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Все про:НАТО (2013) Парубій (1109) Мун Мадлен (3)

 Україна стійко йтиме шляхом вступу в Альянс, - Парубій на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО

Засідання Міжпарламентської ради Україна - НАТО розпочалося в понеділок у Львові.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", виступаючи з вітальним словом до учасників заходу, голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що засідання ради відбувається в складний для України час зміни влади - після президентських виборів і перед парламентськими.

"Те, як минули президентські вибори, показало, що Україна є сучасною європейською державою в плані відкритості та конкурентності. І я переконаний, що в такому самому дусі пвідбудуться і парламентські вибори", - сказав Парубій.

Він наголосив, що вступ до НАТО і ЄС є ключовим завданням зовнішньої політики України, зауваживши, що "незважаючи на результати виборів, Україна стійко йтиме шляхом вступу в НАТО".

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"Важливим знаком на цьому шляху є проведення навесні 2020 року Парламентської асамблеї НАТО в Києві. Як свідчить історія, кожна країна - не член НАТО, яка проводила засідання асамблеї, незабаром ставала членом альянсу", - повідомив Парубій.

З і свого боку, президент Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун заявила, що Україна має життєво важливе значення для безпеки і стабільності в цьому регіоні.

Президент ПА НАТО підкреслила, що не можна забувати про те, що останні п’ять років Україна переживає складні часи - 13 тисяч людей загинуло внаслідок окупації Росією української території. За її словами, Росія незаконно утримує сотні українських заручників, серед яких 24 моряки українських ВМС і режисер Олег Сенцов.

"Росія продовжує надавати притулок людям, котрі збили малайзійський "Боїнг", - сказала Мун.

За її словами, Росія зацікавлена в ескалації ситуації на Донбасі, що виразилося, зокрема, у видачі паспортів РФ жителям Донбасу.

Засідання Міжпарламентської ради Україна - НАТО у Львові триватиме 24-25 червня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133827
 
   
 Топ коментарі
 
Парубій зробив усе, щоб корупція Порошенка не хвилювалась за свій стабільний зріст протягом 5-ти років.
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А це безпосередньо впливало на наші стосунки з НАТО. Бо питання отримання збройної допомоги було б на зовсім іншому рівні, якщо б не фактор найвищої в Європі корупції в Україні.
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Україна стійко йтиме шляхом вступу в Альянс, - Парубій на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО - Цензор.НЕТ 4185 Не заважайте. У них складне завдання. Здати Україну кацапам, але при цьому перекласти провину на "папередников". Прибрати "закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі й НАТО" і протягти закон про референдум. Коли запрошують до господи (НАТО), а гість(Україна) відповідає:" Та ні, дякую. Не варто мене захицати від буйного сусіда. Мені ще потрібно побороти корупцію. І не вмовляйте, я ще не готова."
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Парубій зробив усе, щоб корупція Порошенка не хвилювалась за свій стабільний зріст протягом 5-ти років.
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А це безпосередньо впливало на наші стосунки з НАТО. Бо питання отримання збройної допомоги було б на зовсім іншому рівні, якщо б не фактор найвищої в Європі корупції в Україні.
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думаешь с любителями надлышкового майна все пойдет гораздо легче?
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Не заважайте. У них складне завдання. Здати Україну кацапам, але при цьому перекласти провину на "папередников". Прибрати "закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі й НАТО" і протягти закон про референдум. Коли запрошують до господи (НАТО), а гість(Україна) відповідає:" Та ні, дякую. Не варто мене захицати від буйного сусіда. Мені ще потрібно побороти корупцію. І не вмовляйте, я ще не готова."
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Парубий становится ключевым и важным игроком в геополитических раскладах . От его мнения зависит очень многое , если не все при вступлении Украины в НАТО. Госдеп нервно курит в сторонке.
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Так, Україна буде йти в НАТО. Пле трохи попізже. В найгіршому випадку відновить цей рух років через 5. А зараз трохи почекає, може й назад відійде.
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"попізже", це - щось інше. Україна стійко йтиме шляхом вступу в Альянс, - Парубій на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО - Цензор.НЕТ 7779
"Піздніш"....
Хотя, тоже как-то не очень... Україна стійко йтиме шляхом вступу в Альянс, - Парубій на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО - Цензор.НЕТ 3424
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Теперь я заметил, что "правильно" - не всегда "красиво".
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Це азіровка. Я теж її інколи використовую.
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Сам ти дурень. Так звучить колоритніше.
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Я знаю українську літературну.
Як небудь обійдуся.
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При зебільній владі знання Української літератури тобі нідочого. Хіба що для власного розвитку - поважаю. А от без знання азіровки важко буде. Бо зебілівка недалеко від азіровки.
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Просто у ЗЕкоманды НАТО на севере, и зовётся ВАТО...
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тільки в нас посаду спікера, тобто "людини, яка розмовляє", міг займати розумово неповноцінний з розмовними вадами, не вимовляючи половину букв абетки))
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А что нада было обрать Сказочника-звиздабола по типу Зеленского?
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цей теж був (казкарь-миздробул), тільки на посаді президента.
Заздалегідь: я не є прихільником Зеленського, я за справедливість
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Зараз ті хто проти Парашенко по версії порохоботів повинні бути за зелемойського. А раніше згідно їхньої методички ми були ахентами кремля 😂
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Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
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Поки що Україна "устойчиво" посилає баригу з підбарижниками................ по-далі...... Україна стійко йтиме шляхом вступу в Альянс, - Парубій на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО - Цензор.НЕТ 1085
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Украина устойчиво выбрала холопа барыги Коломойского себе в президенты! И Холоп уже места в новой раде за 1 000 000 баксов продает. А если человек заплатил такие деньги то он наверное захочет вернут? А за счет когоон вернет? Может быть за счет Зеленского с Коломойским? Да нет вернет он за счет ЗЕбилов!
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І обирає українофобів Бужанських та Дубинських.
Що то за українці такі?
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Порошенко тоже говорил, что Украина будет устойчиво идти по пути вступления, но затем устроил выборы во время войны с антимайданом и русским миром и дал русскому миру ПРАВО выбора. Но русский мир + украинцы им оболваненные и купленные = это и есть антимайдан, который по определению в большинстве - т.е. результаты таких выборов были заведомо в пользу "русского мира".
Майдан победил в 2014г не на выборах, а силой - а в 2019 г. отдал все назад без боя и добровольно.
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Парубий не имеет никакого морального права говорить о чем то более значимом чем свои личные проблемы. Полное отсутствие у данного типа морали - доказанный факт. Мораль и Закон часто в антагонизме к друг другу. Но у парубия абсолютно нет уважения ни к тому ни к другому. Такие люди редкость вообще. Так что любые его слова - плевок в душу Украины. Лучше не обращать на этого человека внимание.
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Главное Украине нужно стать союзником
США вне НАТО, а там посмотрим.
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При чому Україна до вас злочинців Парашенко з палубієм, ви йдете на нари а Україна в НАТО і ЄС
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Партію Шарія зареєстрували, а Саакашвілі - ні. Все, що треба знати про ці вибори...
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забуваем про НАТО ,Медведчуковське ТВ розкаже шо це погано ,зЕ проведе референдум по вступу де більшість скаже НІ .і все. але -ап як кажуть клоуни в кінці .
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Але Майдан ще ніхто не відміняв.
Приклад Грузії - яскравий. Там теж незрозуміла влада проводила якусь "багатовекторну" політику. І що? Народ завжди має право сказати свое слово, і воно буде вирішальним!
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Вони придумали кращу, зручнішу для них фішку.
Блокуючу меншість в 25 % на референдумі.
Таку кількість "вати" вони вже мають для зупинки руху в НАТО.

"Представитель Зеленского в Верховной Раде Стефанчук указал, что есть решения, которые разъединяют, и, по его мнению, такие решения не нужно выносить на референдум. Он привел пример, что в Англии в 18-м веке был закон блокирующего меньшинства, когда в акционерном обществе люди собирались, выносили на голосование вопрос и голосовали не только "за", но и "против".

"Если количество "против" набирало больше 25%, то это вопрос пока выносился за скобки. - пояснил Стефанчук."

Источник: https://censor.net.ua/n3131634
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Українська частина сертифікована як Сили швидкого реагування НАТО
https://mil.in.ua/**********-chastyna-sertyfikovana-yak-syly-shvydkogo-reaguvannya-nato/
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Климкин, это вечный министр «ни о чем» при нем, говорит, что «какое там ЕС и НАТО в ближайшие десятилетия?». Там конь переговорный не валялся. Но субъект П опять тупо в уши нам плюет: «захистимо європейський вибір». Серьезно? Врать - не мешки с ворованным тягать… Армия ещё на выборах категорически сказала - «пошёл вон отсюда, уродец». Не слышали разве? И порекомендовала забрать с собой всю эту шваль воровскую под единым брендом «свинарчук». С их ненасытным: «дай пожрать,купи бу-шку в три дорога и хочешь цемчик?»…
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїна стійко йтиме шляхом вступу в Альянс, - Парубій на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО
 
 
 
 
 
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