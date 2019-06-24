 Україна стійко йтиме шляхом вступу в Альянс, - Парубій на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", виступаючи з вітальним словом до учасників заходу, голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що засідання ради відбувається в складний для України час зміни влади - після президентських виборів і перед парламентськими.

"Те, як минули президентські вибори, показало, що Україна є сучасною європейською державою в плані відкритості та конкурентності. І я переконаний, що в такому самому дусі пвідбудуться і парламентські вибори", - сказав Парубій.

Він наголосив, що вступ до НАТО і ЄС є ключовим завданням зовнішньої політики України, зауваживши, що "незважаючи на результати виборів, Україна стійко йтиме шляхом вступу в НАТО".

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"Важливим знаком на цьому шляху є проведення навесні 2020 року Парламентської асамблеї НАТО в Києві. Як свідчить історія, кожна країна - не член НАТО, яка проводила засідання асамблеї, незабаром ставала членом альянсу", - повідомив Парубій.

З і свого боку, президент Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун заявила, що Україна має життєво важливе значення для безпеки і стабільності в цьому регіоні.

Президент ПА НАТО підкреслила, що не можна забувати про те, що останні п’ять років Україна переживає складні часи - 13 тисяч людей загинуло внаслідок окупації Росією української території. За її словами, Росія незаконно утримує сотні українських заручників, серед яких 24 моряки українських ВМС і режисер Олег Сенцов.

"Росія продовжує надавати притулок людям, котрі збили малайзійський "Боїнг", - сказала Мун.

За її словами, Росія зацікавлена в ескалації ситуації на Донбасі, що виразилося, зокрема, у видачі паспортів РФ жителям Донбасу.

Засідання Міжпарламентської ради Україна - НАТО у Львові триватиме 24-25 червня.

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