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Все про:армія РФ (1961) Шойгу (176)

 Путін розпорядився провести раптову перевірку боєготовності російських військ

Раптова перевірка боєготовності почалася у військах і силах Центрального військового округу за рішенням Верховного головнокомандувача Збройних сил Росії, президента Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС,  про це повідомив у понеділок міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу.

"Сьогодні відповідно до рішення Верховного головнокомандуючого Збройними силами РФ розпочато раптову перевірку військ і сил Центрального військового округу", - повідомив Шойгу на нараді з керівним складом ЗС РФ.

Він розповів, що за задумом раптової перевірки з 06:00 мск у повному складі приводяться у вищий ступінь бойової готовності органи військового управління Центрального військового округу, частина військ і сил Південного і Східного військових округів, окремі з'єднання Повітряно-десантних військ, далекої і військово-транспортної авіації. Також до перевірки залучаються деякі з'єднання центрального підпорядкування.

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"Будуть відпрацьовані завдання посилення охорони важливих державних і військових об'єктів, протиповітряної оборони, припинення терористичних загроз, знищення незаконних збройних формувань та інших деструктивних військових сил", - заявив він.

Шойгу відзначив, що раптова перевірка військ ЦВО триватиме з 24 по 28 червня, буде проведено понад 50 навчань на більш ніж 35 полігонах.

"Війська, які перевірятимуть, візьмуть участь у більш ніж 50 навчаннях різного масштабу. Залучено понад 35 полігонів", - сказав глава Міноборони РФ.

"Такий захід направлено на оцінку здатності збройних сил гарантувати військову безпеку в Центрально-Азіатському регіоні, де зберігаються серйозні загрози терористичного характеру", - повідомив Шойгу.

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За його словами, ще однією метою заходу є "визначення ступеня підготовленості військ і сил до участі в майбутньому найважливішому навчальному заході цього року - стратегічних командно-штабних навчаннях "Центр-2019".

Командно-штабні навчання "Центр" проводяться раз на чотири роки. Попереднього разу вони відбулися в 2015 році. Ці навчання стануть головною перевіркою боєготовності російської армії в 2019 році.

Шойгу доручив поінформувати іноземних військових аташе про раптову перевірку боєготовності військ Центрального військового округу.

"Заступнику міністра РФ Олександру Фоміну - проінформувати військових аташе іноземних держав про проведену раптової перевірки бойової готовності військ", - сказав міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133842
 
 
 Топ коментарі
 
Ну дык это ж и есть центрально - азиатский район!
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Ты сначала от путенского лукаша отмажься, а потом рассуждай. Лукаш и пуйло навсегда,как срок на пожизненно.)
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Шоколад не виграв, ціна на газ знижують - того і пуйло нападає. Все як Лісєїч казав Путин распорядился провести внезапную проверку боеготовности российских войск - Цензор.НЕТ 977
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А ты ведь уже от зебила никогда не отмажешься.Это ваша "национальность" в Украине навсегда,как срок на пожизненно.)
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Ты сначала от путенского лукаша отмажься, а потом рассуждай. Лукаш и пуйло навсегда,как срок на пожизненно.)
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Сравнил Лукаша и ЗЕро.) Я за него не голосовал,такие зебилы как ты выбрали.Теперь все поумнели,но ошибка порой хуже преступления,зебил ты.
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Хахаха, Белорус и голосовал в одном предложении. Ахахаха.
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Вот хахаха-это у вас зебилов вместо мозга...)
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Не тебе учить нас белоруский раб майкл, уж точно не тебе судить
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"Итак, в тот памятный день пражские улицы были свидетелями трогательного примера истинного патриотизма. Старуха толкала перед собой коляску, в которой сидел Швейк в форменной фуражке с блестящей кокардой и размахивал костылями." (с)
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Газ на міжнародному ринку знову дешевшає. Завдяки цьому, Нафтогаз у червні знижує ціни на газ для промислових споживачів майже на 8%. Згідно рішенню уряду, ціна Нафтогазу для комерційних споживачів формує ціну газу для населення, яка діє наступного місяця. Відтак, в липні Нафтогаз відпускатиме газ для потреб населення майже на 8% дешевше - 5803 грн за 1 тис. куб.м. (без ПДВ, транспортування та розподілу).
сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на странице в Facebook. Источник: https://censor.net.ua/n3129060
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и для этого завезли эшелоны войск в беларусь,шоб там их внезапно проверить?
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Ну дык это ж и есть центрально - азиатский район!
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Подразделения, вооружение и военная техника Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных сил РФ зашли на территорию Беларуси.
По официальным сообщениям оборонных ведомств, российские военные якобы должны принимать участие в параде 3 июля в Минске. Однако переброску зафиксировали еще вечером 20 июня в Орше. Фотофиксацию бронетранспортеров БТР-82А государства-агрессора активисты сделали неподалеку Оршанского железнодорожного вокзала, пишет "Inform Napalm".
Примечательно, что министерство обороны Беларуси заявило, что российские военные для участия в параде прибыли именно 21 июня, что, очевидно, противоречит представленным фактам.
Согласно сообщению пресс-службы Западного военного округа ВС РФ и по имеющейся информации про организационно-штатную структуру и состав Вооруженных сил РФ для участия в параде в Беларусь перебрасываются военнослужащие из состава 4-й Кантемировской дивизии (в/ч 19612, управление - г. Наро-Фоминск Московской обл.) и 27-й Севастопольской отдельной мотострелковой бригады (в/ч 61899, пункт постоянной дислокации - поселение Мосрентген, Москва). Оба соединения входят в состав новообразованной 1-й танковой армии ВС РФ.
Для участия в параде в составе пеших и механизированных расчетов должны перебросить не менее 300 военнослужащих ВС РФ.
Кроме этого, 3 июля 2019 года в небе над Минском будет использована и авиация Воздушно-космических войск РФ.
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гебнявий обсосок вирішив побряцати порожніми мудями
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це найближчі округи до до північного казахстану...навколо кордонів з яким за останніх півроку змінили всіх російських губернаторів
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***** вирішило "тряхнуть стариной". Ну-ну.
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скажіть хтось йому, хай обережніше трусить, бо старіна там вже на тоненькій жилці ледь тримається
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Внезапная проверка боеготовности российских войск : переворачивают матрасы , ищут двойное дно в тумбочках , выворачивают карманы , читают доносы стукачей .
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Однажды сон плохой приснился старику...
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" обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе")))... операция по уничтожению складов боеприпасов в казахском арысе проведена удачно...и это не совпадение
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПутін розпорядився провести раптову перевірку боєготовності російських військ
 
 
 
 
 
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