 Макрон і Меркель провели "розвідку боєм" щодо поступливості Зеленського в питанні Росії, - Клімкін

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Було важливо подивитися і для Макрона, і для Меркель, які наміри стратегічні. Насправді складна ситуація для нової команди стане, коли буде велика фракція в новій Раді, буде великий тиск щось робити, не виключено, що буде великий тиск щось робити за наш рахунок, і я бачу певні ознаки цього. Тому до цього потрібно підготуватися, і чіткі меседжі, які прозвучали, є дуже корисними", – вказав Клімкін.
"На жаль, є проблеми навколо повернення Росії до Ради Європи. Оскільки я намагався пояснити всім нашим партнерам, що проблема не в поверненні як такому: від того, що там буде декілька російських депутатів, нам не холодно й не спекотно. Проблема ж зовсім в іншому: хтось хоче використати це повернення як шлях до "нової нормальності" з Росією", – додав український міністр.
Нагадаємо, 17 червня відбувся офіційний візит президента України Володимира Зеленського до Французької Республіки. В рамках візиту Зеленський, зокрема, заявив, що Україна не буде вести діалог із сепаратистами на Донбасі, але готова на першочергові кроки для завершення війни.
18 червня президент України і Ангела Меркель провели свою першу зустріч у відомстві канцлера в Берліні.
Курс Украины остаётся прежним
Но порошковые тролли продолжают хоронить и сдавать Украину путену.
Пять процентов дегенератов - у каждого по пять компов - заполонили своей истерикой все пространство
Курс Украины остаётся прежним
Но порошковые тролли продолжают хоронить и сдавать Украину путену.
Пять процентов дегенератов - у каждого по пять компов - заполонили своей истерикой все пространство
24.06.2019 07:30
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Нужны Патриоты, представители титульной нации
(Не такие подстилки хитрожопых, как Ющ, Кучка и т.д.)
И идиотов ржание
Страну ведут
К печальному концу
Давайте три желания
Исполню все мечтани
И как мавроди
Всех вас разведу.
Абсолютно понятно, что после полукровки Барыги в стране окончательно победил Кагал.
С присущей этим особям хитрожопостью они будут типа дружить с Европой,
Сливая при этом державу *****.
Страной должны править патриотичные представители титульной нации
А не маленькая кучка продажных гешефтмахеров.
Когда мы, наконец, это ПОЙМЕМ????