 Зеленський призначив художника Лероса своїм позаштатним радником. Його звинувачували в розтраті бюджетних коштів за мурали на столичних Осокорках (оновлено)

ідповідний указ №431/2019 оприлюднено на сайті АП, передає Цензор.НЕТ.
"Призначити Лероса Гео Багратовича Радником Президента України (поза штатом)", - йдеться в указі.
Гео Лерос - київський фотограф і режисер, засновник арт-проекту "ArtUnitedUs". Автор проекту "City Art". Гео Лерос - 33-й номер виборчого списку партії "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах.
Журналістка Олена Лунькова зазначила, що Лерос був "радником міністра Стеця і радником мера Кличка - став радником Зеленського".
"Вкотре нагадаю, що цей радник досі не відзвітував за розтрату бюджетних коштів за мурали на Осокорках, які запрошені митці малювали безкоштовно. Тут всі деталі. А ще не вибачився за наклеп, хоча обіцяв зробити це публічно) Гео Лерос, ви брешете мені вже втретє. Добре, що звукозаписи не горять", - зауважила Лунькова.
Ну взяв би Соскіна радником, наприклад...
По-друге, а хто вам сказав, що до їх думки дослухалися?
255%-ную я спокоен
Знаю художників Марчука, Ройтбурда, Криволапа, Пояркова, Подерв'янський чудово малює. Лероса не знаю.
1. корову жалко
2. банить надо за размещение такого изврата
если туда повесить чучуло петра алекчсеича
это тоже по твоему будет перфррманс
... или флешмоб?
за то что стены Зе в кабинете разрисует ксивой рассчитается?
когда Зе говорил что переезд в ОПУ ничего не будет стоить украинцам он наверное это подразумевал
Националисты (хз, какой организации) поперлись к дому Пороха требовать его ареста.
То есть, на возвращение рыгов - плевать.
Менты убили ребенка - плевать.
На договорняки про "запретить стрелять в ответ" - плевать.
На идеи о снятии блокады с ОРДЛО - плевать.
На явные попытки капитуляции - плевать.
На назначения вчерашних кварталовцев на гос.должности - плевать.
На уже десятое нарушение Конституции - плевать.
В ответ на все это что нужно? Правильно, пойти требовать ареста Пороха.
Не ту страну назвали Гондурасом.
- Скажите пожалуйста, что вы хотели сказать этой картиной?
Автор долго думал и ответил:
- После моей смерти специалисты разберутся.😄