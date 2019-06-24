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Все про:вандалізм (245) Нігоян (16) Європейська Солідарність (27)

 "За нинішньої влади розкручується маховик реваншизму", - у Порошенка пообіцяли відновити зіпсований вандалом пам'ятник Нігояну

У Києві був осквернений і розбитий меморіал першого героя Небесної Сотні і Революції Гідності Героя України Сергія Нігояна

"Стрімкий реванш проросійських сил відбувається не тільки в політиці, а й на вулиці", - заявила активістка партії "Європейська Солідарність", 5-й номер виборчого списку Софія Федина, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Вандалом виявився прихильник "руського міра", якого за гарячими слідами було затримано. Ця подія – не одиничний випадок реваншизму, маховик якого за нової влади, на жаль, почав потужно розкручуватися: у Харкові повернули ім’я українофоба Жукова проспекту Григоренка, в Одесі місцеві депутати вимагають скасувати закон про мову, у Києві – прибічники російської церкви виходять на акцію з портретом Сталіна, а вчора був розбитий пам’ятник Нігояну", – наголошує С.Федина.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція затримала проросійського вандала, який пошкодив меморіал Сергію Нігояну в Києві. ФОТО

"Ми вчергове попереджаємо всіх прокремлівських політиків і їхніх посіпак: повернення до часів Януковича не буде! Навіть не сподівайтеся на повторення 2010-2013 років, коли влада була приватизована однією "Партією регіонів", яка намагалася загнати Україну у кремлівське стійло.
Сергій Нігоян був одним із героїв Революції Гідності, який пожертвував своїм життям заради європейського майбутнього України", – зазначила активістка партії.

"Європейська Солідарність" власними силами та коштом відновлять меморіал Герою України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133862
 
   
 Топ коментарі
 
Уже восстанавливал брусчатку за свой счет.
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И причем тут нынешняя власть к одному полоумному? А то при Порошенко не было точно такой же ситуации, когда какой-то ватник кувалдой разбил мемориал погибшим на Институтской?
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У Пети напрочь отсутствует порог брезгливости - хоть за счет бомжа - вандала пробует просочиться в Раду
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И она востановлена. А ты своего с Израиля пришёл поддержать??
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Мокша не читач, мокша дописувач? Річ про те, що Петро Олексійович обіцяв відновити Грушевського власним коштом, а оплатив стадіон! Не заробив ти сьогодні цукерку, вільний!
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странно, правда?
Восстановительными работами занимались сами майдановцы. За брусчатку и работу, как и обещал, заплатил Петр Порошенко.
Но позже появилась информация, вроде бы, политик отказался от обещания. На самом деле работы начались на следующий день после 40-дневного траура по погибшим. Без лишнего шума и пафоса. «Его люди работают на двух больших территориях, это район стадиона и прилегающие территории к нему, они закупили сами материалы. Из заявленных объемов где-то сделано уже около половины», - говорит заместитель председателя КГГА Михаил Костюк.
Чтобы завершить все разговоры по восстановлению брусчатки на Грушевского, опубликуем видео от 4 апреля 2014 года, в котором сотники самообороны Майдана рассказывают как начиналась реконструкция и кто ее осуществляет
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Уже восстанавливал брусчатку за свой счет./Ривлину, нагадившему на украинцев в Верховной раде, пора соорудить в Израиле памятник жертвам Голодомора. За свой счёт. Как покаяние.
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И причем тут нынешняя власть к одному полоумному? А то при Порошенко не было точно такой же ситуации, когда какой-то ватник кувалдой разбил мемориал погибшим на Институтской?
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Пожалуй барыга в парламент не пройдет-слишком гнилой как человек.Нам такое надо?
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Пройдет.
Туда даже Мертведчук с Рабиновичем пройдут - а они куда как гнилее.
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Нинішня влада зараз випустить з ув'язнення усіх посаджених Порошенком олігархів і топкорупціонерів. Маховик не зупинити.
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СОгласен, за красномордого сепара Ефремова дружки ЗЕсепаров в частности рыготина Разумков уже мазу потянули скоро выпустят. Благо что ватному Добронравову опять вьезд разрешили..теперь может совершено спокойно ссать в глаза Украине и срать на голову, ведь ЗЕсепары не против.
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Кожен народ має таку владу, яку заслуговує. Черчілль був розумний чувак.
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олежка а почему за пять лет дело так и не передали в суд?
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І поверне конфісковані у 2018 році у корупціонерів аж 5000 (п'ять тисяч) доларів! "При нынешней власти раскручивается маховик реваншизма", - у Порошенко пообещали восстановить испорченный вандалом памятник Нигояну - Цензор.НЕТ 3348
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Зебілізм шагаєт по странє.
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Как будто вы не знали, что эта вся маргинальная масса народа осталась. Куча народа голосовало за овоща и рыгов, за бойков, трухановых и геп. То, что они притихли на время, не говорило о том, что они куда-то делись и то, что рашка напала на Украину, не изменило мнения большинства этого электората.
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У Пети напрочь отсутствует порог брезгливости - хоть за счет бомжа - вандала пробует просочиться в Раду
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Причем тут "нынешняя власть"? Памятник Нигояну уже уничтожался не раз- при барыжной власти Потрошенки! Опять лгун лжет и не краснеет!
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а пруфы можно? а то гугл выдает только новости о сегодняшнем разрушении и об установках памятника.
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Максим - слуга Мертвечука. ему можно.
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Не знаю насчёт Нигояна, но вот например: (18-19 год первое что попалось в гугле)
В Хмельницком вандалы повредили мемориальную доску с фотографиями героев Небесной сотни и погибших воинов АТО.
В Одессе неизвестные облили краской памятный знак в честь Героев Небесной сотни
В Киеве неизвестные обрисовали краской памятник воинам АТО, что расположен на улице Леся Курбаса.
В Запорожье вандалы забросали краской мурал единства поколений защитников Украины.
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Долго искал? В том и разница, что при Порохе они опасались такое делать в тех местах, где события происходили. А теперь вся эта донецко-бандитская шушера снова почуяла запах крови, как при дважды несудимом.
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Секунд 30. При порохе этого гавна тоже хватало. В Киеве на Институтской в 17 году несколько мемориальных плит разгромили, почему тогда не говорили подобного?
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Потому, что теперь Петя-барыга не жалеет теперь денег на ботов и прочую шваль, лишь бы заново до кормушки добраться.
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Ей-вей, ці памятники, всі 5 років царювання, руйнували хто хотів, де хотів і скільки хотів.
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Пруф на разрушение этого памятника за прследние 5 лет.
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Ти читати нормально можеш? Відсунь вбік методичку.
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Порохолюби, зверніться до Авакова - в нього є статистика.
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Количество оплаченных мародёрами "актов антмукраинского вандализма" будет расти обратно пропорционально времени, оставшегося до выборов.
***** перед выборами взрывало дома вместе с рабами - ну и этот ведёт "предвыборную агитацию" за себя в таком же стиле. Только ещё гаже, ещё мельче и трусливее. С помощью бомжиков.
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+100500. Ленточки на сортирах закончились, надо еще месяц хоть на чем-то пиариться. Верю *****, как х@йлу, от слова - никак и слова - совсем
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шоколадному любой повод сгодится, лишь бы что-то перднуть в любую власть, особенно ту, которая скоро таки национализирует рошен.
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Для того, щоб залишитися в Раді не гріх і з Кобзарем попустувати.
А потім підмарафетити і списати кошти на виборчу кампанію.
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Та шо там говорити, - як Петро пішов, то навіть сонце гірше сходить і заходить )))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"За нинішньої влади розкручується маховик реваншизму", - у Порошенка пообіцяли відновити зіпсований вандалом пам'ятник Нігояну
 
 
 
 
 
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