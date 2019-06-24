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 Путін не збирається йти на якісь перемир'я, а буде домагатися визнання Україною окупації Криму і Донбасу, - Бутусов про раптову "перевірку боєготовності" армії РФ

Сьогодні Росія почала раптову перевірку боєготовності трьох військових округів, серед них Південного, що межує з кордоном України. У підпорядкуванні 8-ї армії Південного військового округу перебувають війська 1-го і 2-го армійських корпусів ЗС РФ на Донбасі.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Південний військовий округ з 2014-го веде війну проти України. Ворог відпрацьовує різні сценарії війни на тлі "мирних переговорів" з Україною. Сценарії агресії, як ми всі розуміємо. Подумаймо, а що, розгортання двох нових мотострілецьких дивізій на кордонах Донбасу і Харківщини, перекидання військ до Криму, раптові широкомасштабні маневри поряд з плановими - це що, підготовка до миру? Це якось схоже на пошуки "компромісів", на "припинення вогню", "зняття міжнародної напруженості"?" - зазначив журналіст.

"Ні, Путін не збирається йти на якісь перемир'я, РФ буде домагатися визнання Україною окупації Криму і Донбасу. І війна, і фронт, що стріляє, і полонені в тюрмах необхідні російським окупантам як постійний важіль тиску на керівництво України", - наголосив Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін розпорядився провести раптову перевірку боєготовності російських військ

Як повідомлялося раніше, за задумом раптової перевірки з 06:00 ранку в повному складі приводяться у найвищий ступінь бойової готовності органи військового управління Центрального військового округу, частина військ і сил Південного і Східного військових округів, окремі з'єднання Повітряно-десантних військ, далекої і військово-транспортної авіації. Також до перевірки залучаються деякі з'єднання центрального підпорядкування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133869
 
 
 Топ коментарі
 
А що Зєлєнскій? Команда:"Війна, стій! Раз, два!" - не працює? А як на обороноздатності країни відбилися "нові обоиччя"? Хотілося б почитати детальний і професійний аналіз від пана Юрія. З таблицями, порівняннями. Я так розумію, що попередньо анонсована стратегія "Просто припинити стріляти" була звичайною передвиборчою наживкою для "зачарованих".
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Так кричали, так кричали: Порошенко - президент войны, кровавый тиран, не смог остановить войну, а только на этом зарабатывал, а зеленский принесет в Украину мир и процветание. Ну и где мир и зарплаты в 4000 евро? Ах да, где снижение тарифов?
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От этого кремлевского упыря исходит только смерть и горе.На нем кровь Сирийских ,Укринских,Грузинских,Чеченских граждан и детей.Теракты по всему миру тоже не без его участия. Боинг над Донбасом!О чем с ним говорить! Это ж бешенная собака-такое утилизировать надо
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А что может исходить от сатаны? ЗЕ нужно понять, что с агрессором не о чем разговаривать и необходимо прекратить с ним торговлю и сообщение и потихоньку выдавливать его с нашей территории.А всех предателей что шастают к агрессору - садить в тюрьму,начиная с Медведчука, который за деньги Газпрома скупил уже половину украинских телеканалов и сделал их ватными.
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в россии две забавы . лепить из говна и устраивать внезапные проверки .
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А що Зєлєнскій? Команда:"Війна, стій! Раз, два!" - не працює? А як на обороноздатності країни відбилися "нові обоиччя"? Хотілося б почитати детальний і професійний аналіз від пана Юрія. З таблицями, порівняннями. Я так розумію, що попередньо анонсована стратегія "Просто припинити стріляти" була звичайною передвиборчою наживкою для "зачарованих".
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Аналізу від пана Юрія не буде, той хто придивиться на фото і відео зекоманди, зможе побачити в їх компаніїї щасливого і посміхаючого Бутусова.
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От тому і хочеться почути думку "особи, наближеною до імператора", тьху! "преЗЕдента.
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Так кричали, так кричали: Порошенко - президент войны, кровавый тиран, не смог остановить войну, а только на этом зарабатывал, а зеленский принесет в Украину мир и процветание. Ну и где мир и зарплаты в 4000 евро? Ах да, где снижение тарифов?
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Ничег нового ***** придумать не может. Будет гавкать из-за забора, пока не сдохнет.
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зеленский по факту вас обманул - а может он и во всем остальном обманывает - как то так
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Забудьте о любом перемирии или мире с Парашкой. Даже признай Украина дамбас и крым Параша не остановится на достигнутом. Вам наглядный пример перемирий в Сирии, Молдове, Грузии и тд. Лучше в Конституции Украины закрепить что Расия враг №1 и не расслабляться и не притуплять бдительность.
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все ублюдки, из цирковой труппы "К-ал 95" не связывают свое будущее с Украиной. Швейцария, Израиль, Испания.... что вы от них ждете?
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да ты что?!!!
это было понятно с самого начало!
кацапо-фашитсы понимают только силу!
я.о нужно восстанавливать.и вооружаться до зубов!
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"Нет, Путин не собирается идти на какие-то перемирия, РФ будет добиваться признания Украиной оккупации Крыма и Донбасса. И война и стреляющий фронт и пленные в тюрьмах необходимы российским оккупантам как постоянный рычаг давления на руководство Украины", - подчеркнул Бутусов.
ДОШЛО БЫ ЭТО И ДО ЗЕБИЛОВ, до той их части, которая бессознательно не понимает антироссийской сущности банды зеленского, до тех, кто закрывает на орущие факты глаза и надеется на какое то чудо, на "спасителя" из кино.
При этом я понимаю, что основная часть зебилов - откровенная вата, мечтающая лечь под Москву
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даже разговаривая про ***** врагом номер 1 в Украине для прохосрани всегда будет Зеленский.
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Зеро прекрасно понимает то, что сказал Бутусов - но предлагает референдум о сдаче Украины - так кто слуга пуйла № ? в Украине?
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как для обыкновенного мойщика посуды в Германии вы прекрасно осведомлены во всех тонкостях украинской политики.
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Без потужних ракетних, ядерних программ - пусті дипломатичні балачки, занепокоєння, по факту консервація окупації.
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Прочитай намерения Зеро в его инаугурационной речи - ему по пути с пуйлом = тоже на хер!
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это шо получаеться - шо зеленский нам врал шо закончит войну - а может тогда он во всем остальном то же врет ?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПутін не збирається йти на якісь перемир'я, а буде домагатися визнання Україною окупації Криму і Донбасу, - Бутусов про раптову "перевірку боєготовності" армії РФ
 
 
 
 
 
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