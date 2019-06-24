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 Політика України
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 Цього тижня ЦВК зареєструє всіх кандидатів у нардепи, видасть їм посвідчення та оприлюднить списки

Центральна виборча комісія має ухвалити рішення про реєстрацію кандидатів у народні депутати України на позачергових парламентських виборах 21 липня або відмову в їхній реєстрації до вівторка, 25 червня, включно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Не пізніше ніж на п'ятий день від дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї необхідних документів", - ідеться в календарному плані підготовки та проведення позачергових виборів, що додається до постанови ЦВК №899 від 24 травня.

При цьому, згідно з тим самим календарним планом, останнім днем прийняття заяв був четвер, 20 червня; він завершився о 0:00 у ніч на п'ятницю.

Ідеться про кандидатів у депутати і в загальнодержавному окрузі (за партійними списками), і в одномандатних округах.

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У триденний термін після реєстрації кандидатів, тобто до п'ятниці, 28 червня, включно в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр" та на офіційному сайті ЦВК мають бути опубліковані виборчі списки кандидатів у депутати партій у загальнодержавному окрузі, а в регіональних або місцевих ЗМІ - повідомлення про реєстрацію кандидата в депутати в одномандатному окрузі. При цьому обов'язково публікуються рішення про реєстрацію кандидатів.

28 червня - останній день видачі представникам партій у ЦВК з правом дорадчого голосу посвідчень кандидатів у депутати разом із копією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі. В разі реєстрації особи кандидатом у депутати в одномандатному окрузі йому особисто до 28 червня має бути видано посвідчення кандидата в депутати разом із копією рішення про реєстрацію.

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Нагадаємо, раніше Центрвиборчком відмовив у реєстрації кандидатом у депутати ексглаві АП часів Януковича Клюєву, а також народним депутатам Володимиру Парасюку і Аркадію Корнацькому через невідповідність поданих документів вимогам законодавства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133848
 
 
 Топ коментарі
 
Любиш виправляти помилки? Заздри, а не "заздрі". Вчи рідну мову, манкурт.
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Окрім гречки нічого більше не дають.
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Цього тижня ЦВК зареєструє всіх кандидатів у нардепи, видасть їм посвідчення та оприлюднить списки - Цензор.НЕТ 3186 той момент, коли повернули громадянство та дали дозвіл лише тільки на "погавкати"
Цього тижня ЦВК зареєструє всіх кандидатів у нардепи, видасть їм посвідчення та оприлюднить списки - Цензор.НЕТ 1390
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Никто из тех, кто издевался последние 5 лет над народом Украины не должен попасть вновь в ВР.
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а відосик можеш зкинути про те, як з тебе знущалися?
люблю дивитись на страждання дебілів!
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А чому лише останні 5 років? Здається, що ти просуваєш відповідних корупціонерів до влади😣
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Любиш виправляти помилки? Заздри, а не "заздрі". Вчи рідну мову, манкурт.
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а з цими посвідченнями можна ходити і вимахуватись, типу: цілуйте мені ноги, я - кандидат у нардепи!?
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Мабуть можна красти гроші з держбюджету України😒
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лучшие из лучшихсвалили, лучшие из худших зализывают раны, остались худшие из худших и более никого Цього тижня ЦВК зареєструє всіх кандидатів у нардепи, видасть їм посвідчення та оприлюднить списки - Цензор.НЕТ 4659
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той момент, коли повернули громадянство та дали дозвіл лише тільки на "погавкати"

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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦього тижня ЦВК зареєструє всіх кандидатів у нардепи, видасть їм посвідчення та оприлюднить списки
 
 
 
 
 
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