 Зеленський призначив волонтера Арахамію секретарем Національної інвестради і затвердив її новий склад

Про це йдеться в указі №423 від 21 червня, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський виключив посаду голови Верховної Ради з інвестради і затвердив її новий склад з 29 осіб.

Нагадаємо, волонтер і підприємець Давид Арахамія, відомий під псевдонімом Давид Браун, входить до списку партії "Слуга народу" під номером 4.

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