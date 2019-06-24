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Все про:Ар'єв (220) ПАРЄ (457) Росія (17727)

 "Результат непередбачуваний", - Ар'єв про ймовірність повернення РФ у ПАРЄ

Українська делегація в ПАРЄ опинилася в значно складніших умовах, ніж у 2014 році, адже кількість проросійських парламентаріїв істотно збільшена за рахунок зростання популярності в ЄС популістів і радикалів.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова делегації Верховної Ради у ПАРЄ Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.

"В української делегації сьогодні в Страсбурзі важкий день. Кожна сесія ПАРЄ останні роки ставала тяжчою за попередню в питанні санкцій проти російської делегації. Ця може стати вирішальною. Різниця між 2014 роком і нинішнім моментом полягає в тому, кому ми протистоїмо. Тоді це була Москва і група проросійських парламентарів. Тепер це Москва, група проросійських парламентарів, суттєво збільшена за рахунок росту популярності в ЄС популістів і радикалів, а також керівництво Ради Європи, Німеччина і Франція. Антанта 2.019", - пише Ар'єв.

Він констатує, що завдання українських дипломатів ускладнилося в рази, і позиції ослабли.

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"Незважаючи на те, що єдність делегація тримає, ми маємо порушену єдність інституцій і нові умови - розпущений парламент (в такий час до всіх перехідних традиційно менше дослухаються - чекають нового складу), напіввідставлений міністр закордонних справ і президент, якому події в ПАРЄ нецікаві. Тому результат непередбачуваний, попри всю нашу готовність дати серйозний бій. Будемо робити все можливе в цих умовах", - запевнив нардеп.

"І потримайте за нас кулаки", - додав він.

Результат непередбачуваний, - Арєв про ймовірність повернення РФ у ПАРЄ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133824
 
 
 Топ коментарі
 
какой барыга ? ))) Кого имеешь в виду? Зеленского, Богдана или может еще кого ?
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что то уже и новая власть не торопиться "называть вещи своими именами "...
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А что вы хотели от олигархических телеканалов олигархической власти? У них и агрессор свой, они же торгуют с ним до сих пор и в прекрасных отношениях. О чем это говорит? О том, что олигархата не должно быть во власти, что олигархат - враг народа ,но люди, зомбированные ихним телевидением идут и как овцы перед убоем голосуют за своих врагов. ЖАХ.
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Лариса fb3d953c
Так ты же сама голосовала за зебло, а он ставленник олигарха Бабушки Кончиты., который прибыл, чтоб разграбить Украину и не скрывает этого. Откуда этот плач Ярославны, или анабиоз таки проходит со временем и работа мозга восстанавливается. Это радует. Морковка в помощь.
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Если ты больной на голову и свои галлюцинации приписываешь посторонним людям ,то это твои проблемы иди и лечись. Я 100 раз говорила за кого голосовала -за ГРИЦЕНКА, напиши себе на лбу и читай каждый день как смотришь в зеркало.) И второе ,я не тролль и могу критиковать и Пэдрю и Зелю и порохоботов и зелеботов ,если найду на это причины и поводы, а не просто трепней заниматься как ты.
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Ты серьёзный и деловой человек. занимаешься нужным и полезным делом. А мы так погулять вышли. тролляки хреновы. А зачем тебе уважаемый, писать под женским ником. Я больше 10 служу админом на одном известном ресурсе и очень хорошо разбираюсь в женской и мужской манерах написания соабчений.
А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя.
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Вот такие мелочи и показывают, что Украина находится под внешним управлением паРаши. А после скупки телеканалов и мозги самого активного украинского электората - бабушек и дедушек, будут промыты паРашинской пропагандой.
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Ошибаетесь. Украиной хотят управлять и паРаша и Америка с ЕС и тянут ее во все стороны. А своей политики и стратегии развития Украина не имеет. Если бы имела,то защищала бы Крым и не велась бы на требование Запада не воевать за Крым.Если бы имела ,то после Тузлы ,когда Путин еще при Кучме хотел захватить Крым , Украина бы укрепила свою армию, а не разворовала. Если бы была стратегия развития государства и желание иметь свою страну,то у нас не был бы сейчас олигархат у власти без рода и племени ( у олигархата нет ни своей страны, ни народа, ни национальности, у него весь мир там где баксы - его, бабло -это его национальность).Народ этого до сих пор не понимает и тупо избирает во власть олигархат. Видимо поймет, когда полностью вымрет и лишится своего государства, а может и тогда не поймет.
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А зараз ще гірше - замість олігархата обрали "незалежну" маріонетку олігарха.
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Есть отличный признак, что сделали правильно - массированная кампания черного пиара против ЗЕ. Это означает, что выбор абсолютно верный. Если бы ЗЕ устраивал Москву и олигархов, то в инете была бы тишина, как при хряке, который абсолютно устраивал Кремль.
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Ги-ги. А тепер застосуйоте все до того шквалу бруду, який вивалився на Пороха під час президентської нампанії. В твоїх речах змінити Зе на Порох - і будуть золоті слова.
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Ставленник олигарха - не хуже чем сам олигарх- регионал.
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Все, что ві написали и есть признаки внешнего управления. Отсутствие своей стратегии развития, сдача Крыма без единого выстрела так, как удобно паРаше, развал армии, откровенное и порой открытое внедрения во все властные структуры агентов Кремля, принадлежность большинства каналов ТВ пророссийским силам и т.д. Основной активный электрорат бабушки и дедушки, которые без ТВ не могут жить. Вот на последних выборах немного поактивничала молодежь на стороне ЗЕ и результат сразу налицо и жутко испугал Кремль. Моментально массированная кампания черного пиара против ЗЕ в интернете, при чем ничего подобного раньше не было. Правда, сейчас она бумерангом бъет против хряка и паРаши, но на долго ли? Хват ли сил и ума у молодежи ей не поддатся?
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Я считаю,что на выборах нужно голосовать не за Пэтю и не за Зелю, они олигархат и этим все сказано, уже 27 лет под олигархатом и дожили до ручки и войны. Нужно голосовать за украинские партии патриотического склада - "Голос", Свобода, Гражданская позиция. Вот эти партии в Раде были бы очень кстати в нынешней непростой ситуации.
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Свобода-это вариант и далеко не плохой. Знаю многих и знаю, что много хорошего было ими сделано.
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Одно но, они непроходные и можно просто потерять свой голос и сделать недобор в проходную патриотическую партию "Голос". Нужно перед самыми выборами посмотреть соцопрос и вероятность прохода партии в Раду. Что толку голосовать за непроход. Я всегда голосовала за Гриценка на президента и он всегда не проходил и мой голос терялся.В этом проблема выборов.
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...У мене була дуже слаба надія, що нам вдасться уникнути ось цієї самої всесвітньої ганьби «Україна вибрала коміка», і я пояснювала технологію «вигравання виборів через серіали» не стільки на те, щоб людей зупинити, скільки - щоб попередити впадання в депресію. Щоб українці про себе не думали, що от, мовляв, повелися, бо дурніших за нас немає, заслужили на премію Дарвіна. Навіть у суботу 20 квітня, в наш «день тиші» вже, давала інтерв'ю французькому RFIі, і вони питали: то що, українці такі наївні? А я казала: це всіх чекає, це завтра у вас буде, ми просто плацдарм для випробовування певних технологій, котрі мають насправді глобальне поширення. А вони кажуть: у нас уже. Маючи на увазі «жовті жилети». - blog.yakaboo.ua/o-s-zabuzhko/?fbclid=IwAR2t5mPVQz9UOmqfBiS-mC7_pKXG7nrMI9paf9WLMUSLt56L3Z0h5go28BM
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А не сами ли украинские политики довели до возвращения Кацапстана в ПАСЕ? Вот вам и АТО 5 лет ,а не война, и "гражданский конфликт" , и террористы вместо оккупантов и агрессоров. Прошлая власть не хотела называть вещи своими именами и получает поэтому такие финты от ЕС.
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что то уже и новая власть не торопиться "называть вещи своими именами "...
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Для меня новая власть мало чем отличается от старой. И там и там олигархические уши выглядывают, только там был сам олигарх- рыгианнал во всей красе у власти, а тут его ставленник.
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Для меня новая власть мало чем отличается от старой. И там и там олигархические уши выглядывают, только там был сам олигарх- рыгианнал во всей красе у власти, а тут его ставленник.
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Я избирала Гриценко и он был наилучший среди всех кандидатов. И второе - не учись свои фантазии приписывать незнакомым людям, о которых ты ничего не знаешь и тыкать. Мы с тобой коров вместе не пасли.
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Справа в тому що коли казати "війна" то її потрібно перед цим оголосити.
До того ж постає ряд питань. Наприклад - чому Україна не воює з Росією в Криму (анексія Криму відбулась раніше створення ЛДНР), а "натомість "воює" з Росією на Донбасі. Адже Росія не заперечує своєї присутності в Криму................
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Я и сама хотела бы ответа на вопрос Чому?
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андруша, а у вас є сумніви, що росія напала в Криму, а на Дамбасі ні ?
ну ви і казкар "Результат непередбачуваний", - Ар'єв про ймовірність повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2896
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У мене..................та і не лише в мене - є питання.......
Чому Україна "воює" з Росією на Донбасі, а не воює в Криму?
Адже Крим раніше було приєднано до Росії аніж створено ЛДНР. І до того ж - Росія відкрито стверджує що в Криму є її війська.
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Тобто ти авторитетно стверджуєш, що росіян в Дамбасє нєт ?
І росія на нас не нападала ?
Чого ти вихиляєшся - напиши прямо.
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Я десь і колись таке стверджував? "Результат непередбачуваний", - Ар'єв про ймовірність повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 3950

А стосовно "напиши прямо", так це не той ресурс де можна прямо писати такі речі.............
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Ти стверджуєш навіть зараз - беручи в лапки "війна та воює"
І я вже давненько орієнтуюсь в твоїх вподобаннях.
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А тепер давай по-порядку і не зіскакуючи з теми.

Перше. "Справа в тому що коли казати "війна" то її потрібно перед цим оголосити".
Є якісь заперечення? Аргументуй.

Друге."Чому Україна "воює" з Росією на Донбасі, а не воює в Криму?
Адже Крим раніше було приєднано до Росії аніж створено ЛДНР. І до того ж - Росія відкрито стверджує що в Криму є її війська."


Відповіді (адекватної) на це питання я так і не почув.
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А чого ми мали оголошувати війну, якщо її вже оголосили нам, хочеш ти цього бачити чи ні.
Поясни, чому в кожній темі - або по Майдану, чи по війні, чи по Боінгу, ти завжди виступаєш на стороні росії ? Це ж не збіг.
До того ж ти спокійно відвідуєш окупований Крим, отже не вважаєш росєян ворогами і вболіваєш за їхню перемогу.
Чому Україна не воює за Крим військовим шляхом ? А який в цьому сенс, якщо можна провести деокупацію дипломатичними методами, нехай поки посидять за перешийком.
А Дамбас інша справа, якщо припинимо воювати, то наша безпека під питанням.
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1. Нам (Україні) війну ніхто не оголошував.

2. В кожній, названій тобою темі - я на стороні справедливості і здорового глузду.
"майдан" згідно Конституції - державний переворот. До того ж "влада" яку "намайданували" - за п'ять років не зробила для людей нічого доброго.
Стосовно "війни"...........
Якщо воювати, то давайте оголошуєм військовий стан, оголошуєм війну і починаємо воювати і за Крим, і за Донбас.
"Деокупація дипломатичними методами", це - утопія.
Ну і не їздити в Крим - не бачу причин.
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1.Де факто оголошували.
2. На росії ніколи не було здорового глузду, якщо ти їх підтримуєш, то теж не сповна розуму.
До того ж я пам'ятаю твоє ненависне ставлення до атовців - ти будеш воювати, ні, ти воюєш проти своєї країни за росію.
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Прошлая? Все шукаєте виправдання програшам презЕдента та нової влади в зовнішній політиці? Це відбувається тому, що для них це НЕ програш, а запланований напрямок руху. Вони піклуються про припинення ізоляції та зняття санкцій з рашки, а не про БЛАГО УКРАЇНИ
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100%, бо саме дії зе послабили авторитет України.
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С бывшей властью он и был на нуле. Обделались с Северным потоком, потом с выборами в Америке против Трампа, называли войну АТО, а агрессора террористами, торговали с оккупантом и сейчас торгуем. Это ужас и бардак в политике.
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а с этим я не соглашусь ибо видела реакцию Европы на Порошенко и на ЗЕ. Возвращение кацапов в политику -это есть оценка неработы нового презика.
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А чего мне искать оправдания кому -то? А,тролль? Я же не ты. Я пишу на сайте свои личные мнения и наблюдения и имею свою независимую ни от кого точку зрения.
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Президент повинен кожного дня моніторити і миттєво включатись в рішення питань по захисту інтересів України, а не відмовчуватись. А, троль? "Результат непередбачуваний", - Ар'єв про ймовірність повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 5387
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Я что-то пропустил или преЗЕдент ввел военное положение и объявил войну паРашке?.. Может мы уже оттесняем бунтарей к границам паРашки?... "Результат непредсказуем", - Арьев о вероятности возвращения РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 5531
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Аря, тебе пора на свалку вместе с хозяином
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нет разумеется, но там должен быть человек, который служит стране, а не одному конкретному человек. Разве не так?
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ну тебе наверное виднее кому служит Арьев ....
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ну раз ты все про всех знаешь (кто кому служит), так скажи мне кому служит Богдан?
А кому служит Зеленский?
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Еще рано заявлять об этом, нужно хотя бы годик посмотреть. Все увидели, что Петя служит, лишь своим барыжным интересам (даже в военной сфере) и, как цивилизованные, ждали когда ж барыга уже уйдет. Надеюсь Зе не хочет войти в историю, как барыга петро. Но это надежды, украинци ни разу не угадали с президентами, телевизор сильнее...
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Краще подивитися 5 років у складі РФ і звинуватити папєрєдніка?
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Шо ты мелешь, какое "складі РФ"? Вам еще методички не поменяли? Страшилки не проконали и не проканают - Украина независима, и не ***** ни Барыга ни Клоун не смогут этого изменить
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А те, що ти добре розумієш хто кому служить. Не бреши людям, а краще мовчи, якщо не хочеш відповідати.
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Мы имея пять лет войны не смогли доказать что ********* враг ?
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В силу гибридности всего происходящего результат предсказуем, все к этому потиху идет.
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нет никакой гибридности …. есть манипуляция информацией разного рода, есть заискивание перед более сильным и богатым , есть просто страх и есть просто жажда наживы . Всё остальное от лукавого …
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С их уровнем разведки они и сами могли бы это нам доказать, если б хотели. Причём задолго до начала этой войны.
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Та все дуже просто - барига вже і ЄС остогид зі своїми побрехеньками.
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какой барыга ? ))) Кого имеешь в виду? Зеленского, Богдана или может еще кого ?
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Да и твою ЗЕленую шмару никто и в хрен не ставит.
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Тримайтеся, Володимир! Робіть все можливе, а ми будемо тримати кулаки за вас!
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Навпаки. Результат на диво передбачуваний. До цього спонукають дії, точніше - повна бездіяльність нового українського (?) керівництва у захисті українських національних інтересів.
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Нужно было требовать с самого начала, от гарантов по Будапештскому меморандуму, совбеза ООН, как страна которая отказалась от ядерного оружия и в последствии подвергшаяся агрессии и оккупации, санкций против России иранского уровня, как минимум для начала 25% налога на все энергоносители экспортируемые в страны НАТО с России. Говорите не возможно, посмотрите на таможенные пошлины которые ввел Трамп против Китая +25% да запросто... а то тот фарс который гнилой Запад ЕС называет санкциями никак не вернет нам наши территории... вот этот все пять лет должен был быть главный посыл нашей делегации в ПАСЕ и всего МИДа, а не то унылое пезпонтовое нытье...
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Ну, тот же арьев тоже времени зря не терял, писали, что прикупился квартирами, автомобилями и домом под киевом.
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"Символічно" що країну-вбивцю повертають у парє у дні коли офіційно було повідомлено імена терористів які збили пасажирський боїнг з 3 сотнями людей. ось вона меркелівсько-макронівська мораль...
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Вони служби такими були, а тепер з'явилася можливість втілити їхні бажання у життя.
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Я впевнений що рано чи пізно Зеленський отримає звання Героя РФ.
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давно пора открыть глаза и признать, что весь мир не с нами, а с деньгами.
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Це ні для кого не секрет. Але робота президанта в тому і полягає, працювати РАЗОМ З КОМАНДОЮ: подзвонити, зустрітися, продавити, вмовити. Відстояти інтереси СВОЄЇ країни, а не відморозитися. Це прямий обов"язок президента. Зовнішня політика. 5 років це вдавалось. І ось... маємо
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не розповідайте мені казки, про те, що останні 5 років нам вдавалася зовнішня політика. наприклад, зміна Сергєєва і Дещиці на Єльченко і Клімкіна - це, як мінімум, помилка.
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Неужели всё так плохо?
Помните старый анекдот, где была фраза: "Если дипломат говорит "может быть", это значит "нет"? "Результат непередбачуваний", - Ар'єв про ймовірність повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 5843
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"Результат непередбачуваний", - Ар'єв про ймовірність повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 5718Юрій Каракай‏ @karakay67 29 мин.29 минут назад

Дискусію в ПАРЄ бачу так.
- Ми вимагаємо дотримання норм...
- Звідки шановне панство?
- Україна !
- Це ви обрали клоуна президентом, що називає вашу країну шльондрою, пропонує з Путіним «домовитись посередині»?
- Ну...
- А як буде українською: "Fuck you"?
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Доброго ранку! Це українське радіо і у нас в гостях Володимир Зеленський. У нас зараз відбудеться бліц опитування.
- Мнє заплатят?
- Звичайно, як домовлялися.
- Тогда я готов. Как Україна. Ги-ги.
- Ваш улюблений колір?
- Ну ви і прікольниє. Ги-ги.
- Що Ви думаєте про РФ?
- Рассія нє нарушаєт граніци, ана іх пєрєдвігаєт. Ги-ги..
- Ваше ставлення до співробітників Квартал-95?
- Вєрниє слугі. Люблю кагда мнє пакланяются
- Ваше відношення до спорту.
- Я качок, как Шварцнєггєр.
- Ваше відношення до наркотиків.
- Я сдавал аналізи. Всє відєли шоу.
- Що скажете про нетрадиційні відношення?
- Ещё раз повторяю- поцєловать лучшєво друга і бізнєс-партньора-ето нє гомосєксуалім.
- Ваше улюблене знаряддя праці?
- Ой, я навєрноє покраснєл, да?.
- Три асоціації з найкращим другом?
- Напас. Дорожка. Вєна.
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Могут и в ПАСЕ вернуть и санкции ослабить до снятия, все потому что при старой власти был антироссийский президент и его делегация, которая не давала спуску кацапам. А что теперь? Президент Зе ро нет его нет его позиции и ему пожевать на эти проблемы, главное все перевести в 95 квартал.
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Арьев, забыл, как ваше делегация голосовала за антиазербайджанские резолюции?!! Против Азербайджана, который сразу поддержал вас с Крымом и сейчас дает почти все СТО процентов нефти! Пид.р ты гнойный, это тебе бумерангом вернулось, за подлость.
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