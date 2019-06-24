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Все про:Зеленський (1811) МВС (1231) Криклій (4)

 Скасувавши указ Ющенка про спецсигнали, Зеленський врегулював їхнє використання, - Криклій

Указ президента Володимира Зеленського про скасування указу президента Віктора Ющенка про спецсигнали на службовому транспорті ліквідував правову колізію і узаконив застосування спецсигналів.

Про це повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що протягом 3 років питання використання спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв не було врегульовано.

Так, іще 22 березня 2017 року було ухвалено постанову Кабінету Міністрів №176, якою мало бути врегульовано питання встановлення спецсигналів, але постанова набрала б в силу тільки після скасування указу Президента Ющенка від 30 березня 2005 №567.

"Але указ протягом 3 років впевнено не скасовувався, що фактично створило правовий вакуум їх використання. І юристи та адвокати добре зрозуміють, що 3 роки, переваги участі в дорожньому русі юридично ніхто не мав, і йдеться не про можновладців на дорогих автівках, а про машини швидкої допомоги, патрульної поліції та тих самих авто управління держохорони, які забезпечували супровід Президента. Тобто, супровід колишнього Президента використовував перевагу участі в дорожньому русі, але юридичних підстав на це не мав, а значить постійно порушували ПДР. Так само громадяни могли і не надавати перевагу швидкій або поліції, і юридично були б абсолютно праві", - повідомив Криклій.

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Він зазначив, що екс-президент Петро Порошенко затягував зі скасуванням указу і рішенням правової колізії.

"Тепер ми повертаємося до рівня правової держави в питанні безпеки дорожнього руху. Поліцейські і медики особливо вдячні, що їм більше не доведеться порушувати ПДР", - підкреслив глава сервісного центру МВС.

Таким чином 20 червня Зеленський своїм указом фактично ввів в дію постанову уряду від 22 березня 2017 року "Питання використання спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв на транспортних засобах".

Цією визначено вичерпний перелік транспортних засобів, на які встановлюються спеціальні звукові та світлові сигнальні пристрої синього, зеленого, червоного кольорів.
До транспортних засобів, на які встановлюються спеціальні звукові та світлові сигнальні пристрої синього кольору, відносяться: - транспортні засоби, які використовуються для пересування осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона (перелік ТЗ визначає Управління державної охорони) ; транспортні засоби, які належать державним органам та використовуються для виконання оперативних завдань (перелік органів визначено постановою).

Спеціальні світлові сигнальні пристрої зі світловими сигналами червоного кольору можуть додатково встановлюватись виключно на ТЗ патрульної поліції Національної поліції та ТЗ підрозділів Національної поліції, на які покладено обов’язки із забезпечення безпеки дорожнього руху.
Спеціальні світлові сигнальні пристрої із світловими сигналами червоного, зеленого кольорів можуть додатково встановлюватись виключно на ТЗ відповідних підрозділів Національної поліції та Управління державної охорони, що здійснюють супроводження осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона, та на ТЗ, які використовуються для пересування таких осіб.

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Відтепер відповідний дозвіл на встановлення спецсигналів буде видаватися уповноваженим органом Міністерства внутрішніх справ.

Скасувавши указ Ющенка про спецсигнали, Зеленський врегулював їхнє використання, - Криклій 01
Скасувавши указ Ющенка про спецсигнали, Зеленський врегулював їхнє використання, - Криклій 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133841
 
 
 Топ коментарі
 
Я бл..дь счастлив.... какой важный указ.
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Порох подбисал на 20 день президенства Свободную торговую зону с ЕС! А этот мурло только что без штанов в АП заходить можно. Это наверное для того что-было удобней было играть на рояле!
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Зеля будет ездить на велика с мигалкой ! 😂 👏👏👏 👍
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С одесского кичмана ……..За що же ж мы боролись, За що же ж мы страждали/ Снятие экономической блокады ОРДЛО: Пинчук приезжал к Зеленскому, чтобы снова продавать трубы на Россию через новую должность Кучмы 6.06.2019 /Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ. 22-06-2019.
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Зато Петька ежедневно важные для тебя указы подписывал ))) Назови свою любимую 5-ку указов Свына, дякувальник )))
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Порох подбисал на 20 день президенства Свободную торговую зону с ЕС! А этот мурло только что без штанов в АП заходить можно. Это наверное для того что-было удобней было играть на рояле!
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Каждый думает в меру своей распущенности.
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Та в хряка куди не поглянь - суцільні перемоги, от тільки народ України не оцінив, що з них взяти - зебіли!
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ну-ну, свободная торговля с ЕС.. Это когда в середине января уже заканчиваются годовые квоты на экспорт в ЕС, знаем..
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Петро - Президент!
А это клоун из деревни.
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"из деревни" это обзывательство? Ты сейчас обозвал большую часть украинцев.
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Думаю меня многие поддержат - я этого ждал пять лет, у меня прямо слезы на глазах, как я рад, что наш новый благодетель - Зе, наконец-то решил проблему спецсигналов!!! о которой я узнал сегодня - из этой новости.
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Кушать не мог так заботило меня что спецсигналы не спецсигнальные по закону.
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Получается нас уже двое таких счастливых...
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Согласен.

Зе просто бабла захотел нарубить на разрешениях.
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Зеля будет ездить на велика с мигалкой ! 😂 👏👏👏 👍
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счас налетят петебилы и докажут что вы все врети Отменив указ Ющенко о спецсигналах, Зеленский урегулировал их использование, - Криклий - Цензор.НЕТ 4868
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Ну чому? Все правда. Поки що вотчина ситуативного соратника Зєлєнского прибрала до своїх рук право видачі дозволів на спецсигнали. Як у нас видаються дозволи, українці добре знають. Навіть якщо не можна, але дуже хочеться, то можна. І головне - до указу Ющенка це вже було.
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щас зелебилы начнут зеленина отмазывать и восхвалять
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это типа больше двух штук в одни руки не выдавать? Отменив указ Ющенко о спецсигналах, Зеленский урегулировал их использование, - Криклий - Цензор.НЕТ 7348
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И на светофоре два красных и два зелёных:
1. Это просто была шутка.
2. Этот сигнал - настоящий, но поглядывай на вариант 1.
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Наконец Зелемойской что-то сделал, что можно на хлеб намазать... :D
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кому , тебе намазать ? иди бульбу вари мазальщик .
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Брехня разсчитаная на недалеких ЗЕбилов.В указе было написано что только автомобили экстренных служб, оперативные автомобили спецслужб МВД и других структур могут иметь спецсигналы. Остальные навтомобили не могут. Теперь у нас как в Лаптестане каждый слуга народа будет иметь спецсигнал!
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НУ ЧТО ПО4А НА САЙТЕ РАДЫ ПОСТАНОВА КМУ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЙСВТУЮЩЕЙ..ДА ЕСТЬ ТАКОЕ ПОСТАВНОВ ИМЕТСЯ НО ОНА НАБИРАЕТ СИЛУ С МОМЕНТА ОТМЕНЫ УКАЗА 2005 ГОДА ЮЩЕНКО.. ПОКА ОДНИ СЛОВА РАДА СИСТЕМА ПОКА ЭТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ КМУ 176 ПОДАЕТ КАК НЕ ЧИННОЕ Т.Е. НЕ ДЕЙТВУЮЩЕЕ...
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А ещё Зеля разрешил аваковским псам выходить на пенсию в 38 лет... 😎
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пэрэможнейшая пэрэможна пэрэмога Отменив указ Ющенко о спецсигналах, Зеленский урегулировал их использование, - Криклий - Цензор.НЕТ 638
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молодці, створили ще одну годівничку для Авакова
не забувають вірних
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Зеля выбросил в мусор то, что до него все презы нагадили. Самя эффкетивная реформа.
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Фуууух, нарешті найважливіша проблема в країні вирішена.
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ЗРАДА!!!!!!!! Зовите всех порохоботиков и вместе вопите ЗРАДА!!!!!
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Чому зрада? Такої перемоги Україна з часів незалежності ще не бачила. Кажуть, що вчителі вже по 4000 долярів заробляють. В США вчителі вже думають в Украину іммігрувати.
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Отменив указ о регулировании - урегулировал!
Да они там все наркоманы;
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Чему вы удивляетесь...зебобик еще в предвыборном ролике показал что он будет ездить с "ведрами" на крышах своего кортежа... все идет по плану... Отменив указ Ющенко о спецсигналах, Зеленский урегулировал их использование, - Криклий - Цензор.НЕТ 1542
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А визгу то, визгу от порохососов было!
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а ликования-то, ликования от зелебилов есть! Отменив указ Ющенко о спецсигналах, Зеленский урегулировал их использование, - Криклий - Цензор.НЕТ 3513
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Набери своего дерьма в рот и еще раз плюнь в монитор.
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некогда... от твоего дерьма очищаю... Ох, оно у тебя и въедливое
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с чего бы? Это тебе надо подмыться и рот прополоскать
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Из этой новости можно вывести только одно, если бы у нас действительно была правовая держава а ЗЕблоид был законопослушным гражданином, то после огласки нарушений ПДД он был бы привлечен к ответственности за незаконное использование спецсигналов!
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Не 3 года, а чуть более 2-х. Ну ладно. На велосипеды можно все три маяка ставить, или придется ограничиваться тем, что есть - звонком?
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На вєлік слабо персісти ?
Спершу про себе дбає..
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Зе, мигалок захотелось!!! Уси-пуси, малятко развлекается.
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Это прекрасно! Теперь украинские города будут мигать, как новогодняя йолка. А малолетние мажоры теперь будут заезжать на пешеходный мост с мигалками. Зюзя, наверное для них отменил этот указ, его электорат всё-таки.
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Спецсигнали ? А хто серйозно вивчав наслідки скасування 159 указів ?
Скасувавши указ Ющенка про спецсигнали, Зеленський врегулював їхнє використання, - Криклій - Цензор.НЕТ 8414
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Вчора в центрі Києва вже лунав це давно забутий звук периферійного жлобізму Скасувавши указ Ющенка про спецсигнали, Зеленський врегулював їхнє використання, - Криклій - Цензор.НЕТ 45
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Мне как-то ПОФИГ, что там пишут, чем аргументируют. Я знаю одно:
Больше пяти лет, я не видел мигалок, я не слышал сирен,
за исключением тех, что положено (мусора, пожарные, скорые)
Вот и посмотрим, что сейчас измениться...
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСкасувавши указ Ющенка про спецсигнали, Зеленський врегулював їхнє використання, - Криклій
 
 
 
 
 
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