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Все про:Житомирщина (405) Зеленський (1811) призначення (373) ОДА (599) Рівненщина (429) Черкащина (270)

 Зеленський призначив т.в.о. голів Житомирської, Рівненської та Черкаської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасових виконувачів обов'язків голів Житомирської, Рівненської та Черкаської обласних державних адміністрацій (ОДА).

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази №№ 428,429, 430/2019 від 24 червня опубліковано на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, виконання обов'язків голови Житомирської та Черкаської обласних державних адміністрацій тимчасово покладено на заступників голів цих же обладміністрацій - Ярослава Лагуту та Ігоря Тимошенка. Тимчасовим виконувачем обов'язків голови Рівненської обладміністрації став перший заступник голови цієї обладміністрацій Тарас Висоцький.

Раніше в понеділок Зеленський звільнив з посад голів Житомирської, Рівненської та Черкаської облдержадміністрацій Ігоря Гундича, Олексія Муляренка та Олександра Вельбовця.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133872
 
 
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Красиво призначив! Наче на роялі зіграв! Легко і невимушено!
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Що, Максимку, "кругом чужіє ліца?" Кріпись! 😊 І не забувай про "зраду". От що з Максимом робити? Зараз на українське слово "зрада" і не відступає! Максимку, у твоїх і такине надто довгих постах слово "зрада" займає відсотків 30 всього тексту! 😁
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кто на Цензоре такой умный? кто ставит новости на сайт? люди, вы хотя бы перечитывайте свои опусы - какая в русском языке РИВНЕНСКАЯ область? есть город РОВНО, значит, и область РОВЕНСКАЯ. или пишите весь текст на украинском. а выдавать подобные кальки на уважаемом Цензоре - позор редакции.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський призначив т.в.о. голів Житомирської, Рівненської та Черкаської ОДА
 
 
 
 
 
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