 В уряді РФ назвали умову для збереження транзиту газу через Україну

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив журналістам перший заступник глави апарату уряду РФ Сергій Приходько.
"Що стосується транзиту російського газу через територію України, то ми готові його зберегти на економічно рентабельних умовах, але в разі справедливого врегулювання всіх судових спорів між ПАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України", - сказав представник російського кабміну.
Він зауважив, що концепція "Північного потоку - 2", який будується, не передбачає припинення транзиту за наявними маршрутами і "це стосується як України, так і інших країн".
"Російська сторона неодноразово заявляла про готовність зберегти транзит газу через українську газотранспортну систему на взаємоприйнятних умовах після 2019 року. Для того, щоб це відбулося, необхідно врегулювати відносини між зацікавленими компаніями, узгодити економічні умови і створити атмосферу, що сприяє нормальному діалогу", - сказав Приходько.
Нагадаємо, раніше начальник юридичного департаменту "Газпрому" Сергій Коваль заявив, що російська компанія не бачить сьогодні можливості укласти транзитний контракт із "Нафтогазом" після 2019 року на європейських умовах через неготовність української сторони.
они оху..и
А фулі. Позичимо очі у сірка. Юля не злопам'ятна
- Что сказал врач?
- Врач сказал, что ты умрешь!
думать нужно наперед
решать вопросы надо было как только
начались разговоры о строительстве с.1
с-2 и южного потока
теперь поздно бабушка Украина
каждый в ЕС сначала мы а потом все остальные
то что России иголка в одно место Украине лом в то же место
в стране все рапилили продали и в ЕС или дальше
Два жулика, Порошенко и Гройсман, считали дни, которые мы якобы живем без российского газа. Хе-хе. А потом оказалось, что никакого реального реверса нет. Украина покупала российский газ, но через посредника. Т.е. по переуступке. Если транзита российского газа через Украину не будет, то не будет что переступать. И так все, чем бы ни занимались эти жулики Прося и Грося, все при более детальном рассмотрении оказывается жульничеством и обманом.
https://m-korchemkin.livejournal.com/880044.html
Потребление газа в Европе падает вопреки российским прогнозам
Президент России Владимир Путин уверен, что растущие объемы потребления газа в Европе делают "Северный поток - 2" необходимым для Евросоюза проектом, но Platts сообщает, что в 2018 году потребление газа в Европе снизилось на 2%. Возобновляемые источники успешно вытесняют уголь и газ из электроэнергетики. Потребление ВИЭ за год выросло на 9%. Особенно сильно вредят России ветрогоны и солнцепоклонники Германии и Англии, где доля ВИЭ в электроэнергетике достигла рекордных 37% и 35%, соответственно.
Падение потребления газа наблюдается только в Европе, поэтому именно в Европу направлена большая часть строящихся газопроводов Газпрома. Надо успеть освоить деньги до тех пор, пока российские телезрители уверены в постоянном росте европейского газопотребления.
Закупівля газу країнами Європи буде кожного року залежати від об'ємів газу, що залишилися в їх газосховищах... якщо остання 2018/2019 зима була теплою і залишилося більше газу у газосховищах, то й закупівля газу буде меншою...
https://naftogaz-europe.com/article/ua/GasBalancesБаланс газу в європейських газосховищах
Будівництво Північного потоку-2 ведеться Газпромом для того, щоб відрізати від постачання українські газосховища, що за об'ємом в Європі є найбільшими, в які європейські газові компанії могли закачувати газ, який закупляли б в Російській Ф(п)едерації влітку за меншою ціною...
А тепер Україні з 2020 року необхідно буде закупляти газ в європейських постачальників та додатково витрачати об'єми для транспортування його по своїй території... вже без транзиту російського газу через свою територію... тобто звикати жити в інших реаліях без транзиту російського газу через Україну.... але в результаті тимчасової непрацездатності однієї із гілок Північного потоку Російська Ф(п)едерація може втрачати значні об'єми доходу в бюджет, який складає від продажу газу щорічно 10...15%...
В 2014 році Газпром знизив об'єми транспортування газу через Україну, бо Україна частину газу перекуповувала і закачувала в газосховища... в результаті в кінці року Газпром не доотримав доходу 3...3,5 млрд.$... і тому на наступний 2015 рік об'єми прокачки газу збільшилися на 20...50%... так що зараз політичне керівництво Росіцйської Ф(п)едерації, як та "собака на сіні", не знає що робити, з одного боку перестати транспортувати газ через Україну, а з другого боку -- раптом європейські компанії не захочуть закупляти додаткові об'єми газу із Північного потоку-2 і труба буде напівпустою, тобто транспортування газу буде збитковим... а тут транспортування газу через Україну більш надійне, бо існують газосховища, із яких все одно Україна буде підкачувати газ, та ще так мільярдів 10...15 газу закупить через посередників, а це додаткоий дохід в бюджет...
Так що зараз політичне керівництво Російської Ф(п)едерації взяло паузу і своєю лисою дупою думає, як би не прогадати та ще попутно, шантажуючи Україну, отримати собі якісь привілегії в транспортуванні газу, які потім, як завжди, можна по@ерити... та відключити транспортування газу через Україну, якщо не підписати договір на європейських умовах...