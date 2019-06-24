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Все про:ПАРЄ (457) Росія (17727) Клімкін (1436)

 "Шанси значні", - Клімкін про ймовірність повернення РФ в ПАРЄ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що у Російської Федерації є значні шанси для повернення в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю "5 каналу".

"Шанси значні. Багато європейських країн таким чином хочуть купити прогнозованість у відносинах із Росією. Вони розуміють, що Росія є такою, як вона є, вони хочуть мати важіль впливу на Росію і тримати її в Раді Європи. Я вважаю, що це за визначенням погана і помилкова стратегія", - заявив він.

Він зазначив, що існують проблеми навколо повернення РФ до складу Ради Європи.

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"Я намагався пояснити всім нашим партнерам, що проблеми не в поверненні як такому - від того, що там (в Раді Європи. - Ред.) буде кілька російських депутатів, нам не холодно, не жарко. Проблема в іншому - хтось хоче використовувати це повернення як шлях до нової нормальності з Росією", - сказав глава МЗС.

Нагадаємо, Росія перестала брати участь у роботі ПАРЄ в 2016 році. Це сталося після того, як російську делегацію позбавили права голосу через приєднання Криму. Після цього Москва також припинила виплату членських внесків до організації.

3 червня 2019 року регламентний комітет ПАРЄ затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни в регламент, що може ускладнити накладення санкцій на російську делегацію і забезпечити її можливе повернення в ПАРЄ без виконання міжнародних зобов'язань.

Асамблея розгляне затверджений комітетом проект резолюції наприкінці червня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133808
 
 
 Топ коментарі
 
При слабкому президенті так і буде.
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Это "достижение" NewГидранта, а не провал Климкина. 5 лет Россия была за рамками ОБСЕ. Порох и Климкин делали все, что нужно. И никому в голову не приходило, что возврат возможен. Теперь с приходом скомороха, Европа решила пошутить, уже над нами. Мы же прикололись над собой, избрав шута? Вот и они тоже прикалываются.
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Що ти мені скидуєш фото куйла? Де танк кацапський який захопили наші військові? До речі той танк не йшов на експорт в інші країни
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справді, оцей Ріп Роу - схоже, дурачок... Чи, в загальному - зебіл.
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Ти альтернативно інтелектуально обдарований?
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значит ты плохо пытался обьяснить партнерам , это результат твоей с Петей 5 летней работы ,а не 30 дневной работы Зеленского,хотя соевые опричники будут вопить обратное
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при Порошенке Медведчук не скупововал все каналы и не превращал их в рупор кремля,при Порошенке рыги и олигархи не слетались обратно в страну, при Порошенке Россия была максимально изолирована и ущемлена по всех фронтах, Клован за месяц все это перечеркнул
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не скромный вопрос , где посаженные за 5 лет рыги, Медведчук? Что Югик бухал некогда было ,или не за что? Если не за что ,то почему сейчас есть за что , если Югик пробухал и ничего не делал ,то почему Югик не на цугундуре ?
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С чего это создатель партии рыгионов парашенко будет сажать рыгню
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Порошенко вів Україну в Європу, а не ссср часів Сраліна.
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будь обьективным и не ври , каналы куплены раньше ,кроме одного, даже Леночка Бондаренко там светилась , олигархи тобишь Беня приезжали пили каву С Наемом ,и уезжали с дипломатами бабла после дружеских ночных бесед на Банковой, на счет России не каких серьезных санкций еще не было , так выборочно к физлицам
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Если РФ лишили действительно права голоса за оккупацию Крыма,то не имеют права возвращать,поскольку Крым так и остаётся оккупированным.А если по причине провальной политики команды того же Климкина,не сумевшего убедительно доказать,что Россия является агрессором не только по отношению к Украине.а и опасна по своей агрессии вообще.Долгое время у нас ,в украине,сама власть избегала НА ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ термина "война",оккупация,российские военнослужащие..У нас было "АТО",вооружённый конфликт с назаконными военными формированиями ине оккупация,а незаконно занятые территории.Вот такая риторика и породила "производные".которые дают право смягчать санкции к России,особеннно,что очень важно.НА ФОНЕ АКТИВНОЙ ТОРГОВЛИ Украины с Росссией 9группами олигархов Порошенко,Ахметова,и других коллаборационистов).
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Нічого дивного.
Адже вся ця русофобія людям вже приїлась. До того ж що ЄС, що США оцінюють все в першу чергу з економічної вигоди.
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А шо ти робив ці 5 років?Прикривав словоблуддям торгівлю з агресором.Й якщо в Україні ще вдавалося навішувати лапшу на вуха простакам,то Європа уже давно зрозуміла,хто такий Педро й Ко.
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пропозиції стосовно повернення права голосу для параші в ПАРЄ (насправді, саме так, право голосу; а вже через позбавлення права голосу параша перестала брати участь в засіданнях ПАРЄ; її не виключали з організації) вносились чи не на кожній сесії ПАРЄ. І наші делегації всі ці чотири роки успішно відбивали ці потуги. І лише з вибором 73%зебілів в Україні - повернення права голосу параші в ПАРЄ стало невідворотнім. Це - не "совпадєніє". Буржуї також мають очі та вуха. І мізки, які зараз вважають "якщо вам так краще - то нам буде пофіг".
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а вы дармоеды клямкин и арьев слуги пэдры чем занимались все 5 лет
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Шанси значні", - Клімкін про ймовірність повернення РФ в ПАРЄ
 
 
 
 
 
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