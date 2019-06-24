 Заступника начальника поліції Вінницької області Сокиряна звільнено через інцидент із побиттям і загибеллю активіста "Громадянської позиції" Комарницького, - Князєв

"За моїм наказом підготовлено матеріали про звільнення заступника начальника обласної поліції полковника Сокиряна з посади, а також із лав Національної поліції", - заявив Князєв на брифінгу у Вінниці в понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

На цю посаду, як повідомив глава Нацполіції, він призначив керівника підрозділу внутрішньої безпеки поліції Вінницької області.

Також, за його словами, відсторонені від виконання обов'язків четверо керівників від обласного до місцевого рівнів.

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Нацполіція на своїй сторінці у Facebook уточнює, що на період проведення службового розслідування відсторонено від служби начальника поліції Вінницької області Юрія Педоса. "Глава Нацполіції задовольнив рапорт начальника поліції Вінницькій області про усунення на час службового розслідування", - йдеться в повідомленні.

Виконувачем обов'язків керівника поліції Вінницької області, як повідомив Князєв, буде призначено Руслана Мороза, який наразі є заступником начальника поліції області.

"Запевняю, що зі свого боку зроблю все, щоб винних було покарано... Співробітнику поліції Вінницької області, підозрюваному в застосуванні фізичної сили до потерпілого, оголосив підозру територіальний підрозділ ДБР", - розповів глава Нацполіції.

Князєв повідомив, що рішення суду про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді домашнього арешту оскаржено у зв'язку зі смертю потерпілого.

Він запевнив, що Нацполіція максимально сприяє розслідуванню цього кримінального провадження. До Вінниці направили заступника начальника управління департаменту внутрішньої безпеки, він очолює групу поліцейських, які виконують окремі доручення в цьому провадженні.

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Як повідомлялося з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань, інцидент стався 11 червня близько 23:00 у Вінниці. Поліцейський, перебував на службі, запропонував громадянину бути присутнім у ролі понятого під час проведення слідчих дій. За інформацією правоохоронців, чоловік спровокував конфлікт із поліцейськими й намагався вступити з ними в сутичку. Як наслідок, громадянин упав і дістав закриту черепно-мозкову травму. Згодом чоловік помер.

22 червня слідчі теруправління ДБР у Хмельницькому оголосили поліцейському про підозру у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжуються насильством).

У свою чергу лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко на своїй сторінці у Facebook заявив, що потерпілим був його однопартієць із Вінниці. За його словами, "поліцейські по-звірячому били по голові потерпілого просто на автобусній зупинці". Гриценко зазначив, що в потерпілого численні переломи черепа, він перебуває в реанімації без ознак свідомості.

Дружина загиблого категорично не вірить в офіційну версію. Каже, її чоловік не міг "з невідомих причин відреагувати агресивно". "Кажуть, що така травма виникла через те, що йому завдали несподіваний різкий удар ззаду", - сказала Комарницька.