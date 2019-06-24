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 Політика України
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 На 37 окрузі кандидату від СН Фартушному протистоїть тезко, два кандидати від ОО "Слуга народу" і ще двоє від підприємства "Зе! Слуга народу"

У рідному для президента Зеленського Кривому Розі кандидатом у нардепи від "Слуги народу" по 37 округу є директор сільгосппідприємства Ігор Фартушний, який буде боротися проти ексрегіонала Дмитра Шпенова.

Про це пише Тетяна Ніколаєнко в статті на Цензор.НЕТ, присвяченій кандидатам від "Слуги народу" в мажоритарних округах.

"На ще один округ в рідному для Зеленського Кривому Розі партія СН висуває директора сільгосппідприємства Ігоря Фартушного. На презентації в місті його представили як людину, яка 10 років працювала в управлінні агропромислового розвитку Криворізької районної держадміністрації. У 2005 році він очолив ТОВ "Криворізький старт". З 2015 року був виконувачем обов'язків секретаря громадської організації "Фонд сприяння розвитку територіальних громад Криворізького району", - зазначає журналіст.

За словами Ніколаєнко, Фартушний буде боротися за місце в Раді з ексрегіоналом Дмитром Шпеновим, який вже є депутатом по цьому округу.

Але основну конкуренцію Фартушному, судячи з усього, складе як раз не Шпенов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі: Списки було затверджено задовго до призначення дати виборів

"Судячи з того, що в окрузі вже зареєстрований ще один Фартушний і ще два кандидати від ОО "Слуга народу" і ще двоє від підприємства "Зе! Слуга народу" - там буде спекотно", - йдеться в статті.

Про решту кандидатів у нардепи по мажоритарних округах від "Слуги народу" читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133836
 
 
 Топ коментарі
 
Скоро нове шоу, де Слуги почнуть бити один одному пики за лохів-виборців😊
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один противостоит другому и оба противостоят Украине. Мда, невелик выбор
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Народ Украини, зачем вам слуги? Они обично воруют. Все будемо робити самі!!!)))
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Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела,
Прекратилось на век безобразие,
Ходит в лес человек безбоязненно.
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- Что это за чижик? -- шептал он Ипполиту Матвеевичу. -- Всякий дурак сидит на ваших стульях. Все это плоды вашего пошлого кобелирования, Киса! (с)
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один противостоит другому и оба противостоят Украине. Мда, невелик выбор
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Народ Украини, зачем вам слуги? Они обично воруют. Все будемо робити самі!!!)))
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Де ж ти одну партію тут побачив?! От, пілять, зебіли, чого ж ви такі тупі?
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От ОО и предприятия идут беспартийные самовыдвиженцы
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Скорее всего-нищеброды,у которых не хватило бабла попасть в основной состав "СН".))
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Чушь.
Это, очевидно, технические кандидаты от конкурента - скорее всего - от рыга, дабы запутать избирателя и распылить голоса, которые отдали бы за представителя партии СН.
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Читайте внимательно - там ОДИН кандидат от Партии Слуга Народа и 5 технических кандидатов против него: 4 кандидата от совершенно левых организаций с похожим названием и один однофамилец.
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Там три партии фиктивные. И не действуют под брендом СН, но пользуются её торговой маркой без разрешения.
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******.
Мне от этого не холодно, не жарко.
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Скоро нове шоу, де Слуги почнуть бити один одному пики за лохів-виборців😊
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Правильно.И пусть победит сильнейший.....Физически.))
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Добра,Али и здоровьица.и Слава Украине,несмотря на зебилов.
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Доведут эти выборы до абсурда.Все хотят к кормушке .))
Скоро будут кандидаты от номерных предприятий-""Зе!Слуга народа 1","Зе!Слуга народа 2" и т.д. Даешь еще больше "слуг народа".)))
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Интервью Виктора Медведчука Василию Голованову на телеканале NewsOne
Виктор Медведчук : Разочарую Зеленского - «приветики» от Путина я Порошенко не передавал
Вы обратите внимание, как победил господин Зеленский, где он набрал больше всего голосов. Он набрал их на востоке - 88%, на юге - 86%. А знаете, сколько он набрал в Луганской области? 90%.
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Так шо, теперь Зе - агент Кремля. а не Медведчук?))На 37 округе кандидату от СН Фартушному противостоит однофамилец, два кандидата от ОО "Слуга народа" и еще двое от предприятия "Зе!Слуга народа" - Цензор.НЕТ 2406
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Судя по результатам выборов Зе является агентом украинцев
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В большей мере пророссийски настроенных.
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Факты перед вами, делайте выводы.
И не надо говорить, то, чего нет.
В интервью никто не сказал, что Зе агент Кремля. Просто Зе выиграл в большей мере за счет юга и востока, пророссийски настроенных территорий.
Мне понятно ваше желание "перекрутить" изложенное, исказить текст. Не хочу сейчас вступать в полемику. Но факты вещь упрямая. Всеравно все тайное станет явным не сегодня так завтра. И чье-то прозрение обязательно наступит. Обманывть общество иногда можно долго, но не бесконечно
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ПрезЕдент клоун...страна превращается в цирк...все закономерно...все так и должно было быть....
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ощущение что идет набор в две команды КВНа, чтобы было с кем продолжать играть, а зрителей, т.е народ Украины им не интересен.
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Многие эти слова говорят последние 5 лет
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Не удивил...эти многие это те 72 процента зебебиков что пришли на выборы....и избрали клоуна презЕдентом....
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Странно что например Смешко или БПП свои партиии в "Зе!Слуга народа" не переименовали.
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Нічого дивного. Відома ригівська технологія виставляти клонів, як на президентських були Тимошенки.
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При Луценко и Гройсмане такого не было!
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Петя и рыгоаналы играют по-старому, чем не новость.
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как-то все больше в слугах уродов угадывается партия рыагонов... Видимо, объединятся На 37 округе кандидату от СН Фартушному противостоит однофамилец, два кандидата от ОО "Слуга народа" и еще двое от предприятия "Зе!Слуга народа" - Цензор.НЕТ 7318
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это ж скольки мажоритарщикам рюкзакяну нужно наградного оружия раздать?! Сколько работы ложится на плечи "самого лучшего министра"!
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Странно как то.
За фиктивные фирмы сажают, а за фиктивные партии нет.
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Потому что "мудрый" украинский народ это благосоловил.
Кому-то надо показать пальчик, чтоб он смеялся.
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Интервью Виктора Медведчука Василию Голованову на телеканале NewsOne
Виктор Медведчук : Разочарую Зеленского - «приветики» от Путина я Порошенко не передавал

Вопрос Мудачуку;

Нужно ли закрепить эту форму дебатов на стадионе? Имеет она что-то общее с политикой или больше с шоу?


Василий, но это ж не дебаты. Вы правильно сказали, ИМЕННО ШОУ.
Дебаты - это в студии,
Дебаты - это, когда собираются эксперты, консультанты, а кандидаты демонстрируют свою программу, комментируют, доказывают свою позицию. Вот это дебаты.
Это надо более законодательно закрепить.
Потому что, когда речь идет о главной должности в стране, люди должны определиться, кому отдать свой голос. И тут дебаты могут помочь.
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Всякі мразі йдуть в депутати й дурні за них гоосують..
Продажні юлеботом, порохоботи кажуть, що Смешко поганий, так як він працював при Кучмі. Але це маніпуляції підлих людей. Тут все просто. При Кучмі Смешко саме працював, а ті на кого вони працюють, при тому ж Кучмі, крали. Чого тільки варта ЄЕСУ Юльки і Лазаренко, цукеркові фабрики.
А Ігор Смешко при Кучмі працював, до того ж на державу - перший військовий аташе незалежної України в США та Швейцарії, екс-начальник Головного управління військової розвідки Міноборони, колишній голова Служби безпеки (перший голова СБУ, який не мав коренів в кгб ссср), Надзвичайний і Повноважний Посол, доктор технічних наук, генерал-полковник. Дуже розумна і патріотична людина.
І ось коли ці люди, на яких ці боти підло працюють, довели країну до краю прірви, і опускають її в прірву далі, Смешко йде в депутати, щоб знову працювати на Україну і виправляти ситуацію. Продовження в наступному коментарі.
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продовження. Але старі політики підло намагаються йому заважати. Для цього вони, за гроші олігархів, найняли безліч ботів, "політологів", "аналітиків", "експертів", продажних журналюг. Все це підлі злочинці.
Якщо народ не розбереться і Смешко не пройде в парламент, то такий народ тупий і не перспективний, і усім розумним людям треба їхати на Захід з цього кошмару.
Я б гордився своїм народом, коли б в парламент пройшли партії Смешко, Вакарчука, Гриценко, Саакашвілі. І не пойшли б юльки, петьки, всякі опоблоки. І "Слуга народу" щоб набрав не так багато.
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Рыготня традиционно стараеться обмануть и запутать людей, и таки это от части сработает(((( не все разберутся ((((
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа 37 окрузі кандидату від СН Фартушному протистоїть тезко, два кандидати від ОО "Слуга народу" і ще двоє від підприємства "Зе! Слуга народу"
 
 
 
 
 
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