 Скасувавши указ Ющенка про спецсигнали, Зеленський врегулював їхнє використання, - Криклій

Про це повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що протягом 3 років питання використання спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв не було врегульовано.

Так, іще 22 березня 2017 року було ухвалено постанову Кабінету Міністрів №176, якою мало бути врегульовано питання встановлення спецсигналів, але постанова набрала б в силу тільки після скасування указу Президента Ющенка від 30 березня 2005 №567.

"Але указ протягом 3 років впевнено не скасовувався, що фактично створило правовий вакуум їх використання. І юристи та адвокати добре зрозуміють, що 3 роки, переваги участі в дорожньому русі юридично ніхто не мав, і йдеться не про можновладців на дорогих автівках, а про машини швидкої допомоги, патрульної поліції та тих самих авто управління держохорони, які забезпечували супровід Президента. Тобто, супровід колишнього Президента використовував перевагу участі в дорожньому русі, але юридичних підстав на це не мав, а значить постійно порушували ПДР. Так само громадяни могли і не надавати перевагу швидкій або поліції, і юридично були б абсолютно праві", - повідомив Криклій.

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Він зазначив, що екс-президент Петро Порошенко затягував зі скасуванням указу і рішенням правової колізії.

"Тепер ми повертаємося до рівня правової держави в питанні безпеки дорожнього руху. Поліцейські і медики особливо вдячні, що їм більше не доведеться порушувати ПДР", - підкреслив глава сервісного центру МВС.

Таким чином 20 червня Зеленський своїм указом фактично ввів в дію постанову уряду від 22 березня 2017 року "Питання використання спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв на транспортних засобах".

Цією визначено вичерпний перелік транспортних засобів, на які встановлюються спеціальні звукові та світлові сигнальні пристрої синього, зеленого, червоного кольорів.

До транспортних засобів, на які встановлюються спеціальні звукові та світлові сигнальні пристрої синього кольору, відносяться: - транспортні засоби, які використовуються для пересування осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона (перелік ТЗ визначає Управління державної охорони) ; транспортні засоби, які належать державним органам та використовуються для виконання оперативних завдань (перелік органів визначено постановою).

Спеціальні світлові сигнальні пристрої зі світловими сигналами червоного кольору можуть додатково встановлюватись виключно на ТЗ патрульної поліції Національної поліції та ТЗ підрозділів Національної поліції, на які покладено обов’язки із забезпечення безпеки дорожнього руху.

Спеціальні світлові сигнальні пристрої із світловими сигналами червоного, зеленого кольорів можуть додатково встановлюватись виключно на ТЗ відповідних підрозділів Національної поліції та Управління державної охорони, що здійснюють супроводження осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона, та на ТЗ, які використовуються для пересування таких осіб.

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Відтепер відповідний дозвіл на встановлення спецсигналів буде видаватися уповноваженим органом Міністерства внутрішніх справ.



