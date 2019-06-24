 Зеленський призначив художника Лероса своїм позаштатним радником. Його звинувачували в розтраті бюджетних коштів за мурали на столичних Осокорках (оновлено)

ідповідний указ №431/2019 оприлюднено на сайті АП, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Лероса Гео Багратовича Радником Президента України (поза штатом)", - йдеться в указі.

Гео Лерос - київський фотограф і режисер, засновник арт-проекту "ArtUnitedUs". Автор проекту "City Art". Гео Лерос - 33-й номер виборчого списку партії "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах.

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Журналістка Олена Лунькова зазначила, що Лерос був "радником міністра Стеця і радником мера Кличка - став радником Зеленського".

"Вкотре нагадаю, що цей радник досі не відзвітував за розтрату бюджетних коштів за мурали на Осокорках, які запрошені митці малювали безкоштовно. Тут всі деталі. А ще не вибачився за наклеп, хоча обіцяв зробити це публічно) Гео Лерос, ви брешете мені вже втретє. Добре, що звукозаписи не горять", - зауважила Лунькова.