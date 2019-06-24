 Макрон і Меркель провели "розвідку боєм" щодо поступливості Зеленського в питанні Росії, - Клімкін

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Було важливо подивитися і для Макрона, і для Меркель, які наміри стратегічні. Насправді складна ситуація для нової команди стане, коли буде велика фракція в новій Раді, буде великий тиск щось робити, не виключено, що буде великий тиск щось робити за наш рахунок, і я бачу певні ознаки цього. Тому до цього потрібно підготуватися, і чіткі меседжі, які прозвучали, є дуже корисними", – вказав Клімкін.

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"На жаль, є проблеми навколо повернення Росії до Ради Європи. Оскільки я намагався пояснити всім нашим партнерам, що проблема не в поверненні як такому: від того, що там буде декілька російських депутатів, нам не холодно й не спекотно. Проблема ж зовсім в іншому: хтось хоче використати це повернення як шлях до "нової нормальності" з Росією", – додав український міністр.

Нагадаємо, 17 червня відбувся офіційний візит президента України Володимира Зеленського до Французької Республіки. В рамках візиту Зеленський, зокрема, заявив, що Україна не буде вести діалог із сепаратистами на Донбасі, але готова на першочергові кроки для завершення війни.

18 червня президент України і Ангела Меркель провели свою першу зустріч у відомстві канцлера в Берліні.