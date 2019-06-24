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 Керівництво "Укренерго" працює на зрив запуску нового ринку електроенергії, - Корольчук

Керівник НЕК "Укренерго" в зверненнях до уряду, РНБОУ та Міненерго дезінформує ці органи щодо ситуації з запасами вугілля і намагається заблокувати своєчасний запуск ринку електроенергії з 1 липня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це написал член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, коментуючи заяву керівника "Укренерго" про можливі віялові відключення електроенергії через підвищене її споживання під час спеки.

"Тимчасовий виконувач обов’язків директора "Укренерго" Всеволод Ковальчук зайняв доволі хитру позицію, яка або є наслідком свідомої неправди, або банальної профнепридатності. Адже звинувачення енергетиків у порожніх складах вугілля – це як мінімум не володіння проблемою і намагання перекинути жар (майже буквально, зважаючи на спеку) і відповідальність на ТЕС. В "Укренерго" чудово знають, що ТЕС не можуть купити вугілля, оскільки низький тариф не дозволяє не те, що імпортувати, а навіть заплатити за вугілля у державних шахт. Такі процеси можуть вказувати лише на те, що все це робиться для того, щоб загнати енергетиків в "мінус" і обвалити таким чином ринок", - написав Корольчук.

На думку експерта, в результаті у виграші буде Ігор Коломойський, який виступає проти запровадження ринку електроенергії.

"Скоріше за все вигодоотримувачем від таких дій буде той самий Мюнхгаузен, ой, вибачте, той самий Коломойський. Позиція феросплавного олігарха, який готовий фарбувати "два ларьки", полягає у недопущенні ринку електроенергії", - зазначив Корольчук.

Експерт вважає, заяви керівництва "Укренерго" - це викривлення дійсних причин і наслідків недофінансування потреб ТЕС. Та наголосив, що одним з варіантів вирішення проблеми дефіциту електроенергії є її імпорт, що стане можливим після запуску ринку.

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"Звернення Ковальчука до РНБОУ, уряду та Міненерго – це продовження політики "Укренерго", які вже більше місяця займаються саботажем і зривом запровадження ринку електроенергії. Водночас, енергетична криза – це факт. І фактом є також мовчання "Укренерго", що одним із варіантів вирішення проблеми є імпорт електроенергії, який стане юридично можливим після введення реформи. Але "Укренерго" і тут дало маху – і до імпорту електроенергії не готове", - відзначив Корольчук.

Нагадаємо, відповідно до ухваленого Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії", новий ринок електроенергії, який функціонуватиме у відповідності із стандартами ЄС, має бути запроваджено 1 липня 2019 року. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня заявив, що ринок електроенергії буде запущено вчасно, та запевнив, що тарифи на електроенергію для населення не зростуть.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133883
 
 
 Топ коментарі
 
а дальше что? будет бардака в 5 или 20 раз больше, твои действия? будешь на кухне ныть как обычно, скулить и сожалеть. или на Майдан?
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тебе ничего не поможет, у тебя врожденные дефекты.
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Я думаю , шо надо звать Свынарчуков , только они нам могут помочь Руководство "Укрэнерго" работает на срыв запуска нового рынка электроэнергии, - Корольчук - Цензор.НЕТ 8466
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скорей бы уже выборы
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а дальше что? будет бардака в 5 или 20 раз больше, твои действия? будешь на кухне ныть как обычно, скулить и сожалеть. или на Майдан?
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Я думаю , шо надо звать Свынарчуков , только они нам могут помочь Руководство "Укрэнерго" работает на срыв запуска нового рынка электроэнергии, - Корольчук - Цензор.НЕТ 8466
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тебе ничего не поможет, у тебя врожденные дефекты.
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я тоже за то шобы свинарчуков взад
если бардаку в 20 раз больше станет
в чем я сильно сомневаюсь Керівництво "Укренерго" працює на зрив запуску нового ринку електроенергії, - Корольчук - Цензор.НЕТ 7161
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слуги народные
у них же уже под полтос по спискам
и примерно столько же по мажоритарке
и каолиция никакая не нужна
и понятно сразу кто насрав в ракете если шо
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«. ТЭС не могут купить уголь, поскольку низкий тариф «
а почему тогда в Германии ещё меньшим тарифом для ТЭС они могут купить уголь ?
наверное у наших рабочих на электростанциях ахметки зарплаты очень высокие 😋
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Так тебе вже чекають на електростанції на дуже високу зарплатню. Вперед!
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Руководство "Укрэнерго" работает на срыв запуска нового рынка электроэнергии, - Корольчук
Правильно делает.
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Ты полный дебил, или с пьяни попутал что?
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Это ты дебил. Все прекрасно знают, тем более за пять лет уже научены, к чему ведет запуск рынка электроэнергии.
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срыв не срыв а цена киловатта для коммерции уже 3грн.17коп на 30 копеек каждый месяц наверно родердам - пришел пока новая власть импотента и шуршит в полной тишине
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Ринок електроенергії - це чергова шахрайська схема грабунку українців.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаКерівництво "Укренерго" працює на зрив запуску нового ринку електроенергії, - Корольчук
 
 
 
 
 
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