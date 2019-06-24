EN|RU|UK
Теми дня: Протести в Грузії Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  4740  127
Все про:ГПУ (3025) Київ (6208) Медведчук (405) будівництво (402) Богдан Андрій (63)

 Ділянку Генпрокуратури на території "Арсеналу" забудують друг Богдана і "списковик" Медведчука, - "Наші гроші"

Замовником будівництва житлового будинку на ділянці на території заводу "Арсенал", переданому в користування Генпрокуратурі, є ТОВ "Оболоньторгстандарт", а генпідрядником - ТОВ "Спецмехбуд 21".

Про це свідчать документи на будівництво, які розміщені на сайті майбутнього ЖК "Philadelphia Concept House", що фактично буде міститися на Кловському узвозі, 19 у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

Згідно з експертним звітом, виконаним за замовлення "Оболоньторгстандарту" у березні цього року, буде збудовано 17-поверхову будівлю на 65 квартир.

Генпідрядник ТОВ "Спецмехбуд 21" отримав дозвіл на виконання будівельних робіт 4 червня.

Також читайте: Антимонопольний комітет почав розслідування стосовно дотримання тендерної процедури під час обрання підрядника на будівництво пішохідно-велосипедного моста в Києві

Ділянку Генпрокуратури на території Арсеналу забудують друг Богдана і списковик Медведчука, - Наші гроші 01

Ділянку Генпрокуратури на території Арсеналу забудують друг Богдана і списковик Медведчука, - Наші гроші 02
Ділянку Генпрокуратури на території Арсеналу забудують друг Богдана і списковик Медведчука, - Наші гроші 03

Зазначені компанії пов’язані із Андрієм Вавришем – це заступник директора Департаменту містобудування КМДА, а зараз – засновник і CEO компанії SAGA Development (раніше Riverside Development), друг глави Адміністрації Президента Андрія Богдана. А також – зі скандальним екс-чиновником Дмитром Ісаєнком – екс-заступником Мінрегіонбуду, якого звільнили через скандал із отриманням статусу учасника АТО. Він зараз балотується до парламенту під номером 15 за списками партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука. З Ісаєнком пов’язують групу будівельних компаній Perfect Group.

Як відомо, SAGA Development і Perfect Group також є девелоперами будівництва ЖК "Рибальського".

Засновником ТОВ "Спецмехбуд 21" є ТОВ "Спецбудінвест-17", засновниками якого значаться Василь Шомонка і Олег Тимошенко. Раніше журналісти телепрограми "Наші гроші" з’ясували, що обидві фірми входять до гнізда фірм екс-заступника Мінрегіонбуду Дмитра Ісаєнка, якого звільнили через скандал із отриманням статусу учасника АТО. З Ісаєнком пов’язують групу будівельних компаній "Perfect Group".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардеп від БПП Король разом із донькою незаконно зводять багатоповерхівку в історичній зоні Києва, - "Слідство.Інфо". ФОТО

Своєю чергою засновниками ТОВ "Оболоньторгстандарт" є Орест Матковський зі Львова та Ольга Клецко з м. Люблинець Волинської області (звідси родом і Андрій Вавриш).

Вавриш з партнерами до 2008 року був засновником ТОВ "Реалсистем" і ТОВ "Монолітжитлобуд", після чого до складу засновників в обох фірмах зайшла Ольга Клецко. Клецко є засновником ТОВ "Компанія "Емеральд" і ТОВ "Арморгарант", керівником і підписантом у яких є Дмитро Овсій. У різний час Овсій і Вавриш працювали у ТОВ "Ріверсайд Девелопмент Лтд" і ТОВ "Медіа Солюшнс".

Клецко і Матковський є співзасновниками ТОВ "ІБК "Екседра" і ТОВ "Юніон Девелопмент Груп" разом із ТОВ "НВФ Укрбудпроект 1" Сергія Уманця, бізнес-партнера депутата Київради від фракції "Солідарність" Миколи Негрича (по ТОВ "МТЦ").

Додамо, що засновниками "Оболоньторгстандарту" у 2013-2016 рр були Ліліан Моісєй з Кишинева та кияни Віталій Нестор і Марія Ісак, дочка екс-президента будівельної корпорації "Столиця" Валентина Ісака. Ісак також був власником тресту "Київміськбуд-1", що у 2014-му перейшов під контроль менеджерів з оточення Андрія Портнова. Станом на 01.01.2019 99,9% акцій тресту належить ТОВ "КМБ Корп Солюшнз", засновниками якого є Ліліан Моісєй, Віталій Нестор і Олег Алташин.

Дружина Віталія Нестора Яна Нестор (Коровченко), її рідний брат Сергій Коровченко, а також нинішній глава АП Андрій Богдан у 2007-2010 рр були помічниками нардепа Андрія Портнова.

Як повідомляли "Коментарі", Сергій Коровченко є цивільним чоловіком співзасновниці будівельної компанії "Stolitsa Group" Влади Молчанової, яка на виборах президента-2019 була довіреною особою Юлії Тимошенко. До речі, Віталій Нестор теж був довіреною особою Тимошенко на тих виборах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат у Верховному Суді і численні контакти в інших судах...", - "Наші гроші" розповіли про зв'язки і гроші глави АП Богдана. ВIДЕО

Нагадаємо, що КМДА змінила цільове призначення ділянки, на якій відбудеться будівництво і яка перебуває у постійному користуванні Генпрокуратури, 27 травня. Землі промисловості перевели у землі житлової забудови.

Зміна цільового призначення відбулася з порушеннями, адже: по-перше, проведена без наявного детального плану території; по-друге, суперечить Генплану, оскільки частина ділянки знаходиться на землях промисловості, де будівництво житла заборонене, а частина – на території житлової середньо- та малоповерхової забудови, тобто висотність не може перевищувати 8 поверхів.

Містобудівні умови та обмеження на будівництво житлових будинків на ділянці заводу "Арсенал", яка зараз перебуває у користуванні ГПУ, були видані Департаментом містобудування КМДА ще у липні 2015 році, коли заступником директора цього Департаменту був Андрій Вавриш. Отримувало це МУО ТОВ "Укрбуд Інвест" з орбіти нардепа Максима Микитася.

Андрій Вавриш у своєму фейсбуку оприлюднив фотографії, що свідчать про його товариські стосунки з головою Адміністрації президента Андрієм Богданом:

Ділянку Генпрокуратури на території Арсеналу забудують друг Богдана і списковик Медведчука, - Наші гроші 04

Днями Вавриш презентував проект переміщення офісу президента з будівлі на вулиці Банковій, де не хоче працювати президент Володимир Зеленський, в "Український дім".

Також Вавриш знайомий з керівником телеканалу "1+1" Олександром Ткаченком (ліворуч):

Ділянку Генпрокуратури на території Арсеналу забудують друг Богдана і списковик Медведчука, - Наші гроші 05

Партія Зеленського "Слуга народу" на дострокових парламентських виборах 2019 року висунула по мажоритарним округам у Києві щонайменше двох кандидатів, повязаних з Андрієм Вавришем – керівницію директорату Мінрегіону Анну Бондар та архітектора Дмитра Гуріна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133812
 
   
 Топ коментарі
 
проголосують, навіть не сумнівайтесь.
вони би і хутіна обрали, аби не Петю..
 показати весь коментар
 
Ksenia VB - год пройдет, а малороссам будут отвечать... - патамушто барыга в штаны зеленскому какает до сих пор...

А потом и спрашивать перестанут...
А потом Ура! ,мы снова в УССР...- РФ
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
иди встречай танки ***** на параде в Минске. что ты тут делаешь, козачек?
 показати весь коментар
 
Диви, щоб тобі не довелося зустрічати конницю Кадирова на параді в Києві
 показати весь коментар
 
 
табе всяко раньше это придется сделать. танки ***** уже в Минске. так шо расслабься, тренируй анус, а не на цензоре виси, крыса ФСБ-ешная
 показати весь коментар
 
Ты мне зевата объясни чем вы от предыдущей власти отличаетесь ?
 показати весь коментар
 
 
ничем. а должны были чем-то отличаться? но разрывает на лоскуты только Ылитную пороховату
 показати весь коментар
 
Ну меня можешь к барыжным не относить , просто мне хочется услышать объяснение от людей , среди которых много моих знакомых , зачем они шило на мыло меняли
 показати весь коментар
 
 
ну ты же меня записал к ЗЕбене, и кинулся в защиту пороховаты. значит есть камушек за пазухой, потому как пердаки полыхают по всему "цензору" только у пороховатной ботвы, ЗЕбенины сторонники более спокойны и не нарекают всех и вся быдлом.
зы по поводу шила и мыла: а есть среди богатейших представителей украинского "бизнеса" другие? не такие как порошенко и ахметов, воровством и преступлениями нажившие миллиарды? их единицы, зеленский как раз из тех единиц, не пасшихся у бюджетного корыта всю жизнь. но даже если он действительно что-то попытается изменить - шансов у него ровно ноль.
 показати весь коментар
 
Это новый вид отмазки у зе сторонников Как человека которого готовили на должность через рекламный сериал Бени может быть самостоятельным ?
 показати весь коментар
 
 
ты вообще пытаешься читать то, что пишешь? "...человека которого готовили на должность через рекламный сериал Бени..." - такое впечатление, что с ребенком лет 10-12 общаюсь
 показати весь коментар
 
А что сериал слуга народа это не рекламный ролик ?
 показати весь коментар
 
 
не имею ни малейшего понятия. но если это и так, то ЗЕбеню точно не "готовили на должность через рекламный сериал Бени"
 показати весь коментар
 
😂😂😂 тю а я то думал почему мои знакомые стздали свой образ президента из образа голобородько , ошиблись значит 😕
 показати весь коментар
 
А чи дотації з бюджету Російської Федерації, отримані його офшорами на кіно, можна вважати за "бюджетное корыто", чи ні?
 показати весь коментар
 
 
дубина, ты правда дубина, или прикидываешься? бюджетное корыто - это когда сам себя кормишь из бюджета. когда своим фирмам и фирмочкам через "прозрачные" тендеры, или другим способом, перегоняешь бюджетные деньги, когда являясь госслужащим высокого ранга банкротишь, используя служебное положение, предприятие и "покупаешь" его после этого за пару копеек. а дотации, "отримані його офшорами на кіно", даже если это не миф, никакого отношения к бюджетной кормушке не имеет от слова вообще. там подоплека другая: деньги из паРаши...
 показати весь коментар
 
Тобто з російського бюджету дотації брати можна, щоб на Україні вважатись за людину, яка всього досягнула сама?
 показати весь коментар
 
 
Очередная методичка зебилов- "Зе-власть не обязана отличаться от предыдущей" Ділянку Генпрокуратури на території "Арсеналу" забудують друг Богдана і "списковик" Медведчука, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 2850)))
 показати весь коментар
 
 
еще одно ФСБ-ешное чмо...что ты тут делаешь? вали танки ***** в Минске встречай. "парад" там
 показати весь коментар
 
 
А говорили что зе боты не агрессивные ?😟
 показати весь коментар
 
 
Їм методички пишуть у Москві, а там належить використовувати тюремну та зв'язану з фізіологічними відправленнями лексику.
 показати весь коментар
 
 
Зе-барига продвигает "любих друзив".
Геть Зе-баригу и мародера!
 показати весь коментар
 
 
Никого не смутило, что землю передали Генпрокуратуре и вовсе не для строительства админ.здания.
У меня требование к любой власти - Прокуратура не должна заниматься НИКАКИМ бизнесом!
 показати весь коментар
 
А как бурят льнет к мужчинам. Ну прямо милый нежный котёнок.
 показати весь коментар
 
 
Наверное вчера он и на парад в Киеве ходил 😁
 показати весь коментар
 
 
Мине півроку і ми українці будемо строго питати украинофоба Зелю - чому кум хутіна Іуда мертвечук сидить в його анти українському лігві в офісі .... резидента кремля.. А через рік будем питати у Іуди мертвечука чому у ного в окупиційному офісі ...резедента кремля сидить і для чого йому його штатний кловун ЗЕля.
 показати весь коментар
 
 
гловне голосно кричати шо парашенка всіх абакрал, і це все правакації порохоскотів. народ в нас недоумок, повірить хоч в ввяті сервера,хоч в бабайку
 показати весь коментар
 
Мне одному кажется, что на фото два гея?
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДілянку Генпрокуратури на території "Арсеналу" забудують друг Богдана і "списковик" Медведчука, - "Наші гроші"
 
 
 
 
 
 вгору