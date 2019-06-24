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Все про:газ (992) Газпром (425) Нафтогаз (547) Приходько (7) суд (5224) транзит (90)

 В уряді РФ назвали умову для збереження транзиту газу через Україну

Росія готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки на економічно рентабельних умовах і в разі справедливого врегулювання судових спорів між "Газпромом" і "Нафтогазом".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив журналістам перший заступник глави апарату уряду РФ Сергій Приходько.

"Що стосується транзиту російського газу через територію України, то ми готові його зберегти на економічно рентабельних умовах, але в разі справедливого врегулювання всіх судових спорів між ПАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України", - сказав представник російського кабміну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упевнений, що ми домовимося і ніхто Україні не буде викручувати руки, - Зеленський про переговори щодо транзиту газу

Він зауважив, що концепція "Північного потоку - 2", який будується, не передбачає припинення транзиту за наявними маршрутами і "це стосується як України, так і інших країн".

"Російська сторона неодноразово заявляла про готовність зберегти транзит газу через українську газотранспортну систему на взаємоприйнятних умовах після 2019 року. Для того, щоб це відбулося, необхідно врегулювати відносини між зацікавленими компаніями, узгодити економічні умови і створити атмосферу, що сприяє нормальному діалогу", - сказав Приходько.

Нагадаємо, раніше начальник юридичного департаменту "Газпрому" Сергій Коваль заявив, що російська компанія не бачить сьогодні можливості укласти транзитний контракт із "Нафтогазом" після 2019 року на європейських умовах через неготовність української сторони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133807
 
 
 Топ коментарі
 
Время идёт, мир меняется и только помойная сверхдержава привычно шантажирует Украину газом. Стабильность.
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то есть отказаться от выигрыша в суде. "скромняги", ядрёна вошь! В правительстве РФ назвали условие для сохранения транзита газа через Украину - Цензор.НЕТ 792
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Невже хтось ще сумнівається, що з пуском СП-2 - ніякого транзиту російського газу через Україну не буде?
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Открой ее программу, почитай, подумай. Самому захочется сделать Тимошенко премьером! В уряді РФ назвали умову для збереження транзиту газу через Україну - Цензор.НЕТ 896
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так споры справедливо урегулированны...в стокгольмском суде.просто надо выполнять решение суда. В правительстве РФ назвали условие для сохранения транзита газа через Украину - Цензор.НЕТ 3141
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тем паче инициатор судов был газпрЁм )))
они оху..и
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Ну ты загнул. Где РФ и где выполнение решений суда. Видеть РФ, действующую по закону - все равно что наблюдать восход солнца на западе.
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Навіщо казати та робити те, що не годиться. Ніякого транзиту через Україну з цього Нового Року не буде. Скоріше з того моменту, як буде запущений ПП-2. Тому треба домовлятись возити зріджений газ з Америки. Це буде коштувати набагато дорожче, але дешевий сир тільки у мишеловці. Що поробиш, треба якось викручуватись. Наприклад в морози в містах відкривати двері адмінбудівль з автономним опаленням під прихисток старих та мам з дітьми.
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Забудьте про долги, откажитесь от судебных тяжб и отдайте трубу, если кратко
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Почему нет.Юлька смогла подписать договор на газ по самой большой цене в мире и все проглотили!
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Стратегічно росіянам не вигідно перекривати будь який потік, бо це будуть їх втрати. Тому торги на цю тематику будуть чималі... що до боргів, то Україна завжди за все брала газом, тут лише питання по якій ціні будуть списувати, бо ринкова ціна дуже не стабільна.
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Ну що, пані і панове? Давайте знову хором: "Юля! Допоможи!" В правительстве РФ назвали условие для сохранения транзита газа через Украину - Цензор.НЕТ 9188
А фулі. Позичимо очі у сірка. Юля не злопам'ятна
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Знову прийде і знову розрулить ситуацію, як у 2009му
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Врач по телефону - Что бы выжил, яд нужно отсосать.
- Что сказал врач?
- Врач сказал, что ты умрешь!
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Gazprom govorit kak by nicego neslucylos ,dumajet sto i dalse vse s nix vse budet pokupat gaz.Oni nexocet priznavat sto ix gaz doroze zyzenogo gaza,nexocet priznavat sto brity vot teper 6 tankerov v nedeliu zakupajet zyzenogo gaza,a oni vet proslom godu gde to 35% ruskogo gaza pokupali,teper etogo net.Idiot borba za EC rynok gaza v kotory vkliucylis amerikancy,tolko durak mozet dumat sto oni i dalse budet prodavat nemerenami postavkami kak by nicego neslucylos.Mozet daze v etom godu postavki sravnytsia zyzeny i gazproma v Evropu.Skoro diktovka gazproma po gazu zakoncytsia i oni budet rady kazdymi prodazami sto imeno s nix pokupajet gaz,vot togda budet legce i dogovoritsia
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У Газпрома каждый год растут поставки в ЕС. Есть официальные данные от ЕС и от Газпрома, которые легко найти в Гугле. Хватит врать.
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Da da Vitalik slusaj dalse gazproma В уряді РФ назвали умову для збереження транзиту газу через Україну - Цензор.НЕТ 4901Uvides kak amerikancy dobjut ruskix s gazom vsio k etomu idiot,tolko ne sve eto ponimajet sto teper oni delajet
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ещё один жёсткий урок
думать нужно наперед
решать вопросы надо было как только
начались разговоры о строительстве с.1
с-2 и южного потока
теперь поздно бабушка Украина
каждый в ЕС сначала мы а потом все остальные
то что России иголка в одно место Украине лом в то же место
в стране все рапилили продали и в ЕС или дальше
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Ну, и чего стоят эти выигрыши в судах? Коболев выписал себе любимому миллионные премии и перевел их маме в Америку, а Украине теперь придется топить пердячим газом и кизяками.

Два жулика, Порошенко и Гройсман, считали дни, которые мы якобы живем без российского газа. Хе-хе. А потом оказалось, что никакого реального реверса нет. Украина покупала российский газ, но через посредника. Т.е. по переуступке. Если транзита российского газа через Украину не будет, то не будет что переступать. И так все, чем бы ни занимались эти жулики Прося и Грося, все при более детальном рассмотрении оказывается жульничеством и обманом.
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да лучше кизяками топить чем у россии милостыню просить
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Никогда не верьте русским , и не будете обмануты
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странные в параше представления о судебной справедливости...и ее "урегулировании"!
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Что и требовалось доказать. ********* поставила условия такие что Украине выгоднее отказаться от транзита. С другой стороны ето шанс разорвать последнюю ниточку связывающую нас с ********** и вечным шантажом.
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Все гораздо сложнее чем 3 млрд в год, если транзит остановить газ в Украине будет стоить гораздо больше из за стоимости доставки.
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руководству страны нужно откинуть пятилетнее балабольство и серьезно готовиться к жизни без российского газа!
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повністю згоден що україні треба відвикати від російського газу але є побоювання що новий президент через свою недосвідченість побачить проблему лише тоді коли зіштовхнеться з нею.
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Вы конечно понимаете что кроме економических условий за кулисами кремль поставит еще и политические. Тоесть капитуляция Украины.
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Как только газ и нефть станут не нужны, наступит писец мировому государству террористу
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Украина деньги от Газпрома до сих пор не получила ,а Коболев с Витренко давно украли деньги с УКРАИНСКИХ налогоплательщиков,а не с российских.
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А, как брыкались в суде, как выкореживались. А, сейчас просто:"Необходимо урегулировать отношения ...". ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ.
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Трубу нужно было перекрыть еще 01.03.2014 года. Сейчас и Крым и Донбасс были бы наши. Но "Лесника" за это предложение убили.
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Чи потрібні такі об'єми газу Німеччині та іншим країнам півночі Європи, які пропонує Газпром після введення в експлуатацію Північного потоку-2?!!... а ще в планах Газпрому будівництво Північного потоку-3...
https://m-korchemkin.livejournal.com/880044.html

Потребление газа в Европе падает вопреки российским прогнозам

Президент России Владимир Путин уверен, что растущие объемы потребления газа в Европе делают "Северный поток - 2" необходимым для Евросоюза проектом, но Platts сообщает, что в 2018 году потребление газа в Европе снизилось на 2%. Возобновляемые источники успешно вытесняют уголь и газ из электроэнергетики. Потребление ВИЭ за год выросло на 9%. Особенно сильно вредят России ветрогоны и солнцепоклонники Германии и Англии, где доля ВИЭ в электроэнергетике достигла рекордных 37% и 35%, соответственно.
Падение потребления газа наблюдается только в Европе, поэтому именно в Европу направлена большая часть строящихся газопроводов Газпрома. Надо успеть освоить деньги до тех пор, пока российские телезрители уверены в постоянном росте европейского газопотребления.

Закупівля газу країнами Європи буде кожного року залежати від об'ємів газу, що залишилися в їх газосховищах... якщо остання 2018/2019 зима була теплою і залишилося більше газу у газосховищах, то й закупівля газу буде меншою...
https://naftogaz-europe.com/article/ua/GasBalancesБаланс газу в європейських газосховищах
Будівництво Північного потоку-2 ведеться Газпромом для того, щоб відрізати від постачання українські газосховища, що за об'ємом в Європі є найбільшими, в які європейські газові компанії могли закачувати газ, який закупляли б в Російській Ф(п)едерації влітку за меншою ціною...
А тепер Україні з 2020 року необхідно буде закупляти газ в європейських постачальників та додатково витрачати об'єми для транспортування його по своїй території... вже без транзиту російського газу через свою територію... тобто звикати жити в інших реаліях без транзиту російського газу через Україну.... але в результаті тимчасової непрацездатності однієї із гілок Північного потоку Російська Ф(п)едерація може втрачати значні об'єми доходу в бюджет, який складає від продажу газу щорічно 10...15%...
В 2014 році Газпром знизив об'єми транспортування газу через Україну, бо Україна частину газу перекуповувала і закачувала в газосховища... в результаті в кінці року Газпром не доотримав доходу 3...3,5 млрд.$... і тому на наступний 2015 рік об'єми прокачки газу збільшилися на 20...50%... так що зараз політичне керівництво Росіцйської Ф(п)едерації, як та "собака на сіні", не знає що робити, з одного боку перестати транспортувати газ через Україну, а з другого боку -- раптом європейські компанії не захочуть закупляти додаткові об'єми газу із Північного потоку-2 і труба буде напівпустою, тобто транспортування газу буде збитковим... а тут транспортування газу через Україну більш надійне, бо існують газосховища, із яких все одно Україна буде підкачувати газ, та ще так мільярдів 10...15 газу закупить через посередників, а це додаткоий дохід в бюджет...
Так що зараз політичне керівництво Російської Ф(п)едерації взяло паузу і своєю лисою дупою думає, як би не прогадати та ще попутно, шантажуючи Україну, отримати собі якісь привілегії в транспортуванні газу, які потім, як завжди, можна по@ерити... та відключити транспортування газу через Україну, якщо не підписати договір на європейських умовах...
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Мы только в январе включали отопление вечером. Многие перешли на паллет, что в 2 раза дешевле.. Во Франции отопление электрическое , т.к. у них много АЭС. Это только Северная Европа нуждается в парашинском газе.
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знаем мы русскую справедливость, знаем
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Пусть теперь немцы разбираются, какой транзит им нужен.
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Одне питання, а як міжнародні судові врегулювання спорів можуть бути не справедливими? В уряді РФ назвали умову для збереження транзиту газу через Україну - Цензор.НЕТ 4624
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Очередное бла-бла-бла вместо конкретных цифр объема транспортировки газа и цены тарифа...
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаВ уряді РФ назвали умову для збереження транзиту газу через Україну
 
 
 
 
 
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