 Почесний патріарх Філарет позбавляється права керівництва Київською єпархією, але залишається в складі єпископату ПЦУ, - Синод (оновлено)

"Беручи до уваги особливі заслуги в минулому перед Українською православною церквою, констатували, що почесний патріарх Філарет залишається в складі єпископату Православної церкви України, проте втратив канонічні права і зобов'язання, пов'язані з управлінням єпархією", - йдеться в прес-релізі за підсумками засідання Синоду, оприлюдненому на сайті ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначено, що скасовується п. 4 журналу №1 засідання Священного Синоду від 5 лютого 2019 року, який свідчив "Святійший патріарх Філарет продовжує керівництво Київською єпархією в складі парафій і монастирів Києва (за винятком Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря м.Києва), які до 15 грудня 2018 року перебували в його підпорядкуванні як патріарха Київського і всієї Руси-України".

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"У зв’язку з невиконанням Почесним Патріархом Філаретом у відведений Священним Синодом місячний термін попереднього рішення Синоду щодо подання на реєстрацію документів Київської єпархії, враховуючи численні прохання парафій та монастирів м. Києва до Предстоятеля, Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, щодо прийняття їх у безпосереднє підпорядкування, як це і належить за канонічними правилами – скасувати п. 4 Журналу №1 засідання Священного Синоду від 5 лютого 2019 р. та підпорядкувати Митрополиту Київському і всієї України, як їх безпосередньому єпархіальному архієрею, всі парафії та монастирі м. Києва, які до 15 грудня 2018 р. перебували у складі УПЦ Київського Патріархату і згідно рішення Помісного Собору УПЦ Київського Патріархату (15 грудня 2018 р.) та Об’єднавчого Собору (15 грудня 2018 р.) є у складі Православної Церкви України", - йдеться в прес-релізі.

Почесний патріарх Філарет може в листі на ім'я митрополита Епіфанія звернутися до Священного Синоду щодо соборного розгляду свого майбутнього становища в ПЦУ.

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій (Зоря) на брифінгу зазначив: "Те, що почесний патріарх Філарет одноосібно приймає ті чи інші рішення, або залучає до легалізації цих рішень якесь невелике коло обраних ним однодумців, яке не має ні канонічної, ні юридичної сили. Тому що Церква - це канонічно встановлена ​​структура і організм, і в Церкві не може бути так, що ці рішення або ці канони мені подобаються, я їх приймаю і виконую, а ці мені не подобаються, я їх не сприймаю і не виконую. (...) те, що заявляє почесний патріарх Філарет щодо своєї приналежності до Православної церкви України, Православною церквою України не сприймається", - пише "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що почесний патріарх Філарет приймав і підписував рішення Помісного собору Київського патріархату про об'єднання, брав участь в Об'єднавчому соборі, голосував за статут, голосував за обрання предстоятеля, він був діючим архієреєм і постійним членом Синоду згідно зі статутом ПЦУ, він брав участь у житті ПЦУ як ієрарх, брав участь в засіданні Синоду ПЦУ, "тому його раптове рішення зробити так, як він зробив, - це його відповідальність".

"Але ПЦУ його рішення не сприймає. Тобто з точки зору ПЦУ це не веде до розділу і створення якоїсь окремої нової Церкви або юрисдикції. Це просто думка почесного патріарха Філарета і його нечисленних однодумців. ПЦУ, як ви бачите, через ці рішення залишає відкритими свої двері ... навіть для тих, хто з якихось причин тимчасово вирішив відійти від нас, пошукати чогось іншого, але ці двері залишаються відкритими, тому що насправді ми всі є єдиною помісною Українською православною церквою", - підсумував архієпископ Євстратій.

Священний Синод також ухвалив рішення за участь у діях, спрямованих на виникнення протистояння в церковному середовищі, виключити зі складу єпископату ПЦУ митрополита Білгородського і Обоянського Іоасафа (Шибаєва) і єпископа Валуйського, вікарія Бєлгородської єпархії Петра (Москальова).

У той же час заборонені в священнослужінні архімандрит Андрій (Маруцак) і ієромонах Ілля (Зеленський) можуть письмово протягом одного місяця звернутися до Священного Синоду шляхом подачі прохання на ім'я митрополита Єпіфанія, щодо розгляду їх справ.

"Визначити, що одноосібно скликане і проведене почесним патріархом Філаретом 20 червня 2019 року під Володимирському соборі Києва збори запрошених ним осіб не мало ніяких повноважень на прийняття рішень, зокрема щодо рішень Помісного Собору УПЦ Київського Патріархату (15 грудня 2018), які відповідно до статутом УПЦ-КП відразу після підписання президією Собору на чолі з патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом вступили в дію ", - вирішили на засіданні Синоду.

Крім того, констатували в ПЦУ, ніякі рішення, розпорядження та інші документи, видані від імені Української православної церкви Київського патріархату або під ім'ям її статутних органів після юридичної реєстрації Київської митрополії УПЦ (ПЦУ) 30 січня 2019 року, не мають канонічної та юридичної сили і є з самого початку не дійсними і не підлягають виконанню.

Нагадаємо, 20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.

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Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.