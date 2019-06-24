 Підозрюваного у вбивстві 9-річного хлопчика в Києві затримали, - Крищенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції в Києві.
За словами бабусі, дев’ятирічний хлопчик близько 20:00 у п’ятницю, 22 червня, вийшов на вулицю. Коли стемніло, бабуся кинулася шукати онука, однак безрезультатно. Тоді вона одразу зателефонувала на 102. Враховуючи всі обставини, слідчими було прийнято рішення невідкладно внести інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України
Правоохоронці оперативно почали проводити усі необхідні заходи для встановлення місцезнаходження малолітнього і вже зовсім скоро вийшли на слід дитини: камери відеоспостереження одного із торгових центрів зафіксували, як хлопчик іде разом із якимось чоловіком. Невдовзі особу останнього встановили.
Коли ж поліцейські прийшли на адресу проживання киянина, той поводився нервово, плутався у показах. Чоловіка доставили до Дарницького управління поліції, а в цей час на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що у озері Вирлиця рибалки виявили тіло дитини, за описом схожого на зниклого хлопчика.
На місце події виїжджало керівництво столичної поліції, слідчо-оперативні групи столичного главку та Дарницького управління поліції, співробітники районної прокуратури, судмедексперт, кінологи зі службовими собаками, експерти-криміналісти, рятувальники.
"На тілі дитини експерти виявили численні колото-різані рани і травму черепа. На березі була захована сорочка загиблого та його блокнот. Також водолази дістали із дна озера предмети, схожі на ніж та молоток. Речові докази вилучені та направлені на експертизу", - розповів начальник столичної поліції Андрій Крищенко.
Чоловік, котрого зафіксували камери відеоспостереження разом з хлопчиком у вечір його зникнення, в управлінні поліції зізнався у вбивстві дитини:
"Зловмисника одразу ж затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що йому – 30 років, проживає у Києві, веде аморальний спосіб життя. Із хлопчиком затриманий був близько знайомий, оскільки він є братом співмешканця мами загиблого. Дитина здебільшого проживала із бабусею окремо від нової сім’ї матері", - повідомив Андрій Крищенко.
За попередньою інформацією, у день зникнення дитини між братами та мамою хлопчика виник конфлікт, на ґрунті котрого підозрюваний і вирішив помститися.
Наразі фігуранту повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п'ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі. Слідчі подали до суду клопотання про обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Нагадаємо, вчора, 23 червня, в озері в Деснянському районі знайшли тіло дитини. Ним виявився 9-річний хлопчик, який зник увечері 22 червня. Дитина близько восьмої години вечора відпросилася у бабусі погуляти біля будинку. Згодом хлопчик не повернувся додому і не відповідав на телефонні дзвінки. Правоохоронці встановили, що дитину спочатку зарізали, а потім втопили.
Жаль что смертную казнь для таких уродов не применишь ..
вам известно, сколько родителей в Украине считают, что бить детей - это нормально и даже "полезно"? А между "бить" и "убить" - разница небольшая.
взрослые бьют детей обычно чтобы самоутвердиться за счет слабого. Из-за банальных комплексов неполноценности. Старший брат мог убить младшего просто чтобы отомстить за обиду на взрослого, которому он отомстить не в силах.
Старший брат мог убить младшего просто чтобы отомстить за обиду на взрослого, которому он отомстить не в силах.
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вы слишком много смотрите детективов.
с такими ублюдками вроде вас, которые позволяют себе хамить без малейшего повода и даже не понимают своего хамства, мне говорить не о чем.
Попытки навесить ярлык на собеседника - яркий пример низкой самооценки. Вас уж точно в детстве били. И вы наверняка не видите проблемы в том чтобы "шлепнуть ребенка по попе".
говорить с такой быдлотой мне лично не о чем.
и до тех пор, пока подавляющее большинство нашего населения не видят ничего зазорного в том, чтобы "шлепнуть по попе" ребенка, у нас будет процветать и насилие над детьми большего масштаба.
так что когда будете еще раз читать новости об убийстве ребенка - имейте в виду, что те кто оправдывает "шлепанье по попе" породили и убийц детей.
Если взять общеизвестные ценности христиан, то:
"Какой отец не наказывает своего сына?" (И.Х.)
Деньги - вот главный мотив убийства.
Пресловутая собственность.
А ребенок или нет - то дело десятое.
Правильно вспомнили.
Но выродкам таким в СССР было, конечно, легче - наследовать было мало чего (искушения меньше, это же всегда "искусители" виноваты), собственность то в основном была государственная, а за попытку присвоить гос.собственность был рассрел.
Насчет "блокировок" я не знаю, я не специалист по психологии уголовников.
Вон их сколько в ЛДНР и запоребриком, психиатров не хватит изучать.
Но вот прочитал и задумался...
Это будет всего лишь успокоением общественности что такого больше точно не повторится. А оно возьмет и повторится, причем с той же частотой
интересно, почему?
це на заміну "зради зрадної" нас через медіа зараз деморалізують "кровавимі мальчікамі і дєвочкамі"
чи хтось публічно порівняв був статистику по таких злочинах хоча б за три останні роки..?
И нет, я не считаю, что у 73% избирателей Украины протекла крыша - но она однозначно протекла у самых ярых сторонников как Зели, так и Порошка. Причем у последних, вроде этого Али Хасана, ввиду проигрыша их кумира, протекла гораздо конкретнее.
потому и крыши у ваты сплошь потекшие,потому что не думают
И убил
От обиды
В моей голове ЭТО не укладывается
Например, младшему брату могли оставить квартиру в наследство, а старшему - нет.
Вот ему и стало "обидно", "двуногому без перьев"(С)
Какая же прекрасная у вас страна!!! Слава Украине!!!
у вас в Латвии то же не совсем прекрасно.
брати, сестри, діти, батьки , племінники
молодці "розкрили злочин"
особливо, як згадати "успіхи" оновлених мусорів і прізвище їхнього міністра
а підстави звісно є, інакше не писав би.
А старший брат мальчика - скорее всего, "лицо с низким социальным статусом", а если еще и сиделец, то для мусоров вообще лафа..
Откройте книгу "Сто лет криминалистики" (переводная, середины 70-х годов издания, тогда 100 лет криминалистике и было), и увидите, что чаще всего убивают "любяшие" родственники и интерес самый простой - денежный.
P.S. "Сто лет криминалистики" - книга завлекательная и научная, рассматриваются проблема - кейз - решение, например: "как отличить кровь человека от крови животного?", "а был ли пострадавший жив в момент утопления"? или про изобретение проверки отпечатков пальцев.
Прочла я сию увлекательную книгу лет так в 12, и месяц спать не могла после причтения, потом попустило.
А терморектальний допит взагалі творить чудеса.
Чтобы принять версию про серийного убийцу, нужен не один год и куча трупов...)
Хотя ньюансами занимаются опера, следак из прокуратуры в это лезть не будет...
Сумно. Дитина загинула, у родині подвійне горе, а журналістам доведеться забути цю історію і шукати іншу... там де якийсь мусор вбив!
1. Если старший брат жил с мамой - значит убитый младший - от другой женщины.
2. Может быть острая обида: мать больна, алименты не платились, наследство только меньшему.
3. Не исключено, что это месть отцу.
В отличие от большинства обличителей, от проклятий в адрес убийцы воздержусь.
Он поступил страшно, но мы не знаем, что было его мотивом.
Добавлю новую инфу:
Семья, по заявлению полиции, была неблагополучной, ребенок жил с бабушкой.
Короче, наша грустная действительность, сплошная санта-барбара...
П.С.
Только что сообщили, что убийца психически нездоров.