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Все про:діти (1572) зґвалтування (78) Нацполіція (7744) Аброськін (417)

 Невідомий в Умані на вулиці напав на 15-річну дівчину і, погрожуючи вбивством, зґвалтував її. Постраждала без свідомості, - Аброськін

Аналогічні злочини були скоєні вчора в Маріуполі стосовно 12-річної дитини, у Вінницькій області щодо 4-річного хлопчика. А в Київській області ґз заявою звернулися жінки про зґвалтування їхніх 2-річної та 12-річної дочки.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав заступник керівника Нацполіції України В'ячеслав Аброськін, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно невстановлений чоловік в Умані на вулиці скоїв напад на 15-річну дівчину й під загрозою вбивства зґвалтував її. Дівчина без свідомості. На розшук злочинця піднятий особовий склад поліції Черкащини", - розповів він.

"Тільки за вчора аналогічні злочини були скоєні в Маріуполі щодо 12-річної дитини, покидьок затриманий. На Вінничині стосовно 4-річного хлопчика, покидьок затриманий. В Київській області з заявою звернулися жінки про зґвалтування їхніх 2-річної та 12-річної доньок. Триває перевірка. Покидьки знущаються з наших дітей кожного дня, питання залишається - чия дитина наступна? Це потрібно зупинити. Чекаємо на розгляд нашого законопроекту #6607 у Верховній Раді України. Це крок назустріч безпеці наших дітей", - додав Аброськін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У поїзді "Київ-Гребінка" 33-річний чоловік пограбував і зґвалтував 13-річну дівчинку, - Аброськін

Невідомий в Умані на вулиці напав на 15-річну дівчину і, погрожуючи вбивством, зґвалтував її. Постраждала без свідомості, - Аброськін 01
Невідомий в Умані на вулиці напав на 15-річну дівчину і, погрожуючи вбивством, зґвалтував її. Постраждала без свідомості, - Аброськін 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133866
 
 
 Топ коментарі
 
нет не специально, так совпали события и массово
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Отбросы издеваются над нашими детьми каждый день, вопрос остается - чей ребенок следующий - пишет аброськин...после убийства мальчика в переяславе преступники почувствовали безнаказанность
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просто безнаказанность в большинстве случаях
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Цензор спеціально такі новини збирає?
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нет не специально, так совпали события и массово
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Такое случыается каждый год. и таких случаев на самом деле много. Но этим должны заниматься органы и не обязательно распространять такие новости. Такое впечатление что СМИ травят сознание украинцев Чернухой.
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Это не чернуха ,а беда, и украинцы должны знать об этом ,чтобы хотя бы как- то себя и своих детей защитить.А если вам пох такая информация и с вами такое случится ,то тогда не волайте, почему?
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Да,специально, чтобы вдолбить вам в головы,что в Украине дети и люди в опасности, что в Украине законы неадекватные и их срочно нужно менять, усиливая ответственность за убийства и педофилию. Вы же этого не видете. Вам же наплевать на себя и своих детей. А потом если случится беда будете волать - а чего именно со мной это случилось? А нужно не волать , а идти на митинги и требовать от депутатов -рептилоидов не слова говорить о любви к детям, а реально законами их защищать от подонков и маньяков. Сейчас в Украине практически все преступники на свободе, их или не ловят или дают 4-5 лет тюрьмы и выпихивают из нее. Политика геноцида к собственному народу, детям рулит.А нам брешут,что мы в ЕС идем .Где там, в ЕС за убийства дают минимум 25 лет, а за детей вообще пожизненное заключение или в Америке расстрел.
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Лариса fb3d953c Так виходьте на мітинги,чого ж ви в інтернеті коментарі пишете?
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Отбросы издеваются над нашими детьми каждый день, вопрос остается - чей ребенок следующий - пишет аброськин...после убийства мальчика в переяславе преступники почувствовали безнаказанность
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или жара так действует,или может тайное псих. оружие....
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просто безнаказанность в большинстве случаях
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Походу куйло дурь над городами распыляет
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Навіщо мій коментар заблокували?Я лише відповів,щоб сюди не притягували лгбт,бо ці злочини не вони робили.
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конечно не они, только т**е этих детей из места преступление показать фото и по **..у дать
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Андрей Жуков b738201d Ці злочини зробили люди з традиційною орієнтацією,можете доказати зворотнє?
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Ці злочини зробили люди з НЕтрадиційною орієнтацією,можете доказати зворотнє?

Не кажучі вже про те, що педофіли - це НЕ люди з традиційною сексуальною орієнтацією.
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Tierre Педофіли мають дітей і одружені,або були одружені.То яка в них орієнтація?
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Бісексуали теж мають дітей та одружені, і геї теж часто мають дітей та одружені.
І зоофіли теж часто мають дітей та одружені.

Тому це взагалі не аргумент.
А от те, що педофілія не є традиційною орієнтацією - це факт. До того ж один із згвалтованих - 4-річний ХЛОПЧИК. Тож це гвалтівник - гей-педофіл, тобто двічі нетрадиційної оріентації.
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Щодо згвалтування хлопчика - це не припущення, а встановлений факт.
У чоловіка традиційної сексуальної орієнтації ані на дитину, ані на хлопчика не буде ніякого сексуального збудження.

А от ваша фраза про "Ці злочини зробили люди з традиційною орієнтацією" - це чисто ваші припущення, до того ж припущення, що протирічать фактам.
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Яйца надо отрезать и безопасность будет восстановлена. Если власть не способна защитить наших детей, значит будет самосуд.
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а разве ты не знаешь что в тюрьме с ними делают? Не помогает, это преступление, которое должно переоценивать в УК
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Да вот говорят, что ничего особенного уже не делают с ними в тюрьме...
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не яйца надо отрезать, это уже никому не поможет, а вставить вам мозги, где ходить, где никогда не ходить, с кем в лифт заходить и тыды....
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В петиції вимагається хімічна кастрація,а чи не будуть безневинні страждати,в Українських реаліях?
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еще как, это тоже факт. Знаешь круто подставляют? Ооо, а на зоне уже не докажешь в позе рака
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Андрей Жуков b738201d Ваші слова такі ж як у москофілів чи самих московитів.Вони зразу за зади і зони кажуть.
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тюрьма не менялась ни как, что у нас что у них.
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Андрей Жуков b738201d Все залежить від свідомості людей.Ви ж пишете таке,значить у вас свідомість подібна до московитської.
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там зависит от тех правил которые там есть и устоялись много лет назад, тебе "свідомость " не поможет, а просто знание правил и ситуйций, что и где надо делать
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Андрей Жуков b738201d Ті що люди там сидять таке хочуть сповідувати і дотримуватися,тому це залежить від свідомості.
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Схоже на якусь масову сплановану акцію.
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Это свидетели квартала, лиги сексу и сватов проявляют свою животную сущность. А что, если смотреть такой контент , то мозг превращается в жижу.
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Не треба вже так ЗЕленьку відмазувати. Він мовчить наче «шоколаду» каломойського в рот набрав, за рейтинг своєї пратії сциться. Пороху б на його місці вже спуску не давали.
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Це результат п'яти рокiв шоколядних "реформ"!
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Отбросы издеваются над нашими детьми каждый день, вопрос остается - чей ребенок следующий? Это нужно остановить. Ждем рассмотрения нашего законопроекта # 6607 в Верховной Раде Украины. Это шаг навстречу безопасности наших детей", - добавил Аброськин.Источник: https://censor.net.ua/n3133866==============А с 1991 по 2018 такого не было что ли?? Или Чикатила при Совке. Работать надо лучше, а не понятых избивать на улицах.
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Ну, бл..дь, ну хочется тебе трахаться. Зайди, *****, за куст, подёргай свой писюн и успокойся.
Или купи бутыль пива, найди какую то бомжиху и пердоль её на здоровье.
Ну нахера на детей нападать???
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што значит "щойно"?? средь бела дня?? в Умани люди повымирали?? копов надо удваивать, только мы ж заняты, мы на рюкзаках пи....
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Це ті "свобода" та "любов" про яку так ******* говорити прихильники ЛГБТ-ідеології.
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Атброськин спикулирует на этой проблеме не хуже чем ******* на Армии и церкви....но при этом нихера не решается! Зато крышевать наркоторговлю и проституцию у мусаров хорошо получается.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНевідомий в Умані на вулиці напав на 15-річну дівчину і, погрожуючи вбивством, зґвалтував її. Постраждала без свідомості, - Аброськін
 
 
 
 
 
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