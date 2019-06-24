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 "Це все серйозно, не треба недооцінювати і хихотіти": Адміністрація Путіна про арешт судом активів РФ в Україні

У Москві вкрай негативно сприйняли рішення Солом'янського районного суду Києва про виплату компенсацій журналістці і громадській активістці Ганні Андрієвській.

Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на російські ЗМІ.

Колишня кримська кореспондентка інтернет-видання "Центр журналістських розслідувань", звернулася до суду за програмою об'єднання "Сила права" - тепер Російська Федерація зобов'язана виплатити їй за моральні збитки від анексії Криму близько 1 млн грн. (понад 2,5 млн рублів за поточним курсом).

Олександр Молохов, керівник робочої групи з міжнародно-правових питань постійного представництва республіки Крим при президенті РФ, пояснив, що на території України вже арештовано майно - це, перш за все, активи і капітали українських дочок "Сбербанка" і "ВЭБа".

"Прямих державних активів Російської Федерації в Україні сьогодні майже не залишилося, але непрямі ще є. А Сенченко, який шукає собі в Україні політичну нішу, виявив майно, що належить держкомпаніям через афілійовані структури. Майно заарештували, зараз "ВЭБ" оскаржить його арешт в Арбітражному суді Стокгольма. Арешт і розпродаж російських держактивів в Україні "за Крим" - лише частина неприємностей, які загрожують нашій країні. Коли ці заарештовані активи РФ у Києва закінчаться, він, в рамках договорів про правову допомогу, може запросити арешт майна РФ за кордоном, перш за все в Європі. Так вже було в нульових із майном Росії, заарештованим за позовом швейцарської фірми "Нога", так було з арештом в Європі парусника "Сєдов". Це все серйозно, не треба все це недооцінювати і хихотіти. Вони будуть множити ці судові рішення і звертатися до іноземних судів - в країнах, де є майно Росії", - прогнозує Молохов.

За словами російського юриста-міжнародника, Росії час повністю міняти стратегію поведінки в подібних спорах, переходити від реактивної поведінки до активної:

"Сьогодні ми не формуємо порядок денний, ми просто відповідаємо на дії української сторони, - констатує Олександр Молохов, - А потрібно формувати порядок самим. Треба переходити від захисту і виправдань до наступу".

Судовий позов журналістки Ганни Андрієвської проти Російської Федерації, як і багато інших судових позовів, готували фахівці громадської організації "Сила права". Рух об'єднує дипломатів, фахівців з безпеки і міжнародного права, з 2014 року працює над відшкодуванням збитків, завданих російською збройною агресією. На сайті руху є інформація щодо близько семисот судових рішень, які доводять факти військової агресії РФ, окупації і завданих збитків, а також повідомляється про заарештовані перші російські активи на суму понад 3 мільярди доларів.

Очолює "Силу права" Андрій Сенченко - до недавнього часу - один з головних соратників Юлії Тимошенко, фахівець з оборонної тематики, деокупації і реінтеграції Криму та Донбасу. Його позиціонували як кандидатуру на посаду міністра оборони від ВО "Батьківщина", але політик заявив про вихід з партії.

Раніше стало відомо про те, що "Сила права" Андрія Сенченка планує об'єднатися на парламентських виборах з громадським рухом "Спільна справа", яке очолює Олександр Данилюк. Мета об'єднання - формування коаліції навколо 5 принципів, серед яких - неприпустимість капітуляції і російського реваншу, які готуються з метою зняти з РФ відповідальність за агресію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133881
 
   
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дядьку можно успокоить. так было бы при Порохе, а при пианистке и циркачах сдадут все что можно, и свалят в Израиль.
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ну дык...так и должно быть в цивилизованном мире.награда должна найти "героев" "Это все серьезно, не надо недооценивать и хихикать": Администрация Путина об аресте судом активов РФ в Украине - Цензор.НЕТ 8431.чего разнылись то?надо было думать,когда орали крымнаш...
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"Сила права" Андрея Сенченко и "Спільна справа", которое возглавляет Александр Данилюк = очень достойная альтернатива для голосования против "слуг предателей народу".
Голосуй не по приколу - голосуй за Украину против слуг русского народа!
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Ты точно кремлевский вікормыш - призывать голосовать за мелкие партии с нулевым рейтингом, которые не имеют никаких шансов на попадание в Раду, зато имеют шансы оттянуть на себя часть демократического электората, дабы в Раде было больше ваты из "За жиддя".
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Це все серйозно, не треба недооцінювати і хихотіти": Адміністрація Путіна про арешт судом активів РФ в Україні
 
 
 
 
 
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