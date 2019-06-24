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 "Росія - окупант", - у Грузії тривають протести. ФОТОрепортаж

Тисячі антиросійськи налаштованих демонстрантів четвертий день поспіль збираються в Тбілісі з вимогою відставок і покарання винних у застосуванні насильства на акції 20 червня.

У неділю акція протесту почалася близько 19 години перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Учасники скандували слово "мир". Деякі маніфестанти тримали банери, які засуджують Росію і президента Володимира Путіна.

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На одному з банерів було написано "Росія - окупант", на інших повідомлялося, що одна п'ята частина території Грузії окупована Росією.

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Дехто з учасників демонстрації засуджували грузинських правоохоронців за жорстокі сутички з протестувальниками 20 червня. В результаті зіткнень з поліцією сотні людей були поранені. На одному з постерів, встановлених перед будівлею парламенту, зображений серйозно постраждалий активіст, який втратив око від гумової кулі ввечері 20 червня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільша мережа кінотеатрів Грузії припинила покази фільмів російською мовою

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23 червня демонстрації відбувалися мирно, нечисленні підрозділи поліції не втручалися в хід акції.

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Лідери протесту заявили, що будуть продовжувати наполягати на своїх вимогах - навіть після відставки спікера парламенту Іраклія Кобахідзе, який підкорився вимогам політичних опонентів. Учасники протестних акцій очікують від влади відставки глави МВС, звільнення заарештованих активістів і покарання тих, хто віддавав наказ жорстко розганяти протестувальників.

Нагадаємо, масштабні протестні акції в Тбілісі спричинені візитом до Грузії російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, який публічно підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.

Делегація приїхала на 26-ту генеральну сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), перше засідання якої було в стінах парламенту. Гаврилов, який є президентом МАП, 20 червня відкрив засідання, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії, і звернувся до учасників-делегатів з 25 країн, російською мовою. Це викликало протест як найбільших опозиційних партій Грузії, так і тисяч громадян, які підтримують прозахідний курс країни.

Після першої акції, що завершилася затриманням 305 демонстрантів і госпіталізацією понад 200 осіб, які постраждали під час розгону, влада погодилася виконати одну з вимог протестувальників. Вдень 21 червня "Грузинська мрія" оголосила про відставку голови парламенту Іраклія Кобахідзе. Слідом за ним від депутатського мандата відмовився представник "Грузинської мрії" Закарія Куцнашвілі, який відповідав за організацію сесії Генасамблеї МАП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133800
 
   
 Топ коментарі
 
грузины конечно красавцы,надавали русне по мусалам...но мусора у них ублюдки конечно,столько выбитых глаз у людей говорит о том что в лицо специально стреляют.
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"Россия - оккупант", - в Тбилиси продолжаются протесты - Цензор.НЕТ 5707

@prof_preobr
А почему Симоньян и Соловьев велят Грузии не дразнить медведя? Какой медведь? Сравнение России с медведем - вредное и устаревшее. Гениальный основоположник геополитической зоологии товарищ Путин ясно же сказал: Россия - это обезьяна. От себя добавлю - с гранатой.(C)
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Ой, ребята! Да всё идёт "с одного корыта" - делают "пробу на вшивость"... У нас: "проглотят"-ли, "хахлы" запрет "не стрелять в ответ", "референдум о мире с Россией". В Грузии - вытерпят-ли грузины "российскую жопу" в кресле спикера грузинского парламента... Как говорил, когда-то, Козьма Прутков, "Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые, иначе твоё занятие будет простым времяпровождением...".
Вот они и смотрят на "образуемые круги"...
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Не ходи по косогору , сапоги истопчешь , замполит Холодньй Стюдень.
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У нас возле Мариинского полиция ходила с Гибридным патриархатом и портретами Сталина. Блогера Луганского практически побили. Старшой полицай не пресекал. На лицо - типичное тупое рыло промосковского хохла. Опять в силовики какую-то сволочь набирают.
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В Грузии Россия оккупант,а для Украины сейчас маленькая передышка,Московиии выгодно щипать по одиночки свои бывшие колонии,хотя давно пора бывшим колониям объединить свои усилия против Московии ,смотришь потом и другие колонии начнут откалываться от прожорливой Московии. И вообще нужно в бывших колониях определиться с пригретым народишком у которых головка повёрнута в сторону Москвы, этому народу чуждо всё то что родное для украинцев,грузин, молдаван и др.
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..."нужно в бывших колониях определиться с пригретым народишком у которых головка повёрнута в сторону Москвы"...
- Абсолютно верно! Да и не "народишко" это , а откровенные враги и пятая колона.
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Почему плакаты на английском, для кого они?
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в Грузии 90 % молодежи не знают язык окупанта, вот и не пишут на нем, зато те же 90% знают английский, и иногда еще один или несколько европейских языков, а путин #уйло на любом одинаково звучит, так что с плакатами все правильно
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Росія - окупант", - у Грузії тривають протести. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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