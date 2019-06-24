 Підозрюваного у вбивстві 9-річного хлопчика в Києві затримали, - Крищенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції в Києві.

За словами бабусі, дев’ятирічний хлопчик близько 20:00 у п’ятницю, 22 червня, вийшов на вулицю. Коли стемніло, бабуся кинулася шукати онука, однак безрезультатно. Тоді вона одразу зателефонувала на 102. Враховуючи всі обставини, слідчими було прийнято рішення невідкладно внести інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України

Правоохоронці оперативно почали проводити усі необхідні заходи для встановлення місцезнаходження малолітнього і вже зовсім скоро вийшли на слід дитини: камери відеоспостереження одного із торгових центрів зафіксували, як хлопчик іде разом із якимось чоловіком. Невдовзі особу останнього встановили.

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Коли ж поліцейські прийшли на адресу проживання киянина, той поводився нервово, плутався у показах. Чоловіка доставили до Дарницького управління поліції, а в цей час на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що у озері Вирлиця рибалки виявили тіло дитини, за описом схожого на зниклого хлопчика.

На місце події виїжджало керівництво столичної поліції, слідчо-оперативні групи столичного главку та Дарницького управління поліції, співробітники районної прокуратури, судмедексперт, кінологи зі службовими собаками, експерти-криміналісти, рятувальники.

"На тілі дитини експерти виявили численні колото-різані рани і травму черепа. На березі була захована сорочка загиблого та його блокнот. Також водолази дістали із дна озера предмети, схожі на ніж та молоток. Речові докази вилучені та направлені на експертизу", - розповів начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

Чоловік, котрого зафіксували камери відеоспостереження разом з хлопчиком у вечір його зникнення, в управлінні поліції зізнався у вбивстві дитини:

"Зловмисника одразу ж затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що йому – 30 років, проживає у Києві, веде аморальний спосіб життя. Із хлопчиком затриманий був близько знайомий, оскільки він є братом співмешканця мами загиблого. Дитина здебільшого проживала із бабусею окремо від нової сім’ї матері", - повідомив Андрій Крищенко.

За попередньою інформацією, у день зникнення дитини між братами та мамою хлопчика виник конфлікт, на ґрунті котрого підозрюваний і вирішив помститися.

Наразі фігуранту повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п'ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі. Слідчі подали до суду клопотання про обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, вчора, 23 червня, в озері в Деснянському районі знайшли тіло дитини. Ним виявився 9-річний хлопчик, який зник увечері 22 червня. Дитина близько восьмої години вечора відпросилася у бабусі погуляти біля будинку. Згодом хлопчик не повернувся додому і не відповідав на телефонні дзвінки. Правоохоронці встановили, що дитину спочатку зарізали, а потім втопили.