 Путін розпорядився провести раптову перевірку боєготовності російських військ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це повідомив у понеділок міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу.
"Сьогодні відповідно до рішення Верховного головнокомандуючого Збройними силами РФ розпочато раптову перевірку військ і сил Центрального військового округу", - повідомив Шойгу на нараді з керівним складом ЗС РФ.
Він розповів, що за задумом раптової перевірки з 06:00 мск у повному складі приводяться у вищий ступінь бойової готовності органи військового управління Центрального військового округу, частина військ і сил Південного і Східного військових округів, окремі з'єднання Повітряно-десантних військ, далекої і військово-транспортної авіації. Також до перевірки залучаються деякі з'єднання центрального підпорядкування.
"Будуть відпрацьовані завдання посилення охорони важливих державних і військових об'єктів, протиповітряної оборони, припинення терористичних загроз, знищення незаконних збройних формувань та інших деструктивних військових сил", - заявив він.
Шойгу відзначив, що раптова перевірка військ ЦВО триватиме з 24 по 28 червня, буде проведено понад 50 навчань на більш ніж 35 полігонах.
"Війська, які перевірятимуть, візьмуть участь у більш ніж 50 навчаннях різного масштабу. Залучено понад 35 полігонів", - сказав глава Міноборони РФ.
"Такий захід направлено на оцінку здатності збройних сил гарантувати військову безпеку в Центрально-Азіатському регіоні, де зберігаються серйозні загрози терористичного характеру", - повідомив Шойгу.
За його словами, ще однією метою заходу є "визначення ступеня підготовленості військ і сил до участі в майбутньому найважливішому навчальному заході цього року - стратегічних командно-штабних навчаннях "Центр-2019".
Командно-штабні навчання "Центр" проводяться раз на чотири роки. Попереднього разу вони відбулися в 2015 році. Ці навчання стануть головною перевіркою боєготовності російської армії в 2019 році.
Шойгу доручив поінформувати іноземних військових аташе про раптову перевірку боєготовності військ Центрального військового округу.
"Заступнику міністра РФ Олександру Фоміну - проінформувати військових аташе іноземних держав про проведену раптової перевірки бойової готовності військ", - сказав міністр.
сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на странице в Facebook. Источник: https://censor.net.ua/n3129060
По официальным сообщениям оборонных ведомств, российские военные якобы должны принимать участие в параде 3 июля в Минске. Однако переброску зафиксировали еще вечером 20 июня в Орше. Фотофиксацию бронетранспортеров БТР-82А государства-агрессора активисты сделали неподалеку Оршанского железнодорожного вокзала, пишет "Inform Napalm".
Примечательно, что министерство обороны Беларуси заявило, что российские военные для участия в параде прибыли именно 21 июня, что, очевидно, противоречит представленным фактам.
Согласно сообщению пресс-службы Западного военного округа ВС РФ и по имеющейся информации про организационно-штатную структуру и состав Вооруженных сил РФ для участия в параде в Беларусь перебрасываются военнослужащие из состава 4-й Кантемировской дивизии (в/ч 19612, управление - г. Наро-Фоминск Московской обл.) и 27-й Севастопольской отдельной мотострелковой бригады (в/ч 61899, пункт постоянной дислокации - поселение Мосрентген, Москва). Оба соединения входят в состав новообразованной 1-й танковой армии ВС РФ.
Для участия в параде в составе пеших и механизированных расчетов должны перебросить не менее 300 военнослужащих ВС РФ.
Кроме этого, 3 июля 2019 года в небе над Минском будет использована и авиация Воздушно-космических войск РФ.