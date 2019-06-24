EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  508  6
Матеріали за темою:
Все про:ліквідація (269) обстріл (5247) Донбас (12198) операція Об'єднаних сил (1302)

 Ворог за добу 34 рази обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено трьох українських воїнів, знищено двох терористів, - штаб

23 червня озброєні формування РФ 34 рази порушили режим припинення вогню. З них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 18 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Павлополя – з міномету калібру 120 мм;
чотири рази район населеного пункту Авдіївка – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем;
п’ять разів околиці Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу Пісок – з автоматичних гранатометів;
неподалік Мар'їнки – з ручного протитанкового гранатомету;
двічі околиці Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
двічі район населеного пункту Широкине – зі стрілецької зброї;
поряд Опитного – зі стрілецької зброї.

Дивіться також: Від початку доби ворог 12 разів порушив режим припинення вогню, поранено двох бійців ОС, - пресцентр. ВIДЕО

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 16 разів:
район населеного пункту Шуми – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
околиці Південного – з автоматичних гранатометів;
поблизу Травневого – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
п’ять разів околиці Новолуганського – з артилерії 152 мм, мінометів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Майорськ – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Новгородського – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
біля Щастя – з автоматичних гранатометів;
в районі населеного пункту Світлодарськ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
неподалік Луганського – з гранатометів різних систем;
тричі околиці Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу три українські військовослужбовці дістали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Військовослужбовець Олексій Карлаш, поранений в зоні ООС 19 червня, помер, не приходячи до тями

За даними розвідки 23 червня двоє окупантів були знищені і ще двоє поранені.

З початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту Водяне – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
біля Авдіївки – з міномету калібру 120 мм.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умови припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.

Ворог за добу 34 рази обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено трьох українських воїнів, знищено двох терористів, - штаб 01
Ворог за добу 34 рази обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено трьох українських воїнів, знищено двох терористів, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133805
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Одужання пораненим в боях українцям.
Смерть окупантам.
 показати весь коментар
 
 
Швидкого одужання хлопцям.

Редакціє, чому новина не виділена, як завжди ?
Це - важливо.
Поправте, будь ласка.
 показати весь коментар
 
 
Смерть масковським окупантам!!!! нищить клятих рогатих так, щоб до Аду була черга з окупантів кремлівських!!!! Пораненним воїнам України скорішого одужання!!!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїВорог за добу 34 рази обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено трьох українських воїнів, знищено двох терористів, - штаб
 
 
 
 
 
 вгору