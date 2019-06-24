 Поліція затримала проросійського вандала, який пошкодив меморіал Сергію Нігояну в Києві. ФОТО

Про це повідомив активіст Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні близько 7 ранку їхав повз меморіал пам'яті Сергію Нігояну. Побачив прекрасну жінку, яка принесла квіти. Вона стояла і дивилася на фотографію Сергія. Вирішив сфотографувати. А щойно дізнався від Сергія Мазура, що любитель "русского мира" розбив меморіал і розкидав квіти", - написав він.
"Меморіал героя Небесної сотні Сергія Нігояна розтрощено. Розбиті лампадки, розірвані прапори, розкидані квіти, шини та бруківка. Варвара вже затримали. Як не дивно, виявився прихильником Росії.Ним займається поліція", - повідомив Мазур.
Не подошёл же к какому- нибудь мужчине, где мог получить в своё свинское рыло, но пошёл и разгромил мемориал
Жаль, что погибают такие как Нигоян, а вот такая свинья никому ненужна будет ещё смердеть и смердеть
Тільки утилізація і нема проблем!
Можно эту мокшу отдать армянам. Они его быстро уму разуму научат.
терпилылибералы типо в Европу идем. А реально нас в Европу везут в теплушках на работу.
Какому то бомжу дали 100грн.и показали шо нужно делать...
Дурни!!! Ищите заказчика!!!
Ну как похож...
Навіжена прихожанка Московського Патріархату
Цікавий симптом: духовні зкріпи спричиняють ушкодження мовних драйверів у моску. Зокрема здатність правильно вживати граматичні форми дієслів. Чи в них православно вживати лише інфінітив, все інше від лукавого?
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Она не ЗНАТЬ!, что в языке БЫВАТЬ! разные формы глаголов, и их нужно СПРЯГАТЬ! СКЛОНЯТЬ! Подлежащее ими УПРАВЛЯТЬ! А не только инфинитив, который ОТВЕЧАТЬ! на вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ?
А так-то её, конечно, ЛЕЧИТЬ! Скорую ВЫЗЫВАТЬ!, в психушку УВОЗИТЬ!, галоперидол КОЛОТЬ! - бабища полоумная БЫТЬ! Я с врачами дурдома ГОВОРИТЬ!
Таки у певних речах австрійський худіжник мав рацію - на фото бачимо унтерменша as is.
Мразота підняла свинособачу лапу на святе - на пам'ять Героя. За таке треба було його пристрелити "за злісний спротив поліції".
Впевнений, ніхто з патріотично налаштованих українців не наполягав би на глибокій службовій перевірці правомірності дій копів