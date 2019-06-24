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 Найбільша мережа кінотеатрів Грузії припинила покази фільмів російською мовою

Кінотеатри в Тбілісі з початку акцій протесту перестали показувати фільми російською мовою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в неділю, 23 червня, заявила Асоціація кінотеатрів Тбілісі російським ЗМІ.

Фільми тепер можна подивитися грузинською та англійською мовами.

Раніше стало відомо, що грузинська мережа кінотеатрів Cavea припинила покази фільмів російською мовою. Таке рішення компанія ухвалила на знак солідарності з учасниками акцій протесту. Cavea вважається найбільшою мережею кінотеатрів у Грузії.

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Нагадаємо, масштабні протестні акції в Тбілісі спричинені візитом до Грузії російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, який публічно підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.

Делегація приїхала на 26-ту генеральну сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), перше засідання якої було в стінах парламенту. Гаврилов, який є президентом МАП, 20 червня відкрив засідання, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії, і звернувся до учасників-делегатів з 25 країн, російською мовою. Це викликало протест як найбільших опозиційних партій Грузії, так і тисяч громадян, які підтримують прозахідний курс країни.

Після першої акції, що завершилася затриманням 305 демонстрантів і госпіталізацією понад 200 осіб, які постраждали під час розгону, влада погодилася виконати одну з вимог протестувальників. Вдень 21 червня "Грузинська мрія" оголосила про відставку голови парламенту Іраклія Кобахідзе. Слідом за ним від депутатського мандата відмовився представник "Грузинської мрії" Закарія Куцнашвілі, який відповідав за організацію сесії Генасамблеї МАП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133806
 
   
 Топ коментарі
 
Українцям треба так само вчинити.
якщо русофобіть- то по повній програмі.
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Вже вчиняють. На всіх каналах тусується ригота. А Новінський каже голосуйте за нас і кожен зможе гаваріть на свойом язикє.
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Офіційний уповноважений представник преЗЕдента зеленського допоміг російському акторові-українофобу добронравову в суді скасувати заборону на в'їзд в Україну.

https://bykvu.com/bukvy/114757-partner-zelenskogo-pomog-snyat-zapret-na-v-ezd-v-ukrainu-akteru-svatov\
Крупнейшая сеть кинотеатров Грузии перестала показывать фильмы на русском языке - Цензор.НЕТ 9839
https://www.obozrevatel.com/show/news/kryimnash-zapreschennyie-v-ukraine-artistyi-pohvastalis-obschim-snimkom.htm
Крупнейшая сеть кинотеатров Грузии перестала показывать фильмы на русском языке - Цензор.НЕТ 3779
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В Украине уже больше 15 лет в кинотеатрах не показывают
фильмов на мокшанском диалекте болгарского языка...
(так называемом русском)
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Вообще-то с украинскими субтитрами показывают кацапские фильмы. И руцкая речь, то есть хрюканье,вовсю звучит с экрана.
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в стартовом комменте речь идет о кинотеатровом єкране. не о тв. в ящике чего только президентские сватьі стоят.
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Українцям треба так само вчинити.
якщо русофобіть- то по повній програмі.
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Вже вчиняють. На всіх каналах тусується ригота. А Новінський каже голосуйте за нас і кожен зможе гаваріть на свойом язикє.
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так ви ж подивіться, що у цій рекламі жОппоблок не каже, що вони з За Життя об"єдналися. іде так реклама, наче немає об"єднання. люди не в курсах. у бюлетені сюрприз буде.
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Це ми з вами знаємо з Тирнету, а основна маса виборців це пенси, які про Тирнет тільки чули і сприймають інформацію лише з зомбоящику, та що патякають на лавочках біля під"їздів.
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Офіційний уповноважений представник преЗЕдента зеленського допоміг російському акторові-українофобу добронравову в суді скасувати заборону на в'їзд в Україну.

https://bykvu.com/bukvy/114757-partner-zelenskogo-pomog-snyat-zapret-na-v-ezd-v-ukrainu-akteru-svatov\

https://www.obozrevatel.com/show/news/kryimnash-zapreschennyie-v-ukraine-artistyi-pohvastalis-obschim-snimkom.htm

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А вы что ожидали этот ещё матёрей будет..... не только в карман залезут к людям но и душу вытрясут.....такая сущность еврея...
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Молодці, респект!!! Ще перекрийте рогатим шлях на Туреччину, щоб не їздили туди відпочивати, а на колиму нехай їздять та на магаданські пляжі))
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономНайбільша мережа кінотеатрів Грузії припинила покази фільмів російською мовою
 
 
 
 
 
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