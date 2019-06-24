 Ворог за добу 34 рази обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено трьох українських воїнів, знищено двох терористів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 18 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу Павлополя – з міномету калібру 120 мм;
чотири рази район населеного пункту Авдіївка – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем;
п’ять разів околиці Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу Пісок – з автоматичних гранатометів;
неподалік Мар'їнки – з ручного протитанкового гранатомету;
двічі околиці Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
двічі район населеного пункту Широкине – зі стрілецької зброї;
поряд Опитного – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 16 разів:
район населеного пункту Шуми – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
околиці Південного – з автоматичних гранатометів;
поблизу Травневого – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
п’ять разів околиці Новолуганського – з артилерії 152 мм, мінометів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Майорськ – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Новгородського – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
біля Щастя – з автоматичних гранатометів;
в районі населеного пункту Світлодарськ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
неподалік Луганського – з гранатометів різних систем;
тричі околиці Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
За минулу добу три українські військовослужбовці дістали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.
За даними розвідки 23 червня двоє окупантів були знищені і ще двоє поранені.
З початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту Водяне – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
біля Авдіївки – з міномету калібру 120 мм.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умови припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.
Смерть окупантам.
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