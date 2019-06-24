 140-й центр ССО ЗСУ став першим в історії підрозділом сил швидкого реагування з країни не члена НАТО, який пройшов сертифікацію Альянсу

Про це повідомляє Український мілітарний портал, передає Цензор.НЕТ.

Цією частиною став 140-й центр Сил спеціальних операцій ЗС України, що проходив відповідні іспити у Литві від західних колег.

NRF були створені на листопадовому саміті НАТО 2002 у Празі на заміну Союзного Командування Європи Мобільними Силами. Перші перемовини про реорганізації мобільних сил НАТО відбулись у серпні 2002 у Варшаві з ініціативи міністра оборони США Дональда Рамсфелда. СШР перебувають у постійній бойовій готовності.

Читайте: "Іду на ви", - Порошенко затвердив символіку і девіз Сил спеціальних операцій ЗСУ

Під час підпису на рапорті про відповідність української частини до вимог НАТО, військовослужбовці зі США ставлячи свої підписи на рапорті фотографувались бо це є історичною подією.