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 Політика України
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Все про:вибори (4021) Джемілєв (217) Крим (6968) кримські татари (1371)

 Участь в окупаційних структурах влади - це зрада Батьківщини, - Джемілєв заявив про бойкот кримськими татарами "виборів" в окупованому Криму

Всі, хто працюватиме в структурах окупантів, будуть нести кримінальну відповідальність на материковій частині України.

Про це заявив лідер кримськотатарського народу, нардеп (БПП) Мустафа Джемілєв, відповідаючи на запитання про ставлення кримських татар до "місцевих виборів", які планує восени провести в окупованому Криму Росія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Є серед кримських татар якісь люди, які думають:"Ну, окупація. Що ж робити? Скільки це триватиме незрозуміло, потрібно вирішувати наші проблеми і тому потрібно бути в структурах влади". Ми їм постійно говоримо, що участь в окупаційних структурах влади - це зрада Батьківщини. Якщо ви будете перетинати адмінмежу, то ви будете піддаватися кримінальній відповідальності. Але життя - є життя. Зараз, до речі, російська влада іноді шантажем, погрозами намагається когось депутатами зробити з числа кримських татар. Їм треба показати світу, що кримські татари представлені. Я знаю конкретний випадок, коли говорили людині: "На тебе є така-то справа. Ми можемо порушити кримінальну справу. Але якщо станеш депутатом, то справу закриємо". Таке теж є. Але, за великим рахунком, кримські татари будуть бойкотувати "вибори", - заявив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133855
 
 
 Топ коментарі
 
Джемільов, так у всіх ваших татар давно російські паспорти, як і у твого сина, до речі. Всі давним-давно працюють у всіх органах влади і переоформили свій бізнес. У вас натура така - двох маток смоктати. Одні там отримують свої срiбряники, інші тут за рахунок бюджету жирують. А воювати за звільнення криму нікому.

"Пахлава, пахлава, кому пахлави Джемiльовської?"
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Точно так і є - ходити в церкву й голосувати за чортові роги - за це церква по головці погладити не може, можна розцінювати як зраду вірі.
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Кримська вата ніколи не вважала Крим Україною. Коли ще Ющ балотувався в президенти і їздив туди агітувати, там верещали йому чумадан-вокзал-Україна.
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Точно так і є - ходити в церкву й голосувати за чортові роги - за це церква по головці погладити не може, можна розцінювати як зраду вірі.
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Крым - это Украина . Однозначно . Давайте вспомним эту автономию . Шлагбаум в въезде , "гаишники" в другой форме . Крым воспринимали как жемчужину у моря для всех народов . А зря. Крым надо было в своё время поставить на место .
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Кримська вата ніколи не вважала Крим Україною. Коли ще Ющ балотувався в президенти і їздив туди агітувати, там верещали йому чумадан-вокзал-Україна.
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Напомните мне пожалуйста, в каком году Украина отвоевала Крым у турков?
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Нехай криси сидять в Криму. У нас їх Югга може налякати.
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пан джамилюк еще не весь песок из бельишка вытряс Участие в оккупационных структурах власти - это измена Родине, - Джемилев заявил о бойкоте крымскими татарами "выборов" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2276
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Ці слова Джемілева є відповіддю тим, хто вважає кримських татар зрадниками. На жаль у Криму тільки вони ненавидять окупантів, а свідомих українців посадили по тюрмам.
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Джемільов, так у всіх ваших татар давно російські паспорти, як і у твого сина, до речі. Всі давним-давно працюють у всіх органах влади і переоформили свій бізнес. У вас натура така - двох маток смоктати. Одні там отримують свої срiбряники, інші тут за рахунок бюджету жирують. А воювати за звільнення криму нікому.

"Пахлава, пахлава, кому пахлави Джемiльовської?"
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Так ведь и сам Джемилев оказался в Киеве исключительно потому что не получилось договориться с российскими властями. Ему сказали, что из-за ваших выступлений Вы тут нежеланны, а незаконный бизнес придётся прекратить.
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А о результатах бойкота с цифрами и фактами в руках Джемилев расскажет?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУчасть в окупаційних структурах влади - це зрада Батьківщини, - Джемілєв заявив про бойкот кримськими татарами "виборів" в окупованому Криму
 
 
 
 
 
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