 У графіку Путіна на саміті G20 в Осаці немає зустрічі із Зеленським, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Корреспондент", про це в неділю, 23 червня, повідомили російські ЗМІ.

"У графіку немає", - зазначив Пєсков, говорячи про можливу зустріч лідерів двох країн.

Раніше президент України заявив, що Україна готова до переговорів з Росією і до виконання Мінських домовленостей, але має стати сильніше економічно і у військовому плані.

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