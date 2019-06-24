 У графіку Путіна на саміті G20 в Осаці немає зустрічі із Зеленським, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Корреспондент", про це в неділю, 23 червня, повідомили російські ЗМІ.
"У графіку немає", - зазначив Пєсков, говорячи про можливу зустріч лідерів двох країн.
Раніше президент України заявив, що Україна готова до переговорів з Росією і до виконання Мінських домовленостей, але має стати сильніше економічно і у військовому плані.
Для него наш Зеленкин как таракан на его столе)реально до сих пор офигевший сидит там у себя в Кремле. Представте, если бы в Росси вместо пути, выбрали, например, Максима Галкина! Понять можно сцаря.
Но зато с каким умным видом, не так давно он подарил путину царскую корону на приеме в Кремле!)
На Ютубе есть это видео, должно быть..