 Зеленський призначив т.в.о. голів Житомирської, Рівненської та Черкаської ОДА

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази №№ 428,429, 430/2019 від 24 червня опубліковано на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, виконання обов'язків голови Житомирської та Черкаської обласних державних адміністрацій тимчасово покладено на заступників голів цих же обладміністрацій - Ярослава Лагуту та Ігоря Тимошенка. Тимчасовим виконувачем обов'язків голови Рівненської обладміністрації став перший заступник голови цієї обладміністрацій Тарас Висоцький.

Раніше в понеділок Зеленський звільнив з посад голів Житомирської, Рівненської та Черкаської облдержадміністрацій Ігоря Гундича, Олексія Муляренка та Олександра Вельбовця.

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