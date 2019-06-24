 Україна стійко йтиме шляхом вступу в Альянс, - Парубій на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", виступаючи з вітальним словом до учасників заходу, голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що засідання ради відбувається в складний для України час зміни влади - після президентських виборів і перед парламентськими.
"Те, як минули президентські вибори, показало, що Україна є сучасною європейською державою в плані відкритості та конкурентності. І я переконаний, що в такому самому дусі пвідбудуться і парламентські вибори", - сказав Парубій.
Він наголосив, що вступ до НАТО і ЄС є ключовим завданням зовнішньої політики України, зауваживши, що "незважаючи на результати виборів, Україна стійко йтиме шляхом вступу в НАТО".
"Важливим знаком на цьому шляху є проведення навесні 2020 року Парламентської асамблеї НАТО в Києві. Як свідчить історія, кожна країна - не член НАТО, яка проводила засідання асамблеї, незабаром ставала членом альянсу", - повідомив Парубій.
З і свого боку, президент Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун заявила, що Україна має життєво важливе значення для безпеки і стабільності в цьому регіоні.
Президент ПА НАТО підкреслила, що не можна забувати про те, що останні п’ять років Україна переживає складні часи - 13 тисяч людей загинуло внаслідок окупації Росією української території. За її словами, Росія незаконно утримує сотні українських заручників, серед яких 24 моряки українських ВМС і режисер Олег Сенцов.
"Росія продовжує надавати притулок людям, котрі збили малайзійський "Боїнг", - сказала Мун.
За її словами, Росія зацікавлена в ескалації ситуації на Донбасі, що виразилося, зокрема, у видачі паспортів РФ жителям Донбасу.
Засідання Міжпарламентської ради Україна - НАТО у Львові триватиме 24-25 червня.
"Піздніш"....
Хотя, тоже как-то не очень...
Як небудь обійдуся.
Заздалегідь: я не є прихільником Зеленського, я за справедливість
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
Що то за українці такі?
Майдан победил в 2014г не на выборах, а силой - а в 2019 г. отдал все назад без боя и добровольно.
США вне НАТО, а там посмотрим.
Приклад Грузії - яскравий. Там теж незрозуміла влада проводила якусь "багатовекторну" політику. І що? Народ завжди має право сказати свое слово, і воно буде вирішальним!
Блокуючу меншість в 25 % на референдумі.
Таку кількість "вати" вони вже мають для зупинки руху в НАТО.
"Представитель Зеленского в Верховной Раде Стефанчук указал, что есть решения, которые разъединяют, и, по его мнению, такие решения не нужно выносить на референдум. Он привел пример, что в Англии в 18-м веке был закон блокирующего меньшинства, когда в акционерном обществе люди собирались, выносили на голосование вопрос и голосовали не только "за", но и "против".
"Если количество "против" набирало больше 25%, то это вопрос пока выносился за скобки. - пояснил Стефанчук."
Источник: https://censor.net.ua/n3131634
https://mil.in.ua/**********-chastyna-sertyfikovana-yak-syly-shvydkogo-reaguvannya-nato/