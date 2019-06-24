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 Політика України
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Все про:Зеленський (1808) Меркель (544) Росія (17727) Клімкін (1436) Макрон Емманюель (253)

 Макрон і Меркель провели "розвідку боєм" щодо поступливості Зеленського в питанні Росії, - Клімкін

Лідери Франції та Німеччини Емманюель Макрон та Ангела Меркель під час візитів президента України Володимира Зеленського провели "розвідку боєм" щодо позицій, якими у відносинах у трикутнику Україна – ЄС – Росія готовий поступитися новий український керівник.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Було важливо подивитися і для Макрона, і для Меркель, які наміри стратегічні. Насправді складна ситуація для нової команди стане, коли буде велика фракція в новій Раді, буде великий тиск щось робити, не виключено, що буде великий тиск щось робити за наш рахунок, і я бачу певні ознаки цього. Тому до цього потрібно підготуватися, і чіткі меседжі, які прозвучали, є дуже корисними", – вказав Клімкін.

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"На жаль, є проблеми навколо повернення Росії до Ради Європи. Оскільки я намагався пояснити всім нашим партнерам, що проблема не в поверненні як такому: від того, що там буде декілька російських депутатів, нам не холодно й не спекотно. Проблема ж зовсім в іншому: хтось хоче використати це повернення як шлях до "нової нормальності" з Росією", – додав український міністр.

Нагадаємо, 17 червня відбувся офіційний візит президента України Володимира Зеленського до Французької Республіки. В рамках візиту Зеленський, зокрема, заявив, що Україна не буде вести діалог із сепаратистами на Донбасі, але готова на першочергові кроки для завершення війни.

18 червня президент України і Ангела Меркель провели свою першу зустріч у відомстві канцлера в Берліні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133802
 
 
 Топ коментарі
 
Климкин: "На самом деле, сложная ситуация для новой команды станет, когда будет большая фракция в новой Раде, будет большое давление.."
Климкин ку? Кто на кого будет давить? Русские слуги на русских слуг? Самая большая фракция будет принадлежать прорусским слугам!
Источник: https://censor.net.ua/n3133802
Андрей Пионтковский предупреждает :
Я писал об этом ранее и моя мысль подтверждается. С каждым днем мы видим, как прокремлевская сволочь пролезает в украинскую Раду в качестве кандидатов партии «Слуга народа». Проект, направленный на то, чтобы создать капитулянтское меньшинство, в Украине существует. Голосуют же за Медведчука около 15% населения. Но это меньшинство, а вот проект, который сейчас задумал Кремль, заключается в том, чтобы при капитулянтском меньшинстве в Украине создать капитулянтское большинство в Раде. Ведь половина ее потенциального состава - кого ни возьми - совершенно неизвестные люди. Но если раскопать их биографии, то становится понятно, что все это люди, связанные с Коломойским, «Партией регионов» и достаточно промосковской позицией.
Существует серьезная угроза нового кремлевского варианта, и здесь уроки Грузии очень своевременны, и очень в помощь Украине.
Андрей Пионтковский, «Новое время»
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Пока что ситуация смахивает на это..Не видно что то ни у самого Зелёнкина ни тем более у его команды проукраинской политики, зато сигналов и действий свидетельствующих о симпатии и подмахиванию Рашке хоть отбавляй. ВОбщем пока выглядят более прокацапскими чем проукраинскими..Думаю уже после выборов в Раду сразу быстро станет понятно куда клонят.. и что то у меня нехорошее предчувствие..Рад если ошибусь.
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Це Зеленський залишив російські банки та вливав у них рефінансування.
Це Зеленський кожного року збільшував товарооборот з росією.
Це Зеленський брешучи про повну енергонезалежність,довів до того,що ми стали енергозалежні від кацапів більше,чим в 2014 році.
Це Зеленський знищив УПЦ Київського Патріархату,а створив дві церковні філії фсб,УПЦ МП та перевдягнену ПЦУ
Це Зеленський витягнув з політичного небуття,з рейтингом 0,01% кума путіна
Це Зеленський після Майдану пригрів усіх ригів і пестив їх та викохував,щоб вони обьєднались з мертветчуком і разом пішли на парламентські вибори.
Продовжувати можна ще багато,але й так зрозуміло,що зозуля кремлівська і шпигун та зрадник номер один зовсім поруч
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Зеленский уже тысячу раз сказал, что торговать территориями , суверенитетом - не собирается.
Курс Украины остаётся прежним
Но порошковые тролли продолжают хоронить и сдавать Украину путену.
Пять процентов дегенератов - у каждого по пять компов - заполонили своей истерикой все пространство
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Зеленский уже тысячу раз сказал, что торговать территориями , суверенитетом - не собирается.
Курс Украины остаётся прежним
Но порошковые тролли продолжают хоронить и сдавать Украину путену.
Пять процентов дегенератов - у каждого по пять компов - заполонили своей истерикой все пространство
24.06.2019 07:30
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халва, халва, халва и договоримся где то посередине
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Гешефтмахер может привести страну только в тупик.
Нужны Патриоты, представители титульной нации

(Не такие подстилки хитрожопых, как Ющ, Кучка и т.д.)
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Чому цього клоуна, чугінкіна - досі не вигнали?!
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Под дружное визжание
И идиотов ржание
Страну ведут
К печальному концу

Давайте три желания
Исполню все мечтани
И как мавроди
Всех вас разведу.
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Макрон та Меркель за раша газ ладні продати ще декілька країн (Молдову, Чечню, Грузію вже) перевіряють чи вийде зелю "схилити" до цього.
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Зачем это словоблудие?
Абсолютно понятно, что после полукровки Барыги в стране окончательно победил Кагал.
С присущей этим особям хитрожопостью они будут типа дружить с Европой,
Сливая при этом державу *****.
Страной должны править патриотичные представители титульной нации
А не маленькая кучка продажных гешефтмахеров.
Когда мы, наконец, это ПОЙМЕМ????
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМакрон і Меркель провели "розвідку боєм" щодо поступливості Зеленського в питанні Росії, - Клімкін
 
 
 
 
 
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