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 Зеленський призначив художника Лероса своїм позаштатним радником

Президент України Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником Гео Лероса.

ідповідний указ №431/2019 оприлюднено на сайті АП, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Лероса Гео Багратовича Радником Президента України (поза штатом)", - йдеться в указі.

Гео Лерос - київський фотограф і режисер, засновник арт-проекту "ArtUnitedUs". Автор проекту "City Art". Гео Лерос - 33-й номер виборчого списку партії "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133873
 
   
 Топ коментарі
 
не стреляйте в пианиста он играет как умеет, тоже можна сказать и про художника, кароче будут два сапога кеды с зеленским)))
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Ну якби він назначив радником доктора наук чи академіка, то була б не зрада...
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Если этот пианист таки "отседит" 5 лет в кресле президента, но играть ему уже не прийдется. Наворует столько что и пра-правнукам хватит!!!
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Зрада!! Не знаю, кто такой этот Лерос, но это очередная зрадонька! Зеленский назначил художника Лероса своим внештатным советником - Цензор.НЕТ 9857Порохоботики, давайте зрадофилить вместе!
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Ну якби він назначив радником доктора наук чи академіка, то була б не зрада...
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Он работал в Америке.. с Шоном Пенном в том числе..творческий человек, может что то полезное подскажет? А академики отдельно что то советовать могут.
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Ну тоді б уже краще Марчука назначили б, якого ВВС внесли до переліку 50 геніїв ХХ століття...
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Марчука? Який 1936 року народження? А на хєра Зеленському весільні радники, хоч і генії? Радник має працювати.
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А на хєра цей Лерос?

Ну взяв би Соскіна радником, наприклад...
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Для зєлєбєніних планів ні Соскін , ні Лановий не підходять . Тут потрібен лише Ерос Гомо Багратіонович .
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Взагалі на подібних посадах (і взагалі в політиці) потрібні інтелектуали, а не художники з артистами і спортсменами...
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ну так вже 25 років радниками "інтелектуали" шось там радять )))
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По-перше, справжніх інтелектуалів серед радників мало було. В основному друзі-куми-свати-брати і це при всіх президентах...

По-друге, а хто вам сказав, що до їх думки дослухалися?
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То есть он сделал фотосессию Шону , и ?
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Как отдизайнить офис ПризЕдента советовать будет
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осенило, озаренье снизошло, глаза открылись?...
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хочу посмеяться над 5% порохоботиками )))))
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Гео Лерос известен в украинской столице не своими стрит-рисунками, а скандалами и осваиванием бюджетных денег. И вот выяснилось, что Курехян Георг Багратович (так на самом деле зовут художника) баллотируется под 23 номером в политической силе президента Зеленского.
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не стреляйте в пианиста он играет как умеет, тоже можна сказать и про художника, кароче будут два сапога кеды с зеленским)))
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а отсудят в пианиста его инструмент чем зарабатывать будет на старости...
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Валюха , как там Северный Поток - 2 продвигается ? А - ааааа
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ну если Лерос это Северный поток2, то разговор можно считать актуальным.
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Если этот пианист таки "отседит" 5 лет в кресле президента, но играть ему уже не прийдется. Наворует столько что и пра-правнукам хватит!!!
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будет бздливую вафлю рисовать как она на пианинЕ наяривает.
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А хто це?

Знаю художників Марчука, Ройтбурда, Криволапа, Пояркова, Подерв'янський чудово малює. Лероса не знаю.
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фу такое постить
1. корову жалко

2. банить надо за размещение такого изврата
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и что?
если туда повесить чучуло петра алекчсеича
это тоже по твоему будет перфррманс
... или флешмоб?
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Цікаво, а радники з оборонного комплексу, військової доктрини, міжнародної політики у новообраного вже є ? Апаршина до уваги не беру - це радник з пошуку в армії надлишкового майна.
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вот, теперь новый оХфис прэЗэдэнта будет иметь современный дизайн ,возможно,в стиле Ню или зеНю)
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зачем?
за то что стены Зе в кабинете разрисует ксивой рассчитается?

когда Зе говорил что переезд в ОПУ ничего не будет стоить украинцам он наверное это подразумевал
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От при Петі були радники ! Не те що зараз. )))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський призначив художника Лероса своїм позаштатним радником
 
 
 
 
 
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