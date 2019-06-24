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 Дебати ПАРЄ щодо притягнення РФ до відповідальності за збитий "Боїнг" MH17 не відбудуться

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) відхилила пропозиції про проведення дебатів щодо покарання винних у катастрофі літака рейсу MH17 в липні 2014 року.

Про це повідомляє пресслужба ПАРЄ в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Так, Асамблея відмовилася проводити дебати на теми: "Покласти край російському шантажу: прохання до Комітету Міністрів про те, щоб змусити Росію понести відповідальність за відсутність членських внесків" і "Зобов'язання всіх членів притягнути до відповідальності тих, хто збив MH17 17 липня 2014 року".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США закликають Росію притягти до відповідальності обвинувачених у катастрофі МН-17

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року. За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

Читайте також: На мешканців Нідерландів маніпуляції Росії щодо катастрофи MH-17 вже не діють, - Зеркаль

У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

Дебати ПАРЄ щодо притягнення РФ до відповідальності за збитий Боїнг MH17 не відбудуться 01
Дебати ПАРЄ щодо притягнення РФ до відповідальності за збитий Боїнг MH17 не відбудуться 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133863
 
 
 Топ коментарі
 
Раз наши граждане выбирают медведчука, кернеса и зеленского - нет смысла обижаться на европейцев за то что они не хотят ссориться с росией
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Бабло побеждает совесть и порядочность. Как были проститутками во времена Гитлера, так ими же и остались во времена Путлера.
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Когда воюющая страна выбирает главнокомандующим клоуна-коллаборциониста, удивляться нечему.
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Раз наши граждане выбирают медведчука, кернеса и зеленского - нет смысла обижаться на европейцев за то что они не хотят ссориться с росией
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Зе послал нах кацапье и пошла фсбшная собачья свора визг в торону Зе-с медведчуком и кернесом он явно из разных песочниц.Но обоссаные ордынцы врут с упорством маньяков
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Украина должна выйти из ПАСЕ.Это пророссийская организация и нечего там делать.Они себя уже показали.За деньги Кремля будут Путина в жопу целовать.
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после того, как наши граждане выбрали липецкого мародера порошенко - уже не было смысла "обижаться на европейцев за то что они не хотят ссориться с росией"
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Бабло побеждает совесть и порядочность. Как были проститутками во времена Гитлера, так ими же и остались во времена Путлера.
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А ВИ ДУМАЛИ ТОЛЬКО У НАС ПРОДАЖНИЕ ТВАРИ БЕЗ ПРИНЦИПОВ? ОШИБАЕТЕСЬ, ТАМ ЕЩЕ ПОХЛЕЩЕ И БАБКИ ПОБОЛЬШЕ
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Когда воюющая страна выбирает главнокомандующим клоуна-коллаборциониста, удивляться нечему.
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Да причем тут Украина. Просто ПАСЕ нужно бабло. У них финансовый кризис. Слишком много нараздавали премий, служебных квартир, "командировочных". У них бюджет как у целой страны.
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Бабло баблом, но и Украина выбором подыграла.
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Действительно не Эвропа,а гейропа с принципами проститутки.Поэтому она к России и тянется.Честь и совесть для нее лишь товар,который можно продать тому,кто дороже заплатит.В данном случае ***** дал лучшую цену.(
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А шо від цього зміниться? Дебатувати з ******? Бгггг.
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Теперь, если какой-нибудь европеец хотя бы заикнется о коррупции в Украине, я ему отвечу историей про очень честных европейских депутатов, готовых прощать неонацизм, кражу территорий и убийства граждан ЕС за членские взносы в ПАСЕ.
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"Європейські цінності" у всій красі...
це вони так ставляться до "своїх громадян"...неважко здогадатись як вони ставляться "до нас"
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Как только пала про западная антироссийская дем партия Молдовы, так сразу в Молдову отправился куратор Москвы, которого раньше не пускали на порог (очень скоро в Украине?):
"Спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, вице-премьер Дмитрий Козак прибыл в Кишинев.."Козак прибыл с рабочей поездкой в Республику Молдова. Запланированы его встречи с президентом Игорем Додоном, председателем парламента Зинаидой Гречаный, премьер-министром Майей Санду""
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Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отвергли предложение о проведении срочных дебатов по вопросу привлечения РФ к ответственности за неуплату членских взносов. Об этом свидетельствуют итоги голосования.
За предложение проголосовали 46 человек, против - 77.Ассамблея также отвергла предложение обсудить вопрос об обязательстве всех стран удостовериться, что причастные к крушению рейса MH17 будут преданы правосудию. За него проголосовали 52 человека, против - 86.В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией
Украина обязана покинуть ПАСЕ после прибытия туда РФ.
Но сядет на одной поляне с убийцами?
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Ху#ло уже стал властелином мира? Судя по последним событиям в Европе, таки стал.
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Путин побеждает потому что у него есть принципы - национальные интересы прежде всего, а Европа проигрывает бо у нее на уме только деньги.
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Это человек для которого не все в долларах и евро измеряется.
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