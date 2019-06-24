EN|RU|UK
Теми дня: Протести в Грузії Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  4665  111
Все про:G20 (66) Зеленський (1811) Пєсков (546) Путін (9165)

 У графіку Путіна на саміті G20 в Осаці немає зустрічі із Зеленським, - Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не планує зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським на саміті G20 в Осаці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Корреспондент", про це в неділю, 23 червня, повідомили російські ЗМІ.

"У графіку немає", - зазначив Пєсков, говорячи про можливу зустріч лідерів двох країн.

Раніше президент України заявив, що Україна готова до переговорів з Росією і до виконання Мінських домовленостей, але має стати сильніше економічно і у військовому плані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон і Меркель провели "розвідку боєм" щодо поступливості Зеленського в питанні Росії, - Клімкін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133815
 
 
 Топ коментарі
 
Та ладно
Соя после первого тура верещала как Зе помчится первым делом с Хуйлом встречаться сам, без Нормандии

Не может быть чтобы порохоботы ошиблись или ещё того хуже соврали!!!!
 показати весь коментар
 
Будет.
Уж очень вкусная там осакская шаурма.
Особенно если жрать палочками.
 показати весь коментар
 
Тайные переговоры о которых известно только порохоботам? 😁

К Зеленскому ночью прилетает Сурков на Банковую? А может он каждую неделю созванивается с хуйлом? Ой не к нему прилетал и не он созванивается.

Учитывая что даже возле предвыборного офиса не говоря уже о Банковой постоянно ведётся видеонаблюдение разными Бигусами и ещё много кем, то там не то шо хуйло, там вряд ли комар проскочит чтобы это не стало достоянием общественности
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Проблема в том, что просто диалога (не говоря уже о диалоге на равных) между путиным и клоуном "ЗЕ" в принципе быть не может, по той простой причине, что путин относится к Зе правильно - как к клоуну, и путин представляет это общения просто - Зе на коленях ползает и горячо обещает выполнить все путинские наказы... по-другому быть с клоуном просто НЕ МОЖЕТ. Этого не понимать может только дибил.
 показати весь коментар
 
 
последнее слово через Е пишется, остальное верно
 показати весь коментар
 
график виноват, или очередной транш на уши, ежик?
 показати весь коментар
 
 
По ходу, путя еще не может в себя прийти после наших выборов)
Для него наш Зеленкин как таракан на его столе)реально до сих пор офигевший сидит там у себя в Кремле. Представте, если бы в Росси вместо пути, выбрали, например, Максима Галкина! Понять можно сцаря.
 показати весь коментар
 
 
Пу будет бегать за Дональдом, зачем ему наш гарант?
 показати весь коментар
 
 
Если собрался, то представляю кокой он там фурор произведет!) Все уже давно в курсе, что он не политик, а "парень из народа", как у нас говорят) Думаю, что сериал "Слуга народа" по всему миру крутить будут на телевидении, как когда-то "Санта-Барбару"
 показати весь коментар
 
 
Ну почему у него такая тупая рожа ??
 показати весь коментар
 
А вспомните какая тупая рожа была у Геннадия Хазанова в сценке про студента кулинарного техникума))
Но зато с каким умным видом, не так давно он подарил путину царскую корону на приеме в Кремле!)
На Ютубе есть это видео, должно быть..
 показати весь коментар
 
 
А что Украина входит в 20 ведущих стран мира? По-моему Зеклоуна можно встречаться только с лидерами Папуа новая Гвинея или каких нибудь папуаских островов. Вот это как раз уровень Украины на мировой сцене.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ графіку Путіна на саміті G20 в Осаці немає зустрічі із Зеленським, - Пєсков
 
 
 
 
 
 вгору