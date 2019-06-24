 "Результат непередбачуваний", - Ар'єв про ймовірність повернення РФ у ПАРЄ

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова делегації Верховної Ради у ПАРЄ Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.
"В української делегації сьогодні в Страсбурзі важкий день. Кожна сесія ПАРЄ останні роки ставала тяжчою за попередню в питанні санкцій проти російської делегації. Ця може стати вирішальною. Різниця між 2014 роком і нинішнім моментом полягає в тому, кому ми протистоїмо. Тоді це була Москва і група проросійських парламентарів. Тепер це Москва, група проросійських парламентарів, суттєво збільшена за рахунок росту популярності в ЄС популістів і радикалів, а також керівництво Ради Європи, Німеччина і Франція. Антанта 2.019", - пише Ар'єв.
Він констатує, що завдання українських дипломатів ускладнилося в рази, і позиції ослабли.
"Незважаючи на те, що єдність делегація тримає, ми маємо порушену єдність інституцій і нові умови - розпущений парламент (в такий час до всіх перехідних традиційно менше дослухаються - чекають нового складу), напіввідставлений міністр закордонних справ і президент, якому події в ПАРЄ нецікаві. Тому результат непередбачуваний, попри всю нашу готовність дати серйозний бій. Будемо робити все можливе в цих умовах", - запевнив нардеп.
"І потримайте за нас кулаки", - додав він.
Так ты же сама голосовала за зебло, а он ставленник олигарха Бабушки Кончиты., который прибыл, чтоб разграбить Украину и не скрывает этого. Откуда этот плач Ярославны, или анабиоз таки проходит со временем и работа мозга восстанавливается. Это радует. Морковка в помощь.
А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя.
До того ж постає ряд питань. Наприклад - чому Україна не воює з Росією в Криму (анексія Криму відбулась раніше створення ЛДНР), а "натомість "воює" з Росією на Донбасі. Адже Росія не заперечує своєї присутності в Криму................
ну ви і казкар
Чому Україна "воює" з Росією на Донбасі, а не воює в Криму?
Адже Крим раніше було приєднано до Росії аніж створено ЛДНР. І до того ж - Росія відкрито стверджує що в Криму є її війська.
І росія на нас не нападала ?
Чого ти вихиляєшся - напиши прямо.
А стосовно "напиши прямо", так це не той ресурс де можна прямо писати такі речі.............
І я вже давненько орієнтуюсь в твоїх вподобаннях.
Перше. "Справа в тому що коли казати "війна" то її потрібно перед цим оголосити".
Є якісь заперечення? Аргументуй.
Друге."Чому Україна "воює" з Росією на Донбасі, а не воює в Криму?
Адже Крим раніше було приєднано до Росії аніж створено ЛДНР. І до того ж - Росія відкрито стверджує що в Криму є її війська."
Відповіді (адекватної) на це питання я так і не почув.
Поясни, чому в кожній темі - або по Майдану, чи по війні, чи по Боінгу, ти завжди виступаєш на стороні росії ? Це ж не збіг.
До того ж ти спокійно відвідуєш окупований Крим, отже не вважаєш росєян ворогами і вболіваєш за їхню перемогу.
Чому Україна не воює за Крим військовим шляхом ? А який в цьому сенс, якщо можна провести деокупацію дипломатичними методами, нехай поки посидять за перешийком.
А Дамбас інша справа, якщо припинимо воювати, то наша безпека під питанням.
2. В кожній, названій тобою темі - я на стороні справедливості і здорового глузду.
"майдан" згідно Конституції - державний переворот. До того ж "влада" яку "намайданували" - за п'ять років не зробила для людей нічого доброго.
Стосовно "війни"...........
Якщо воювати, то давайте оголошуєм військовий стан, оголошуєм війну і починаємо воювати і за Крим, і за Донбас.
"Деокупація дипломатичними методами", це - утопія.
Ну і не їздити в Крим - не бачу причин.
2. На росії ніколи не було здорового глузду, якщо ти їх підтримуєш, то теж не сповна розуму.
До того ж я пам'ятаю твоє ненависне ставлення до атовців - ти будеш воювати, ні, ти воюєш проти своєї країни за росію.
А кому служит Зеленский?
Помните старый анекдот, где была фраза: "Если дипломат говорит "может быть", это значит "нет"?
Дискусію в ПАРЄ бачу так.
- Ми вимагаємо дотримання норм...
- Звідки шановне панство?
- Україна !
- Це ви обрали клоуна президентом, що називає вашу країну шльондрою, пропонує з Путіним «домовитись посередині»?
- Ну...
- А як буде українською: "Fuck you"?
- Мнє заплатят?
- Звичайно, як домовлялися.
- Тогда я готов. Как Україна. Ги-ги.
- Ваш улюблений колір?
- Ну ви і прікольниє. Ги-ги.
- Що Ви думаєте про РФ?
- Рассія нє нарушаєт граніци, ана іх пєрєдвігаєт. Ги-ги..
- Ваше ставлення до співробітників Квартал-95?
- Вєрниє слугі. Люблю кагда мнє пакланяются
- Ваше відношення до спорту.
- Я качок, как Шварцнєггєр.
- Ваше відношення до наркотиків.
- Я сдавал аналізи. Всє відєли шоу.
- Що скажете про нетрадиційні відношення?
- Ещё раз повторяю- поцєловать лучшєво друга і бізнєс-партньора-ето нє гомосєксуалім.
- Ваше улюблене знаряддя праці?
- Ой, я навєрноє покраснєл, да?.
- Три асоціації з найкращим другом?
- Напас. Дорожка. Вєна.