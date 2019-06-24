 Інститут нацпам'яті створює свій галузевий держархів для документів комуністичних спецслужб, - В'ятрович

"Я впевнений, що в недалекому майбутньому він стане одним із найвідоміших у Європі архівів, де зберігатимуться документи комуністичних спецслужб", - сказав керівник УІНП Володимир В'ятрович на брифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, відкриття публічного доступу до таких документів - це важливий крок на шляху трансформації посттоталітарних суспільств, "який веде до незворотних демократичних змін".

Зазначається, що установа створюється, щоб гарантувати вільний доступ до відомостей про минуле країни, які перебувають в архівах радянських спецслужб в Україні.

Спочатку приміщення Галузевого державного архіву УІНП планується реконструювати. А вже наступний етап - фізичне переміщення архівних документів. До архіву перевезуть матеріали репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму за 1917-1991 роки.

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На цей момент ці документи зберігаються в Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки, Міністерстві внутрішніх справ, Національній поліції, Національній гвардії, Міністерстві оборони, Державній прикордонній службі, органах прокуратури та судах, яким не властива робота з історичними матеріалами.

"Я сподіваюся, що нам вдасться максимально швидко провести реконструкцію ... і через півтора роки ми зможемо завершити перший пусковий комплекс, щоб почати перебирати на себе документи", - зазначив директор Галузевого державного архіву УІНП Ігор Кулик.

Серед іншого, за словами першого віце-прем'єра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, після початку функціонування установи буде проводитися оцифрування архіву.

Рішення про створення такого архіву було прийнято Кабінетом міністрів України в грудні 2016 року. Пізніше Кабмін передав УІНП приміщення площею понад 11 тис. кв. м в Києві (вул. Пухівська, 7, корпус №5) для облаштування архіву Інституту, площу якого після реконструкції можна збільшити до 18 тис. кв. м.

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Як повідомлялося, 21 травня 2015 року набув чинності закон "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", згідно з яким запроваджується вільний доступ до архівів і передача їх з-під відомств силових органів в Галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті.