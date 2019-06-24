 "За нинішньої влади розкручується маховик реваншизму", - у Порошенка пообіцяли відновити зіпсований вандалом пам'ятник Нігояну

"Стрімкий реванш проросійських сил відбувається не тільки в політиці, а й на вулиці", - заявила активістка партії "Європейська Солідарність", 5-й номер виборчого списку Софія Федина, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Вандалом виявився прихильник "руського міра", якого за гарячими слідами було затримано. Ця подія – не одиничний випадок реваншизму, маховик якого за нової влади, на жаль, почав потужно розкручуватися: у Харкові повернули ім’я українофоба Жукова проспекту Григоренка, в Одесі місцеві депутати вимагають скасувати закон про мову, у Києві – прибічники російської церкви виходять на акцію з портретом Сталіна, а вчора був розбитий пам’ятник Нігояну", – наголошує С.Федина.
"Ми вчергове попереджаємо всіх прокремлівських політиків і їхніх посіпак: повернення до часів Януковича не буде! Навіть не сподівайтеся на повторення 2010-2013 років, коли влада була приватизована однією "Партією регіонів", яка намагалася загнати Україну у кремлівське стійло.
Сергій Нігоян був одним із героїв Революції Гідності, який пожертвував своїм життям заради європейського майбутнього України", – зазначила активістка партії.
"Європейська Солідарність" власними силами та коштом відновлять меморіал Герою України.
Восстановительными работами занимались сами майдановцы. За брусчатку и работу, как и обещал, заплатил Петр Порошенко.
Но позже появилась информация, вроде бы, политик отказался от обещания. На самом деле работы начались на следующий день после 40-дневного траура по погибшим. Без лишнего шума и пафоса. «Его люди работают на двух больших территориях, это район стадиона и прилегающие территории к нему, они закупили сами материалы. Из заявленных объемов где-то сделано уже около половины», - говорит заместитель председателя КГГА Михаил Костюк.
Чтобы завершить все разговоры по восстановлению брусчатки на Грушевского, опубликуем видео от 4 апреля 2014 года, в котором сотники самообороны Майдана рассказывают как начиналась реконструкция и кто ее осуществляет
Туда даже Мертведчук с Рабиновичем пройдут - а они куда как гнилее.
В Хмельницком вандалы повредили мемориальную доску с фотографиями героев Небесной сотни и погибших воинов АТО.
В Одессе неизвестные облили краской памятный знак в честь Героев Небесной сотни
В Киеве неизвестные обрисовали краской памятник воинам АТО, что расположен на улице Леся Курбаса.
В Запорожье вандалы забросали краской мурал единства поколений защитников Украины.
***** перед выборами взрывало дома вместе с рабами - ну и этот ведёт "предвыборную агитацию" за себя в таком же стиле. Только ещё гаже, ещё мельче и трусливее. С помощью бомжиков.
А потім підмарафетити і списати кошти на виборчу кампанію.