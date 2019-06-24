 Путін не збирається йти на якісь перемир'я, а буде домагатися визнання Україною окупації Криму і Донбасу, - Бутусов про раптову "перевірку боєготовності" армії РФ

Про це на своїй сторінці в Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Південний військовий округ з 2014-го веде війну проти України. Ворог відпрацьовує різні сценарії війни на тлі "мирних переговорів" з Україною. Сценарії агресії, як ми всі розуміємо. Подумаймо, а що, розгортання двох нових мотострілецьких дивізій на кордонах Донбасу і Харківщини, перекидання військ до Криму, раптові широкомасштабні маневри поряд з плановими - це що, підготовка до миру? Це якось схоже на пошуки "компромісів", на "припинення вогню", "зняття міжнародної напруженості"?" - зазначив журналіст.

"Ні, Путін не збирається йти на якісь перемир'я, РФ буде домагатися визнання Україною окупації Криму і Донбасу. І війна, і фронт, що стріляє, і полонені в тюрмах необхідні російським окупантам як постійний важіль тиску на керівництво України", - наголосив Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін розпорядився провести раптову перевірку боєготовності російських військ

Як повідомлялося раніше, за задумом раптової перевірки з 06:00 ранку в повному складі приводяться у найвищий ступінь бойової готовності органи військового управління Центрального військового округу, частина військ і сил Південного і Східного військових округів, окремі з'єднання Повітряно-десантних військ, далекої і військово-транспортної авіації. Також до перевірки залучаються деякі з'єднання центрального підпорядкування.