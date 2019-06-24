 140-й центр ССО ЗСУ став першим в історії підрозділом сил швидкого реагування з країни не члена НАТО, який пройшов сертифікацію Альянсу

Про це повідомляє Український мілітарний портал, передає Цензор.НЕТ.
Цією частиною став 140-й центр Сил спеціальних операцій ЗС України, що проходив відповідні іспити у Литві від західних колег.
NRF були створені на листопадовому саміті НАТО 2002 у Празі на заміну Союзного Командування Європи Мобільними Силами. Перші перемовини про реорганізації мобільних сил НАТО відбулись у серпні 2002 у Варшаві з ініціативи міністра оборони США Дональда Рамсфелда. СШР перебувають у постійній бойовій готовності.
Під час підпису на рапорті про відповідність української частини до вимог НАТО, військовослужбовці зі США ставлячи свої підписи на рапорті фотографувались бо це є історичною подією.
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об утверждении положения о Силах специальных операций Вооруженных сил Украиныhttps://censor.net.ua/news/3053721/poroshenko_utverdil_polojenie_o_silah_spetsialnyh_operatsiyi
TtortT
Там спеціально для таких дебілів як ти написано НАТО-2002
24.06.2019 11:56 Ответить Мне нравится
А теперь читай
1. NRF были созданы на ноябрьском саммите НАТО-2002 Источник:https://censor.net.ua/n3133840
2. Впервые в истории подразделение из страны не члена НАТО прошло сертификацию как подразделение SOF Источник:https://censor.net.ua/n3133840
Лишнехромосомный, с какого года Украина в НАТО?
Вопросы ?
Поки що ЗСУ налічують один підрозділ.