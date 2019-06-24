 Ворог за добу 34 рази обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено трьох українських воїнів, знищено двох терористів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 18 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Павлополя – з міномету калібру 120 мм;

чотири рази район населеного пункту Авдіївка – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем;

п’ять разів околиці Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Пісок – з автоматичних гранатометів;

неподалік Мар'їнки – з ручного протитанкового гранатомету;

двічі околиці Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

двічі район населеного пункту Широкине – зі стрілецької зброї;

поряд Опитного – зі стрілецької зброї.

Дивіться також: Від початку доби ворог 12 разів порушив режим припинення вогню, поранено двох бійців ОС, - пресцентр. ВIДЕО

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 16 разів:

район населеного пункту Шуми – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

околиці Південного – з автоматичних гранатометів;

поблизу Травневого – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

п’ять разів околиці Новолуганського – з артилерії 152 мм, мінометів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Майорськ – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Новгородського – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

біля Щастя – з автоматичних гранатометів;

в районі населеного пункту Світлодарськ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік Луганського – з гранатометів різних систем;

тричі околиці Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу три українські військовослужбовці дістали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Військовослужбовець Олексій Карлаш, поранений в зоні ООС 19 червня, помер, не приходячи до тями

За даними розвідки 23 червня двоє окупантів були знищені і ще двоє поранені.

З початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту Водяне – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

біля Авдіївки – з міномету калібру 120 мм.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умови припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.



