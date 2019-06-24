 На 37 окрузі кандидату від СН Фартушному протистоїть тезко, два кандидати від ОО "Слуга народу" і ще двоє від підприємства "Зе! Слуга народу"

Про це пише Тетяна Ніколаєнко в статті на Цензор.НЕТ, присвяченій кандидатам від "Слуги народу" в мажоритарних округах.

"На ще один округ в рідному для Зеленського Кривому Розі партія СН висуває директора сільгосппідприємства Ігоря Фартушного. На презентації в місті його представили як людину, яка 10 років працювала в управлінні агропромислового розвитку Криворізької районної держадміністрації. У 2005 році він очолив ТОВ "Криворізький старт". З 2015 року був виконувачем обов'язків секретаря громадської організації "Фонд сприяння розвитку територіальних громад Криворізького району", - зазначає журналіст.

За словами Ніколаєнко, Фартушний буде боротися за місце в Раді з ексрегіоналом Дмитром Шпеновим, який вже є депутатом по цьому округу.

Але основну конкуренцію Фартушному, судячи з усього, складе як раз не Шпенов.

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"Судячи з того, що в окрузі вже зареєстрований ще один Фартушний і ще два кандидати від ОО "Слуга народу" і ще двоє від підприємства "Зе! Слуга народу" - там буде спекотно", - йдеться в статті.

Про решту кандидатів у нардепи по мажоритарних округах від "Слуги народу" читайте тут.