 Зеленський призначив волонтера Арахамію секретарем Національної інвестради і затвердив її новий склад

Про це йдеться в указі №423 від 21 червня, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський виключив посаду голови Верховної Ради з інвестради і затвердив її новий склад з 29 осіб.
Нагадаємо, волонтер і підприємець Давид Арахамія, відомий під псевдонімом Давид Браун, входить до списку партії "Слуга народу" під номером 4.
что он делает у ЗЕ ?
Николаевский предприниматель Давид Арахамия, который баллотируется в Верховную Раду от «Слуги Народа» под четвертым номером, инициировал смену дресс-кода в Администрации Президента Украины - теперь туда можно приходить в шортах.
Об этом он рассказал в эфире «Радио Свобода», передаёт «NikLife».
По словам Арахамии, его не пускали в АП в шортах - тогда он нашел соответствующие документы и инициировал их изменение.
«В администрацию уже можно. Меня не пускали. Говорят, дресс-код. Я говорю: «Кто дресс-код утвердил?» Они говорят: «Не знаем». Я нашел коменданта. Говорю: «А почему дресс-код, почему нельзя в шортах?» И нашли документы. Поменяли документы. Сейчас можно», - сказал он.
Это Парубия что-ли выкинули.)
Источник: https://censor.net.ua/n3133838
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_23.html
Особливо сподобався останній абзац:
"Вообще, в среднесрочной перспективе (2-3 года) этот судебный процес способен с грохотом похоронить не только веселых клоунов из "Квартала", но всех причастных к этому веселью. "Специальная процедура" уже запущенная решением суда предполагает мониторинг ВСЕХ финансовых взаимодействий с подозреваемыми структурами и включение этих лиц и структур непосредственно в судебное рассмотрение. Одно дело быть членом партии победившей на парламентских выборах, внеся посильный материальный взнос в эту победу. И совсем другое финансово поддерживать структуры связанные с организованной преступной группировкой, занимающейся отмыванием денег на территории США.
Кстати говоря - запросы суда уже привели в возбуждению уголовных дел в Испании, Канаде, Литве и Панаме. И это только начало.
Так что вопрос "быть или не быть" станет достаточно скоро."
...У мене була дуже слаба надія, що нам вдасться уникнути ось цієї самої всесвітньої ганьби «Україна вибрала коміка», і я пояснювала технологію «вигравання виборів через серіали» не стільки на те, щоб людей зупинити, скільки - щоб попередити впадання в депресію. Щоб українці про себе не думали, що от, мовляв, повелися, бо дурніших за нас немає, заслужили на премію Дарвіна. Навіть у суботу 20 квітня, в наш «день тиші» вже, давала інтерв'ю французькому RFIі, і вони питали: то що, українці такі наївні? А я казала: це всіх чекає, це завтра у вас буде, ми просто плацдарм для випробовування певних технологій, котрі мають насправді глобальне поширення. А вони кажуть: у нас уже. Маючи на увазі «жовті жилети». - blog.yakaboo.ua/o-s-zabuzhko/?fbclid=IwAR2t5mPVQz9UOmqfBiS-mC7_pKXG7nrMI9paf9WLMUSLt56L3Z0h5go28BM
Вот в Греции , например, все для этнических греков. ( я к Арахамии не знаю как относиться, НО МОГ БЫ ПОХОДИТЬ И НА ВТОРЫХ РОЛЯХ)
Украинцы, сколько еще будут править Украиной ПОНАЕХАВШИе? Вам не стыдно?
А В УКРАИНЕ НОВАЯ ВЛАСТЬ СОВСЕМ ОФУЕЛА ОТ НЕНАВИСТИ К УКРАИНЦАМ
https://youtu.be/ZALtzTmPz-E
https://youtu.be/ZALtzTmPz-E
https://youtu.be/e1AmVd8OLd0
Источник: https://informator.news/davyd-arakhamyia-yz-spyska-sluhy-naroda-uhrozhal-zhurnalystu/
близько 4 років тому
Как вы знаете, я с марта 2015-го нахожусь в США и не могу вернутся в Украину. После моих статей об окружении Авакова, а также показаний в ГПУ против Хомчака и Ю.Березы по Иловайску, против меня сфабриковали 2 уголовных дела. После недавнего скандала с замначальника полиции Е.Жуковым, некий журналист-волонтер Тим Златкин угрожает приехать в США чтобы убить меня. Но, интересное другое. Глава совета волонтеров Минобороны Украины David ***** он же Давид Арахамия посоветовал Златику такое: "Тим, не спорь с ним. Тут угрожать не нужно, уверен, что у него ещё нет гринкарты, все что нужно, это депортировать парня, а способов более 30. У меня есть реальный опыт. Стучись в личку. Ростислав, считаю, Вам стоит принести извинения Позывной Маршал или Ваша Родина "клоака" может Вас не так легко отпустить...." \\\ Итак, чиновник Минобороны публично советует как сфальсифицировать депортацию украинского журналиста из США, который находится в США по причине политических преследований со стороны властей Украины. Безусловно, что высказывания этих товарищей будут переданы правительству США и написаны заявления в ФБР чтобы этим гражданам навсегда запретили вьезд в США. Статья: Друзья замначальника полиции Украины угрожают убить в США Ростислава Шапошникова http://roadcontrol.org/node/2897
це наш золотий хлопчик
інвестори його тільки побачать - віддадуть геть усе!
Свобода тоже так волонтёр и - реализует собрание для армии через сеть комиссионных магазинов.
В соцсетях Арахамия давно известен украинцам под псевдонимом Давид Браун.
Несмотря на то что бизнес предпринимателя находится в США, он принимает активное участие в гражданской и политической жизни Украины.
А якщо, наприклад, запрошувати китайців чи арабів працювати, то означає що і дуже важливих українців при владі в кінці кінців нарешті вичавлять і замінять араби та китайці.
В данному випаду у будб якої влади є единий союзник - український народ. Для того щоб йього союзника не втратити потрібно людей поважати на всіх вислких і місцевих рівнях.