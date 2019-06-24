 В уряді РФ назвали умову для збереження транзиту газу через Україну

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив журналістам перший заступник глави апарату уряду РФ Сергій Приходько.

"Що стосується транзиту російського газу через територію України, то ми готові його зберегти на економічно рентабельних умовах, але в разі справедливого врегулювання всіх судових спорів між ПАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України", - сказав представник російського кабміну.

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Він зауважив, що концепція "Північного потоку - 2", який будується, не передбачає припинення транзиту за наявними маршрутами і "це стосується як України, так і інших країн".

"Російська сторона неодноразово заявляла про готовність зберегти транзит газу через українську газотранспортну систему на взаємоприйнятних умовах після 2019 року. Для того, щоб це відбулося, необхідно врегулювати відносини між зацікавленими компаніями, узгодити економічні умови і створити атмосферу, що сприяє нормальному діалогу", - сказав Приходько.

Нагадаємо, раніше начальник юридичного департаменту "Газпрому" Сергій Коваль заявив, що російська компанія не бачить сьогодні можливості укласти транзитний контракт із "Нафтогазом" після 2019 року на європейських умовах через неготовність української сторони.