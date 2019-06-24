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 Почесний патріарх Філарет позбавляється права керівництва Київською єпархією, але залишається в складі єпископату ПЦУ, - Синод (оновлено)

Священний Синод Української православної церкви (Православної церкви України, ПЦУ) на засіданні в понеділок ухвалив рішення, згідно з яким почесний патріарх Філарет залишається в складі єпископату ПЦУ, але позбавлений права керівництва Київською єпархією.

"Беручи до уваги особливі заслуги в минулому перед Українською православною церквою, констатували, що почесний патріарх Філарет залишається в складі єпископату Православної церкви України, проте втратив канонічні права і зобов'язання, пов'язані з управлінням єпархією", - йдеться в прес-релізі за підсумками засідання Синоду, оприлюдненому на сайті ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначено, що скасовується п. 4 журналу №1 засідання Священного Синоду від 5 лютого 2019 року, який свідчив "Святійший патріарх Філарет продовжує керівництво Київською єпархією в складі парафій і монастирів Києва (за винятком Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря м.Києва), які до 15 грудня 2018 року перебували в його підпорядкуванні як патріарха Київського і всієї Руси-України".

Також читайте: Філарет просить Авакова "захистити" УПЦ КП від "рейдерських дій" ПЦУ. ДОКУМЕНТ

"У зв’язку з невиконанням Почесним Патріархом Філаретом у відведений Священним Синодом місячний термін попереднього рішення Синоду щодо подання на реєстрацію документів Київської єпархії, враховуючи численні прохання парафій та монастирів м. Києва до Предстоятеля, Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, щодо прийняття їх у безпосереднє підпорядкування, як це і належить за канонічними правилами – скасувати п. 4 Журналу №1 засідання Священного Синоду від 5 лютого 2019 р. та підпорядкувати Митрополиту Київському і всієї України, як їх безпосередньому єпархіальному архієрею, всі парафії та монастирі м. Києва, які до 15 грудня 2018 р. перебували у складі УПЦ Київського Патріархату і згідно рішення Помісного Собору УПЦ Київського Патріархату (15 грудня 2018 р.) та Об’єднавчого Собору (15 грудня 2018 р.) є у складі Православної Церкви України", - йдеться в прес-релізі.

Почесний патріарх Філарет може в листі на ім'я митрополита Епіфанія звернутися до Священного Синоду щодо соборного розгляду свого майбутнього становища в ПЦУ.

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій (Зоря) на брифінгу зазначив: "Те, що почесний патріарх Філарет одноосібно приймає ті чи інші рішення, або залучає до легалізації цих рішень якесь невелике коло обраних ним однодумців, яке не має ні канонічної, ні юридичної сили. Тому що Церква - це канонічно встановлена ​​структура і організм, і в Церкві не може бути так, що ці рішення або ці канони мені подобаються, я їх приймаю і виконую, а ці мені не подобаються, я їх не сприймаю і не виконую. (...) те, що заявляє почесний патріарх Філарет щодо своєї приналежності до Православної церкви України, Православною церквою України не сприймається", - пише "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що почесний патріарх Філарет приймав і підписував рішення Помісного собору Київського патріархату про об'єднання, брав участь в Об'єднавчому соборі, голосував за статут, голосував за обрання предстоятеля, він був діючим архієреєм і постійним членом Синоду згідно зі статутом ПЦУ, він брав участь у житті ПЦУ як ієрарх, брав участь в засіданні Синоду ПЦУ, "тому його раптове рішення зробити так, як він зробив, - це його відповідальність".

"Але ПЦУ його рішення не сприймає. Тобто з точки зору ПЦУ це не веде до розділу і створення якоїсь окремої нової Церкви або юрисдикції. Це просто думка почесного патріарха Філарета і його нечисленних однодумців. ПЦУ, як ви бачите, через ці рішення залишає відкритими свої двері ... навіть для тих, хто з якихось причин тимчасово вирішив відійти від нас, пошукати чогось іншого, але ці двері залишаються відкритими, тому що насправді ми всі є єдиною помісною Українською православною церквою", - підсумував архієпископ Євстратій.

Священний Синод також ухвалив рішення за участь у діях, спрямованих на виникнення протистояння в церковному середовищі, виключити зі складу єпископату ПЦУ митрополита Білгородського і Обоянського Іоасафа (Шибаєва) і єпископа Валуйського, вікарія Бєлгородської єпархії Петра (Москальова).

У той же час заборонені в священнослужінні архімандрит Андрій (Маруцак) і ієромонах Ілля (Зеленський) можуть письмово протягом одного місяця звернутися до Священного Синоду шляхом подачі прохання на ім'я митрополита Єпіфанія, щодо розгляду їх справ.

"Визначити, що одноосібно скликане і проведене почесним патріархом Філаретом 20 червня 2019 року під Володимирському соборі Києва збори запрошених ним осіб не мало ніяких повноважень на прийняття рішень, зокрема щодо рішень Помісного Собору УПЦ Київського Патріархату (15 грудня 2018), які відповідно до статутом УПЦ-КП відразу після підписання президією Собору на чолі з патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом вступили в дію ", - вирішили на засіданні Синоду.

Крім того, констатували в ПЦУ, ніякі рішення, розпорядження та інші документи, видані від імені Української православної церкви Київського патріархату або під ім'ям її статутних органів після юридичної реєстрації Київської митрополії УПЦ (ПЦУ) 30 січня 2019 року, не мають канонічної та юридичної сили і є з самого початку не дійсними і не підлягають виконанню.

Нагадаємо, 20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.

Читайте також: Філарет: в Україні існуватимуть три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП і ПЦУ

Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133889
 
   
 Топ коментарі
 
вы, мокша, так однозначно палитесь этими "бабло в стамбул", что даже не интересно.
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правильно вмешался, чтоб там небыло грязного рыла парашки
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шо творят и все потому, что мародер рыло грязное всунул в дела духовные,
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шо творят и все потому, что мародер рыло грязное всунул в дела духовные,
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правильно вмешался, чтоб там небыло грязного рыла парашки
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парашенки?? так оно ж влезло - пердло спасало??
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Філарет має бути позбавлений сана священника і закритий в монастирі на замок, поки не помре. Досить з нас ідіотів в Верховній Раді та уряді, ще й Філарет виборює серед них першість!
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Дідуся Філарета тактовно, але досить жорстко поставили на місце...
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Він навіть не дідусь (у нього не може бути дітей). Він - старий монах, що забув про монашеський чин.
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сначала пусть в телеке расскажет про петькины обицянки, особенно финансовые, и очень особенно про петькины выполненные(хотя, можно предположить, што не полностью выполненные, исходя из его жмотства) финансовые обицянки перед Варфоломеем
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Ну, рыла кацапьего и нету, а украинская церковь развалена Петькой окончательно, только МП остался в Украине монолитной, наибольшей легальной церковью с подавляющем большинством приходов. Украинские прихожане и попы бьют друг друг морды и делят мизерные приходы.
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Дед держись!!! гони соевых мародеров от церкви.
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Ну что, ждём ответки от Филарета. Может он отречётся от греческого термоса? Ведь его УПЦ КП существует существует больше 25 лет, а свеж-испечённая ПЦУ всего несколько месяцев. В филаретовской церкви хоть деньги остаются в Украине, а ПЦУ будет отдавать бабло в Стамбул.
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вы, мокша, так однозначно палитесь этими "бабло в стамбул", что даже не интересно.
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Ты действительно не знаешь, что украинская митрополия Константинопольского патриархата должна будет перечислять деньги в консолидированный бюджет "матери - церкви" в город Стамбул?
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А какая разница? Зачем украинцам финансировать ещё и стамбульских попов? От московских отказались, так взамен стамбульсие сядут на шею?
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Стамбульские, в отличие от московских и некоторых наших, ведут довольно скромный образ жизни.
Ответ "А какая разница?" говорит о том, что Вы не знаете толком о чем пишите.
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Как по мне, то лучше "финансировать ... стабульских попов", чем попов оккупантов.
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Наскільки я знаю то єдиний фінансовий зв'язок - ми повинні купляти миро в Константинополя. Всі інші фінанси залишаються на місцях.
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Та це кацапотроль. Його вже ловили на кацапізмах, яких українець сам не напише.
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дед, выйди в телевизер и расскажи про прошлогодние тёрки, видишь, оне уже некеровані, значит тебе тоже можно, давай, этож отправка на пенсию натуральная
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Спасибо педро за вставленный пятак...
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********* хфиларета присадили на бутылку Почесний патріарх Філарет позбавляється права керівництва Київською єпархією, але залишається в складі єпископату ПЦУ, - Синод - Цензор.НЕТ 8629
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Сначала ты с нее должен встать.
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Ты оаытный набутолчник из паРаши Почесний патріарх Філарет позбавляється права керівництва Київською єпархією, але залишається в складі єпископату ПЦУ, - Синод - Цензор.НЕТ 8295
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Это может и он их посадил. Тут кто-то писал шо с самого начала КП был создан КГБ. Типо, как всегда - не можешь победить - возглавь. Зная подлость конторы - вполне реально.
Тем более так изящно намахать стадо верящих в говорящие кусты двуногих(считающих себя разумными) - тут я даже зауважал бы этих тварей Почесний патріарх Філарет позбавляється права керівництва Київською єпархією, але залишається в складі єпископату ПЦУ, - Синод - Цензор.НЕТ 4062
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Выставите его за границу или в психушку пускай доживает свои дни
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Уродцы шоколадные. Взяли и уничтожили Киевский париархат. А создателя Киевского патриархата Филарета лишили каких-либо прав. Теперь у украинцев есть выбор: идти в Московский патриархат или идти в Стамбульский патриархат. Отличный выбор. Особенно напрягает наглое поведение этого молодого дарования Епифания. Наглючий до безумия.

Почему украинцы не имеют права ходить в свой Киевский патриархат? Почему шоколадный уродец его уничтожил? Чтобы победить на выборах?

Оставьте Филарету и Киевскому патриархату хотя бы Владимирский собор, гады.
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Он в состоянии чем-то управлять?
Не помнит и отрицает очевидное, даже свою личную подпись под документами.
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Финансист, я с Вами полностью согласен. А почему только Владимирский собор? Всё остальное ПЦУ уже захватила у УПЦ КП?
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Патріарху треба відпочити, він вже дуже давно і достойно боровся за незалежну ПЦУ.
Будь-хто від такої боротьби і віку втормиться.
Йому - шана і повага, за те що робив.
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Правильно: лохам высеры о смирении и прощении, а сами не бойся, за копейку перегрызут горловину даже своим коллегам. И даже не боятся "гореть вечно", несмотря на свои же вопли с описанием ужасов Яхве, то есть боброты и всепрощения Яхве Почесний патріарх Філарет позбавляється права керівництва Київською єпархією, але залишається в складі єпископату ПЦУ, - Синод - Цензор.НЕТ 3821
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По статистике среди атеистов верующих больше, чем среди священников
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еврей и армянин с подачи молдавского полукровки купили Украине томос, чем уничтожили единство церкви. шокорыло куда только не влезет, везде начинается раскол.
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Я понимаю, что в стране есть сторонники Стамбульского и Московского патриархатов. Но я не понимаю, почему наш Киевский патриархат надо жестко запретить. Даже Янукович на такое не решался.
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Тому що щоб церква вважалась патріархатом треба щоб її признали інші церкви. По документам ніякого патріархату не існувало, а існувала Київська митрополія Константинопольського Патріархату.
Звісно, що просто так надавати патріархат Україні Константинополь не буде, в нього теж є свої інтереси.
А по друге - Філарет сам КП розпустив що затверджує його підпис на документі від 2018 року.
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Фигасе Санта-Барбара))
То есть Филя столько лет водил верунов за нос визжа что он потриарх потриархата? Страна сплошной лжи - даже те, кто должен быть образцом - лгут не хуже своей паствы)))
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Кому Ви це розказуєте? Та їм на віру і на церкву насрать. Їм визнання Української церкви рівною серед рівних гірше від відсутності бояришника чи що там вони хлебчуть.
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А может уроды турецкие ещё ПапУ Римского лишат чего? И как пцу может вмешиваться в дела УПЦ КП? В Украине была и будет своя Церковь - УПЦ КП! И все протурецкие шавки могут лопнуть от злости!
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Ещё раз - все протурецкие шавки, включая и тебя как любительницу огромного Томаса, могут делать что и где хотят. Но Незалежна Помісна Церква - УПЦ КП існувала і буде існувати. Ми вам не вказуємо в якого Бога і як вірити.
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Іще раз. Зараз ми маємо канонічну церкву.
Не хочеш там молитись - ходи в мп.
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Ти навіть читати не вмієш. Моя церква це УПЦ КП, а ось яка твоя я не знаю і знати не хочу.
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Сумнівається що якої церкви ходиш? Це й не дивно. Там вони для себе стільки назв навидумляли! Сцу, пцу,упц а їхній речник Зоря взагалі себе називає представником УПЦ КП.
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не заморачивайся в диалогах с дебилами.. Богдан Дидовик это сепар на 100%
сначала он выступал против УПЦ КП и в поддержку УПЦ МП, а потом решил выступать за Филарета и против ПЦУ..

таким уродам и сепарам как Дидовик, важен раскол, дезинформация и дезорганизация нашего общества.. эта тварь, Дидовик, обычный лахтинский бот на службе ФСБ
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Аналізуйте.Це стратегія мокшан,так як і на виборах в США їх тролі зіштовхували різні групи суспільства для нагнітання ситуації,їх мета війна всіх проти всіх тоді вони можуть мати шанс перемогти сильніших супротивників.Вони хочуть щоб українці своїми ж руками все зруйнували і вони діють правильно бо в історії це відбувалося неодноразово,українець б'є українця,розпорошує,а виграє московит з консолідованою силою.
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То что, турки получается отжали зарубіжні притони, чи що? Навіщо тоді цёй срач шо в пергаменті - "СЦУ"(Соціалістичний Цирк?)
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Правильное, но половинчатое решение.
Нужно наградить выжившего из ума старого пердуна почетным горшком
И отправить в лаврские пещеры.
Пусть работает мощами!
Заколебал...
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Пора діду на відпочинок... А міг залишитись в історії...
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******** филарет ряженый кагебешный клоун.
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******** филарет ряженый кагебешный клоун.

ГАЛАКТИЧНИЙ КОТРІАРХ Почесний патріарх Філарет позбавляється права керівництва Київською єпархією, але залишається в складі єпископату ПЦУ, - Синод - Цензор.НЕТ 4632
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Гординя пожирає Денисенка!!!
А він раніше, як тільки проповідь, так про Справедиливість і Правду!
А тепер де правда і справедливість, в грошах чи у церковній владі!
Мабуть і в тому і в тому!
А Бога нема - гроші Бог, влада Бог, вищість Бог!!!
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Він вже давно забалакуватися почав. Ще в чотирнадцятому було помітно. Повторювався. Але ніхто із молодших не підсказав. Або відчував, що самолюбство денисенка переможе здоровий глузд. Тепер вже всім стало видно: старий - хворий.
Всі, хто підтримує його старечі дії - вороги України.
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Первое дело для москалей,руками ПЦУ,завалить КП Филарета.Дальше в самой ПЦУ начнется раскол.Одна часть ПЦУ,Епифания объявит Иудой, предавший свого наставника Филарета,а другая часть ПЦУ из бывшего МП,захочет опять под крыло Гундяя,тем самым расколов ПЦУ.И после того,як не будет УПЦ КП,проукраинским попам,знов треба будет восстанавливать Киевский Патриархат,замаливая свои грехи перед Филаретом.Бо ПЦУ подомнут под себя попы Гундяя под крышей Онуфрия и Новинского Почесний патріарх Філарет позбавляється права керівництва Київською єпархією, але залишається в складі єпископату ПЦУ, - Синод - Цензор.НЕТ 3654
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ТИ саша мал і глуп... Філарета вже до Сина Божого рівняєш, що Епіфанія Іудою називаєш? Чого ви атеїсти лізете не у свої справи. Та читайте спочатку Євангеліє. потім Пшеницю без кукілю Каганця. Походіть у церкву на колективну молитву. послухайте прекрасні піснеспіви. Навчіться підспівувати, з часом і молитви знатимете напамять. Багато стареньких вміють читати церковно-словянською. Ти так можеш? - А лізеш із свинячим рилом в калачний ряд.
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Ну ось коли Онуфрий попре з ПЦУ Епифания,запропонуэш Онуфрию дотримуватись канонив та почитати Євангеліє Почесний патріарх Філарет позбавляється права керівництва Київською єпархією, але залишається в складі єпископату ПЦУ, - Синод - Цензор.НЕТ 1502
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С возрастом человек становится мудрее но это не тот случай все гараздо печальней он идиот...
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Еще надо быть скромнее, кролик. Я так понимаю, что томос вы не читали, раз имеете такие глупые мысли. И вопросы кто выдал, кому выдал и на каких условиях... ваш мозг не трудился выяснить. Зато Филарета, который отказался передавать КП под церковь пустышку, обозвать идиотом легко оказалось.
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Да? А можид про100 в ФСБ есть кое какие материалы на старикашку? Хорош "идиот" - столько лет стричь миллионы ползающих перед всякой дрянью. Почесний патріарх Філарет позбавляється права керівництва Київською єпархією, але залишається в складі єпископату ПЦУ, - Синод - Цензор.НЕТ 4666
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Короче, наконец-то Филю нагнули, давно пора уже надо было это сделать,с зарвавшимся чуваком!))))
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У ПЦУ нет ни томоса, ни каких либо прав вообще кого то чего то лишать!
Пусть лучше лишат МП прав, если они такие умные. Почесний патріарх Філарет позбавляється права керівництва Київською єпархією, але залишається в складі єпископату ПЦУ, - Синод - Цензор.НЕТ 1053
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Наивный. С таким же успехом эта ПЦУ может МП разогнать.
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Середньовіччя...... Запитайте в норвежців, данців, шведів, фінів, як там Одін поживає, коли вони йому свічки ставлять і приход кому дають...
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Ты с дуба рухнул? Какой Один? Ты наверное киноман. Они все там либо протестанты, либо католики.
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Киевской епархией Стамбульского патриархата - лишился!
Он руководит Киевским Патриархатом.
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Нельзя кого то чего то лишить если это никем не признано. Можно лишить Филарета чего угодно если УПЦ КП признана. Ну как бы дважды два и должно быть всем понятно.
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"але залишається в складі..." його реально треба закрити в якомусь складі монастиря.
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Шановний Філарет! Як так можна було замість того щоби увійти в історію, в неї вляпатись.
Вам не соромно? (Це буде єдиний мій "пост".) Але, Ви поважна людина, невже Вам тільки потрібна влада та гроші. Ви не знаєте , скільки людей Ви зрадили. Прсто ганьба Вам. І, якщо Вам проголосять анафему, в душі я її підтримаю. Йдіть з церкви назавжди. Ви її зрадили.
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Філарет бореться за Незалежну Українську Церкву - Київський Патріархат. ПЦУ - це не українська церква, а філія стамбульського патріархата. Вона така ж чужа українцям, як і московський патріархат. Як би не старалися вороги України, а Київський Патріархат буде. А ті хто ображає Філарета, ви не гідні й пороху з його ніг. Слава Філарету! Патріарху Слава!
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ПЦУ намагається в рейдерський спосіб захопити церкви Київського Патріархату. Не віддамо туркам наші святині! Слава Філарету! Патріарху слава! Геть турецького попа - Єпіфанія!
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Ничего хорошего. Это приведет лишь к расколу УПЦ. И в перспективе к аннулированию УПЦ. Останется только УПЦ МП. Епифаний не очень далек умом, как оказывется.
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ПЦУ это вообще не Церква, не Митрополия, тем более не патриархат, а филия не только Фанара, а Киевского политикума коррумпированного чиновничества. Епифаний их ставленник. Я в ПЦУ ходить не буду. Там Бога нет, есть полутруп Порошенко и его кодла.
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Киевский патриархат единственная украинская церковь обладающая настоящей независимостью! Она стояла и стоит поперек горла МП! Теперь ПЦУ. И будет стоять!
Филарет боролся с московитами всю свою жизнь. И он не будет убивать свою церковь ради непонятно чего - ПЦУ. Томос выдан СЦУ, а не ПЦУ!
Держись Филарет. Настоящие украинцы с тобой. Закон так же на твоей стороне! Почесний патріарх Філарет позбавляється права керівництва Київською єпархією, але залишається в складі єпископату ПЦУ, - Синод - Цензор.НЕТ 8783
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПочесний патріарх Філарет позбавляється права керівництва Київською єпархією, але залишається в складі єпископату ПЦУ, - Синод (оновлено)
 
 
 
 
 
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