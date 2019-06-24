 Інститут нацпам'яті створює свій галузевий держархів для документів комуністичних спецслужб, - В'ятрович

"Я впевнений, що в недалекому майбутньому він стане одним із найвідоміших у Європі архівів, де зберігатимуться документи комуністичних спецслужб", - сказав керівник УІНП Володимир В'ятрович на брифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, відкриття публічного доступу до таких документів - це важливий крок на шляху трансформації посттоталітарних суспільств, "який веде до незворотних демократичних змін".
Зазначається, що установа створюється, щоб гарантувати вільний доступ до відомостей про минуле країни, які перебувають в архівах радянських спецслужб в Україні.
Спочатку приміщення Галузевого державного архіву УІНП планується реконструювати. А вже наступний етап - фізичне переміщення архівних документів. До архіву перевезуть матеріали репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму за 1917-1991 роки.
На цей момент ці документи зберігаються в Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки, Міністерстві внутрішніх справ, Національній поліції, Національній гвардії, Міністерстві оборони, Державній прикордонній службі, органах прокуратури та судах, яким не властива робота з історичними матеріалами.
"Я сподіваюся, що нам вдасться максимально швидко провести реконструкцію ... і через півтора роки ми зможемо завершити перший пусковий комплекс, щоб почати перебирати на себе документи", - зазначив директор Галузевого державного архіву УІНП Ігор Кулик.
Серед іншого, за словами першого віце-прем'єра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, після початку функціонування установи буде проводитися оцифрування архіву.
Рішення про створення такого архіву було прийнято Кабінетом міністрів України в грудні 2016 року. Пізніше Кабмін передав УІНП приміщення площею понад 11 тис. кв. м в Києві (вул. Пухівська, 7, корпус №5) для облаштування архіву Інституту, площу якого після реконструкції можна збільшити до 18 тис. кв. м.
Як повідомлялося, 21 травня 2015 року набув чинності закон "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", згідно з яким запроваджується вільний доступ до архівів і передача їх з-під відомств силових органів в Галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті.
или повесят на баланс винницкой кондитерской фабрики
пеця его придумал, пускай сам кормит вятровича с кучкой дармоедов
... тоже самое надеюсь произойдет с министирством по делам ветеранов
куда пеця свою шалаву рулить пристроил
... министирство социально политики пускай и за ветеранов и за память отвечает
Та я и сейчас могу сказать , шо Кравчук , Кучма , Ющенко , Янукович , Порошенко - все агенты КГБ . Это знают все , хто хоч трошки этим интересовался . Про Зеленского пока непонятно , вербонула его гэбня , чи не . Но гарантирую , шо гэбня приложит максимум усилий , шоб вербонуть Зе .