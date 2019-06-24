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 Після 12-денної коми помер побитий поліцейським активіст партії Гриценка Олександр Комарницький

Член команди "Громадянської позиції" Олександр Комарницький, якого жорстоко побили поліцейські, помер після 12-денного перебування в комі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Вінницької обласної організації партії "Громадянська позиція" Сергій Гайструк.

"Сьогодні зупинилося серце чудової людини, палкого патріота України, Олександра Комарніцького. Трагедія, яка червневого вечора сталася на вулиці нашого міста...Поліція, яка повинна охороняти спокій і мирне життя громадян - побила Сашу до стану, який став смертельним. За що? Тільки за те, що відмовився свідчити про те, про що не мав уявлення і за що не дозволяло його мудре сумління! Злочинець у поліцейських погонах, і ті хто керував такими негідниками, нелюдями - понесуть суворе покарання! Родині Олександра - співчуття і наша підтримка від друзів, однопартійців ПП "Громадянська позиція", особисто від Гриценка А.С. Неможливо словами загоїти біль і гіркоту втрати рідної, прекрасної людини. Сумуємо разом з Вами і підтримаємо Вас у годину скорботи..", - висловив співчуття Гайструк.

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У партії "Громадянська позиція" вимагають жорсткого і невідворотного покарання вбивці в поліцейських погонах, а також звільнення керівництва обласної Нацполіції.

"Царство Небесне світлій людині. Співчуття родині і близьким Олександра. Жорстке і невідворотне покарання вбивці у поліцейських погонах! ДБР уже висунуло йому підозру і посадило під домашній арешт. Від міністра Арсена Авакова і начальника Нацполіції Сергія Князєва ми вимагаємо негайного звільнення керівництва Нацполіції у Вінницькій області!" - заявив Гриценко.

Нагадаємо, що увечері 11 червня поліцейські жорстоко побили активіста "Громадянської позиції" Олександра Комарницького. Чоловік отримав численні переломи черепа і був у реанімації без ознак свідомості.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133811
 
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