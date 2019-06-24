 За вихідні на водоймах України потонуло 42 людини, - ДСНС

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Спекотні літні вихідні виявилися останніми у житті одразу 42-х українців, які потонули на водоймах країни упродовж цих двох днів — 22 та 23 червня. Серед загиблих — троє дітей. Наразі найбільша кількість смертельних випадків зафіксована у Київській області, де станом на 24 червня вода забрала життя 63 осіб. У Чернігівській області та у м. Києві кількість загиблих сягає 45 людей та 42 особи відповідно. Понад 30 потопельників налічується також у Вінницькій, Волинській, Полтавській та Сумській областях. Всього з початку року на водоймах країни вже потонули 583 осіб, з яких 63 дитини", - йдеться в повідомленні.
С жары в воду надо постепенно заходить, чтобы не было резкого перепада температур.
А как же холодные обливания, контрастный душ и тд?
И вообще - медленно заходить в воду - это мазохизм.
Это не люди со своим мнением - просто боты на зарплате, работающие по методичке.
Не говоря уже о том, что признать можно только за себя, что ты собственно и сделал предыдущем постом. Ибо если по твоим же словам Порошка критиковали не только украинцы по делу, но и боты на зарплате по любому поводу, то "бумеранг" может быть только от штатных пиар-сотрудников штаба Порошенко, которые вставляют Зеленского к любой негативной новости, к которой он не имеет ни малейшего отношения, то есть ведут себя не как реальные люди, а именно как боты.
Так что перевод стрелок не удачный, ботик
алкоголь и наплевательское отношение к родительским обязанностям...
Если вы сравниваете Канаду с Украиной - то нужно сравнивать не одну правинцию, а всю Канаду целиком, ибо по числу жителей наши страны примерно равны.
С другой стороны, учитывая, кто, в основном, тонет, может их еще как-то мотивировать. За одного утонувшего компании в подарок бутылка водки.
Вотка, вотка тьі меня сгубила...
В Австрии ребенок не сядет на велик, пока не про слушает курс в школе от полиции и не получит свидетельство , что прослушал.
Детей одних без взрослых не выпускают и дома не оставляют до 10 лет - уголовное наказание
зате купатись чомусь можна.. чому не заборонити купатись та автівки заборонити, стільки дтп ? стільки смертей..
Поэтому лозунг "прекратить стрелять" - лажа для ваты. Есзи Зе так дороги жизни украинцев, то пусть займется дорогами хотя-бы.