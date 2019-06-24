 Участь в окупаційних структурах влади - це зрада Батьківщини, - Джемілєв заявив про бойкот кримськими татарами "виборів" в окупованому Криму

Про це заявив лідер кримськотатарського народу, нардеп (БПП) Мустафа Джемілєв, відповідаючи на запитання про ставлення кримських татар до "місцевих виборів", які планує восени провести в окупованому Криму Росія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Є серед кримських татар якісь люди, які думають:"Ну, окупація. Що ж робити? Скільки це триватиме незрозуміло, потрібно вирішувати наші проблеми і тому потрібно бути в структурах влади". Ми їм постійно говоримо, що участь в окупаційних структурах влади - це зрада Батьківщини. Якщо ви будете перетинати адмінмежу, то ви будете піддаватися кримінальній відповідальності. Але життя - є життя. Зараз, до речі, російська влада іноді шантажем, погрозами намагається когось депутатами зробити з числа кримських татар. Їм треба показати світу, що кримські татари представлені. Я знаю конкретний випадок, коли говорили людині: "На тебе є така-то справа. Ми можемо порушити кримінальну справу. Але якщо станеш депутатом, то справу закриємо". Таке теж є. Але, за великим рахунком, кримські татари будуть бойкотувати "вибори", - заявив він.

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