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 За вихідні на водоймах України потонуло 42 людини, - ДСНС

З початку року на водоймах країни вже потонули 583 людини, з них 63 дитини.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Спекотні літні вихідні виявилися останніми у житті одразу 42-х українців, які потонули на водоймах країни упродовж цих двох днів — 22 та 23 червня. Серед загиблих — троє дітей. Наразі найбільша кількість смертельних випадків зафіксована у Київській області, де станом на 24 червня вода забрала життя 63 осіб. У Чернігівській області та у м. Києві кількість загиблих сягає 45 людей та 42 особи відповідно. Понад 30 потопельників налічується також у Вінницькій, Волинській, Полтавській та Сумській областях. Всього з початку року на водоймах країни вже потонули 583 осіб, з яких 63 дитини", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133849
 
 
 Топ коментарі
 
страшные цифры...
алкоголь и наплевательское отношение к родительским обязанностям...
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Я очень давно являюсь кандидатом в мастера спорта по плаванию и я прекрасно знаю,как легко утонуть переоценив свои силы ,не учёв ветра ,течения ,температуру воды а если на это накладывается водка ,то до беды совсем чуть-чуть .
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Зачастую да, но не всегда.
С жары в воду надо постепенно заходить, чтобы не было резкого перепада температур.
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Уряд має відреагувати на ситуацію і почати щось робити по наведенню порядку на водоймах! Місцеві органи влади мають бути зобов'язані організувати власним коштом обладнання пляжів на водоймах, в межах територіальних громад, для купання дітей та дорослих, наявність підготовлених рятувальників, наявність плавзасобів для порятунку на воді, наявність транспорту для термінової доставки постраждалих в місцеву чи районну лікарню. Загиблі на водоймах це результат бездіяльності місцевої влади, відсутності обладнаних пляжів відсипаних піском та березі та у воді, без перевіреного дна, щоб там не було старих коряг, розбитого скла, сіток, рибацьких снастей, та залізних труб під водою! Місцева влада має пильнувати щоб люди на водоймах не розпивали спиртні напої і це вбереже від травматизму та загибелі відпочиваючих.
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Так Уряд чи місцеві органи влади? Ви вже у двох перших реченнях самі собі суперечите.
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Уряд це керівний орган виконавчої влади і він може ставити завдання всім органам місцевої влади!
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ага. а тех, кто лезет в воду в неустановленных для купания местах (фонтаны, например), просто отстреливать. Игорёк, ты представляешь себе количество негородских пляжей на берегах одного только Днепра? ты где столько спасателей и техники найдёшь?
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Кожна сільська рада чи міська рада, чи районна рада має визначити місця для відпочинку та купання на водоймах, які знаходяться в межах відповідальності місцевої влади, обладнати ці місця згідно всіх вимог законодавства, побудувати до води дороги, стоянки, освітлення, роздягалки, туалети, робочі місця рятувальників, інформаційні стенди, щоб люди відпочивали та купались в нормальних умовах, на чистому пляжі на піску або гальці в місці де перевірене дно і яке позначене на стенді та на мапі як пляж №ххх для того щоб швидка чи поліція могли дістатись місця події швидко і надати допомогу постраждалим. Я б ще зобов'язав місцеву владу обладнати громадські пляжі кнопкою виклику швидкої та поліції і бажано відеоспостереженням, щоб люди на відпочинку були захищені від всіх можливих критичних ситуацій.
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Кто вам такое сказал?
А как же холодные обливания, контрастный душ и тд?
И вообще - медленно заходить в воду - это мазохизм.
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Куда б ты еще Зеленского прилепил? Бедная фантазия у пецефилов!
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Им, походу, задача поставленая такая - лепить Зеленского под любой негативной новостью.
Это не люди со своим мнением - просто боты на зарплате, работающие по методичке.
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за пять лет было у кого поучиться. ловите бумеранг.
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Ага, то есть вы открыто признаетесь, что работаете на Порошка, я правильно понял?
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я открыто признаю, что вы пять лет работали на Ольгино в ущерб государству Украина. За вихідні на водоймах України потонуло 42 людини, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8834
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Кто это "вы"?
Не говоря уже о том, что признать можно только за себя, что ты собственно и сделал предыдущем постом. Ибо если по твоим же словам Порошка критиковали не только украинцы по делу, но и боты на зарплате по любому поводу, то "бумеранг" может быть только от штатных пиар-сотрудников штаба Порошенко, которые вставляют Зеленского к любой негативной новости, к которой он не имеет ни малейшего отношения, то есть ведут себя не как реальные люди, а именно как боты.
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именно то, чем ты и тебе подобные занимались последние пять лет. признаёшь себя платным ботом? За вихідні на водоймах України потонуло 42 людини, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7852
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Я, в отличие от сои, никогда ничем подобным не занимался. И критиковал власть только по существу.
Так что перевод стрелок не удачный, ботик
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страшные цифры...
алкоголь и наплевательское отношение к родительским обязанностям...
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Не своей смертью помирают жуткое количество людей!!Утопленники,самоубицы,умышленные убийства,ДТП.Плюс война.Волосы дыбом стают.Кто -то подсчитывал ,сколько в год?Это ужасающие цифры будут.Всему причина-отсутствие здравого смысла.
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Я очень давно являюсь кандидатом в мастера спорта по плаванию и я прекрасно знаю,как легко утонуть переоценив свои силы ,не учёв ветра ,течения ,температуру воды а если на это накладывается водка ,то до беды совсем чуть-чуть .
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Жуткая цифра! а у нас утонул 21 чел. на всю провинцию.
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На какую всю провинцию?
Если вы сравниваете Канаду с Украиной - то нужно сравнивать не одну правинцию, а всю Канаду целиком, ибо по числу жителей наши страны примерно равны.
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Бухать надо "не русским" меньше на пляжах.

С другой стороны, учитывая, кто, в основном, тонет, может их еще как-то мотивировать. За одного утонувшего компании в подарок бутылка водки. За выходные на водоемах Украины утонули 42 человека, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 287
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и обязательно пристёгиваться к спасательному кругу. за плавание без ремней - штраф.
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Вотка, вотка что тьі натворила
Вотка, вотка тьі меня сгубила...
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Ну це однозначно перше місце. Чергове досягнення.
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Більшість у стані алкогольного сп'яніння.Але цифри вражаючі.Цікаво би було бачити статистику по інших країнах,наприклад європейських.
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Блин, да пора Авакова в отставку отправить. Он не работает, а занимается политикой.
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Скільки в нас в рік безглуздих смертей,а кажуть чому населення скорочується.Від таких безглуздих смертей в рік помирають десятки тисяч.
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Це страшне... дорослі п'ють, дітки як?? запливли далеко, чи десь у водоворот... у ключовій від холоду звело і... (((
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Родители бухали и за детьми не смотрели, что тут не ясно, но все равно пойдут голосовать за слугу народа...
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ГСЧС должно заниматься профилактикой несчастных случаев. Для жтого в школы ходят инспектора и читают лекции
В Австрии ребенок не сядет на велик, пока не про слушает курс в школе от полиции и не получит свидетельство , что прослушал.
Детей одних без взрослых не выпускают и дома не оставляют до 10 лет - уголовное наказание
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Авакова в отставку. . Устроил из полиции политический клуб
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Коли вже люди почнуть менше бухати? Звісно що не всі від цього потопилися,але більшість.
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Да что же это такое,ребята?! Это уже ни в какие ворота лезет! За выходные,42 человека,-наверное в Китае меньше,при своих миллиардах...! Опомнитесь!
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зброю людям простим не можна - повбиваютьодинодного.
зате купатись чомусь можна.. чому не заборонити купатись та автівки заборонити, стільки дтп ? стільки смертей..
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владимир антихуйло Ну зброю точно не можна,бо після бухла будуть масові розстріли.
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В водоемах Украины в год гибнет в несколько раз больше людей чем на фронте. В ДТП - в десятки раз больше.
Поэтому лозунг "прекратить стрелять" - лажа для ваты. Есзи Зе так дороги жизни украинцев, то пусть займется дорогами хотя-бы.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЗа вихідні на водоймах України потонуло 42 людини, - ДСНС
 
 
 
 
 
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