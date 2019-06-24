 Україна має величезну можливість створити власний словник російської мови, - американський історик Снайдер

Таку думку під час публічної лекції в Києві на тему "Україна і майбутнє Європи" висловив американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Я розмовляю англійською, але ви навряд чи скажете, що я з Британії (батьківщина Тіматі Снайдера - США). Міжнародні мови мають не один дім. У французької він у Франції, Канаді, Африці. В розкладці клавіатури ви можете вибрати австрійську німецьку, західну, східну, німецьку-німецьку. Так само з англійською - ось вам і австралійська-англійська, американська-англійська, канадська-англійська або британська. А як щодо російської мови? Вона лише одна, це дивно з історичної точки зору", - заявив він.
"Помилково думати, що російська культура і мова належать лише РФ. Україна має величезну можливість створити власний словник російської мови. Так ви не тільки стандартизуєте її, спробуєте змінити спосіб роботи з мовою в Україні, а й представите світу власну культуру. Не скористатися цією можливістю - буде помилкою. Перше, що зробили в США після встановлення державності - видали американсько-англійський словник", - додав Снайдер.
"Створюйте культурні, журналістські майданчики і ресурси для Заходу і росіян. Не варто думати, що це послабить українську культуру, це не суперництво. Якщо ми вважаємо російську винятково мовою Російської Федерації, то ми програємо. Це світова мова, а значить, ми можемо вирішити, як правильно її використовувати", - резюмував він.
да будь я хоть негром преклонных годов
индейцем из штата Айдахо
я б руцкий бы выучил только за то
чтоб громко послать сруских на ***
Но у украинцев есть своя культура и свой язык... Че за бред? Реально бредятина. Ему наверное платят руссофашисты чтобы он распростронял эту бредятину.
Цим все сказано!
Євреям не можна вірити!
НІКОЛИ!
Всі грузинські кінотеатри з 20 червня припинили показ фільмів на ворожій російській мові. Це сталося у відповідь на свавілля, влаштований ворожим Кремлем в Грузії. Таким чином, по головному інструменту пропагандистів - окупаційній кацапській мові, завдано нищівного удару.
Що ж можна тільки привітати вільний, гордий волелюбний грузинський народ який усіма можливими шляхами прагне повернути свою рідну суверенну грузинську землю Абхазії і Осетії злочинно окуповану кремлівськими фашистами )(уйла. І точно так як пізніше була тимчасово окупована і наша свята суверенна українська земля Криму і Донбасу, і теж цим вже і нашим проклятим лютим кривавим ворогом фашистською паРашею.
Тепер вже нема рідної біларуської мови самі знищили її бульбаші, а це означає що тепер немає у них і своєї рідної держави, бо без національної мови не буває сувереної держави і може бути а в даному випадку тільки кацапська колонія.
Тем более, что он не российский, а русский.
Російська мова вже давно не є брендом ******** Росії або носієм російської культури. Українці володіють російською та використовують її краще за росіян.
Я відповів на твоє досить безглузде питання стосовно того, навіщо комусь більше однієї мови?
Оружие само по себе угрозой не является. Мы тоже можем использовать русский язык, как оружие.
Кстати, лишение Роиси единоличных прав на их единственный язык - это уже использование их оружия против них.
Я уж не говорю про пропаганду, тролей и прочие средства, использующие общий языковой арсенал, который может и должен быть задействован Украиной на территории противника, но до сих пор абсолютно не используется.
В сетях мимикрирующего под украинца кацапа на фоне всеобщего невежества обнаружить сложно, но можно за счет тонкостей и нюансов живого языка и гугла. Попробуй так отловить в российских сетях украинца.
PS: У меня нет желания вылавливать украинцев в российских сетях. У меня украинцев на работе хватает. Некоторые россияне даже "шо-кают". Это вообще странное занятие кого-то вылавливать в сети. Достаточно посмотреть как на этом сайте украинцы ругаются и друг-друга кацапами называют. И смешно и грустно.
Победило американское оружие, вложенное в лапы совейских даунов.
Это справедливо только для страны с таким же языком.
У нас же есть свой, украинский, который и нужно развивать.
Пускай этот Шнайдер в США сделает свою версию французского или даже немецкого языка.
Попахивает идиотизмом.
Кто-то из украинских классиков (напомните кто - забыл) как-то сказал: "Витягніть з москальської українські слова - і там мало що залишиться.."
Дайте еще мистеру Снайдеру список всех законов, циркуляров и распоряжений, как царских, так и совковых, открытых и тайных, касающихся запретов или ограничений на использование Мовы - и тогда розовые очки с него мигом слетят...
(Если у него, конечно, нет проплаченного заказа на речи о защите мокшанского наречия)
Да, модифицированный немцами, для лучшего понимания.
Визначний поліглот, професор Київського національного університету Костянтин Тищенко створив єдиний у світі Лінгвістичний музей, у якому один з експонатів називається "Лексичні відстані мов Європи".
Костянтин Тищенко порахував відстані між мовами за лексикою - словникові диференційні відстані мов. Чужі Українська та ворожа російська мови розбігаються більш як на 38% лексики, тоді як родинні славянска українська й білоруська - лише на 16%.
Вже давно пора переглянути науково неспроможний, фальшивий ідеологічний поділ на східно-, західно- і південнослов'янські мови. Якщо говорити про східнослов'янські країни, то, за винятком неслов'янської країни Моксель а з 18 ст. вже як вигадана нібито Росія, залишаються Україна й Білорусь, мовно найближчі в цій гілці.
А злочинна заборона про яку так натякають продажні українофоби ЗЕбіли історичного закону про функціонування державної української мови, несе страшнi реальні загрози національній безпеці і суверенітету державності Русі - Укрїні.
София Буш, писатель Стивен Кинг, режиссер Роберт Райнер и
другие звезды высказали свою позицию по поводу доклада
спецпрокурора США Роберта Мюллера.
На опубликованных кадрах Де Ниро утверждает, что в 2016 году
российское правительство атаковало демократию США.
Другие участники видео заявили, что Москва развернула
массивную тайную операцию, чтобы помочь Дональду Трампу
стать президентом.
Опровержения Белого дома звезды считают пропагандой и
ложью. Они призвали американцев изучить доклад Роберта
Мюллера и заявили, что привлекут главу Белого дома к
ответственности.
"Потому что никто в США - даже глава Белого дома - не вправе
стоять выше закона", - отметили звезды на видео.