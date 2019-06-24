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Все про:НАТО (2013) сертифікат (9) ССО (74)

 140-й центр ССО ЗСУ став першим в історії підрозділом сил швидкого реагування з країни не члена НАТО, який пройшов сертифікацію Альянсу

Вперше в історії підрозділ з країни не члена НАТО пройшов сертифікацію як підрозділ SOF і має право залучатися в сили швидкого реагування НАТО (англ. - NATO Response Force, сокращ. - NRF).

Про це повідомляє Український мілітарний портал, передає Цензор.НЕТ.

Цією частиною став 140-й центр Сил спеціальних операцій ЗС України, що проходив відповідні іспити у Литві від західних колег.

NRF були створені на листопадовому саміті НАТО 2002 у Празі на заміну Союзного Командування Європи Мобільними Силами. Перші перемовини про реорганізації мобільних сил НАТО відбулись у серпні 2002 у Варшаві з ініціативи міністра оборони США Дональда Рамсфелда. СШР перебувають у постійній бойовій готовності.

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Під час підпису на рапорті про відповідність української частини до вимог НАТО, військовослужбовці зі США ставлячи свої підписи на рапорті фотографувались бо це є історичною подією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133840
 
   
 Топ коментарі
 
Не, Зе их лично натренировал)
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Повторю твой пост, чтобы ты не удалил, зеб

TtortT

Там спеціально для таких дебілів як ти написано НАТО-2002
24.06.2019 11:56 Ответить Мне нравится

А теперь читай
1. NRF были созданы на ноябрьском саммите НАТО-2002 Источник:https://censor.net.ua/n3133840
2. Впервые в истории подразделение из страны не члена НАТО прошло сертификацию как подразделение SOF Источник:https://censor.net.ua/n3133840

Лишнехромосомный, с какого года Украина в НАТО?
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03.03.18 19:52 Порошенко утвердил положение о Силах специальных операций
140-й центр ССО ВСУ стал первым в истории подразделением сил быстрого реагирования из страны не члена НАТО, которое прошло сертификацию Альянса - Цензор.НЕТ 2047Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об утверждении положения о Силах специальных операций Вооруженных сил Украиныhttps://censor.net.ua/news/3053721/poroshenko_utverdil_polojenie_o_silah_spetsialnyh_operatsiyi
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Там спеціально для таких дебілів як ти написано НАТО-2002
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Повторю твой пост, чтобы ты не удалил, зеб

TtortT

Там спеціально для таких дебілів як ти написано НАТО-2002
24.06.2019 11:56 Ответить Мне нравится

А теперь читай
1. NRF были созданы на ноябрьском саммите НАТО-2002 Источник:https://censor.net.ua/n3133840
2. Впервые в истории подразделение из страны не члена НАТО прошло сертификацию как подразделение SOF Источник:https://censor.net.ua/n3133840

Лишнехромосомный, с какого года Украина в НАТО?
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я так і не зрозумів, що це пояснює і яким боком тут пеця
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Сьогодні були утворені справжні ЗСУ у складі 140 центру Сил Швидкого Реагування.
Поки що ЗСУ налічують один підрозділ.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство140-й центр ССО ЗСУ став першим в історії підрозділом сил швидкого реагування з країни не члена НАТО, який пройшов сертифікацію Альянсу
 
 
 
 
 
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