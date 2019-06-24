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 Підозрюваного у вбивстві 9-річного хлопчика в Києві затримали, - Крищенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

У Києві затримали підозрюваного у вбивстві 9-річного хлопчика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції в Києві.

За словами бабусі, дев’ятирічний хлопчик близько 20:00 у п’ятницю, 22 червня, вийшов на вулицю. Коли стемніло, бабуся кинулася шукати онука, однак безрезультатно. Тоді вона одразу зателефонувала на 102. Враховуючи всі обставини, слідчими було прийнято рішення невідкладно внести інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України

Правоохоронці оперативно почали проводити усі необхідні заходи для встановлення місцезнаходження малолітнього і вже зовсім скоро вийшли на слід дитини: камери відеоспостереження одного із торгових центрів зафіксували, як хлопчик іде разом із якимось чоловіком. Невдовзі особу останнього встановили.

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Коли ж поліцейські прийшли на адресу проживання киянина, той поводився нервово, плутався у показах. Чоловіка доставили до Дарницького управління поліції, а в цей час на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що у озері Вирлиця рибалки виявили тіло дитини, за описом схожого на зниклого хлопчика.

На місце події виїжджало керівництво столичної поліції, слідчо-оперативні групи столичного главку та Дарницького управління поліції, співробітники районної прокуратури, судмедексперт, кінологи зі службовими собаками, експерти-криміналісти, рятувальники.

Підозрюваного у вбивстві 9-річного хлопчика в Києві затримали, - Крищенко 01

"На тілі дитини експерти виявили численні колото-різані рани і травму черепа. На березі була захована сорочка загиблого та його блокнот. Також водолази дістали із дна озера предмети, схожі на ніж та молоток. Речові докази вилучені та направлені на експертизу", - розповів начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

Підозрюваного у вбивстві 9-річного хлопчика в Києві затримали, - Крищенко 02

Чоловік, котрого зафіксували камери відеоспостереження разом з хлопчиком у вечір його зникнення, в управлінні поліції зізнався у вбивстві дитини:

"Зловмисника одразу ж затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що йому – 30 років, проживає у Києві, веде аморальний спосіб життя. Із хлопчиком затриманий був близько знайомий, оскільки він є братом співмешканця мами загиблого. Дитина здебільшого проживала із бабусею окремо від нової сім’ї матері", - повідомив Андрій Крищенко.

Підозрюваного у вбивстві 9-річного хлопчика в Києві затримали, - Крищенко 03

За попередньою інформацією, у день зникнення дитини між братами та мамою хлопчика виник конфлікт, на ґрунті котрого підозрюваний і вирішив помститися.

Підозрюваного у вбивстві 9-річного хлопчика в Києві затримали, - Крищенко 04

Наразі фігуранту повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п'ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі. Слідчі подали до суду клопотання про обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Підозрюваного у вбивстві 9-річного хлопчика в Києві затримали, - Крищенко 05

Нагадаємо, вчора, 23 червня, в озері в Деснянському районі знайшли тіло дитини. Ним виявився 9-річний хлопчик, який зник увечері 22 червня. Дитина близько восьмої години вечора відпросилася у бабусі погуляти біля будинку. Згодом хлопчик не повернувся додому і не відповідав на телефонні дзвінки. Правоохоронці встановили, що дитину спочатку зарізали, а потім втопили.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133822
 
 
 Топ коментарі
 
30-летний обиделся на 9-летнего...
И убил
От обиды
В моей голове ЭТО не укладывается
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Если Шифер с крыши сдуло наглухо,то и не такое может случится,особенно если туловище изнеженное наркотой или алкоголем.
Жаль что смертную казнь для таких уродов не применишь ..
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Ali Hasan - я тоже был за смертную казнь, потому что только страх перед ней и может остановить некоторых подонков...

Но вот прочитал и задумался...
Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве задержан, им оказался старший брат, - Крищенко - Цензор.НЕТ 1759
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Что-то не верится. Просто из-за обиды детей не убивают.
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Если Шифер с крыши сдуло наглухо,то и не такое может случится,особенно если туловище изнеженное наркотой или алкоголем.
Жаль что смертную казнь для таких уродов не применишь ..
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ну это уже не человек. у человека очень сильные блокировки агрессии против детей.
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не судите по себе.

вам известно, сколько родителей в Украине считают, что бить детей - это нормально и даже "полезно"? А между "бить" и "убить" - разница небольшая.

взрослые бьют детей обычно чтобы самоутвердиться за счет слабого. Из-за банальных комплексов неполноценности. Старший брат мог убить младшего просто чтобы отомстить за обиду на взрослого, которому он отомстить не в силах.
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категорически не согласен. между "бить" и "убить" - разница принципиальное. я имею в виду битьё детей. строго говоря, их не вполне "бьют" их наказывают. взрослых бьют принципиально по-другому.

Старший брат мог убить младшего просто чтобы отомстить за обиду на взрослого, которому он отомстить не в силах.
--
вы слишком много смотрите детективов.
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"вы слишком много смотрите детективов" - это вы мне?

с такими ублюдками вроде вас, которые позволяют себе хамить без малейшего повода и даже не понимают своего хамства, мне говорить не о чем.

Попытки навесить ярлык на собеседника - яркий пример низкой самооценки. Вас уж точно в детстве били. И вы наверняка не видите проблемы в том чтобы "шлепнуть ребенка по попе".

говорить с такой быдлотой мне лично не о чем.
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У вас в категорії бити теж не все ок. Одна справа легко хлопнути по попі нашкодившого, інша справа гемселити дитину...
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Бить и УБИТЬ ребенка - психология поступка одна и та же: ребенок пока не может себя защитить и потом сделать это физически - легко. Поэтому самоутвердиться за счет ребенка, женщины, короче - существа заведомо более слабого - легко. Вот и самоутверждаются на том кто это позволяет.

и до тех пор, пока подавляющее большинство нашего населения не видят ничего зазорного в том, чтобы "шлепнуть по попе" ребенка, у нас будет процветать и насилие над детьми большего масштаба.

так что когда будете еще раз читать новости об убийстве ребенка - имейте в виду, что те кто оправдывает "шлепанье по попе" породили и убийц детей.
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о, и этот туда же. Вам с Кириллом - к одному доктору.
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Личные моральные устои всегда имеют основу. Откуда взялась у конкретного эта основа и какова именно она - всегда вопрос №1.
Если взять общеизвестные ценности христиан, то:
"Какой отец не наказывает своего сына?" (И.Х.)
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Бить детей в воспитательных целях это нормально, а вы просто тупарь начитавшийся новомодных теориек.
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Зато у таких "человеков" нет никаких "блокировок" в отношении получения наследства.
Деньги - вот главный мотив убийства.
Пресловутая собственность.
А ребенок или нет - то дело десятое.
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есть и у них блокировки, есть. но любовь к денежкам иногда их побеждает. современная цивилизация основана на культе жадности.
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В любую цивилизацию такие были, вон ниже Каина вспомнили.
Правильно вспомнили.
Но выродкам таким в СССР было, конечно, легче - наследовать было мало чего (искушения меньше, это же всегда "искусители" виноваты), собственность то в основном была государственная, а за попытку присвоить гос.собственность был рассрел.

Насчет "блокировок" я не знаю, я не специалист по психологии уголовников.
Вон их сколько в ЛДНР и запоребриком, психиатров не хватит изучать.
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Отпустят под подписку стопятсот процентов. Зачем мучить раскалявшего грешника. Пусть дома мягко спит, сладко жрёт, пьёт и ****** валяет. Ребёнка уже не вернуть, а гражданина который встал на путь исправления, можем потерять. Только вот умалчивает Крыс. Прежде чем растерзать ребёнка, животное сперва надругалась над ним самым отвратительным способом. За что, по всем людским законам и традициям, должно быть публично посажено на кол.
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Кирилл Лещенко Причому тут взагалі ******* цивілізація? Раніше ще гірше було.
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Из-за ревности или обиды 100% мог и таких случаев полно...
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не суди по фильмам. помнишь, было такое старое кино "Дети Дон Кихота"?
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Я ничего не сужу по фильмам...Тут уместно вспомнить Каина с Авелем, это почти тот же случай, и проблема эта, как видишь, вечна, как мир.."Дети дон Кихота"? Убей, не помню..
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Це чо, рідний брат на 21 рік старший? Нє, все можливо... Може, вони рідні лише по батьку...
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А що? У мене такий же молодший брат. 20 років різниці.
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родителям стало скучно, когда дите выросло.
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Такая инфа тяжела даже для восприятия...… Зря смертную казнь отменили.
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Пам'ятаєте як ваші зебобіки мене за це критикували?
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Ali Hasan - я тоже был за смертную казнь, потому что только страх перед ней и может остановить некоторых подонков...

Но вот прочитал и задумался...
Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве задержан, им оказался старший брат, - Крищенко - Цензор.НЕТ 1759
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Я все це розумію. Тому смертна кара повинна застосовуватися лише після довгого розгляду справжніми судами із 100% доказами. Без цього смертна кара не повинна застосовуватися, як і в США.
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Никакие законы и наказания не предупредят преступление или нарушение если преступник или нарушитель его задумал.
Это будет всего лишь успокоением общественности что такого больше точно не повторится. А оно возьмет и повторится, причем с той же частотой
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в Голландии, скандинавских странах нет смертной казни. Тем не менее, там тюрьмы пустуют.

интересно, почему?
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насправді все по-іншому
це на заміну "зради зрадної" нас через медіа зараз деморалізують "кровавимі мальчікамі і дєвочкамі"
чи хтось публічно порівняв був статистику по таких злочинах хоча б за три останні роки..?
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Не бреши, я всегда была за смертную казнь.Тебя порохатые тоже критиковали.
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что ты тут лепишь зебобики не зебобики ….. ты хоть в этой теме нормально общаться можешь ?
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У него накануне выборов крыша поехала - он теперь не может комментировать ни одну новость, чтобы не вставить "зе".
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свою то щупал крышу?если за зелебеню голосовал-там однозначно протечка
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Я уже писал тебе неоднократно, что голосовал за Гриценко в первом туре и вычеркнул обоих во втором.
И нет, я не считаю, что у 73% избирателей Украины протекла крыша - но она однозначно протекла у самых ярых сторонников как Зели, так и Порошка. Причем у последних, вроде этого Али Хасана, ввиду проигрыша их кумира, протекла гораздо конкретнее.
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та ладно,я ж не следователь комуняцкой тройки Підозрюваного у вбивстві 9-річного хлопчика в Києві затримали, ним виявився старший брат, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9433.я не добиваюсь от тебя правды.достаточно этого я не считаю, что у 73% избирателей Украины протекла крыша.
потому и крыши у ваты сплошь потекшие,потому что не думают
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...У мене була дуже слаба надія, що нам вдасться уникнути ось цієї самої всесвітньої ганьби «Україна вибрала коміка», і я пояснювала технологію «вигравання виборів через серіали» не стільки на те, щоб людей зупинити, скільки - щоб попередити впадання в депресію. Щоб українці про себе не думали, що от, мовляв, повелися, бо дурніших за нас немає, заслужили на премію Дарвіна. Навіть у суботу 20 квітня, в наш «день тиші» вже, давала інтерв'ю французькому RFIі, і вони питали: то що, українці такі наївні? А я казала: це всіх чекає, це завтра у вас буде, ми просто плацдарм для випробовування певних технологій, котрі мають насправді глобальне поширення. А вони кажуть: у нас уже. Маючи на увазі «жовті жилети». - blog.yakaboo.ua/o-s-zabuzhko/?fbclid=IwAR2t5mPVQz9UOmqfBiS-mC7_pKXG7nrMI9paf9WLMUSLt56L3Z0h5go28BM
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30-летний обиделся на 9-летнего...
И убил
От обиды
В моей голове ЭТО не укладывается
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Согласен, оксюморон какой-то. Возможно нажрался наркоты или набухался.
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обида, по всей вероятности, связана с наследством, т.е. квартирой, на которую они претендовали вдвоем, На ближайшие 15 лет, правда, она ему не понадобится, но об этом он, увы, тогда не подумал.
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А знаєте, після всіх проколів поліції, особливо в останній час перше, що приходить на думку - лінувалися далеко шукати. Ні, боронь Боже, я не звинувачую поліцію в необ'єктивності. Але саме це першим прийшло в голову. Це я такий неправильний, чи довіра до поліцейських речників настільки низька?
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Обида бывает разная.
Например, младшему брату могли оставить квартиру в наследство, а старшему - нет.
Вот ему и стало "обидно", "двуногому без перьев"(С)
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Я вже читав сьогодні я як зебобіки про вас брехали, відповідаючи акваріусу 580!
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Читаю заголовки новостей на Цензоре: Убили, умер, похоронили, застрелили, утонул, погибли в аварии, задержали педофила.
Какая же прекрасная у вас страна!!! Слава Украине!!!
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Русский, такое ощущение, что у вас в Латвии не бывает смертей, убийств или аварий. Лишь бы что-то ляпнуть, да еще и в такой теме.
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Его страна паРашка, а в Латвии он людям жить мешает и воняет русским духом
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Козломордик, твоя не лучше, смойся в Залесье.
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Читай кацап--сми,там тебе споют про плохих русофобских пиндосов и прибалтов и о том какой пи.датый путин.Че ты вообще сюда приползло ******?)
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Зате тепер у нас нема корупції та Зради.
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А за вбивство Комарницького хто буде відповідати?
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як хто?

брати, сестри, діти, батьки , племінники
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схоже на брехню
молодці "розкрили злочин"

особливо, як згадати "успіхи" оновлених мусорів і прізвище їхнього міністра
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цікаво, а у П.Шеремета старшого брата не було ?
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Цікаво, у тебе є якісь підстави так думати , чи ти аби ляпнути з бодуна?
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по-перше я не "ляпаю", а по-друге не вживаю алкоголь, тому бодунів у мене не буває.
а підстави звісно є, інакше не писав би.
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"Торпедоносець"? По конкретно цій новині, які в тебе підстави сумніватися у версії поліції?
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Просто все возможные подозреваемые в убийстве Шеремета - "уважаемые люди", они на дешевые мусорские трюки не поведутся...
А старший брат мальчика - скорее всего, "лицо с низким социальным статусом", а если еще и сиделец, то для мусоров вообще лафа..
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Простите?
Откройте книгу "Сто лет криминалистики" (переводная, середины 70-х годов издания, тогда 100 лет криминалистике и было), и увидите, что чаще всего убивают "любяшие" родственники и интерес самый простой - денежный.

P.S. "Сто лет криминалистики" - книга завлекательная и научная, рассматриваются проблема - кейз - решение, например: "как отличить кровь человека от крови животного?", "а был ли пострадавший жив в момент утопления"? или про изобретение проверки отпечатков пальцев.
Прочла я сию увлекательную книгу лет так в 12, и месяц спать не могла после причтения, потом попустило.
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... 1989 года рождения ...у 30 років "обида" до девятирічного ...
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Людина котрій засунули пальці в одвірок підпише що завгодно.
А терморектальний допит взагалі творить чудеса.
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Традиционный способ раскрытия - сабжи, обнаружившие тело, родственники или знакомые, кто-то из них обязательно признается...
Чтобы принять версию про серийного убийцу, нужен не один год и куча трупов...)
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В жизни всё бывает. Проблема в том что правоохранительным органам доверять не приходится, больно много косячат , а пойманные за руку вместо ответственности по закону, дурку включают!
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Саме для цього і проводять відтворення. Головне не визнання вини, а повідомлення зізнавшимся деталей які правоохоронцям невідомі. Знаряддя вбивства, одяг і т.п.
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Ключевое слово "неизвестны" - это тот ньюанс, который отделяет теорию от практики...
Хотя ньюансами занимаются опера, следак из прокуратуры в это лезть не будет...
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Біда одна не приходить.
Сумно. Дитина загинула, у родині подвійне горе, а журналістам доведеться забути цю історію і шукати іншу... там де якийсь мусор вбив!
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Ситуация не до конца понятна, но все же:
1. Если старший брат жил с мамой - значит убитый младший - от другой женщины.
2. Может быть острая обида: мать больна, алименты не платились, наследство только меньшему.
3. Не исключено, что это месть отцу.
В отличие от большинства обличителей, от проклятий в адрес убийцы воздержусь.
Он поступил страшно, но мы не знаем, что было его мотивом.
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"... является братом сожителя мамы погибшего".
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Да, уже прочитал.
Добавлю новую инфу:
Семья, по заявлению полиции, была неблагополучной, ребенок жил с бабушкой.
Короче, наша грустная действительность, сплошная санта-барбара...
П.С.
Только что сообщили, что убийца психически нездоров.
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я надеюсь, я очень надеюсь что споймали настоящего преступника, а не назначили первого удобного
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Традиционная семья, традиционные ценности и все такое.
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Знал бы что расстреляют - маленькое солнышко сейчас бы кушал бабушкин борщ. Во всех странах полно аморальных элементов, и они все боятся. Не важно казни или просто полиции, срока, но боятся. А у нас убиваешь троих - и идешь гульбенить дальше. Как мент, у которого судья взял баблишка за убийство отца, матери и ребенка, и отпустил. Думаете, это не влияет никак на подсознание этих уродов? Это вообще главная причина, а вовсе не наркота или социалка. Бедный ненужный ребенок. В груди всё сдавило..
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Смертная казнь - это средневековье. Никто не имеет права забирать жизнь другого человека, даже если это преступник и убийца. Что бы несчастье не приходило в дом, - ведите праведный образ жизни.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПідозрюваного у вбивстві 9-річного хлопчика в Києві затримали, - Крищенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
 
 
 
 
 
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