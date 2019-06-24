 Ділянку Генпрокуратури на території "Арсеналу" забудують друг Богдана і "списковик" Медведчука, - "Наші гроші"

Про це свідчать документи на будівництво, які розміщені на сайті майбутнього ЖК "Philadelphia Concept House", що фактично буде міститися на Кловському узвозі, 19 у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

Згідно з експертним звітом, виконаним за замовлення "Оболоньторгстандарту" у березні цього року, буде збудовано 17-поверхову будівлю на 65 квартир.

Генпідрядник ТОВ "Спецмехбуд 21" отримав дозвіл на виконання будівельних робіт 4 червня.

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Зазначені компанії пов’язані із Андрієм Вавришем – це заступник директора Департаменту містобудування КМДА, а зараз – засновник і CEO компанії SAGA Development (раніше Riverside Development), друг глави Адміністрації Президента Андрія Богдана. А також – зі скандальним екс-чиновником Дмитром Ісаєнком – екс-заступником Мінрегіонбуду, якого звільнили через скандал із отриманням статусу учасника АТО. Він зараз балотується до парламенту під номером 15 за списками партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука. З Ісаєнком пов’язують групу будівельних компаній Perfect Group.

Як відомо, SAGA Development і Perfect Group також є девелоперами будівництва ЖК "Рибальського".

Засновником ТОВ "Спецмехбуд 21" є ТОВ "Спецбудінвест-17", засновниками якого значаться Василь Шомонка і Олег Тимошенко. Раніше журналісти телепрограми "Наші гроші" з’ясували, що обидві фірми входять до гнізда фірм екс-заступника Мінрегіонбуду Дмитра Ісаєнка, якого звільнили через скандал із отриманням статусу учасника АТО. З Ісаєнком пов’язують групу будівельних компаній "Perfect Group".

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Своєю чергою засновниками ТОВ "Оболоньторгстандарт" є Орест Матковський зі Львова та Ольга Клецко з м. Люблинець Волинської області (звідси родом і Андрій Вавриш).

Вавриш з партнерами до 2008 року був засновником ТОВ "Реалсистем" і ТОВ "Монолітжитлобуд", після чого до складу засновників в обох фірмах зайшла Ольга Клецко. Клецко є засновником ТОВ "Компанія "Емеральд" і ТОВ "Арморгарант", керівником і підписантом у яких є Дмитро Овсій. У різний час Овсій і Вавриш працювали у ТОВ "Ріверсайд Девелопмент Лтд" і ТОВ "Медіа Солюшнс".

Клецко і Матковський є співзасновниками ТОВ "ІБК "Екседра" і ТОВ "Юніон Девелопмент Груп" разом із ТОВ "НВФ Укрбудпроект 1" Сергія Уманця, бізнес-партнера депутата Київради від фракції "Солідарність" Миколи Негрича (по ТОВ "МТЦ").

Додамо, що засновниками "Оболоньторгстандарту" у 2013-2016 рр були Ліліан Моісєй з Кишинева та кияни Віталій Нестор і Марія Ісак, дочка екс-президента будівельної корпорації "Столиця" Валентина Ісака. Ісак також був власником тресту "Київміськбуд-1", що у 2014-му перейшов під контроль менеджерів з оточення Андрія Портнова. Станом на 01.01.2019 99,9% акцій тресту належить ТОВ "КМБ Корп Солюшнз", засновниками якого є Ліліан Моісєй, Віталій Нестор і Олег Алташин.

Дружина Віталія Нестора Яна Нестор (Коровченко), її рідний брат Сергій Коровченко, а також нинішній глава АП Андрій Богдан у 2007-2010 рр були помічниками нардепа Андрія Портнова.

Як повідомляли "Коментарі", Сергій Коровченко є цивільним чоловіком співзасновниці будівельної компанії "Stolitsa Group" Влади Молчанової, яка на виборах президента-2019 була довіреною особою Юлії Тимошенко. До речі, Віталій Нестор теж був довіреною особою Тимошенко на тих виборах.

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Нагадаємо, що КМДА змінила цільове призначення ділянки, на якій відбудеться будівництво і яка перебуває у постійному користуванні Генпрокуратури, 27 травня. Землі промисловості перевели у землі житлової забудови.

Зміна цільового призначення відбулася з порушеннями, адже: по-перше, проведена без наявного детального плану території; по-друге, суперечить Генплану, оскільки частина ділянки знаходиться на землях промисловості, де будівництво житла заборонене, а частина – на території житлової середньо- та малоповерхової забудови, тобто висотність не може перевищувати 8 поверхів.

Містобудівні умови та обмеження на будівництво житлових будинків на ділянці заводу "Арсенал", яка зараз перебуває у користуванні ГПУ, були видані Департаментом містобудування КМДА ще у липні 2015 році, коли заступником директора цього Департаменту був Андрій Вавриш. Отримувало це МУО ТОВ "Укрбуд Інвест" з орбіти нардепа Максима Микитася.

Андрій Вавриш у своєму фейсбуку оприлюднив фотографії, що свідчать про його товариські стосунки з головою Адміністрації президента Андрієм Богданом:

Днями Вавриш презентував проект переміщення офісу президента з будівлі на вулиці Банковій, де не хоче працювати президент Володимир Зеленський, в "Український дім".

Також Вавриш знайомий з керівником телеканалу "1+1" Олександром Ткаченком (ліворуч):

Партія Зеленського "Слуга народу" на дострокових парламентських виборах 2019 року висунула по мажоритарним округам у Києві щонайменше двох кандидатів, повязаних з Андрієм Вавришем – керівницію директорату Мінрегіону Анну Бондар та архітектора Дмитра Гуріна.