де зловив "слугу" або суддю там і вбив без суду (продажний) і слідства (також продажне). Це називається "пряма влада народу". Можна навіть партію, або всеукраїнський національний рух створити - "ПВН". Я за безкровне вирішення питання - затяжку на шию. Вони того варті.
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Чому саме Сомалі? Весь цивілізований світ пройшов через фізичне знищення корумпованих узурпаторів і назвав це зародженням представницької демократії. Я українець і ніколи, ні за яких обставин не проголосую за будь якого представника будь якої національної меншини в Україні. Мої інтереси може відстоювати в цій країні тільки українець. І потрібно бути сліпим або дурним щоб не бачити і не розуміти простої істини - чим більше інородців у владі, тим гірше жити українцям. Українці найуспішніша нація емігрантів в будь якій країні крім власної - окупованої жидами та кацапами...
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