 Зеленський призначив художника Лероса своїм позаштатним радником

ідповідний указ №431/2019 оприлюднено на сайті АП, передає Цензор.НЕТ.
"Призначити Лероса Гео Багратовича Радником Президента України (поза штатом)", - йдеться в указі.
Гео Лерос - київський фотограф і режисер, засновник арт-проекту "ArtUnitedUs". Автор проекту "City Art". Гео Лерос - 33-й номер виборчого списку партії "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах.
Ну взяв би Соскіна радником, наприклад...
По-друге, а хто вам сказав, що до їх думки дослухалися?
255%-ную я спокоен
Знаю художників Марчука, Ройтбурда, Криволапа, Пояркова, Подерв'янський чудово малює. Лероса не знаю.
1. корову жалко
2. банить надо за размещение такого изврата
если туда повесить чучуло петра алекчсеича
это тоже по твоему будет перфррманс
... или флешмоб?
за то что стены Зе в кабинете разрисует ксивой рассчитается?
когда Зе говорил что переезд в ОПУ ничего не будет стоить украинцам он наверное это подразумевал