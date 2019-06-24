EN|RU|UK
Теми дня: Протести в Грузії Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  2022  52
Все про:Зеленський (1811) призначення (375)

 Зеленський призначив художника Лероса своїм позаштатним радником. Його звинувачували в розтраті бюджетних коштів за мурали на столичних Осокорках (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником Гео Лероса.

ідповідний указ №431/2019 оприлюднено на сайті АП, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Лероса Гео Багратовича Радником Президента України (поза штатом)", - йдеться в указі.

Гео Лерос - київський фотограф і режисер, засновник арт-проекту "ArtUnitedUs". Автор проекту "City Art". Гео Лерос - 33-й номер виборчого списку партії "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах.

Читайте також: Зеленський призначив т.в.о. голів Житомирської, Рівненської та Черкаської ОДА

Журналістка Олена Лунькова зазначила, що Лерос був "радником міністра Стеця і радником мера Кличка - став радником Зеленського".

"Вкотре нагадаю, що цей радник досі не відзвітував за розтрату бюджетних коштів за мурали на Осокорках, які запрошені митці малювали безкоштовно. Тут всі деталі. А ще не вибачився за наклеп, хоча обіцяв зробити це публічно) Гео Лерос, ви брешете мені вже втретє. Добре, що звукозаписи не горять", - зауважила Лунькова.

Зеленський призначив художника Лероса своїм позаштатним радником. Його звинувачували в розтраті бюджетних коштів за мурали на столичних Осокорках 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133873
 
 
 Топ коментарі
 
не стреляйте в пианиста он играет как умеет, тоже можна сказать и про художника, кароче будут два сапога кеды с зеленским)))
 показати весь коментар
 
Ну якби він назначив радником доктора наук чи академіка, то була б не зрада...
 показати весь коментар
 
Если этот пианист таки "отседит" 5 лет в кресле президента, но играть ему уже не прийдется. Наворует столько что и пра-правнукам хватит!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зрада!! Не знаю, кто такой этот Лерос, но это очередная зрадонька! Зеленский назначил художника Лероса своим внештатным советником - Цензор.НЕТ 9857Порохоботики, давайте зрадофилить вместе!
 показати весь коментар
 
 
Ну якби він назначив радником доктора наук чи академіка, то була б не зрада...
 показати весь коментар
 
 
Он работал в Америке.. с Шоном Пенном в том числе..творческий человек, может что то полезное подскажет? А академики отдельно что то советовать могут.
 показати весь коментар
 
 
Ну тоді б уже краще Марчука назначили б, якого ВВС внесли до переліку 50 геніїв ХХ століття...
 показати весь коментар
 
 
Марчука? Який 1936 року народження? А на хєра Зеленському весільні радники, хоч і генії? Радник має працювати.
 показати весь коментар
 
А на хєра цей Лерос?

Ну взяв би Соскіна радником, наприклад...
 показати весь коментар
 
 
Для зєлєбєніних планів ні Соскін , ні Лановий не підходять . Тут потрібен лише Ерос Гомо Багратіонович .
 показати весь коментар
 
 
Гомоеротичні висери тут мало кого цікавлять. Проте деякі, як видно, збудилися. : ))))
 показати весь коментар
 
Мля... Захотів і Взяв. Має відповідальність, то у бере радником того, кого вважає за потрібне. Взяв художника радником з певною метою, для роботи в певній сфері. Адже Соскін чи інший в ції сфері можуть бути просто некомпетентні. Крім того, Зеленський здебільшого набирає цілком нових людей. Ні Соскін, ні Лановий до таких не відносяться.
 показати весь коментар
 
Взагалі на подібних посадах (і взагалі в політиці) потрібні інтелектуали, а не художники з артистами і спортсменами...
 показати весь коментар
 
 
ну так вже 25 років радниками "інтелектуали" шось там радять )))
 показати весь коментар
 
 
По-перше, справжніх інтелектуалів серед радників мало було. В основному друзі-куми-свати-брати і це при всіх президентах...

По-друге, а хто вам сказав, що до їх думки дослухалися?
 показати весь коментар
 
То есть он сделал фотосессию Шону , и ?
 показати весь коментар
 
Как отдизайнить офис ПризЕдента советовать будет
 показати весь коментар
 
осенило, озаренье снизошло, глаза открылись?...
 показати весь коментар
 
хочу посмеяться над 5% порохоботиками )))))
 показати весь коментар
 
 
Гео Лерос известен в украинской столице не своими стрит-рисунками, а скандалами и осваиванием бюджетных денег. И вот выяснилось, что Курехян Георг Багратович (так на самом деле зовут художника) баллотируется под 23 номером в политической силе президента Зеленского.
 показати весь коментар
 
 
не стреляйте в пианиста он играет как умеет, тоже можна сказать и про художника, кароче будут два сапога кеды с зеленским)))
 показати весь коментар
 
 
а отсудят в пианиста его инструмент чем зарабатывать будет на старости...
 показати весь коментар
 
 
Валюха , как там Северный Поток - 2 продвигается ? А - ааааа
 показати весь коментар
 
ну если Лерос это Северный поток2, то разговор можно считать актуальным.
 показати весь коментар
 
 
Если этот пианист таки "отседит" 5 лет в кресле президента, но играть ему уже не прийдется. Наворует столько что и пра-правнукам хватит!!!
 показати весь коментар
 
 
будет бздливую вафлю рисовать как она на пианинЕ наяривает.
 показати весь коментар
 
 
А хто це?

Знаю художників Марчука, Ройтбурда, Криволапа, Пояркова, Подерв'янський чудово малює. Лероса не знаю.
 показати весь коментар
 
 
фу такое постить
1. корову жалко

2. банить надо за размещение такого изврата
 показати весь коментар
 
и что?
если туда повесить чучуло петра алекчсеича
это тоже по твоему будет перфррманс
... или флешмоб?
 показати весь коментар
 
Цікаво, а радники з оборонного комплексу, військової доктрини, міжнародної політики у новообраного вже є ? Апаршина до уваги не беру - це радник з пошуку в армії надлишкового майна.
 показати весь коментар
 
 
вот, теперь новый оХфис прэЗэдэнта будет иметь современный дизайн ,возможно,в стиле Ню или зеНю)
 показати весь коментар
 
 
зачем?
за то что стены Зе в кабинете разрисует ксивой рассчитается?

когда Зе говорил что переезд в ОПУ ничего не будет стоить украинцам он наверное это подразумевал
 показати весь коментар
 
От при Петі були радники ! Не те що зараз. )))
 показати весь коментар
 
Шикарно.
Националисты (хз, какой организации) поперлись к дому Пороха требовать его ареста.

То есть, на возвращение рыгов - плевать.
Менты убили ребенка - плевать.
На договорняки про "запретить стрелять в ответ" - плевать.
На идеи о снятии блокады с ОРДЛО - плевать.
На явные попытки капитуляции - плевать.
На назначения вчерашних кварталовцев на гос.должности - плевать.
На уже десятое нарушение Конституции - плевать.

В ответ на все это что нужно? Правильно, пойти требовать ареста Пороха.

Не ту страну назвали Гондурасом.
 показати весь коментар
 
 
На одной из выставок художников-авангардистов, журналист спрашивает у автора картины, где намалёвано непонятно что:
- Скажите пожалуйста, что вы хотели сказать этой картиной?
Автор долго думал и ответил:
- После моей смерти специалисты разберутся.😄
 показати весь коментар
 
Зеленський призначив художника Лероса своїм позаштатним радником. Його звинувачували в розтраті бюджетних коштів за мурали на столичних Осокорках - Цензор.НЕТ 9079ботва про "минстеця" пять блеяла,а тут такое Зеленський призначив художника Лероса своїм позаштатним радником. Його звинувачували в розтраті бюджетних коштів за мурали на столичних Осокорках - Цензор.НЕТ 9079и так постоянно...
 показати весь коментар
 
спешат хоть кого-то впихнуть, лиж бы преданым был, да Зелеботы?
 показати весь коментар
 
 
А я все жду, когда уже зеГидрант назначит на руководящую должность Полунина)))))) ну а шо??? Новое лицо)))))) да еще и с "лицом" на груди)))
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський призначив художника Лероса своїм позаштатним радником. Його звинувачували в розтраті бюджетних коштів за мурали на столичних Осокорках (оновлено)
 
 
 
 
 
 вгору