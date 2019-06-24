 Невідомий в Умані на вулиці напав на 15-річну дівчину і, погрожуючи вбивством, зґвалтував її. Постраждала без свідомості, - Аброськін

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав заступник керівника Нацполіції України В'ячеслав Аброськін, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно невстановлений чоловік в Умані на вулиці скоїв напад на 15-річну дівчину й під загрозою вбивства зґвалтував її. Дівчина без свідомості. На розшук злочинця піднятий особовий склад поліції Черкащини", - розповів він.
"Тільки за вчора аналогічні злочини були скоєні в Маріуполі щодо 12-річної дитини, покидьок затриманий. На Вінничині стосовно 4-річного хлопчика, покидьок затриманий. В Київській області з заявою звернулися жінки про зґвалтування їхніх 2-річної та 12-річної доньок. Триває перевірка. Покидьки знущаються з наших дітей кожного дня, питання залишається - чия дитина наступна? Це потрібно зупинити. Чекаємо на розгляд нашого законопроекту #6607 у Верховній Раді України. Це крок назустріч безпеці наших дітей", - додав Аброськін.
Не кажучі вже про те, що педофіли - це НЕ люди з традиційною сексуальною орієнтацією.
І зоофіли теж часто мають дітей та одружені.
Тому це взагалі не аргумент.
А от те, що педофілія не є традиційною орієнтацією - це факт. До того ж один із згвалтованих - 4-річний ХЛОПЧИК. Тож це гвалтівник - гей-педофіл, тобто двічі нетрадиційної оріентації.
У чоловіка традиційної сексуальної орієнтації ані на дитину, ані на хлопчика не буде ніякого сексуального збудження.
А от ваша фраза про "Ці злочини зробили люди з традиційною орієнтацією" - це чисто ваші припущення, до того ж припущення, що протирічать фактам.
Или купи бутыль пива, найди какую то бомжиху и пердоль её на здоровье.
Ну нахера на детей нападать???